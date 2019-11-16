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庙街故事 廟街故事 (1995)

又名: Mean Street Story

评分：时光网 6.8，豆瓣 6.5，IMDb 6.1

导演: 刘伟强

编剧: 王晶

主演: 郑伊健、吴倩莲、

葛民辉、朱咪咪、

刘晓彤、黄光亮、罗莽

类型: 剧情

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1995-05-06

片长: 100 分钟

IMDb 链接：tt0113809

香港庙街，鱼龙混杂。自幼在这里长大的 阿庙（郑伊健 饰）见识生活的残酷种种，父亲在他很小时被人当街砍死，母亲靠唱黄色歌曲养活儿子。年轻帅气且重义气的 阿庙拥有诸多追求者，更有螃蟹（葛民辉 饰）这样一个好朋友。阿庙生日那天，他在深圳放烟火时结识了美丽的富家女小篆（吴倩莲 饰）。当晚，小篆被流氓骚扰，阿庙出手相救杀死流氓，因此入狱四年。

四年后，阿庙出狱，此时小篆已经成为电台的DJ。通过电波，这两个互有好感的年轻人重新取得联系。然而他们毕竟身份悬殊，阿庙在小篆父亲的公司谋得一分职位，却无法适应这种所谓上流社会的生活。小篆的父亲为了让女儿和这个 “小流氓” 分手，不惜采取陷害的手段。阿庙因此被俘债务，甚至因此与庙街的黑道发生冲突。

庙街故事 + 西环的故事

编号：JH-2577

配置：港3寰宇版+港三得利版

音轨：国语2.0、粤语2.0

字幕：英文、中文1-2、马来文





















引：





1、故事俗套，富家女爱上穷屌丝；

2、阿蟹拿着头盔自称华弟；

3、吴倩莲在片中存在感不足，郑伊健的阿庙形象也有点单薄，

倒是葛民辉非常出彩还占据了大量戏份，朱咪咪和黎应就的几段也给人印象深刻；

4、从第一个镜头开始就显得风格十足，大闹麻将馆更是出色；

5、入狱时的插曲、片尾曲好评，亲热戏的插曲难听。











































