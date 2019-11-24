—— 图文整理自网络

摩天营救 Skyscraper (2018)

又名: 摩天大楼(台) / 高凶浩劫(港) / 高耸入云

评分：时光网 6.8，豆瓣 6.3，IMDb 5.8，个评 6.6

导演: 罗森·马歇尔·瑟伯

编剧: 罗森·马歇尔·瑟伯

主演: 道恩·强森、内芙·坎贝尔、

黄经汉、罗兰·默勒

类型: 动作 / 惊悚 / 冒险

国家: 美国

语言: 英语 / 粤语 / 汉语普通话

上映: 2018-07-20(中国大陆) / 2018-07-13(美国)

片长: 102分钟

IMDb 链接： tt5758778

在香港市中心，世界上最高、结构最复杂的摩天大楼遭到破坏，危机一触即发。威尔·索耶（道恩·强森 饰）的妻子萨拉（内芙·坎贝尔 饰）和孩子们在98层被劫为人质，直接暴露在火线上。威尔，这位战争英雄、前联邦调查局救援队员，作为大楼的安保顾问，却被诬陷纵火和谋杀。他必须奋力营救家人，为自己洗脱罪名，关乎生死存亡的高空任务就此展开。

摩天营救 Skyscraper 2018

编号：SJBD-50135A （BD50 3D珍藏版）

镜像：完成，存灾难类

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享环球美港A区2D及3D复合版本，优选港A区更全音轨字幕框架，

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官方中英法西韩泰印尼字幕，附全市场独家汉化评论字幕，

集成2D版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：英DD-Atmos 7.1.4 、英语5.1-384（防静音水印备用音轨）

国语5.1-448K、泰语5.1-640K、英评2.0-192K、法语7.1-768K、西语7.1-768K

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 韩 泰 英评 中简评 中繁评（印尼）

花絮：1、删剪片段（附导演评论） 12:07

2、延展片段（附导演评论） 10:17

3、巨石强森的英雄之路 04:04

4、威尔索耶的灵感来源 04:12

5、打斗动作解析 02:35

6、巨石强森的最大对手 03:21

7、孩子们的拍戏心得 02:40

8、菠萝暗号 01:38

如今好莱坞第一动作巨星巨石强森又一力作，史上摩天大楼勇救妻儿力挫悍匪，国内7月公映票房近7亿。

花 絮：

1、道恩·强森称，《虎胆龙威》和《摩天大楼失火记》这两部电影 “启发了我，启发了一代人，

也启发了这部电影”。

2、为了让情节更加可信，导演要求道恩·强森与内芙·坎贝尔两位演员在片中讲出标准的普通话

跟粤语。

3、昆凌坦言自己没有武术功底，与强森这样的 “巨人” 相比，自己太过娇小，但为这个角色

做了很多功课，非常积极地参加训练与彩排，提前一个月就开始了训练。

4、片中高3500英尺共240层的珍珠塔由世界闻名的美术置景设计师詹姆斯·D·比斯设计，

灵感源自中国关于龙和珍珠的传说，从外形到内饰再到大楼标志均与 “龙和珍珠” 有关。

5、导演 罗森·马歇尔·瑟伯 介绍，“如果你从侧面看这个建筑，你可以看到龙的眼睛。”

6、设计师则表示，“这条龙从水里腾空而起，和一些曲折蜿蜒的结构缠绕在一起，直奔珍珠而

去”，龙的眼睛与珍珠合二为一，成为了珍珠塔顶的圆球，“这个成为了整座建筑的隐喻。”

7、为了让观众能够更真切的体验到珍珠塔的魅力，《摩天营救》剧组不仅邀请 设计世界最高

建筑迪拜塔 的设计师 阿德里安·史密斯 给予咨询，更是采用实景搭建和特效绿幕双重制作

保证观影效果。

影片虽然有着《火烧摩天楼》及《虎胆龙威》中模式化的情节，但惊险刺激的动作场面依然是其最大的看点。在影片中，无论是威尔徒手攀爬塔吊，通过起重臂凌空跃入大楼，还是依靠绳子攀附在摩天大楼外墙行走，令人窒息的高度都会使观众看得心惊胆寒，情不自禁地为他捏一把汗。主角与犯罪分子的每一次激烈搏斗，都能让人热血沸腾。作为一部美国好莱坞动作大片，特效的运用是影片必不可少的元素，《摩天营救》中的特效也是令人叹服的，大楼燃烧与爆炸的镜头处理得十分逼真，在高空镜头中运用的3D特效，让人身临其境的同时也刺激了肾上腺激素的飙升。

—— 《中国新闻出版广电报》评

虽然《摩天营救》彻头彻尾不过是一部看过即忘的动作片，但导演罗森·马歇尔·瑟伯的想象力和巨石强森的人格魅力仍为其增色不少。

—— 时光网评

摩天营救 / 摩天大楼/高凶浩劫/高耸入云/Skyscraper 2018

编号：SJBD-8391A，3D版，未收

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官方中英法西泰印尼字幕，集成2D版精选幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英DD-Atmos 7.1.4 、英语5.1-384（防静音水印备用音轨）、

国2.0-192 、西DD+7.1-768 、法DD+7.1-768、泰5.1-384、英讲评2.0-192、

字幕：英 西 法 中简 中繁 中繁 泰 印尼

花絮：删剪片段（附导演评论）12：07

摩天营救 Skyscraper

编号：SJBD-3510B，未收

洗版：加独家港A区，换国内数字版官方5.1公映国配，独家汉化评论，花絮升级官方汉化

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享环球美港A区复合版本，优选港A区更全音轨字幕框架，

特别营救杜比全景声7.1.4多维高清无损原音，

集成独家国内数字版官方5.1公映国配及防静音水印备用音轨，

官方中英法西韩泰印尼字幕，附全市场独家汉化评论字幕，

保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：英DD-Atmos 7.1.4 法语7.1-768K 西语7.1-768K

国语5.1-448K 泰语5.1-640K 英评2.0-192K 英语5.1-448K（防静音）

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 韩 泰 英讲评 法讲评 中简讲评 韩讲评（印尼）

花絮：1、删剪片段（附导演评论） 12:07

2、延展片段（附导演评论） 10:17

3、巨石强森的英雄之路 04:04

4、威尔索耶的灵感来源 04:12

5、打斗动作解析 02:35

6、巨石强森的最大对手 03:21

7、孩子们的拍戏心得 02:40

8、菠萝暗号 01:38

摩天营救 Skyscraper

编号：SJ-40068A（4K UHD版），未收

配置：环球港版+环球美版+中法泰官方素材+杜比全景声7.1.4+

独家国内数字版官方5.1公映国配+独家汉化评论+官方汉化完整花絮

音轨：英DD-Atmos 7.1.4 法语7.1-768K 西语7.1-768K

国语5.1-448K 泰语5.1-640K 英评2.0-192K 英语5.1-448K（防静音）

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 韩 泰 英讲评 法讲评 中简讲评 韩讲评（印尼）

花絮：1、删剪片段（附导演评论） 12:07

2、延展片段（附导演评论） 10:17

3、巨石强森的英雄之路 04:04

4、威尔索耶的灵感来源 04:12

5、打斗动作解析 02:35

6、巨石强森的最大对手 03:21

7、孩子们的拍戏心得 02:40

8、菠萝暗号 01:38