SJ-0091B 第五元素(至尊影院系列4K修复珍藏版,第二版) The Fifth Element

SJ-0114B 雨人 /手足情未了(25周年纪念4K修复版,第二版) RainMan,8.7

达斯汀·霍夫曼、汤姆·克鲁斯,

奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳原创剧本,

柏林影节金熊奖最佳影片,豆瓣常年高居TOP250

SJ-0178B 通缉令 /刺客联盟(第二版) Wanted (2008),7.4,加东影上译国配组成双国配

詹姆斯·麦卡沃伊、摩根·弗里曼、安吉丽娜·朱莉

SJ-0217B 德州巴黎(第二版) Paris,Texas,维姆·文德斯掌镜,娜塔莎·金斯基,8.6

SJ-0220B 弗里达/笔姬别恋(第二版) Frida,8.7,萨尔玛·海耶克,墨西哥传奇女画家

SJ-0261B 爱在黎明破晓前(第二版) Before Sunrise,8.7,CC标准+多区

理查德·林克莱特 “爱在三部曲” 首部,豆瓣常年高居Top 250,

SJ-0267B 猎鹿人(40周年4K版,第二版) The Deer Hunter(1978) ‎,8.4,

迈克尔·西米诺,梅丽尔·斯特里普、罗伯特·德尼罗

SJ-0315B 一条名叫旺达的鱼(4K修复版,第二版) A Fish Called Wanda(1988),7.7

SJ-0480B 战争之王(第二版) Lord of War (2005),8.6,尼古拉斯·凯奇,豆瓣No.210

SJ-1521B 偷天情缘/土拨鼠日 Groundhog Day (1993) ,8.5, 比尔·默瑞 剧情片

SJ-1672B 东方秃鹰 (全新2K修复版)(第二版)Eastern Condors,

洪金宝,元彪、高丽虹、林正英

SJ-2008B 牯岭街少年杀人事件 (4K版,第二版)A Brighter Summer Day (1991),8.8,

豆排 208, 杨德昌,张震 杨静怡 张国柱

SJ-2208B 霜花店:朕的男人( 足本导演加长版,第二版)A Frozen Flower (2008),7.4

高丽国民间流传稗官野史中最具争议性的故事题材,

同性异性禁忌的爱情、宫闱斗争再加上大型战争场面,

是继《王的男人》又一部编织出爱欲交缠的华丽史诗巨作

洗版:加独家泰3、加独家台式国配

SJ-3143C 星球大战8:最后的绝地武士 Star Wars: The Last Jedi‎ (2017),7.1,

原定 SJ-3152A,2BD

SJ-3144A 游侠索罗:星球大战外传(第二版) Solo: A Star Wars Story (2018),7.0,

朗·霍华德,伍迪·哈里森,原定 SJ-3144B 第三版

SJ-3568A 邻家女优 The Girl Next Door (2004),6.7,伊丽莎·库斯伯特

SJ-3569A 斗牛士 Matador (1986),7.6,阿莫多瓦,安东尼奥·班德拉斯

SJ-3592A 江户川乱步全集 恐怖奇形人间 (2K扫描修复版)

Horror of a Deformed Man‎ (1969),石井辉男

SJ-3622B 三德和尚与舂米六 The Iron Fisted Monk (1977),6.2,

尤里卡英B区全新2K修复版,第二版)

SJ-3646A 初吻50次 50 First Kisses / 50回目のファーストキス‎ (2018),6.9,

翻拍自好莱坞《初恋50次》,国民情侣山田孝之与长泽雅美阔别十年再度合作

SJ-3962A 奇奇欲爱世界 /爱爱马德里 Kiki, Love to Love (2016),6.5,西班牙

SJ-4003B 飘零燕/海蒂和爷爷(第二版) Heidi (2015),9.1,豆排102,德国 剧情

SJ-4071A~ SJ-4075A 最佳拍档(1-5) Mad Mission I - V

SJ-4076A 白色战争 /雷霆战争White Badge 하얀전쟁‎ (1992),7.4,韩国 越战电影

SJ-4093A 无人知晓 Nobody Knows / 誰も知らない‎ / 谁知赤子心(港) /

无人知晓的夏日清晨(台) / (2004),是枝裕和,9.1,豆排 132

SJ-4096A 少林门(2K修复版)Hand of Death,尤里卡英B,吴宇森,成龙、洪金宝

SJ-4097A 豪侠(2K修复版)Last Hurrah for Chivalry,吴宇森

SJ-4131A 第六感通缉令 In the Cold of the Night (1990),3.8,美国 QS

SJ-4132A 暴力海滩 Savage Beach (1989),4.2,亮点之作

SJ-4133A 毕加索扳机鱼 /毕加索机关Picasso Trigger (1988),4.5,亮点之作,美 动作

SJ-4134A 热线舞女 Party Line(1988),4.9,美 惊悚 QS

SJ-4135A 被嫌弃的松子的一生 Memories of Matsuko,8.9,豆排250,

本碟未收,实际淘碟 LBD-KK0176,日本视觉系导演中岛哲也经典之作

SJ-4137C 速度与激情:特别行动 Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw‎ (2019),6.3,

大卫·雷奇,道恩·强森、杰森·斯坦森,国配5.1

SJ-4143A 聊斋艳谭续集:五通神 Erotic Ghost StoryII,经典,无需多言

SJ-4158A 急冻奇侠 The Iceman Cometh,元彪 / 元华 / 张曼玉

SJ-4155A 战争与和平(1966版,2BD) War and Peace,豆瓣9.1,IMDB评8.3,

本碟未收,实际淘碟 LBD-KK0157, 奥斯卡最佳外语片,谢尔盖·邦达尔丘克

SJ-4159A 畸欲伊甸园 /人间,空间,时间和人 ,

Human,Space,Time and Human / 인간, 공간, 시간 그리고 인간‎ (2018)

本碟未收,实际淘碟 LJ-1149A ,金基德又一震惊世界禁忌之作

SJ-4164A 八两金 ,8.2,张婉婷 “移民三部曲” 最终章,洪金宝、张艾嘉

SJ-4165A 野兽之瞳‎ (2001),6.5,古天乐、吴彦祖、谷祖琳

SJ-4167A 重案组 Crime Story‎ (1993),7,成龙 / 郑则仕,88影业2K修复版

SJ-4182A 一个好人(1997),7,4K修复版, 洪金宝执导,成龙

SJ-4184A 败家仔 ,洪金宝自导自演,经典港产功夫片, 港日A+多区

获第2届香港电影金像奖最佳电影、最佳导演提名并斩获最佳动作设计奖项

主演: 元彪 / 林正英 / 陈勋奇 / 洪金宝

SJ-4186A 爱的捆绑 Undo (1994),7.3,岩井俊二

SJ-4188A 双魂 Walk With Me (2019),5.5,QS,卫诗雅

SJ-4189A 春之雕零 /裸雕师欲火重生路 Late Spring (2014),6.5,韩国 QS

SJ-4190A 雷霆壮志 / 霹雳男儿 Days of Thunder (1990),6.8,导演: 托尼·斯科特

阿汤哥颜值巅峰时期经典电影,赛车版《壮志凌云》,

更凭此片当年与大美女妮可·基德曼相知相恋成就姻缘

SJ-4195A 欲望之翼 /键 The Key,丁度·巴拉斯经典,箭影英B

SJ-4206A 一个爱情故事 /爱情故事 Tied (2012),4.5,

超性感名模美女 蕾蒂莎·科斯塔 法国SM情欲大戏

SJ-4212A 带出来交易 Take It Out In Trade (1970),3.6,艾德·伍德编导演,超大尺度

SJ-4213A 妖巫/芭芭·雅嘎 Baba Yaga(1973),5.8,意大利 情瑟铅黄作品

SJ-4214A 双姝艳 Secret People‎ (1952),6.7,奥黛丽·赫本尽展舞蹈才华

SJ-4215A 情人,别为我哭泣 Cheeky! ,丁度·巴拉斯

SJ-4241A 团鬼六:绳责 Rope Torture 団鬼六 繩責め‎ (1984),6.7,关本郁夫,高仓美贵

SJ-4242A 幸福的拉扎罗 Happy as Lazzaro,8.6,意大利

SJ-4243A 泳池情杀案 Swimming Pool (2003),7.4,弗朗索瓦.欧容经典,夏洛特·兰普林,

戛纳电影节金棕榈提名,运河影业德B区

SJ-4248A 裤甲天下 (数码修复版)King of StanleyMarket‎ (1988),6.5,

吴耀汉、张艾嘉、卢冠廷、沈殿霞、王晶

SJ-4259A 为你钟情 For Your Heart Only (1985),7.4,张国荣、李丽珍、柏安妮

SJ-4268A 省港旗兵2:兵分两路 /省港旗兵续集,麦当杰执导续集依旧经典,7.6,

万梓良 / 徐锦江 / 林国斌 / 袁日初 / 王小凤

SJ-4270A 半斤八两 ,8.2,当年港产片票房冠军

许冠文、许冠杰、许冠英、赵雅芝、吴耀汉

SJ-4273A 摩登保镖 Security Unlimited,8.2,

荣获第1届香港电影金像奖最佳男主角(许冠文),许冠文 许冠杰 许冠英 冯淬帆