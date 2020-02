—— 图文整理自网络

港产最成功模仿007系列 ,

许冠杰及麦嘉之最佳拍档组合 当年深入人心 ,

更让新艺城赚得盘满钵满 !

最佳拍档 Aces Go Places

编号: SJBD-4071A【独有原版及全中文导航双模菜单】

镜像:完成

配置:独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本,

优选德B区框架及更优画质原版绝无压缩视频(盛佳优化空间去除德版短版实现),

集成港A区DTS-HD 7.1粤语原音,附港A区DD-EX 5.1国语配音,官方中英文字幕,

保留原版完整幕后花絮内容。

音轨:粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英5.1-448 德5.1-448

字幕:英 中简 中繁 中繁

花絮:1、剧照画廊 1:54+0:22+0:23+1:44+1:02

2、预告片集

最佳拍档2:大显神通 Aces Go Places II (2BD)

编号:SJBD-4072A【独有原版及全中文导航双模菜单】

镜像:完成

配置:独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本,

碟一优选德B区框架及原版绝无压缩原汁原味德版独家完整集成加长版正片

(综合国际版及原始版,全球最长版本,盛佳优化空间去除德版短版实现无压缩),

集成国粤语配音,碟二优选港A区框架及原版绝无压缩原汁原味原始剧院版视频,

DTS-HD 7.1粤语原音,附DD-EX 5.1国语配音,双碟皆附官方中英文字幕,

双碟保留原版完整幕后花絮内容,实质内容附独家全程中文字幕。

碟一完整集成加长版 音轨:粤5.1-640 国5.1-640 英5.1-448 德2.0-256

碟二香港原始剧场版 音轨:粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英2.0-256 德2.0-256

字幕相同:英 中简 中繁 德

碟一:

1、剧照画廊 1:28+2:04+1:45+0:15+1:02

2、删剪片段 0:25

碟二:预告片 4:29

最佳拍档3:女皇密令

Aces Go Places III: Our Man from Bond Street (2BD)

编号:SJBD-4073A

镜像:完成

配置:独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本,

碟一优选德B区框架及原版绝无压缩原汁原味德版,

独家完整集成加长版正片

(综合国际版及原始版,全球最长版本,盛佳独家优化空间去除德版短版实现无压缩),

集成国粤语配音,碟二优选港A区框架及原版绝无压缩原汁原味原始剧院版视频,

DTS-HD 7.1粤语原音,附DD-EX 5.1国语配音。

双碟皆附官方中英文字幕,双碟保留原版完整幕后花絮内容,

额外集成港3区DVD独有幕后花絮内容,实质内容附独家全程(部分官方)中文字幕。

碟一完整集成加长版 音轨:粤5.1-640 国5.1-640 英5.1-448 德2.0-256

碟二香港原始剧场版 音轨:粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英2.0-256 德2.0-256

碟一完整集成加长版 字幕:中简 中繁 德

碟二香港原始剧场版 字幕:英 中简 中繁 德

碟一 花絮:

※剧照画廊 7:38

※1984新艺城特辑 4:38

※日本黄金时段剧场介绍 2:08

※预告片集

碟二 花絮:

※1984新艺城特辑 4:38

※光头仔王嘉明访谈 7:20(港3区)

最佳拍档4:千里救差婆 Aces Go Places IV (2BD)

编号:SJBD-4074A【独有原版及全中文导航双模菜单】

镜像:完成

配置:独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本,

碟一优选德B区框架及原版绝无压缩原汁原味德版,

独家完整集成加长版正片

(综合国际版及原始版,全球最长版本,盛佳独家优化空间去除德版短版实现无压缩),

集成国粤语配音,碟二优选港A区框架及原版绝无压缩原汁原味原始剧院版视频,

DTS-HD 7.1粤语原音,附DD-EX 5.1国语配音。

双碟皆附官方中英文字幕,双碟保留原版完整幕后花絮内容,

额外集成港3区DVD独有幕后花絮内容,实质内容附独家全程(部分官方)中文字幕。

碟一完整集成加长版 音轨:粤5.1-640 国5.1-640 英2.0-256 德2.0-256

碟二香港原始剧场版 音轨:粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英2.0-192

碟一完整集成加长版 字幕:英 中简 中繁

碟二香港原始剧场版 字幕:英 中简 中繁

碟一 花絮:

※剧照画廊 1:59+2:20+0:14+0:10+0:45+1:02

※片场直击 3:05

※版本对比(原始版VS.国际版) 1:24+2:37

碟二 花絮:

※导演林岭东访谈 10:08(港3区)

※光头仔王嘉明访谈 7:27(港3区)

新最佳拍档 Aces Go Places V

编号:SJBD-4075A【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置:独享VZ Handels德B区双碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本,

优选德B区框架及更优画质原版绝无压缩原汁原味视频

(盛佳独家优化空间去除德版短版实现),

集成港A区DTS-HD 7.1粤语原音,附港A区DD-EX 5.1国语配音,官方中英文字幕,

保留原版完整幕后花絮内容。

音轨:国DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 德2.0-256

字幕:英 中简 中繁

花絮:1、画廊 1:33+0:41+1:02

2、预告片集

最佳贼拍档 ‎ (1990)

编号:星空XK-756

配置:英2+港3

音轨:粤语、国语

字幕:中简 中繁 英文

片长:Australia: 97 分钟 / UK: 96 分钟

镜像:未做

最佳拍档之、醉街拍档 最佳拍檔之醉街拍檔 (1997)

版本:WX-0648 法二+港三+花絮,

大陆双碟版VCD

又名: 醉枪 / 爱在香江 / 97 Aces Go Places

评分:豆瓣 6.1

导演: 钱嘉乐

编剧: 黄百鸣

主演: 梁朝伟、谭咏麟、钟丽缇、

朱洁仪、吴镇宇、玛利亚、

林国斌 、陈豪、周比利、

雷宇扬、黄子华、关宝慧 、

邹兆龙、钱小豪、钱嘉乐

类型: 喜剧 / 动作

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1997-06-21

片长: 92 分钟

IMDb 链接:tt0184081

性感妖娆的妙龄女子 万玲(钟丽缇 饰)是个纵横江湖绝少失手的红颜神骗。某社团老大被万玲骗尽钱财,一气之下心脏病突发身亡。临终前,该老大将社团托付给在美国打拼的独子浩式(谭咏麟 饰),并命令他亲手杀死万玲为自己报仇。虽然一万个不情愿,但迫于老妈(Maria 饰)和社团同袍的压力,浩式最终接手社团,并在神枪手醉枪(梁朝伟 饰)督促下修炼枪法。两人尾随万玲,伺机行动,而浩式却在这一过程中渐渐迷上这个女子,因此他迟迟无法下手。

另一方面,万玲曾用梵高的赝品和黑社会老大 雷扬(吴镇宇 饰)交易,骗取对方现金200万,遂令雷扬暴跳如雷,不断派人追杀。几组人马凑在一起,场面越来越乱……