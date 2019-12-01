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致命60秒之终极大追缉，千里马薄荷D5，美1版，镜像完成：

冲天大追缉 Gone in 60 Seconds (1974)

又名：致命60秒之终极大追缉、

极速60秒2、

粉身碎骨飞车党

冲天大追击

评分：IMDb 6.5

导演: H·B·哈里奇

编剧: H·B·哈里奇

主演: H·B·哈里奇、Marion Busia、

Jerry Daugirda、James McIntyre、

乔治·科尔、罗纳德·哈利基

类型: 动作 / 犯罪

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1974-07-28

片长: 105 分钟 / Spain: 93 分钟(DVD edition)

IMDb 链接：tt0071571

孟菲斯是名窃车高手，六十秒之内就能得手，他决心金盘洗手。但为了挽救误入歧途的弟弟，孟莫斯不得不再次出山。

极速60秒 2

编号：天视D5，XD-086

配置：美一区 25周年导演版

When a South American drug lord pays Pace to steal 48 cars for him, all but one is in the bag - thereby, the police precipitate in a desperate car chase against Pace and his Eleanor across Southern California.

汽车特技人集资投拍的电影，

有史以来最残暴的追车戏，

持续长达40分钟，损毁汽车93辆！





70年代的追车戏虽不酷炫，但别有风味！

德B蓝光礼盒版（赠 汽车模型）：

极速60秒 Gone in 60 (1974)

版本：礼盒版

音轨：德语DTS-HD5.1、英语DTS-HD5.1

字幕：英文

片长：98 分钟

发行：德B

画面：16:9

页1、简介、碟讯；

页2、德B蓝光礼盒版 展示

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