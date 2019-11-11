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赌王大骗局 賭王大騙局 (1976)

又名: King Gambler

评分：时光网 7.3，豆瓣 7.6，IMDb 7.2

导演: 程刚

编剧: 李荣章 / 沙再千

主演: 陈观泰、

谷峰、宗华、

陈萍、阿美娜、

王侠、樊梅生

类型: 喜剧 / 犯罪

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1976-11-24

片长: Hong Kong: 120 分钟

IMDb 链接： tt0188577

在香港，提起赌术，没有人能不想起沙家。沙家是赌术世家，每代传人都是大名鼎鼎的赌王。到了沙通（宗华 饰）这一代，他更是将沙家的赌术发扬得淋漓尽致。年纪轻轻的他早已赌遍香港无敌手，赢得了 “赌王” 的称号。少年得志的沙通却一直有块心病挥之不去，那就是他的师傅此前遭 “牌霸” 石天（陈观泰 饰）的陷害，遭到了十年牢狱之灾。如不能为师报仇，沙通这个赌王怎么都当得不是滋味。石天会乖乖坐着等着沙通前来报仇吗？

赌王大骗局

编号：Q-1052

配置：港3洲立+静态文字图片资料

音轨：中DD2.0-192K、粤DD2.0-192K

字幕：英文、中文

片长：119分钟

沙氏家族的赌术千术已达到出神入化的境界，沙通(宗华)更是青出于蓝而胜于蓝，故有 “赌王” 之誉。不过沙通却背负一段由赌而来的深仇，其师傅遭到 “牌霸” 彭天石(陈观泰)诬告贩毒，结果判刑十多年。沙通立志要为师付报仇，声称将以「老千千老千，骗子骗骗子」的手段对付彭天石……

赌王大骗局 + 打雀英雄传

编号：JH-3031

配置：港3

音轨：中DD2.0-192K、粤DD2.0-192K

字幕：英文、中文

片长：119分钟

赌片在香港电影中占有重要地位，《赌侠》《大赌豪》《赌神》《赌圣》皆为经典之作，《赌王大骗局》是赌片中的起源之作，本片被誉为香港电影史上第一部赌片，导演程刚搜罗了中国不同赌术派别，千术精华，尽现眼前。影片也成为当年十大卖座电影之一。

2800年前，沙家因不满朝政创立赌术、千术，后人称之为 “千王赌圣”。沙家子孙凭借天赋奇才和苦心钻研，世世为赌王，朝朝为千霸。

时至20世纪70年代，隐匿多年的沙家因赌场老板彭天石栽赃陷害一位来自桂林的沙家师傅而重现江湖，沙家与彭天石展开一场正邪之战。沙家子孙沙通的师傅遭赌场老板彭天石的诬陷，被彭天石弄瞎了双眼，送进了监狱。沙通以戒赌为名进入监狱，看到双目失明，凄惨难堪的师傅，决意为师傅报仇。

一个月后，沙通出狱，沙通精于赌术，会 “听声判点” 的独门绝技，苦于手头没钱，无法接近彭天石。沙通的大哥沙本立设计绑架自己的儿子，从老丈人那里筹集到第一笔赌钱，沙氏三兄弟假扮刚上岸的水手，在彭天石的赌场凭借 “听声判点” 的独门绝技和出神入化的千术，轻松赢走彭天石的十万块钱。彭天石是个只进不出的流氓地痞，岂能眼睁睁看着自己的钱被三个无名小辈拿走。彭天石追将而出，不仅抢走了钱，还将沙家老三撞伤。沙通、沙本立、沙兴三兄弟咽不下这口气，找到沙家德高望重的七老爷。

铲除恶霸，赢富济贫，是沙家行走江湖立足于世的责任，沙家七老爷当即召集所有可以召集到的人，筹划和部署对付彭天石的行动方案。沙家人遍布江湖，三教九流人才济济。在七老爷的统一部署指挥下，沙家和彭天石之间的较量由此开始。

沙家七老爷部署的 第一回合，是由沙兴对付彭天石的情妇、绿灯夜总会台柱子 美娜。沙兴对付女人有一套，沙兴利用美娜的贪婪，很快就从美娜的手上 “撸” 下一枚价值十几万的钻戒；第二回合由沙通和他的女朋友倩儿假扮某国王子王妃，成功 “洗劫” 彭天石太太的一家珠宝行。沙家的行动刚刚开始，紧接着沙家模仿港督的声音，“命令” 警方查抄了绿灯夜总会；彭天石为重开绿灯夜总会，听信了大舅哥的建议，找一个英国警司从中斡旋，没想到倩儿移花接木，让彭天石 “赔了夫人又折兵”，英国警司给他戴上了一顶 “绿帽子”。如果不是老爷俱乐部管事 刁光南献媚，彭天石腹背受敌接连吃亏，还找不到是谁干的。刁光南希望借助彭天石出头，彭天石寄望刁光南帮他出气，沙家和彭天石的最后较量在老爷俱乐部展开。

在澳门赌坛众目睽睽之下，沙通迎战 “牌霸” 彭天石，揭露刁光南 “换日偷天” 的千术，以一个同花大顺的绝世牌局，让彭天石输得倾家荡产，从此只能在监狱度日。