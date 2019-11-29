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深海浩劫 Deepwater Horizon (2016)

又名: 高凶浩劫、深水地平线、怒火地平线(台)

评分：时光网 7.3，豆瓣 7.0，IMDb 7.1，个评 6.2

导演: 彼得·博格

编剧: 马修·迈克尔·卡纳汉 / 马修·萨德

主演: 马克·沃尔伯格、迪伦·奥布莱恩、

约翰·马尔科维奇、库尔特·拉塞尔、

吉娜·罗德里格兹、凯特·哈德森

类型: 剧情 / 冒险 / 灾难

官网: www.deepwaterhorizon.movie/

国家: 美国 / 中国香港

语言: 英语

上映: 2016-11-15(中国大陆) / 2016-09-30(美国)

片长: 108分钟

IMDb 链接：tt1860357

本片改编自真实事件，讲述一队石油工人在面临有史以来最严重的人为灾难时，以无上的勇气和坚定的意志，与灾难搏斗奋力自救的故事。

离岸40英里以外，广阔的墨西哥湾洋面上矗立着世界顶尖的海上钻井平台—— “深水地平线”。平台副经理 麦克·威廉姆斯（马克·沃尔伯格饰演）带领自己的团队即将完成一次破纪录深度的钻井作业。不料突发井压不稳和压冲导致紧急安全系统失灵，随即引发连环爆炸，深海原油冲破井盖喷涌出来，形成数十米高的油柱，冲天大火随之而来。数百万吨原油倾泻而出，整个钻井平台及附近的海平面都被遮天浓烟和熊熊大火包围，变成人间炼狱，126名钻井工人被困其中。因火势太大，海上救援队伍无法靠近。麦克带领几名勇敢的同伴，展开自救行动。他们搜救伤者、安排撤离，坚守到最后一刻。钻井平台即将沉没，麦克和他的同伴必须在水深火热之中逃出生天。

深海浩劫 Deepwater Horizon（第三版）

编号：SJBD-2474B

镜像：完成，存灾难类

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享独家M6 Video法B区、狮门美A区、独家台A双碟版三版蓝光复合版本，

复合独家泰3区DVD素材精华，

优选法B区最优质视频及无静音水印DTS-HD 7.1高清无损原音，

集成独家高保真数字公映国配，官方中英法西泰字幕，

保留法B（同美A）原版完整幕后花絮内容并集成台A区碟2独有花絮内容，

皆附独家全程（部分官方）中文字幕。

音轨：英语DTS-HD7.1 法语5.1-384K 国语2.0-192K 泰语5.1-384K

字幕：英 法 西 中简 中繁 中简 中繁 泰

花絮：1、超越地平线 51:21

2、钻塔队长：彼得·贝格 18:15

3、钻塔之怒 27:20

4、深海监视 17:40

5、如美国人般工作 18:09

6、导演与演员专访 07:04（台BD花絮碟）

7、幕后花絮 18:58（台BD花絮碟）

马克·沃尔伯格、约翰·马尔科维奇、库尔特·拉塞尔、吉娜·罗德里格兹 等群星演绎2016好莱坞压轴高分灾难巨制，真实还原 “2010墨西哥湾” 海上炼狱，惊世之难震撼再现，洪荒之力破海焚天，喷薄上映。

第一次同友人欣赏，十几分钟后终于看不下去终止。昨晚独自一人终于完成，后期动作场景竟然也迷糊睡过去。平心而论，灾难大火场面很真实、震撼，可惜的是主线、人物均不够清晰，显得错乱，也影响了剧情等节奏感，纵然有了视觉效果上等震撼，仍旧是没了张力，抓不住人心。

花 絮：

1、本片是彼得·博格执导的第二部根据真实事件改编且由马克·沃尔伯格主演的电影的电影，

两人的第一次合作是电影《孤独的幸存者》（2013）。

两人三度合作的《爱国者日》(2017)也是真实事件改编。

2、本片的原型是2010年墨西哥湾的石油钻井平台爆炸事件，该事件是史上最大的漏油事件。

3、该片是凯特·哈德森与她的继父库尔特·拉塞尔的首次合作，

不过片中他们并没有直接的对手戏。

奥斯卡金像奖 (2017；第89届)， 提名：2

奥斯卡奖-最佳音效剪辑 Wylie Stateman、Renee Tondelli

奥斯卡奖-最佳视觉效果 Burt Dalton、Craig Hammack、Jason H. Snell、Jason Billington

英国电影和电视艺术学院奖 (2017；第70届) ，提名：1

电影奖-最佳音效 Mike Prestwood Smith、Wylie Stateman、David Wyman、Dror Mohar

安妮奖 (2017；第44届) ，提名：1

安妮奖-最佳真人电影动画特效 Raul Essig Mark Chataway

灾难大片系列经典收藏

编号：W5135 / W5136 ，第1-2辑，6BD

配置：A区蓝光版+HD内核DTS声轨+官方5.1国配+官方中文字幕

音轨：英语DTS5.1 国语5.1

字幕：英 、中简 、中繁

目 录 ：

1、2012 (2009)，7.7

2、海神号遇险记 The Hindenburg (1975)，7

3、新海神号遇险记 Poseidon (2006)，6.6

4、绝世天劫 Armageddon (1998)，8

5、龙卷风 Twister (1996)，7.4

6、深海浩劫 Deepwater Horizon (2016)，7.3

7、摩天大楼失火记（1974） ，7.6

8、末日崩塌 San Andreas (2015)， 7.3

9、天地大冲撞 Deep Impact (1998)，7.3

10、大地震 Earthquake (1974)，7.6

11、后天 The Day After Tomorrow (2004)，7.9

12、绝命海拔 /珠峰浩劫 Everest‎ (2015)，7.3

13、水啸雾都 Flood (2007)，5.4

14、天崩地裂 Dante's Peak (1997) ，7.2

15、兴登堡遇难记 The Hindenburg (1975)，6.6

16、泰坦尼克号 Titanic (1997)，8.9

17、卡桑德拉大桥 The Cassandra Crossing (1976)，8.2

灾难大片 经典收藏，铁达尼号 至尊无上。六张蓝光十七部，稳下心神好欣赏！SJ-WHD-6BD