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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1974 致命极速60秒，终极冲天大追缉，惊天动地 粉身碎骨飞车党，编导演 H·B·哈里奇，40分钟追车戏 毁车93辆！

雄霸天下 发布于：

                                                                                     —— 图文整理自网络

致命60秒之终极大追缉，千里马薄荷D5，美1版，镜像完成：

 

 

冲天大追缉  Gone in 60 Seconds (1974)

 

又名：致命60秒之终极大追缉、

         极速60秒2、

         粉身碎骨飞车党

         冲天大追击

评分：IMDb 6.5

导演: H·B·哈里奇

编剧: H·B·哈里奇

主演: H·B·哈里奇、Marion Busia、

        Jerry Daugirda、James McIntyre、

        乔治·科尔、罗纳德·哈利基

类型: 动作 / 犯罪

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1974-07-28

片长: 105 分钟 / Spain: 93 分钟(DVD edition)

IMDb 链接：tt0071571

 

     孟菲斯是名窃车高手，六十秒之内就能得手，他决心金盘洗手。但为了挽救误入歧途的弟弟，孟莫斯不得不再次出山。

 

 

 

 

极速60秒 2

 

编号：天视D5，XD-086

配置：美一区 25周年导演版

 

 

 

      When a South American drug lord pays Pace to steal 48 cars for him, all but one is in the bag - thereby, the police precipitate in a desperate car chase against Pace and his Eleanor across Southern California.

 

 

 

 

      汽车特技人集资投拍的电影，

   有史以来最残暴的追车戏，

持续长达40分钟，损毁汽车93辆！ 


     70年代的追车戏虽不酷炫，但别有风味！

 

 

德B蓝光礼盒版（赠 汽车模型）：

 

 

极速60秒 Gone in 60 (1974) 

 

版本：礼盒版

音轨：德语DTS-HD5.1、英语DTS-HD5.1

字幕：英文

片长：98 分钟

发行：德B

画面：16:9

 

 

 

 

页1、简介、碟讯；

页2、德B蓝光礼盒版 展示

页3、图片欣赏。

 

极速60秒 Gone in 60 Seconds(1974)

极速60秒(1974)

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标签：
H·B·哈里奇 尼古拉斯·凯奇
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