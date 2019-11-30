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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1981 打雀英雄传，谢贤、岳华麻雀馆一赌定胜负，钱小豪终保家传麻雀馆，王晶编剧 李沛权导演！

雄霸天下 发布于：

                                                                                          —— 图文整理自网络

 

 

打雀英雄传 打雀英雄傳 (1981)

 

又名: Mahjong Heroes

评分：时光网 6.3，豆瓣 6.4，IMDb 5.0

导演: 李沛权

编剧: 王晶

主演: 谢贤、岳华、

        丁佩 、曹达华、

        关海山、钱小豪、梁珍妮

类型: 喜剧

国家: 中国香港

语言: 汉语普通话

上映: 1981-12-22

片长: 92分钟

IMDb 链接: tt0445305

 

     讲述年青的计算机专家钱小豪的父亲拥有一家麻雀馆，钱父去世后，将麻雀馆遗传给钱小豪打理，不料却引起雀坛败类岳华的垂涎，想尽一切办法要从钱小豪手中将麻雀馆的所有权夺走，钱小豪自然不甘心父亲打理一生的麻雀馆落入他的手中，于是奋起迎战，苦于技艺难敌千术频出的岳华。危急之时，幸得足智多谋、富于正义感、技艺高超的麻雀英雄谢贤拔刀相助，并与岳华约定，一赌定胜负，双方为了赢得这场赌赛的胜利，其招无所不用其极，最终还是正义战胜了邪恶，钱小豪顺利地保住了麻雀馆。

 

 

 

 

 

打雀英雄传 + 赌王大骗局

 

编号：JH-3031

配置：港3

音轨：国语2.0、粤语2.0

字幕：中文

 

 

 

 

 

 

    绝章绝桥绝牌绝到尽，

 出手出口出招出老千！

 

 

 

 

 

　　八十年代初期的邵氏电影，在赌片上下的工夫显然是比较大。比如这部投资不大、效益却不小的《打雀英雄传》，就是其中的一个代表作。刚刚在电视银屏上塑造完赌王形象的谢四哥，再度重操旧业，扮演起了足智多谋的麻雀英雄，角色尚算是有情有义。故事围绕着年青电脑专家钱小豪展开，四哥为了帮他，避免其麻雀馆落入麻雀千王败类岳华手上，不惜重新出山与其鏖战，双方斗智，最终胜出一筹。

 

 

 

 

     麻雀牌本是中国传统的娱乐工具，自古以来，它本是人们在日常生活当中的一种休闲娱乐牌具，其后慢慢变成了一种赌博的工具，更有人长期沈迷其中，研究各种手法和千术，力求在麻雀桌上当个常胜将军。在本片中，十三不靠、大三元、清一色等麻雀奇牌绝牌尽出，偷看牌、拿牌及开牌，打一还一、瞒天过海、顺手牵羊等千术也是层出不穷，对于热爱打麻雀的人来说，可谓拍案叫绝。

 

      谢贤与岳华一正一邪两位精通麻雀的高手，充满张力的决斗更成为此类影片中的一个经典战例，当年《打雀英雄传》在圣诞新年黄金档期上画时大受欢迎，成为当年十大卖座电影之一。

 

 

 

 

 

打雀英雄传 Da jeuk ying hung chyun(1981)

6 .3

打雀英雄传(1981)

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标签：
王晶 李沛权 谢贤 岳华 钱小豪
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