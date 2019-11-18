—— 图文整理自网络

香港第一凶宅 (1998)

又名: Haunted Mansion

评分：时光网 6.1，豆瓣 5.2，IMDb

导演: 杜励智

编剧: 杜励智

主演: 黎姿、黄秋生、

罗兰、林尚义、

张玉珊

类型: 剧情 / 恐怖

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1998-09-18

片长: 85分钟

IMDb 链接：tt0256071

水警辉（黄秋生 饰）与专栏作家妻子阿芝（黎姿 饰）原本计划利用假期去日本旅游，但阿芝在元朗的母亲（罗兰 饰）和妹妹阿芬（张玉珊 饰）最近被开发商骚扰，辉只得不情愿的随阿芝去元朗守卫岳母的老宅。甫一到达，一名徘徊在老宅门前的风水师便警告辉、芝夫妻，声称此屋犯太岁，且先前诸风水布局已经失控，堪称凶宅中的凶宅，七日之内必有灾祸，辉不以为意。

入住当夜，辉撞破正在为了开发商收地而装神弄鬼的歹人，又在院中遇见一名哭泣的女孩，从此，一系列怪事不断发生，他们一家人的关系也愈发紧张。而这些闹鬼事件背后的真相，居然和辉与阿芝没有子嗣有关……

香港第一凶宅 + 鬼名模

编号：JH-3016

配置：港3

音轨：粤语2.0、国语2.0

字幕：中文

镜像：完成，碟出

中年发福的水警（黄秋生）和年轻俏丽的专栏女作家（黎姿）本是恩爱夫妻，阿辉正在放长假，两人原准备去日本旅行，但在临行前接到阿芝母亲的电话，告诉阿芝家里出事了，两人遂放弃旅行计划，来到位于元朗乡村的旧宅，两人在旧宅门口遇见了一位风水大师，告诉二人这座房子是在风水学上处于阴阳交界上，是凶宅中的凶宅，有阴魂缠绕，劝他们早日离开，地产商威迫利诱企图收购，哪知闹鬼。但两人不以为意，依然走进家门，这里住着阿芝的母亲（罗兰）与妹妹阿芬（张玉珊），四人果然遇见接踵而来的怪事，一家四口渐渐被笼罩于阴森恐怖的气氛。

夫妻二人与痴呆的老母和妹妹发生恩怨，最后终于发现女鬼是未被生下的女胎。阿芝和阿辉吵架以后，阿芝就悄悄地把自己的孩子打掉了，可是她孩子的胎盘竟然还留在她肚子里。那小女孩就变成鬼来报复她，有一天早晨，阿芝起床后上卫生间，突然感觉肚子非常剧烈地疼痛起来，她肚子里的血液顺着大腿小腿一直流出来，然后她女儿的胎盘直接从她体内掉出来了，那很像个血胎。最后三代母女化怨和好，化险为夷。

作为低成本鬼片，首映时有一老观众心脏病发而死，大概属于巧合，因为内容其实谈不上恐怖，也不是一个令人毛骨悚然的鬼故事，实为温情喜剧。没有乱搞吓人幌子，不大胡闹，而是注重人情讲故事，本片继承了传统粤语片的优点：有戏，以人为主。其中不乏细致婉转的 “女性主义” 情结，恩怨、情欲、疑鬼、迷信、吃粥、打牌、腹痛、血胎皆与女性切身相关，这里既有传统又有现代，传统与现代在此集结。从表演上来看，黄秋生有幽默感，小夫妻之间情趣毕现。

有得入 冇得出，

晚晚 俾鬼卒 ！

冇mǎo〈方〉：没有的意思。

俾 bǐ：基本意思是门人、门役(代表主人站在门口为主人接客或传话)。

《诗·小雅·天保》等均有相关记载。

A woman returns home with her husband to visit her mother and sister in a house where odd things are taking place. Soon, it was discovered that the place was haunted.