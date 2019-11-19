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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2000 灵异美人 鬼名模，日本《富江》山寨版， 李美琪MaggieQ靓点，配戏：任达华、蒋志光、海俊杰！

雄霸天下 发布于：

                                                                                     —— 图文整理自网络

 

 

 

鬼名模 (2000)

 

又名: 灵异美人 / Model from Hell

评分：时光网 4.3，豆瓣 3.6，IMDb 4.1

导演: 招振强

编剧: 范有文

主演: 任达华、李美琪、

        蒋志光、海俊杰、

        刘淑仪、翟佩云、

        刘少君、李苹、汪琳

类型: 喜剧 / 恐怖

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 2000-03-09(中国香港)

片长: 90 分钟

IMDb 链接：tt0295445

 

　　多年前，某家庭出生一对连体怪婴，后经手术分开，这就是后来集魔鬼与天使为一身的嘉莉（李美琪 饰）。她身体内部隐藏着善与恶的双重性格，毎当生气或受到伤害时，她的身体会出现令人恐怖的生理变化，头部会生出一个魔鬼的头颅，与平日展现给世人的形相大相径庭，使人不寒而栗。更骇人听闻的是她具有杀人的魔法。有一次，某演艺公司招聘，嘉莉和一帮年轻人前去应聘，由于嘉莉成绩突出遭他人妒恨，不少女孩便想加害于她，结果怪事出现了，想加害嘉莉的人总是莫名死亡，而且死相恐怖，消息一经传出，全港哗然。训练班学员 洪峰（任达华 饰）决定解开其中的秘密.....

 

 

 

 

鬼名模 + 香港第一凶宅

 

编号：JH-3016

配置：港3

音轨：粤语2.0、国语2.0

字幕：中文

镜像：完成，碟出

 

 

 

 

 

 

　　魔鬼、天使这两种极端的名称或个体是否可以集于一身而共存？嘉莉是魔鬼之女亦是天使化身，她出世时本是一对头部连体的怪婴，后经手术分开，此后每当嘉莉气愤之时或心情受到极大伤害时，她的身体总会出现一种极为恐怖的生理变化，头部会出现另一个魔鬼的头颅，原有的一个天使面孔与魔鬼面孔并在一起实在令人惊心动魄，更可怕的是她还具有可以致人于死地的魔法。

 

　　一间名为模特儿公司招收学员，那实际上就是临时演员公司，一帮年轻人怀着梦想前来接受严格的训练，嘉莉也是其中的一名，由于成绩突出她引起不少女同学的嫉妒，想方设法加害于她，可是想伤害嘉莉的人总是离奇死亡，而且死状恐怖，事情张扬开去，引起全城一片恐慌。训练班的一名男同学洪峰对这些离奇事件产生了浓厚兴趣，经过多番观察与追查，他终于发现了个中秘密……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鬼名模 Model From Hell(2000)

4 .3

鬼名模(2000)

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标签：
任达华 李美琪 蒋志光 海俊杰
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