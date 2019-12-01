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冲天大追缉 Gone in 60 Seconds (1974)
又名：致命60秒之终极大追缉、
极速60秒2、
粉身碎骨飞车党
冲天大追击
评分：IMDb 6.5
编剧: H·B·哈里奇
主演: H·B·哈里奇、Marion Busia、
Jerry Daugirda、James McIntyre、
乔治·科尔、罗纳德·哈利基
类型: 动作 / 犯罪
国家: 美国
语言: 英语
上映: 1974-07-28
片长: 105 分钟 / Spain: 93 分钟(DVD edition)
IMDb 链接：tt0071571
孟菲斯是名窃车高手，六十秒之内就能得手，他决心金盘洗手。但为了挽救误入歧途的弟弟，孟莫斯不得不再次出山。
极速60秒 2
编号：天视D5，XD-086
配置：美一区 25周年导演版
有史以来最残暴的追车戏，
持续长达40分钟，损毁汽车93辆！
70年代的追车戏虽不酷炫，但别有风味！
德B蓝光礼盒版（赠 汽车模型）：
极速60秒 Gone in 60 (1974)
版本：礼盒版
音轨：德语DTS-HD5.1、英语DTS-HD5.1
字幕：英文
片长：98 分钟
发行：德B
画面：16:9
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