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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 2001 倚天剑 屠龙刀，庄伟建再现金庸神韵，TVB传神诠释：吴启华、黎姿、米雪、佘诗曼、江希文、惠英红！

雄霸天下 发布于：

                                                                                          —— 图文整理自网络

 

 

倚天剑屠龙刀 倚天劍屠龍刀 (2001)

 

又名: 倚天屠龙记 / Sword Sabre

评分：时光网 7.7，豆瓣 8.4

导演: 庄伟建

编剧: 梁咏梅

主演: 吴启华、黎姿、

       佘诗曼、刘松仁、

       米雪、   江希文、

       陈少霞、张兆辉、

       滕丽名、刘家辉

类型: 武侠 / 古装

国家: 中国香港

语言: 粤语

首播: 2001-04-09(中国香港)

集数: 42

单集片长: 44分钟

 

      改编自金庸的武侠长篇小说《倚天屠龙记》。

 

      武当派五侠 张翠山（刘松仁 饰）与天鹰教教主之女 殷素素（米雪 饰）因争夺屠龙刀而相识相爱，两人的结合遭到了江湖中正道人士的反对，为得到张翠山义兄金毛狮王 谢逊（骆应钧 饰）和屠龙刀的下落武林各派逼死了张翠山，殷素素也殉情，留下儿子 张无忌托付给武当。

 

     长大成人的 张无忌（吴启华 饰）因缘际会练成了失传已久的九阳神功，认识了峨眉派的小师妹 周芷若（佘诗曼 饰），两人渐生情愫。张无忌靠着天分和幸运成为了重新领导明教的教主，引领教众对抗元朝，身边还多了位善解人意的丫鬟 小昭（江希文 饰），可他不知道小昭身份暗藏玄机，与此同时他邂逅了元朝郡主 赵敏（黎姿 饰）。犹豫不决的张无忌在周芷若和赵敏之间摇摆不定，被师傅灭绝师太（惠英红 饰）传授掌门之位的周芷若在得知了倚天剑的秘密之后性情大变，张无忌该如何选择？ 

 

　　全剧不只刻画了张无忌、周芷若和赵敏的三角关系，还穿插了杨逍（张兆辉 饰）与纪晓芙（滕丽名 饰），杨不悔与殷梨亭（莫家尧 饰）的感人爱情，成为了TVB的又一武侠经典。

 

 

 

 

 

倚天剑 屠龙刀

 

品牌：佚名，4D5压缩版（VCD画质）

音轨：国语DD2.0、粤语DD2.0

字幕：中文

画面：4:3

 

      适逢近期有人找本套碟片，因版本不佳作罢，遂整理本碟，才注意到该剧口碑甚好，待有好版本时再行安排欣赏计划！

 

      网络有视频资源可以在线欣赏，估计比本碟画质还要好很多！

 

 

 

 

 

剧情2、

 

      屠龙刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。

 

      武当五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教妖女殷素素（米雪饰），因争夺屠龙刀而认识，并且情深爱切。但天意弄人，他们两人的结合，最后竟落得自尽赎罪、殉夫而亡的悲剧收场。

 

      何谓正，何谓邪，不在身份，而在人心。阴差阳错，身为正派后人张翠山之子张无忌（吴启华饰），被迫担任起邪教教主一职，并一生致力打破正邪的隔膜。无忌生性优柔寡断，感情丰富，因而纠缠于峨嵋派周芷若（佘诗曼饰）与蒙古郡主赵敏（黎姿饰）的三角感情中。周芷若出身正派，却因爱成恨，由正入邪；相反，被视为魔女并处处与武林做对的赵敏，竟受爱情的感化而弃邪从善，甘愿为张无忌放弃一生尊荣，相伴到天涯。

 

 

 

 

 

 

      天涯思君不可忘，

   宝刀百炼生玄光！

 

 

 

演职员表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      在该片中，吴启华饰演的张无忌，其大侠形象深入民心。金庸先生曾题字赠予吴启华：

 

        银幕侠士，飒飒英风，

      家洛无忌，入人梦中！

 

 

      吴启华曾经憎恨演古装剧，但一直很渴望有机会演《倚天屠龙记》，因为他小时候爱看金庸的小说，他终于成为张无忌了，他极为开心，并且用心尽力去演，终于以自己之力诠释了张无忌这一重要角色。

 

 

 

 

 

      吴启华饰演张无忌的第四版《倚天屠龙记》这部情节丰富，人物最多，最受剧迷青睐的金庸经典作品在开拍之前曾引起不小轰动，如金迷强烈反对由吴启华饰演剧中灵魂人物张无忌，而周芷若一角由玉女佘诗曼补上；再如饰演殷离即蛛儿的陈采岚，演完该剧却莫名其妙退出演艺圈，总之这些事件都造成悬念，使《倚天屠龙记》未播先轰动。

                                                                                      —— 新华网评

 

 

 

 

 

 

      从总体来看该剧前部分看起来像是慢热剧，在后半部分吴启华用高超的演技和37点的结局收视，改变业界对他的成见，也震撼了观众。

                                                                                          —— 新浪网评

 

 

 

 

 

 

 

 

 

倚天剑屠龙刀 Sword Sabre(2001)

7 .7

倚天剑屠龙刀(2001)

影评(49)

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标签：
金庸 吴启华 黎姿 米雪 佘诗曼 江希文 惠英红
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