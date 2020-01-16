SJ-0091B 第五元素（至尊影院系列4K修复珍藏版，第二版） The Fifth Element

SJ-0114B 雨人 /手足情未了（25周年纪念4K修复版，第二版） RainMan，8.7

达斯汀·霍夫曼、汤姆·克鲁斯，

奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳原创剧本，

柏林影节金熊奖最佳影片，豆瓣常年高居TOP250

SJ-0178B 通缉令 /刺客联盟（第二版） Wanted (2008)，7.4，加东影上译国配组成双国配

詹姆斯·麦卡沃伊、摩根·弗里曼、安吉丽娜·朱莉

SJ-0217B 德州巴黎（第二版） Paris,Texas，维姆·文德斯掌镜，娜塔莎·金斯基，8.6

SJ-0220B 弗里达/笔姬别恋（第二版） Frida，8.7，萨尔玛·海耶克，墨西哥传奇女画家

SJ-0261B 爱在黎明破晓前(第二版) Before Sunrise，8.7，CC标准+多区

理查德·林克莱特 “爱在三部曲” 首部，豆瓣常年高居Top 250，

SJ-0267B 猎鹿人（40周年4K版，第二版） The Deer Hunter(1978) ‎，8.4，

迈克尔·西米诺，梅丽尔·斯特里普、罗伯特·德尼罗

SJ-0315B 一条名叫旺达的鱼（4K修复版，第二版） A Fish Called Wanda(1988)，7.7

SJ-0480B 战争之王（第二版） Lord of War (2005)，8.6，尼古拉斯·凯奇，豆瓣No.210

SJ-1521B 偷天情缘/土拨鼠日 Groundhog Day (1993) ，8.5， 比尔·默瑞 剧情片

SJ-1672B 东方秃鹰 （全新2K修复版）（第二版）Eastern Condors，

洪金宝，元彪、高丽虹、林正英

SJ-2008B 牯岭街少年杀人事件 （4K版，第二版）A Brighter Summer Day (1991)，8.8，

豆排 208， 杨德昌，张震 杨静怡 张国柱

SJ-2208B 霜花店：朕的男人（ 足本导演加长版，第二版）A Frozen Flower (2008)，7.4

高丽国民间流传稗官野史中最具争议性的故事题材，

同性异性禁忌的爱情、宫闱斗争再加上大型战争场面，

是继《王的男人》又一部编织出爱欲交缠的华丽史诗巨作

洗版：加独家泰3、加独家台式国配

SJ-3143C 星球大战8：最后的绝地武士 Star Wars: The Last Jedi‎ (2017)，7.1，

原定 SJ-3152A，2BD

SJ-3144A 游侠索罗：星球大战外传（第二版） Solo: A Star Wars Story (2018)，7.0，

朗·霍华德，伍迪·哈里森，原定 SJ-3144B 第三版

SJ-3568A 邻家女优 The Girl Next Door (2004)，6.7，伊丽莎·库斯伯特

SJ-3569A 斗牛士 Matador (1986)，7.6，阿莫多瓦，安东尼奥·班德拉斯

SJ-3592A 江户川乱步全集 恐怖奇形人间 （2K扫描修复版）

Horror of a Deformed Man‎ (1969)，石井辉男

SJ-3622B 三德和尚与舂米六 The Iron Fisted Monk (1977)，6.2，

尤里卡英B区全新2K修复版，第二版）

SJ-3646A 初吻50次 50 First Kisses / 50回目のファーストキス‎ (2018)，6.9，

翻拍自好莱坞《初恋50次》，国民情侣山田孝之与长泽雅美阔别十年再度合作

SJ-3962A 奇奇欲爱世界 /爱爱马德里 Kiki, Love to Love (2016)，6.5，西班牙

SJ-4003B 飘零燕/海蒂和爷爷（第二版） Heidi (2015)，9.1，豆排102，德国 剧情

SJ-4071A~ SJ-4075A 最佳拍档（1-5） Mad Mission I - V

SJ-4076A 白色战争 /雷霆战争White Badge 하얀전쟁‎ (1992)，7.4，韩国 越战电影

SJ-4093A 无人知晓 Nobody Knows / 誰も知らない‎ / 谁知赤子心(港) /

无人知晓的夏日清晨(台) / (2004)，是枝裕和，9.1，豆排 132

SJ-4096A 少林门（2K修复版）Hand of Death，尤里卡英B，吴宇森，成龙、洪金宝

SJ-4097A 豪侠（2K修复版）Last Hurrah for Chivalry，吴宇森

SJ-4131A 第六感通缉令 In the Cold of the Night (1990)，3.8，美国 QS

SJ-4132A 暴力海滩 Savage Beach (1989)，4.2，亮点之作

SJ-4133A 毕加索扳机鱼 /毕加索机关Picasso Trigger (1988)，4.5，亮点之作，美 动作

SJ-4134A 热线舞女 Party Line(1988)，4.9，美 惊悚 QS

SJ-4135A 被嫌弃的松子的一生 Memories of Matsuko，8.9，豆排250，

本碟未收，实际淘碟 LBD-KK0176，日本视觉系导演中岛哲也经典之作

SJ-4137C 速度与激情：特别行动 Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw‎ (2019)，6.3，

大卫·雷奇，道恩·强森、杰森·斯坦森，国配5.1

SJ-4143A 聊斋艳谭续集：五通神 Erotic Ghost StoryII，经典，无需多言

SJ-4158A 急冻奇侠 The Iceman Cometh，元彪 / 元华 / 张曼玉

SJ-4155A 战争与和平（1966版，2BD） War and Peace，豆瓣9.1，IMDB评8.3，

本碟未收，实际淘碟 LBD-KK0157， 奥斯卡最佳外语片，谢尔盖·邦达尔丘克

SJ-4159A 畸欲伊甸园 /人间，空间，时间和人 ，

Human，Space，Time and Human / 인간, 공간, 시간 그리고 인간‎ (2018)

本碟未收，实际淘碟 LJ-1149A ，金基德又一震惊世界禁忌之作

SJ-4164A 八两金 ，8.2，张婉婷 “移民三部曲” 最终章，洪金宝、张艾嘉

SJ-4165A 野兽之瞳‎ (2001)，6.5，古天乐、吴彦祖、谷祖琳

SJ-4167A 重案组 Crime Story‎ (1993)，7，成龙 / 郑则仕，88影业2K修复版

SJ-4182A 一个好人(1997)，7，4K修复版， 洪金宝执导，成龙

SJ-4184A 败家仔 ，洪金宝自导自演，经典港产功夫片， 港日A+多区

获第2届香港电影金像奖最佳电影、最佳导演提名并斩获最佳动作设计奖项

主演: 元彪 / 林正英 / 陈勋奇 / 洪金宝

SJ-4186A 爱的捆绑 Undo (1994)，7.3，岩井俊二

SJ-4188A 双魂 Walk With Me (2019)，5.5，QS，卫诗雅

SJ-4189A 春之雕零 /裸雕师欲火重生路 Late Spring (2014)，6.5，韩国 QS

SJ-4190A 雷霆壮志 / 霹雳男儿 Days of Thunder (1990)，6.8，导演: 托尼·斯科特

阿汤哥颜值巅峰时期经典电影，赛车版《壮志凌云》，

更凭此片当年与大美女妮可·基德曼相知相恋成就姻缘

SJ-4195A 欲望之翼 /键 The Key，丁度·巴拉斯经典，箭影英B

SJ-4206A 一个爱情故事 /爱情故事 Tied （2012），4.5，

超性感名模美女 蕾蒂莎·科斯塔 法国SM情欲大戏

SJ-4212A 带出来交易 Take It Out In Trade (1970)，3.6，艾德·伍德编导演，超大尺度

SJ-4213A 妖巫/芭芭·雅嘎 Baba Yaga(1973)，5.8，意大利 情瑟铅黄作品

SJ-4214A 双姝艳 Secret People‎ (1952)，6.7，奥黛丽·赫本尽展舞蹈才华

SJ-4215A 情人，别为我哭泣 Cheeky! ，丁度·巴拉斯

SJ-4241A 团鬼六：绳责 Rope Torture 団鬼六 繩責め‎ (1984)，6.7，关本郁夫，高仓美贵

SJ-4242A 幸福的拉扎罗 Happy as Lazzaro，8.6，意大利

SJ-4243A 泳池情杀案 Swimming Pool (2003)，7.4，弗朗索瓦.欧容经典，夏洛特·兰普林，

戛纳电影节金棕榈提名，运河影业德B区

SJ-4248A 裤甲天下 （数码修复版）King of StanleyMarket‎ (1988)，6.5，

吴耀汉、张艾嘉、卢冠廷、沈殿霞、王晶

SJ-4259A 为你钟情 For Your Heart Only (1985)，7.4，张国荣、李丽珍、柏安妮

SJ-4268A 省港旗兵2：兵分两路 /省港旗兵续集，麦当杰执导续集依旧经典，7.6，

万梓良 / 徐锦江 / 林国斌 / 袁日初 / 王小凤

SJ-4270A 半斤八两 ，8.2，当年港产片票房冠军

许冠文、许冠杰、许冠英、赵雅芝、吴耀汉

SJ-4273A 摩登保镖 Security Unlimited，8.2，

荣获第1届香港电影金像奖最佳男主角（许冠文），许冠文 许冠杰 许冠英 冯淬帆