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打雀英雄传 打雀英雄傳 (2006)

又名: Bet to Basic

评分：时光网 5.0，豆瓣 5.3，IMDb 5.0

导演: 钟盛远

编剧: 钟盛远

主演: 陈小春 / 李彩桦 / 元华 / 葛民辉 / 钱嘉乐

类型: 喜剧

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 2006-03-30

IMDb 链接：tt0788050

赌术再高的老千也怕一种人，那就是运气奇好的人。来（陈小春 饰）就是这种人，他虽然对打麻雀一窍不通，却赌运奇佳。

凭借他的好运气，来从老千手上救回了好赌成性的表哥 飞龙。飞龙看上了来的运气，于是带着他去参加赌王大赛。来在赛场上目睹了两大麻将高手华三元和葛和青连场恶斗却最终落得两败俱伤的结果，他退出了比赛。岂料誓夺麻雀之王的灭罗，觉得来是个心腹大患，于是派人前来暗杀。来幸运逃过一劫，飞龙却被打成重伤。来一怒之下投到华三元门下，希望学成之后为飞龙报仇。岂料来的师姐 佩儿（李彩桦 饰）其实是灭罗的女友，她决心帮助男友查清来的底细，除去大患……

打雀英雄传

编号：创佳 C337

配置：港3寰宇镭射

音轨：粤语DD5.1

字幕：中文1-2、英文

片长：94 分钟

剧情与邵氏同名旧作无关！

二流古惑仔飞龙好赌成性，开罪了三大老千，幸得从美国回流的表弟来救驾，发现来的运气奇佳，铺铺自摸天糊，遂带来往雀馆搵食。来目击当世两大麻雀高手华三元与葛和青的斗争，见二人终落得一破产一疯癫的下场，决放弃争夺「麻雀之王」名誉，来素无争雄之心，其牌运却令野心夺标的 灭罗(彭敬慈)寝食难安，设计加害之。

华三元得知来拥有绝世好运，央求来成为自己的徒弟，却被灭罗发现，派人教训之，却误中副车令飞龙重伤，终令来跟随华三元学麻雀之术，更与华徒佩儿产生了一段微妙的感情。佩儿与灭罗原是一对，为了恋人决心查出来的好运来源。