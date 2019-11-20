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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1988 南方，阿根廷名导费尔南多·索拉纳斯反映社会现实，讲述父女乱轮 探讨希望和宽容，戛纳获奖经典！

雄霸天下 发布于：

                                                                                    —— 图文整理自网络

 

 

 

南方 Sur (1988)

 

评分：时光网 8.4，豆瓣 8.0，

导演: 费尔南多·索拉纳斯

编剧: 费尔南多·索拉纳斯

主演: 苏苏·佩科拉罗、

        米格尔·安吉尔·索拉、

        菲利普·莱奥塔尔

类型: 剧情

国家: 

语言: 西班牙语

上映: 1988-09-12

片长: 127 分钟

IMDb 链接：tt0094076

 

      1983年在阿根廷，民主政府替代了独裁政权，被关押五年之后的 弗洛雷阿尔 获得了自由。深夜里，走在回家的路上，弗洛雷阿尔感觉一切都变了，他的家庭，他的朋友们，他的国家。独自徘徊在街头的弗洛雷阿尔漫游在梦境与痛苦，生者与死者之间……在这个蓝色的朦胧的南方，带着碎片般的回忆，弗洛雷阿尔发现，对于一个政治犯来说重返原来的自由生活是多么的不容易。 

 

 

 

 

 

南方

 

编号：VS-2905

配置：日2+中英日法字幕+阿根廷4区+日版DVD手册扫描件

音轨：西班牙语DD2.0-192K

字幕：日文、中文1-2、德文、法文、英文

片长：122分钟

镜像：完成，碟出

 

 

 

 

 

      少女苏珊生活的环境不容她洁身自爱，但她懂得用自己的胴体一步步闯过难关。她先是人照顾小孩，却和孩子的父亲搭上。晚上又在低级夜总会跟拉手风琴的父亲跳探戈赚钱。母亲去世后，苏珊代替母亲填补父亲感情上的空虚和失落，并且成为父亲的泄欲工具。他闹事入狱后，苏珊为了还债，进出风流场合…… 直到1985年，阿根廷的军事统治刚结束，被关押五年的父亲恢复了自由。但他没有径直回家，而是在街头游荡，希望找回当年的感觉。

 

 

 

 

 

      影片分为四个章节，以探戈开场和结尾，中间则把舞台剧、诗歌、歌曲、舞蹈等多种元素融合在这个政治和私人情感交织的故事里。叙事如同主角的思维，断断续续，然而情绪却得到有机的贯串，感情含蓄而极为内敛，不动声色的凝视血腥和灾难，在深重的历史记忆后面浓缩的苦难和绝望，富有魔幻现实主义色彩，却有着凛冽的政治批判力度。

 

 

 

 

 

戛纳电影节，获奖：1，提名：2

 

1990；第43届

观众奖 费尔南多·索拉纳斯 Fernando E. Solanas  

 

1988；第41届

获奖 ·主竞赛单元- 最佳导演奖 费尔南多·索拉纳斯 Fernando E. Solanas  

提名 ·主竞赛单元- 金棕榈奖    费尔南多·索拉纳斯 Fernando E. Solanas  

 

 

 

 

 

　　这又是索拉纳斯一部反映社会现实的地道的阿根廷影片，片中不时响起戈耶内切演唱的探戈《南方》，一首讲叙希望和宽容的老歌，对于独裁统治刚刚结束，却仍处在伤痛和疑虑中的阿根廷人来说，这也许正是他们需要的。

 

 

 

 

 

南方 The South(1988)

8 .4

南方(1988)

影评(8)

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标签：
阿根廷 乱伦 乱轮
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