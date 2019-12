—— 图文整理自网络

致命60秒之终极大追缉,千里马薄荷D5,美1版,镜像完成:

冲天大追缉 Gone in 60 Seconds (1974)

又名:致命60秒之终极大追缉、

极速60秒2、

粉身碎骨飞车党

冲天大追击

评分:IMDb 6.5

导演: H·B·哈里奇

编剧: H·B·哈里奇

主演: H·B·哈里奇、Marion Busia、

Jerry Daugirda、James McIntyre、

乔治·科尔、罗纳德·哈利基

类型: 动作 / 犯罪

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1974-07-28

片长: 105 分钟 / Spain: 93 分钟(DVD edition)

IMDb 链接:tt0071571

孟菲斯是名窃车高手,六十秒之内就能得手,他决心金盘洗手。但为了挽救误入歧途的弟弟,孟莫斯不得不再次出山。

极速60秒 2

编号:天视D5,XD-086

配置:美一区 25周年导演版

When a South American drug lord pays Pace to steal 48 cars for him, all but one is in the bag - thereby, the police precipitate in a desperate car chase against Pace and his Eleanor across Southern California.

汽车特技人集资投拍的电影,

有史以来最残暴的追车戏,

持续长达40分钟,损毁汽车93辆!





70年代的追车戏虽不酷炫,但别有风味!

德B蓝光礼盒版(赠 汽车模型):

极速60秒 Gone in 60 (1974)

版本:礼盒版

音轨:德语DTS-HD5.1、英语DTS-HD5.1

字幕:英文

片长:98 分钟

发行:德B

画面:16:9

页1、简介、碟讯;

页2、德B蓝光礼盒版 展示

页3、图片欣赏。