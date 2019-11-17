—— 图文整理自网络

豪侠 豪俠 (1979)

又名: Last Hurrah for Chivalry

评分：时光网 7.5，豆瓣 7.3，IMDb 7.1

导演: 吴宇森

编剧: 吴宇森 / 刘天赐

主演: 刘松仁、韦白、

魏秋桦、 刘江、

冯克安

类型: 动作 / 武侠 / 古装

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1979-11-22

片长: 106 分钟

IMDb 链接： tt0077655

高家庄少主 高朋（刘江 饰）新婚之夜，遭遇仇家白忠堂的袭击。高败逃陈师公家，继而得知神道 张三（韦白 饰）武功绝伦，行侠仗义，可为高家庄报仇。高朋暗中观察，见张三安贫乐道，奉母甚亲，于是有意接近，并派出刀客安如命试探其武功。

张母逝，高朋出资厚葬，令张三感激备至，于是不惜身家性命甘愿为高家报仇。他和偶然结识的青年侠客 青衣（刘松仁 饰）同闯白忠堂，刀光剑影，血流成河。然士为知己者死，张三一腔热血报答高朋，未料却投错了恩主 … …

豪 侠

电影《豪侠》主题曲

歌手：罗文 · 玩一万个游戏

曾经相见是缘份同心

挥刀剑破敌阵

漫天血箭都当寻常

踏遍千山把风雨吞

无端相见又离别

湖海奔波各有命运

历经百劫只有我独行

面对几多苦与困

世间千般称赏

明白变了忌恨

傲笑走江湖 名利化伤感

如今相看似旧日

谁知刀光里满是恨

欲抛铁剑 只盼我未能

乱雨凄风 几许怨愤

豪侠 Last Hurrah for Chivalry 1979

编号：SJ-4097A（2K修复版）

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享尤里卡英B区2K修复版，荟萃绝版HKL英2、3区DVD素材精华，

LPCM 2.0/LPCM 1.0双无损粤语及LPCM 2.0无损国语，集成HKL英2自带5.1粤语音轨，

官方中英文字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：粤LPCM2.0 粤LPCM1.0 粤5.1-448 国LPCM2.0 英LPCM1.0 英讲评2.0-192

字幕：英 中简 中繁

花絮：采访吴宇森 15:00

因为1976年的《少林门》票房失利，吴宇森曾一度改拍喜剧，直至1979年才有机会再导动作/英雄题材影片。而这部由吴宇森自编自导的《豪侠》，尽管当年即被人以为是跟风张彻的古装武侠片，却未受重视，但如今看来，却分明具备了日后暴力美学风格的雏形，同时亦是吴宇森首次高调寄托个人情怀及宣扬侠义风范的用心作品。

吴宇森一直是嘉禾在七十年代的主力导演，擅长拍狂想式喜剧，自己一直想拍警匪片，公司并不给予机会，然而他却难得地拍过一部古装武侠片，如愿向黑泽明和恩师张彻致敬。本片不单是吴宇森早年的出色佳作，也突出了男性之间的情义、惺惺相惜、阳刚侠气、士为知己者死的牺牲精神，更预示了他八十年代的英雄片路线——血腥和浪漫自张彻承袭下来，将刀剑换上手枪，但中心的传统侠义誓死不弃，韦白和刘松仁饰演的年轻侠士，就是日后宋子豪和Mark哥的基本原型，英雄豪侠，自有真我本色。

若单看《豪侠》前半段，极似当年张彻所拍的《大刺客》故事。

张三（韦白）和高朋（刘江）正如史上的聂政与严遂，皆是穷义士有感富权宦知遇之恩，待老母病逝了无牵挂，遂奋不顾身击杀恩人仇家以做报答。不过在影片的后半部分，却对这种世代称颂的侠义行为却做了完全颠覆，矛头更直指施恩图报的权势人物心怀叵测、兔死狗烹，根本不值相助。反而惺惺相惜的患难知己才是吴宇森大力歌颂的男儿风范。是以真正的 “豪侠” 并非神刀张三，而是侠气冲天的杀手 青衣(刘松仁)。他虽潦倒落魄、轻信世人，然重情重义、诙谐多智，甚至甘愿为不过缘悭几面的知己赔上自家性命！如此人物，堪称古装版 “英雄本色” 小马哥，不仅编导偏爱，观众更会为之心折！

该片最精彩之处在于双侠雨中痛打众泼皮后的义气相投和两次并肩共闯龙潭虎穴的惨烈搏杀。吴宇森的浪漫情怀和暴力美学亦自此表露无遗，武打场面虽然搞尽当时流行的花样功夫，未免流于冗长，但在导演及动作指导的编排调度下，却也不乏妙笔佳篇，尤其慢镜头的运用已相当煽情和纯熟，颇值一观。