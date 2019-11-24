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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2018 残腿英雄 道恩·强森摩天营救，高凶浩劫 内芙·坎贝尔，高耸入云 大楼绝境，惊险救家人，场景暗 剧情乱！

雄霸天下 发布于：

                                                                                     —— 图文整理自网络

 

 

 

摩天营救 Skyscraper (2018)

 

又名: 摩天大楼(台) / 高凶浩劫(港) / 高耸入云

评分：时光网 6.8，豆瓣 6.3，IMDb 5.8，个评 6.6

导演: 罗森·马歇尔·瑟伯

编剧: 罗森·马歇尔·瑟伯

主演: 道恩·强森、内芙·坎贝尔、

        黄经汉、罗兰·默勒

类型: 动作 / 惊悚 / 冒险

国家: 美国

语言: 英语 / 粤语 / 汉语普通话

上映: 2018-07-20(中国大陆) / 2018-07-13(美国)

片长: 102分钟

IMDb 链接： tt5758778

 

　　在香港市中心，世界上最高、结构最复杂的摩天大楼遭到破坏，危机一触即发。威尔·索耶（道恩·强森 饰）的妻子萨拉（内芙·坎贝尔 饰）和孩子们在98层被劫为人质，直接暴露在火线上。威尔，这位战争英雄、前联邦调查局救援队员，作为大楼的安保顾问，却被诬陷纵火和谋杀。他必须奋力营救家人，为自己洗脱罪名，关乎生死存亡的高空任务就此展开。

 

 

 

 

 

摩天营救 Skyscraper 2018 

 

编号：SJBD-50135A （BD50 3D珍藏版）

镜像：完成，存灾难类

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

        独享环球美港A区2D及3D复合版本，优选港A区更全音轨字幕框架，

        原版绝无压缩原汁原味视频，杜比全景声7.1.4多维高清无损原音，

        集成独家国内数字版官方5.1公映国配及防静音水印备用音轨，

        官方中英法西韩泰印尼字幕，附全市场独家汉化评论字幕，

        集成2D版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：英DD-Atmos 7.1.4 、英语5.1-384（防静音水印备用音轨）

         国语5.1-448K、泰语5.1-640K、英评2.0-192K、法语7.1-768K、西语7.1-768K 

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 韩 泰 英评 中简评 中繁评（印尼）

花絮：1、删剪片段（附导演评论） 12:07

         2、延展片段（附导演评论） 10:17

         3、巨石强森的英雄之路 04:04

         4、威尔索耶的灵感来源 04:12

         5、打斗动作解析 02:35

         6、巨石强森的最大对手 03:21

         7、孩子们的拍戏心得 02:40

         8、菠萝暗号 01:38

 

 

       如今好莱坞第一动作巨星巨石强森又一力作，史上摩天大楼勇救妻儿力挫悍匪，国内7月公映票房近7亿。

 

 

 

 

 

  花 絮：

 

 

1、道恩·强森称，《虎胆龙威》和《摩天大楼失火记》这两部电影 “启发了我，启发了一代人，

 

     也启发了这部电影”。

2、为了让情节更加可信，导演要求道恩·强森与内芙·坎贝尔两位演员在片中讲出标准的普通话

     跟粤语。

3、昆凌坦言自己没有武术功底，与强森这样的 “巨人” 相比，自己太过娇小，但为这个角色

     做了很多功课，非常积极地参加训练与彩排，提前一个月就开始了训练。

4、片中高3500英尺共240层的珍珠塔由世界闻名的美术置景设计师詹姆斯·D·比斯设计，

     灵感源自中国关于龙和珍珠的传说，从外形到内饰再到大楼标志均与 “龙和珍珠” 有关。

5、导演 罗森·马歇尔·瑟伯 介绍，“如果你从侧面看这个建筑，你可以看到龙的眼睛。”

6、设计师则表示，“这条龙从水里腾空而起，和一些曲折蜿蜒的结构缠绕在一起，直奔珍珠而

     去”，龙的眼睛与珍珠合二为一，成为了珍珠塔顶的圆球，“这个成为了整座建筑的隐喻。”

7、为了让观众能够更真切的体验到珍珠塔的魅力，《摩天营救》剧组不仅邀请 设计世界最高

     建筑迪拜塔 的设计师 阿德里安·史密斯 给予咨询，更是采用实景搭建和特效绿幕双重制作

     保证观影效果。

 

 

 

 

 

 

      影片虽然有着《火烧摩天楼》及《虎胆龙威》中模式化的情节，但惊险刺激的动作场面依然是其最大的看点。在影片中，无论是威尔徒手攀爬塔吊，通过起重臂凌空跃入大楼，还是依靠绳子攀附在摩天大楼外墙行走，令人窒息的高度都会使观众看得心惊胆寒，情不自禁地为他捏一把汗。主角与犯罪分子的每一次激烈搏斗，都能让人热血沸腾。作为一部美国好莱坞动作大片，特效的运用是影片必不可少的元素，《摩天营救》中的特效也是令人叹服的，大楼燃烧与爆炸的镜头处理得十分逼真，在高空镜头中运用的3D特效，让人身临其境的同时也刺激了肾上腺激素的飙升。

 

                                                                    ——  《中国新闻出版广电报》评

 

 

      虽然《摩天营救》彻头彻尾不过是一部看过即忘的动作片，但导演罗森·马歇尔·瑟伯的想象力和巨石强森的人格魅力仍为其增色不少。

                                                                    —— 时光网评

 

 

 

 

摩天营救 / 摩天大楼/高凶浩劫/高耸入云/Skyscraper 2018

 

 

编号：SJBD-8391A，3D版，未收

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

        独享环球美A区首发3D正式版，集成独家自带中泰素材泰3区素材精华，

        杜比全景声多维高清无损原音，集成独家高保真数字公映国配及防静音水印备用音轨，

        官方中英法西泰印尼字幕，集成2D版精选幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英DD-Atmos 7.1.4 、英语5.1-384（防静音水印备用音轨）、

        国2.0-192 、西DD+7.1-768 、法DD+7.1-768、泰5.1-384、英讲评2.0-192、

字幕：英 西 法 中简 中繁 中繁 泰 印尼

花絮：删剪片段（附导演评论）12：07

 

 

 

 

 

 

 摩天营救 Skyscraper

 

 

编号：SJBD-3510B，未收

        洗版：加独家港A区，换国内数字版官方5.1公映国配，独家汉化评论，花絮升级官方汉化

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

        独享环球美港A区复合版本，优选港A区更全音轨字幕框架，

        特别营救杜比全景声7.1.4多维高清无损原音，

        集成独家国内数字版官方5.1公映国配及防静音水印备用音轨，

        官方中英法西韩泰印尼字幕，附全市场独家汉化评论字幕，

        保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：英DD-Atmos 7.1.4 法语7.1-768K 西语7.1-768K 

        国语5.1-448K 泰语5.1-640K 英评2.0-192K 英语5.1-448K（防静音）

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 韩 泰 英讲评 法讲评 中简讲评 韩讲评（印尼）

 

花絮：1、删剪片段（附导演评论） 12:07

 

         2、延展片段（附导演评论） 10:17

         3、巨石强森的英雄之路 04:04

         4、威尔索耶的灵感来源 04:12

         5、打斗动作解析 02:35

         6、巨石强森的最大对手 03:21

         7、孩子们的拍戏心得 02:40

         8、菠萝暗号 01:38

 

 

 

 

 

 

 摩天营救 Skyscraper 

 

 

编号：SJ-40068A（4K UHD版），未收

配置：环球港版+环球美版+中法泰官方素材+杜比全景声7.1.4+

        独家国内数字版官方5.1公映国配+独家汉化评论+官方汉化完整花絮

音轨：英DD-Atmos 7.1.4 法语7.1-768K 西语7.1-768K 

         国语5.1-448K 泰语5.1-640K 英评2.0-192K 英语5.1-448K（防静音）

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 韩 泰 英讲评 法讲评 中简讲评 韩讲评（印尼）

 

 

花絮：1、删剪片段（附导演评论） 12:07

 

 

         2、延展片段（附导演评论） 10:17

         3、巨石强森的英雄之路 04:04

         4、威尔索耶的灵感来源 04:12

         5、打斗动作解析 02:35

         6、巨石强森的最大对手 03:21

         7、孩子们的拍戏心得 02:40

         8、菠萝暗号 01:38

 

 

 

 

 

 

摩天营救 Skyscraper(2018)

6 .8 / 6 .6

摩天营救(2018)

影评(68)

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