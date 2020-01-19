—— 图文整理自网络
港产最成功模仿007系列 ，
许冠杰及麦嘉之最佳拍档组合 当年深入人心 ，
更让新艺城赚得盘满钵满 ！
最佳拍档 Aces Go Places
编号： SJBD-4071A【独有原版及全中文导航双模菜单】
镜像：完成
配置：独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本，
优选德B区框架及更优画质原版绝无压缩视频（盛佳优化空间去除德版短版实现），
集成港A区DTS-HD 7.1粤语原音，附港A区DD-EX 5.1国语配音，官方中英文字幕，
保留原版完整幕后花絮内容。
音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英5.1-448 德5.1-448
字幕：英 中简 中繁 中繁
花絮：1、剧照画廊 1:54+0:22+0:23+1:44+1:02
2、预告片集
最佳拍档2：大显神通 Aces Go Places II （2BD）
编号：SJBD-4072A【独有原版及全中文导航双模菜单】
镜像：完成
配置：独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本，
碟一优选德B区框架及原版绝无压缩原汁原味德版独家完整集成加长版正片
（综合国际版及原始版，全球最长版本，盛佳优化空间去除德版短版实现无压缩），
集成国粤语配音，碟二优选港A区框架及原版绝无压缩原汁原味原始剧院版视频，
DTS-HD 7.1粤语原音，附DD-EX 5.1国语配音，双碟皆附官方中英文字幕，
双碟保留原版完整幕后花絮内容，实质内容附独家全程中文字幕。
碟一完整集成加长版 音轨：粤5.1-640 国5.1-640 英5.1-448 德2.0-256
碟二香港原始剧场版 音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英2.0-256 德2.0-256
字幕相同：英 中简 中繁 德
碟一：
1、剧照画廊 1:28+2:04+1:45+0:15+1:02
2、删剪片段 0:25
碟二：预告片 4:29
最佳拍档3：女皇密令
Aces Go Places III: Our Man from Bond Street （2BD）
编号：SJBD-4073A
镜像：完成
配置：独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本，
碟一优选德B区框架及原版绝无压缩原汁原味德版，
独家完整集成加长版正片
（综合国际版及原始版，全球最长版本，盛佳独家优化空间去除德版短版实现无压缩），
集成国粤语配音，碟二优选港A区框架及原版绝无压缩原汁原味原始剧院版视频，
DTS-HD 7.1粤语原音，附DD-EX 5.1国语配音。
双碟皆附官方中英文字幕，双碟保留原版完整幕后花絮内容，
额外集成港3区DVD独有幕后花絮内容，实质内容附独家全程（部分官方）中文字幕。
碟一完整集成加长版 音轨：粤5.1-640 国5.1-640 英5.1-448 德2.0-256
碟二香港原始剧场版 音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英2.0-256 德2.0-256
碟一完整集成加长版 字幕：中简 中繁 德
碟二香港原始剧场版 字幕：英 中简 中繁 德
碟一 花絮：
※剧照画廊 7:38
※1984新艺城特辑 4:38
※日本黄金时段剧场介绍 2:08
※预告片集
碟二 花絮：
※1984新艺城特辑 4:38
※光头仔王嘉明访谈 7:20（港3区）
最佳拍档4：千里救差婆 Aces Go Places IV （2BD）
编号：SJBD-4074A【独有原版及全中文导航双模菜单】
镜像：完成
配置：独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本，
碟一优选德B区框架及原版绝无压缩原汁原味德版，
独家完整集成加长版正片
（综合国际版及原始版，全球最长版本，盛佳独家优化空间去除德版短版实现无压缩），
集成国粤语配音，碟二优选港A区框架及原版绝无压缩原汁原味原始剧院版视频，
DTS-HD 7.1粤语原音，附DD-EX 5.1国语配音。
双碟皆附官方中英文字幕，双碟保留原版完整幕后花絮内容，
额外集成港3区DVD独有幕后花絮内容，实质内容附独家全程（部分官方）中文字幕。
碟一完整集成加长版 音轨：粤5.1-640 国5.1-640 英2.0-256 德2.0-256
碟二香港原始剧场版 音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英2.0-192
碟一完整集成加长版 字幕：英 中简 中繁
碟二香港原始剧场版 字幕：英 中简 中繁
碟一 花絮：
※剧照画廊 1:59+2:20+0:14+0:10+0:45+1:02
※片场直击 3:05
※版本对比（原始版VS.国际版） 1:24+2:37
碟二 花絮：
※导演林岭东访谈 10:08（港3区）
※光头仔王嘉明访谈 7:27（港3区）
新最佳拍档 Aces Go Places V
编号：SJBD-4075A【独有原版及全中文导航双模菜单】
配置：独享VZ Handels德B区双碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本，
优选德B区框架及更优画质原版绝无压缩原汁原味视频
（盛佳独家优化空间去除德版短版实现），
集成港A区DTS-HD 7.1粤语原音，附港A区DD-EX 5.1国语配音，官方中英文字幕，
保留原版完整幕后花絮内容。
音轨：国DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 德2.0-256
字幕：英 中简 中繁
花絮：1、画廊 1:33+0:41+1:02
2、预告片集
最佳拍档 Aces Go Places
编号： LBD-U08781-1
镜像：完成
配置：港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕
音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640
字幕：中简 中繁 日文 韩文
最佳拍档2：大显神通 Aces Go Places II （2BD）
编号： LBD-U08781-2
镜像：完成
配置：港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕
音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640
字幕：中简 中繁 日文 韩文
最佳拍档3：女皇密令
Aces Go Places III: Our Man from Bond Street （2BD）
编号： LBD-U08781-3
镜像：完成
配置：港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕
音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640
字幕：中简 中繁 日文 韩文
最佳拍档4：千里救差婆 Aces Go Places IV （2BD）
编号： LBD-U08781-4
镜像：完成
配置：港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕
音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640
字幕：中简 中繁 日文 韩文
新最佳拍档 Aces Go Places V
编号： LBD-U08781-5
镜像：完成
配置：港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕
音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640
字幕：中简 中繁 日文 韩文
最佳拍档 Aces Go Places
编号：星空XK-456
配置：港3洲立数码修复版
音轨：粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0
字幕：中简 中繁 英文
片长：88 分钟
镜像：未做
最佳拍档2：大显神通 Aces Go Places II
编号：星空XK-460
配置：港3洲立数码修复版
音轨：粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0
字幕：中简 中繁 英文
片长：101 分钟
镜像：未做
最佳拍档3：女皇密令
Aces Go Places III: Our Man from Bond Street
编号：星空XK-459
配置：港3洲立数码修复版+花絮
音轨：粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0
字幕：中简 中繁 英文
片长：95 分钟
镜像：未做
最佳拍档4：千里救差婆 Aces Go Places IV
编号：星空XK-458
配置：港3洲立数码修复版+花絮
音轨：粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0
字幕：中简 中繁 英文
片长：88分钟
镜像：未做
新最佳拍档 Aces Go Places V
编号：星空XK-457
配置：港3洲立数码修复版
音轨：粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0
字幕：中简 中繁 英文
片长：102 分钟
镜像：未做
最佳贼拍档 (1990)
编号：星空XK-756
配置：英2+港3
音轨：粤语、国语
字幕：中简 中繁 英文
片长：Australia: 97 分钟 / UK: 96 分钟
镜像：未做
最佳拍档之、醉街拍档 最佳拍檔之醉街拍檔 (1997)
版本：WX-0648 法二+港三+花絮，
大陆双碟版VCD
又名: 醉枪 / 爱在香江 / 97 Aces Go Places
评分：豆瓣 6.1
导演: 钱嘉乐
编剧: 黄百鸣
主演: 梁朝伟、谭咏麟、钟丽缇、
朱洁仪、吴镇宇、玛利亚、
林国斌 、陈豪、周比利、
雷宇扬、黄子华、关宝慧 、
邹兆龙、钱小豪、钱嘉乐
类型: 喜剧 / 动作
国家: 中国香港
语言: 粤语
上映: 1997-06-21
片长: 92 分钟
IMDb 链接：tt0184081
性感妖娆的妙龄女子 万玲（钟丽缇 饰）是个纵横江湖绝少失手的红颜神骗。某社团老大被万玲骗尽钱财，一气之下心脏病突发身亡。临终前，该老大将社团托付给在美国打拼的独子浩式（谭咏麟 饰），并命令他亲手杀死万玲为自己报仇。虽然一万个不情愿，但迫于老妈（Maria 饰）和社团同袍的压力，浩式最终接手社团，并在神枪手醉枪（梁朝伟 饰）督促下修炼枪法。两人尾随万玲，伺机行动，而浩式却在这一过程中渐渐迷上这个女子，因此他迟迟无法下手。
另一方面，万玲曾用梵高的赝品和黑社会老大 雷扬（吴镇宇 饰）交易，骗取对方现金200万，遂令雷扬暴跳如雷，不断派人追杀。几组人马凑在一起，场面越来越乱……