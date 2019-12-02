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新UPS V-0040 美版内封：

极速60秒 Gone in 60 Seconds (2000)

又名: 惊天动地60秒、 极速六十秒

评分：时光网 7.3，豆瓣 7.3，IMDb 6.5

导演: 多米尼克·塞纳

编剧: 斯科特·罗森伯格

主演: 尼古拉斯·凯奇、吉奥瓦尼·瑞比西、

安吉丽娜·朱莉、T.J. Cross 、

威廉姆·李·斯科特、罗伯特·杜瓦尔

类型: 动作 / 惊悚 / 犯罪

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2000-06-08(美国)

片长: 118 分钟 / 127分钟(导演剪辑版)

IMDb 链接： tt0187078

本片是关于 兰德尔·雷恩斯（尼古拉斯·凯奇饰）——一个人称 “孟菲斯” 的窃车大盗的传奇故事。

孟菲斯（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是这个世界上最高明的窃车贼，人们形容他为 “gone in 60 seconds”，即只要他盯上的车停在这里，他60秒内便能连人带车一起消失得无影无踪。 世界上再奇特的车锁，再灵敏的警报系统只要到了他的手里也只是件小摆设。你不信？把车停在这试试，孟菲斯一到，六十秒之内，它就会不翼而飞。多年以来他还从未失过手，法律也没法制裁他。

孟菲斯终究厌倦了窃车贼的虽然惊险刺激 但重压在身的生活，宣布金盘洗手 了。但他的弟弟却想步其后尘，不料很快就卷入了一次黑帮危险的交易中。孟菲斯为了救出兄弟，只好重操旧业，答应黑帮一晚内偷来50辆车。

不料，警察正在密切监视着孟菲斯。当他偷得最后一辆野马跑车时，警车、警察直升机尾随而至，展开了一场马路追逐……

新UPS V-0040 日A外封：

极速60秒 Gone in 60 Seconds

编号：新UPS V-0040

配置：日A+日2+法2+泰3+3区官方中韩泰字幕+OST+MP3数据包+ROM高清海报剧照

音轨：英语5.1-640K、日语2.0-96K、泰语2.0-9K、法语2.0-96K

字幕：英、西、法、中1-2、韩、泰、印、中英双显、英泰双显

片长：117 分钟

编号：SJ-1189A，待收

配置：1区导演剪辑特别加长版+日2+法2+泰3+3区官方中韩泰字幕+

独家5.1央视国配+完整花絮+OST

音轨：英语5.1-640K、国语5.1-640K、法语2.0-96K、日语5.1-640K、泰语2.0-9K

字幕：英 法 西 中 日 韩 泰 印

极速60秒 Gone in 60 Seconds

编号：4GBD25 8278

音轨：英 PCM5.1、英 DD5.1、

法 DD2.0、日 DD2.0、泰 DD2.0、匈牙利 DD2.0、俄 DD5.1、波兰 DD5.1

字幕：英、英、中简、中繁、日、韩、泰、葡、印尼、匈牙利、捷克、俄、波兰、希腊、

乌克兰、罗马尼亚、土耳其、保加利亚、阿拉伯、塞尔维亚

花絮：保留全部内容，附高清中文字幕。

花 絮：

1、安吉丽娜·朱莉、斯科特·凯恩、戴尔里·林多和吉奥瓦尼·瑞比西都曾接受驾驶训练，

尽管受训项目没有尼古拉斯·凯奇全面。

2、在斯芬克斯等人盗窃悍马双门皮卡的一段情节中，剧本中的设计并没让警车滑下斜坡。

当时扮演斯芬克斯的维尼·琼斯将警车推出了一点，因为没有足够的空间让宽大的悍马通过，

维尼·琼斯稍一给油，警车便被撞下了斜坡。

3、本片只有基本情节与1974年的同名影片相同，

其中包括停放在长岛世界大厦楼下的经典跑车野马 “Eleanor”。

4、在警察的罚没车辆停车场，可以发现背景中印有“Gone in Sixty Seconds”字样的标志牌。

5、出现在本片中的名车包括：阿斯顿·马丁DB5和DB1；宾利Arnage、Azure和Continental；

凯迪拉克El Dorado、El Dorado Brougham、Escalade和El Dorado ETC；

雪弗兰Bel Air Convertible、Camaro Z28、Corvette和Corvette Stingray Big Block；

福特F350皮卡；德托玛索Pantera；道奇Daytona和Viper Coupe GTS；

法拉力355 B、355 F1、275 GTB4、550 Maranello和Testarosa；福特T-Bird；

GMCYukon；悍马双门皮卡；无限Q45；美洲虎XJ220和XK8 Coupe；兰伯基尼Diablo；

凌志LS 400；林肯Navigator；梅赛德斯-奔驰300 SL/Gullwing、CL 500、S 600、

SL 600；水星Custom；普利茅斯Hemi Cuda和Roadrunner；庞蒂克GTO；

保时捷996、Boxster、Speedster、959和911 Twin Turbo；

劳斯莱斯Stretch Limousine；福特野马ShelbyGT 500；丰田Landcruiser、

Supra Turbo；沃尔沃Turbo Wagon R。

6、本片编剧 斯科特·罗森伯格 因在改编剧本期间与导演产生分歧而退出，乔纳森·汉斯林、

J·J·艾伯拉姆斯接手剧本，却未出现在演职员表中。

7、其实在片中根本没有真正的福特野马ShelbyGT 500，剧组的汽车技术人员将12辆1967年的

标准型福特野马改装成各不相同的ShelbyGT 500，其中的7辆在拍摄后幸存了下来，其中的

两辆被尼古拉斯·凯奇、杰瑞·布鲁克海默留作纪念，

凯奇时常驾车兜风，而布鲁克海默却不敢驾驶。

8、尼古拉斯·凯奇亲自完成了片中大多数驾驶特技，为拍摄本片，他曾赴3家驾校学习特技驾驶，

而且对赛车越发感兴趣，以至影片完成之后，赛车成了他的新爱好。

9、克里斯托弗·埃克莱斯顿 在参演本片期间根本没有驾照，在本片完成的数年后他才考取驾照。

10、片中莎拉骑的摩托车是1999年款MV Agusta Serie ORO，这款摩托车在全世界只有300

台，排量750cc，采用直列4缸发动机，可提供125马力，最高时速可达175英里。

11、片中斯芬克斯为找到钥匙剖开狗腹的情节出自2000年的《偷拐抢骗》，在本片中扮演

斯芬克斯的维尼·琼斯 在《偷拐抢骗》中就被要求剖开狗腹寻找钻石。

重拍追车大片

虽说《极速60秒》改编自1974年的同名电影，但制作人 杰瑞·布鲁克海默 Jerry Bruckheimer（1945-09-21 ~ ）认为本片不是简单的重拍片，而是基于当年电影的彻底重构，他说：“当我们决定筹拍这部电影时，所有人都认为应该完整保留原作的灵魂，但我们扩大了故事范围，更清晰的界定了人物。在保留原有精彩元素的同时，我们还添加了一些人物，并进一步修改了情节。”

4年前，编剧斯科特·罗森伯格从时任迪斯尼电影公司制作总监的迈克尔·林顿（Michael Linton）口中第一次得知了1974年的《极速60秒》，“迈克尔用一句话概括了整部影片，” 罗森伯格回忆说，“‘他们必须在一夜之间盗取50辆车。’ 我当时认为那是世界上最酷的构思。在拍摄《空中监狱》时，杰瑞就开始和我展开讨论，因为主人公已经不再是一名罪犯，所以我们必须构想出能让他重蹈覆辙的最强有力的理由。” 布鲁克海默解释道：“本片的受众群体不只是爱车之人，它在讲述一个渴望改邪归正的男人不得不再次面对罪恶和恐惧的故事，在令人目眩神迷的名车背景中，影片故事其实有关生死抉择。”

尼古拉斯·凯奇说：“让我惊讶的是，有很多人都看过1974年的《极速60秒》。当年的电影聚焦于追车场景，其中最长的一场追车戏长达40分钟；而本片则聚焦于人物关系，孟菲斯铤而走险的目的是为了挽救弟弟的生命。” 早在创作本片剧本时，编剧 罗森伯格就根据凯奇的特点设计了孟菲斯的角色，所以凯奇是制片方志在必得的首要人选，而作为著名汽车收藏家，凯奇不仅深受超级名车的吸引，还非常看好剧本中丰富的人物和人性。

在决定让孟菲斯的弟弟基普成为促使孟菲斯发生转变的催化剂之前，布鲁克海默、罗森伯格和制作人麦克·斯坦森曾尝试过很多方案，但他们在创作初期就明确了一点，那就是对基普的威胁必须贯穿始终。导演 多米尼克·塞纳说：“在我们开始着手物色演员时，影片故事还尚未成形，我们让演员参与其中，这样他们就可以了解到故事的发展方向。我们认为 吉奥瓦尼·瑞比西 是扮演基普的最佳人选，因为他扮演过很多很有难度的角色，年纪轻轻便积累了丰富的表演经验。虽然尼克和吉奥瓦尼乍看上去迥然不同，可他们的气质和幽默感如出一辙，长相也颇为相似。”

打造影像奇观

为打造出片尾极速狂飙的高潮段落，特技协调人 查克·派瑟尼（Chuck Picerni）和他的助手 约翰尼·马丁（Johnny Martin）及导演塞纳耗时数月才制定出最终的拍摄计划。“这段追车场景是拍摄中最棘手的难题，” 塞纳说，“你必须更有创造力，因为追逐中的双方没有坏人，更不可能出现交火画面，这场戏既要以惊心动魄的影像奇观牢牢抓住观众，又不能伤及任何人。孟菲斯是个心地善良的偷车贼，他所做的一切都是为了解救弟弟，所以我们不能安排伤亡、爆炸和严重的撞车场景。”

关闭连接洛杉矶长滩和圣佩德罗的 文森特·托马斯大桥 是拍摄追车场景中最复杂的部分，幸运的是，当时有关部门正在定期翻修桥体，于是剧组可以借机在周末暂时关闭大桥。影片外景制片主任 劳拉·索德－迈特森（Laura Sode－Matteson）不知疲倦的四处奔走，为剧组争取到了加州电影委员会、加州交通运输部、洛杉矶港等很多政府部门的大力协助。

在筹备角色期间，凯奇、瑞比西、安吉丽娜·朱莉 全都接受了专业驾驶培训，在一位大学教授的帮助下，瑞比西甚至改装出一辆1967年款雪佛兰Camaro。扮演片中奥托的 罗伯特·杜瓦尔 不但深入了解了有关汽车的方方面面，还精确掌握了复杂的车身喷绘技术。

在精心选定了50台被盗车辆之后，制片方请来三名盗车案卧底警探和一名改过自新的偷车贼作影片技术顾问。值得一提的是后者，他在20多岁时就成为了精通保时捷和梅赛德斯的偷车天才，在他和他的同伴被捕之后，橙郡的盗车案减少了17％，而且巧合的是，他曾被关押在福尔松监狱，当时布鲁克海默和凯奇正在那里筹拍《空中监狱》。他不但将自己的偷车技术传授给几位主演，还经常在执法人员的陪同下造访片场。

本片艺术指导 杰夫·曼恩 担负着打造片中战车的重任，作为一名狂热的汽车收藏爱好者，曼在上中学时就喜欢亲手改装和修理汽车，多年来的车坛磨练让他深切领悟到汽车文化的精髓。在决定选用1967年款福特野马谢尔比GT 500之前，曼和布鲁克海默曾考虑过改装大师 卡罗尔·谢尔比（Carroll Shelby）打造的最新款1系双门跑车和福特的勒芒赛车GT 40，曼说：“选择谢尔比 GT 500 可谓喜忧参半，因为我们既想在大银幕上呈现出一款凶猛、性感的超级跑车，又不能改动太大，以免激怒谢尔比的追随者。”

谢尔比改装的第一辆福特野马是1965年款 GT 350，当时凭借眼镜蛇敞篷跑车（AC Cobra）取得成功的谢尔比已经与福特公司建立了合作关系，1966年，由于该款车型供不应求和谢尔比的工厂产量有限，福特公司决定收回生产权，并开始大批量投产。此后，福特公司继续采用谢尔比的设计生产高性能跑车，而出现在本片中的谢尔比 GT 500 就是其中之一。时至今日，车况良好的谢尔比 GT 500 价值约为2万至8万美元。

除了一辆用于体现所有设计理念的原型车外，曼还请来改装专家雷·克莱里奇（Ray Claridge）打造出11辆谢尔比 GT 500 的复制品，以完成不同的拍摄意图。其中有些直线加速凌厉；有些装有特殊的制动系统、齿轮齿条式转向器和重型悬挂，以完成更激烈的特技动作。在拍摄凯奇难以应付的危险场景时，剧组会使用一辆右舵款谢尔比 GT 500，由坐在凯奇身边的特技车手控制一切。还有两辆没有引擎，一辆用于拖拽取景，一辆可以为安放摄影机拆卸任何部件。

极速六十秒 / 极速60秒 Gone in 60 Seconds (2000)

编号：DNA B-0246，未收

配置：博伟A区蓝光高清画质+蓝光5.1内核高清音质+博伟一区+日本二区/三区+OST

音轨：英语DD5.1/泰语DD2.0/日语DD2.0

字幕：英文/中文1/中文2/韩文/西班牙文/泰文/法文