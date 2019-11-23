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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2018 狂暴巨兽大破坏，世纪浩劫灾难，街机游戏《猩猩拆楼》电影版，巨石 道恩·强森大战基因突变惊天巨兽：猩猩、鳄鱼、凶狼！

雄霸天下 发布于：

                                                                                     —— 图文整理自网络

 

 

 

狂暴巨兽 Rampage (2018)

 

又名: 末日困兽战(港) / 毁灭大作战(台) / 狂暴：世纪浩劫 / 狂暴 / 怪兽大破坏

评分：时光网 6.8，豆瓣 6.4，IMDb 6.1，个评 7.9

导演: 布拉德·佩顿

编剧: 瑞安·恩格尔 / 卡尔顿·库斯 / 莱恩·康道尔 / 亚当·希泰凯尔

主演: 道恩·强森、娜奥米·哈里斯、

        杰弗里·迪恩·摩根、玛琳·阿克曼、

        杰克·莱西、乔·曼根尼罗

类型: 动作 / 科幻 / 冒险

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2018-04-13(美国/中国大陆)

片长: 107分钟

IMDb 链接：tt2231461

 

　　巨石强森饰演的灵长类动物学家 戴维斯·欧寇耶（道恩·强森饰）一直与人类保持距离，却跟极为聪明的银背大猩猩乔治有着深厚的感情。

 

      外太空的生物实验室高科技装置出了问题，三个装有化学药物的实验管殒落回地球，分别落在美国三个不同地区的荒郊野外，被三只动物接触后，变异成了巨大的怪兽，包含在圣地亚哥动物园里患有白化病的猩猩乔治、佛罗里达沼泽地中的一条鳄鱼、怀俄明州的一只狼。

 

      照顾乔治自小长大的前海军陆战队成员 戴维斯·欧寇耶，发现好朋友一夜之间突然成长，且性情大变。还来不及找出原因，就发现三只巨大怪兽出于不明原因，袭击美国各地，同时朝美国芝加哥前进，沿途失心疯一般大肆破坏，危及大众身命安全。

 

      戴维斯·欧寇耶、女科学家 凯特·寇德威（娜奥米·哈里斯饰）和 哈维·拉塞尔探员（杰弗里·迪恩·摩根饰）合作，千辛万苦唤醒猩猩乔治之后，联手对抗另外两只无坚不摧的大怪兽，以拯救人类文明。

 

 

 

 

 狂暴巨兽 Rampage

 

编号：SJBD-3352C 第三版，洗版：加港A，集齐中法日泰悉数官方素材，花絮升级全官方汉化

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

        独享华纳美港A区2D及3D版复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，

        特别狂暴杜比全景声（兼容杜比TrueHD 7.1）全新格式高清无损原音，

        附官方5.1公映国配，官方中（三版本）英法西葡日韩泰字幕，

        保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：英语DD-Atmos 7.1.4  法语5.1-448K 西语5.1-448K 

        国语5.1-448K 日语5.1-448K 泰语5.1-448K

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰 萄

花絮：1、再非一个游戏 06:15

        2、删剪片段 10:12

        3、笑场片段 02:43

        4、《狂暴巨兽》--动作戏中的演员 10:45

        5、毁灭三人组 10:08

        6、芝加哥袭击 10:23

        7、让乔治栩栩如生 11:53

 

 

 

 

 

 狂暴巨兽  Rampage

 

编号：SJD9-10190B，未收

        洗版：加自带中日泰素材3D版蓝光，换官方5.1国语

配置：独家华纳1区DVD版+独家自带中日泰素材3D版蓝光+蓝光HD内核高清DTS+

        官方5.1公映国配+官方中（三版本）英法西葡日韩泰字幕+完整花絮+独家OST数据包

音轨：英语5.1-448K 英语DTS5.1-768K 法语5.1-448K 

        国语5.1-448K 日语5.1-448K 泰语5.1-448K

字幕：英 法 西 萄 中简 中繁 中繁 日 韩 泰

花絮：再非一个游戏 06:15

ROM：OST数据包

 

 

 

 

 

狂暴巨兽  Rampage 2018

 

编号：SJ-53034A （BD50，3D版），未收

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

        独享自带中日泰素材华纳美A区3D首发正式版，

        杜比全景声（兼容杜比TrueHD 7.1）全新格式高清无损原音（复合2D版独有），

        附官方5.1公映国配，官方中（三版本）英法西葡日韩泰字幕，

        集成2D版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英语DD-Atmos 7.1.4  法语5.1-448K 西语5.1-448K 

        国语5.1-448K 日语5.1-448K 泰语5.1-448K

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰 萄

花絮：1、再非一个游戏 06:15

        2、删剪片段 10:12

        3、笑场片段 02:43

        4、《狂暴巨兽》--动作戏中的演员 10:45

        5、毁灭三人组 10:08

        6、芝加哥袭击 10:23

        7、让乔治栩栩如生 11:53

 

 

 

  狂暴巨兽 Rampage

 

编号：SJ-8384A，BD25，3D版，未收

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

        独享自带中日泰素材华纳美A区3D首发正式版，

        特别狂暴杜比全景声（兼容杜比TrueHD 7.1）高清无损原音（复合2D版独有），

        附官方5.1公映国配，官方中（三版本）英法西葡日韩泰字幕，

        集成2D版精选幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英语DD-Atmos 7.1.4  法语5.1-448K 西语5.1-448K 

         国语5.1-448K 日语5.1-448K 泰语5.1-448K

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰 萄

花絮：再非一个游戏 06:15

 

 狂暴巨兽  Rampage 

 

编号：SJBD-40013A（4K UHD版），单碟，未收

配置：自带中日泰华纳美版+全景声7.1.4+官方5.1公映国配+集成蓝光大部分花絮

音轨：英语DD-Atmos 7.1.4  法5.1-448 西5.1-448 国5.1-448 日5.1-448 泰5.1-448

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰

花絮：1、再非一个游戏 06:15

        2、删剪片段 10:12

        3、笑场片段 02:43

        4、《狂暴巨兽》--动作戏中的演员 10:45

 

 

 

   花 絮：

 

1、该片改编自1980年代街机游戏《猩猩拆楼》。

2、为保证电影中有足够的游戏元素，身为游戏迷的道恩·强森买了Xbox版的《狂暴巨兽》研究，

     在该片的拍摄中，他反复玩起这款游戏，确保能让游戏迷满意。

3、《狂暴巨兽》采用了动作捕捉技术，模仿猩猩的演员 杰森·莱尔斯 花了整整一年时间，

     专门研究猩猩，包括他们的行为和感情，怎么行走、怎么坐下、怎么观察周围的环境。

4、该片原定的结局是主角的好友——猩猩乔治死掉了，但是道恩·强森不同意这个结局，

     他的建议赢得了制片方的同意。

5、本片是道恩·强森第三次参演 布拉德·佩顿执导的电影（前两次是《地心历险记2》、

     《末日崩塌》），更是他与制片人比尤·弗林的第七次合作。

6、导演布拉德还保证，《狂暴巨兽》不像很多怪兽片一样，都选择在雨夜或者晚上取景，

     而是 “95%戏份都在白天，绝对能看清！”

 

 

 

 

电影原声：狂暴巨兽

 

艺人：Andrew Lockington

语种：纯音乐

唱片公司：WaterTower Music

发行时间：2018年4月13日

专辑类别：原声带、影视音乐

 

      曲 目：

1、《Space》

2、《Gorillas》

3、《Paavo》

4、《Calm》

5、《Wydens》

6、《Kate》

7、《Lab》

8、《Crispr》

9、《Wyoming》

10、《Antennae》

11、《C17》

12、《Cornfield》

13、《Quarry》

14、《Chicago》

15、《George》

16、《Laptop》

17、《Energyne》

18、《Team》

19、《Showdown》

20、《Grenades》

21、《Requiem》

22、《Saved》

23、《Rampage》

24、《The Rage》

 

 

 

 

      该片不仅加入了保护至亲朋友的情感元素为故事主轴，片中几位主要角色个性也非常鲜明，与游戏中缺少的剧情相辅相成。该片的特效在IMAX超大银幕的加成下更具冲击力，让观众感觉仿佛枪林弹雨、火光冲天的激战就在自己眼前，逼真特效在IMAX大银幕上更显震撼。突变后的巨兽则是体型巨大、破坏力空前，在IMAX高清高亮的大银幕上更加令人望而生畏，有着扑面而来的紧迫感，甚至令人想要躲闪。

                                                                           —— 时光网 评

 

 

      该片格局宏大但又显得冗长，但若是能屈服于男主人公的魅力之下，影片也具有一定娱乐性。饰演罗素探员的杰弗里·迪恩·摩根精准地掌控喜剧时机，他让这部基本上只有破坏场面的影片变得更能牵动观众。

                                                                           —— 《纽约邮报》《休闲纽约》评

 

 

      该片故事情节紧凑，不拖泥带水，不仅武戏了得，文戏也很精彩，有些情节令人意想不到，拍掌称快。观影中，观众心情有如坐过山车，紧张又刺激，恐惧又温情，生动又有趣。导演同时召唤三大基因突变巨兽，意图让这场争斗升级，增加感官震撼。蜥蜴和乔治都是借鉴了以往怪兽片中的外形，那条巨狼看着很新鲜，更是令人毛骨悚然。三只狂暴巨兽在芝加哥的戏份，场面惊心动魄。有趣的是，乔治最后还不忘装死，给道恩·强森开玩笑，就像美味大餐后的一道甜点，令人记忆犹新。 

                                                                           —— 《深圳商报》评

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狂暴巨兽 Rampage(2018)

6 .8 / 7 .9

狂暴巨兽(2018)

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