香港第一凶宅 (1998)

又名: Haunted Mansion

评分:时光网 6.1,豆瓣 5.2,IMDb

导演: 杜励智

编剧: 杜励智

主演: 黎姿、黄秋生、

罗兰、林尚义、

张玉珊

类型: 剧情 / 恐怖

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1998-09-18

片长: 85分钟

IMDb 链接:tt0256071

水警辉(黄秋生 饰)与专栏作家妻子阿芝(黎姿 饰)原本计划利用假期去日本旅游,但阿芝在元朗的母亲(罗兰 饰)和妹妹阿芬(张玉珊 饰)最近被开发商骚扰,辉只得不情愿的随阿芝去元朗守卫岳母的老宅。甫一到达,一名徘徊在老宅门前的风水师便警告辉、芝夫妻,声称此屋犯太岁,且先前诸风水布局已经失控,堪称凶宅中的凶宅,七日之内必有灾祸,辉不以为意。

入住当夜,辉撞破正在为了开发商收地而装神弄鬼的歹人,又在院中遇见一名哭泣的女孩,从此,一系列怪事不断发生,他们一家人的关系也愈发紧张。而这些闹鬼事件背后的真相,居然和辉与阿芝没有子嗣有关……

中年发福的水警(黄秋生)和年轻俏丽的专栏女作家(黎姿)本是恩爱夫妻,阿辉正在放长假,两人原准备去日本旅行,但在临行前接到阿芝母亲的电话,告诉阿芝家里出事了,两人遂放弃旅行计划,来到位于元朗乡村的旧宅,两人在旧宅门口遇见了一位风水大师,告诉二人这座房子是在风水学上处于阴阳交界上,是凶宅中的凶宅,有阴魂缠绕,劝他们早日离开,地产商威迫利诱企图收购,哪知闹鬼。但两人不以为意,依然走进家门,这里住着阿芝的母亲(罗兰)与妹妹阿芬(张玉珊),四人果然遇见接踵而来的怪事,一家四口渐渐被笼罩于阴森恐怖的气氛。

夫妻二人与痴呆的老母和妹妹发生恩怨,最后终于发现女鬼是未被生下的女胎。阿芝和阿辉吵架以后,阿芝就悄悄地把自己的孩子打掉了,可是她孩子的胎盘竟然还留在她肚子里。那小女孩就变成鬼来报复她,有一天早晨,阿芝起床后上卫生间,突然感觉肚子非常剧烈地疼痛起来,她肚子里的血液顺着大腿小腿一直流出来,然后她女儿的胎盘直接从她体内掉出来了,那很像个血胎。最后三代母女化怨和好,化险为夷。

作为低成本鬼片,首映时有一老观众心脏病发而死,大概属于巧合,因为内容其实谈不上恐怖,也不是一个令人毛骨悚然的鬼故事,实为温情喜剧。没有乱搞吓人幌子,不大胡闹,而是注重人情讲故事,本片继承了传统粤语片的优点:有戏,以人为主。其中不乏细致婉转的 “女性主义” 情结,恩怨、情欲、疑鬼、迷信、吃粥、打牌、腹痛、血胎皆与女性切身相关,这里既有传统又有现代,传统与现代在此集结。从表演上来看,黄秋生有幽默感,小夫妻之间情趣毕现。

有得入 冇得出,

晚晚 俾鬼卒 !

冇mǎo〈方〉:没有的意思。

俾 bǐ:基本意思是门人、门役(代表主人站在门口为主人接客或传话)。

《诗·小雅·天保》等均有相关记载。

A woman returns home with her husband to visit her mother and sister in a house where odd things are taking place. Soon, it was discovered that the place was haunted.