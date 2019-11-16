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雄霸天下

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编辑 | 删除 1995 庙街故事 刘伟强，天下浪子 郑伊健，王晶编剧富家女吴倩莲与小混混的难圆爱情梦！

雄霸天下 发布于：

                                                                                           —— 图文整理自网络

 

 

 

庙街故事 廟街故事 (1995)

 

又名: Mean Street Story

 

评分：时光网 6.8，豆瓣 6.5，IMDb  6.1

 

导演: 刘伟强

编剧: 王晶

主演: 郑伊健、吴倩莲、

        葛民辉、朱咪咪、

        刘晓彤、黄光亮、罗莽

类型: 剧情

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1995-05-06

片长: 100 分钟

IMDb 链接：tt0113809

 

 

　　香港庙街，鱼龙混杂。自幼在这里长大的 阿庙（郑伊健 饰）见识生活的残酷种种，父亲在他很小时被人当街砍死，母亲靠唱黄色歌曲养活儿子。年轻帅气且重义气的 阿庙拥有诸多追求者，更有螃蟹（葛民辉 饰）这样一个好朋友。阿庙生日那天，他在深圳放烟火时结识了美丽的富家女小篆（吴倩莲 饰）。当晚，小篆被流氓骚扰，阿庙出手相救杀死流氓，因此入狱四年。

 

 

　　四年后，阿庙出狱，此时小篆已经成为电台的DJ。通过电波，这两个互有好感的年轻人重新取得联系。然而他们毕竟身份悬殊，阿庙在小篆父亲的公司谋得一分职位，却无法适应这种所谓上流社会的生活。小篆的父亲为了让女儿和这个 “小流氓” 分手，不惜采取陷害的手段。阿庙因此被俘债务，甚至因此与庙街的黑道发生冲突。

 

 

 

 

 

庙街故事 西环的故事

 

编号：JH-2577

配置：港3寰宇版+港三得利版

音轨：国语2.0、粤语2.0

字幕：英文、中文1-2、马来文






引：

千寻亿选 ：


1、故事俗套，富家女爱上穷屌丝；

2、阿蟹拿着头盔自称华弟；

3、吴倩莲在片中存在感不足，郑伊健的阿庙形象也有点单薄，

     倒是葛民辉非常出彩还占据了大量戏份，朱咪咪和黎应就的几段也给人印象深刻；

4、从第一个镜头开始就显得风格十足，大闹麻将馆更是出色；

5、入狱时的插曲、片尾曲好评，亲热戏的插曲难听。












 

 

庙街故事 Miao jie gu shi(1995)

6 .8

庙街故事(1995)

影评(11)

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标签：
刘伟强 王晶 郑伊健 吴倩莲 葛民辉 朱咪咪 黄光亮
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