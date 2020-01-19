—— 图文整理自网络

港产最成功模仿007系列 ，

许冠杰及麦嘉之最佳拍档组合 当年深入人心 ，

更让新艺城赚得盘满钵满 ！

最佳拍档 Aces Go Places

编号： SJBD-4071A【独有原版及全中文导航双模菜单】

镜像：完成

配置：独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本，

优选德B区框架及更优画质原版绝无压缩视频（盛佳优化空间去除德版短版实现），

集成港A区DTS-HD 7.1粤语原音，附港A区DD-EX 5.1国语配音，官方中英文字幕，

保留原版完整幕后花絮内容。

音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英5.1-448 德5.1-448

字幕：英 中简 中繁 中繁

花絮：1、剧照画廊 1:54+0:22+0:23+1:44+1:02

2、预告片集

最佳拍档2：大显神通 Aces Go Places II （2BD）

编号：SJBD-4072A【独有原版及全中文导航双模菜单】

镜像：完成

配置：独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本，

碟一优选德B区框架及原版绝无压缩原汁原味德版独家完整集成加长版正片

（综合国际版及原始版，全球最长版本，盛佳优化空间去除德版短版实现无压缩），

集成国粤语配音，碟二优选港A区框架及原版绝无压缩原汁原味原始剧院版视频，

DTS-HD 7.1粤语原音，附DD-EX 5.1国语配音，双碟皆附官方中英文字幕，

双碟保留原版完整幕后花絮内容，实质内容附独家全程中文字幕。

碟一完整集成加长版 音轨：粤5.1-640 国5.1-640 英5.1-448 德2.0-256

碟二香港原始剧场版 音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英2.0-256 德2.0-256

字幕相同：英 中简 中繁 德

碟一：

1、剧照画廊 1:28+2:04+1:45+0:15+1:02

2、删剪片段 0:25

碟二：预告片 4:29

最佳拍档3：女皇密令

Aces Go Places III: Our Man from Bond Street （2BD）

编号：SJBD-4073A

镜像：完成

配置：独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本，

碟一优选德B区框架及原版绝无压缩原汁原味德版，

独家完整集成加长版正片

（综合国际版及原始版，全球最长版本，盛佳独家优化空间去除德版短版实现无压缩），

集成国粤语配音，碟二优选港A区框架及原版绝无压缩原汁原味原始剧院版视频，

DTS-HD 7.1粤语原音，附DD-EX 5.1国语配音。

双碟皆附官方中英文字幕，双碟保留原版完整幕后花絮内容，

额外集成港3区DVD独有幕后花絮内容，实质内容附独家全程（部分官方）中文字幕。

碟一完整集成加长版 音轨：粤5.1-640 国5.1-640 英5.1-448 德2.0-256

碟二香港原始剧场版 音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英2.0-256 德2.0-256

碟一完整集成加长版 字幕：中简 中繁 德

碟二香港原始剧场版 字幕：英 中简 中繁 德

碟一 花絮：

※剧照画廊 7:38

※1984新艺城特辑 4:38

※日本黄金时段剧场介绍 2:08

※预告片集

碟二 花絮：

※1984新艺城特辑 4:38

※光头仔王嘉明访谈 7:20（港3区）

最佳拍档4：千里救差婆 Aces Go Places IV （2BD）

编号：SJBD-4074A【独有原版及全中文导航双模菜单】

镜像：完成

配置：独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本，

碟一优选德B区框架及原版绝无压缩原汁原味德版，

独家完整集成加长版正片

（综合国际版及原始版，全球最长版本，盛佳独家优化空间去除德版短版实现无压缩），

集成国粤语配音，碟二优选港A区框架及原版绝无压缩原汁原味原始剧院版视频，

DTS-HD 7.1粤语原音，附DD-EX 5.1国语配音。

双碟皆附官方中英文字幕，双碟保留原版完整幕后花絮内容，

额外集成港3区DVD独有幕后花絮内容，实质内容附独家全程（部分官方）中文字幕。

碟一完整集成加长版 音轨：粤5.1-640 国5.1-640 英2.0-256 德2.0-256

碟二香港原始剧场版 音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英2.0-192

碟一完整集成加长版 字幕：英 中简 中繁

碟二香港原始剧场版 字幕：英 中简 中繁

碟一 花絮：

※剧照画廊 1:59+2:20+0:14+0:10+0:45+1:02

※片场直击 3:05

※版本对比（原始版VS.国际版） 1:24+2:37

碟二 花絮：

※导演林岭东访谈 10:08（港3区）

※光头仔王嘉明访谈 7:27（港3区）

新最佳拍档 Aces Go Places V

编号：SJBD-4075A【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置：独享VZ Handels德B区双碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本，

优选德B区框架及更优画质原版绝无压缩原汁原味视频

（盛佳独家优化空间去除德版短版实现），

集成港A区DTS-HD 7.1粤语原音，附港A区DD-EX 5.1国语配音，官方中英文字幕，

保留原版完整幕后花絮内容。

音轨：国DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 德2.0-256

字幕：英 中简 中繁

花絮：1、画廊 1:33+0:41+1:02

2、预告片集

最佳拍档 Aces Go Places

编号： LBD-U08781-1

镜像：完成

配置：港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕

音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640

字幕：中简 中繁 日文 韩文

最佳拍档2：大显神通 Aces Go Places II （2BD）

编号： LBD-U08781-2

镜像：完成

配置：港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕

音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640

字幕：中简 中繁 日文 韩文

最佳拍档3：女皇密令

Aces Go Places III: Our Man from Bond Street （2BD）

编号： LBD-U08781-3

镜像：完成

配置：港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕

音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640

字幕：中简 中繁 日文 韩文

最佳拍档4：千里救差婆 Aces Go Places IV （2BD）

编号： LBD-U08781-4

镜像：完成

配置：港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕

音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640

字幕：中简 中繁 日文 韩文

新最佳拍档 Aces Go Places V

编号： LBD-U08781-5

镜像：完成

配置：港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕

音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640

字幕：中简 中繁 日文 韩文

最佳拍档 Aces Go Places

编号：星空XK-456

配置：港3洲立数码修复版

音轨：粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0

字幕：中简 中繁 英文

片长：88 分钟

镜像：未做

最佳拍档2：大显神通 Aces Go Places II

编号：星空XK-460

配置：港3洲立数码修复版

音轨：粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0

字幕：中简 中繁 英文

片长：101 分钟

镜像：未做

最佳拍档3：女皇密令

Aces Go Places III: Our Man from Bond Street

编号：星空XK-459

配置：港3洲立数码修复版+花絮

音轨：粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0

字幕：中简 中繁 英文

片长：95 分钟

镜像：未做

最佳拍档4：千里救差婆 Aces Go Places IV

编号：星空XK-458

配置：港3洲立数码修复版+花絮

音轨：粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0

字幕：中简 中繁 英文

片长：88分钟

镜像：未做

新最佳拍档 Aces Go Places V

编号：星空XK-457

配置：港3洲立数码修复版

音轨：粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0

字幕：中简 中繁 英文

片长：102 分钟

镜像：未做

最佳贼拍档 ‎ (1990)

编号：星空XK-756

配置：英2+港3

音轨：粤语、国语

字幕：中简 中繁 英文

片长：Australia: 97 分钟 / UK: 96 分钟

镜像：未做

最佳拍档之、醉街拍档 最佳拍檔之醉街拍檔 (1997)

版本：WX-0648 法二+港三+花絮，

大陆双碟版VCD

又名: 醉枪 / 爱在香江 / 97 Aces Go Places

评分：豆瓣 6.1

导演: 钱嘉乐

编剧: 黄百鸣

主演: 梁朝伟、谭咏麟、钟丽缇、

朱洁仪、吴镇宇、玛利亚、

林国斌 、陈豪、周比利、

雷宇扬、黄子华、关宝慧 、

邹兆龙、钱小豪、钱嘉乐

类型: 喜剧 / 动作

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1997-06-21

片长: 92 分钟

IMDb 链接：tt0184081

性感妖娆的妙龄女子 万玲（钟丽缇 饰）是个纵横江湖绝少失手的红颜神骗。某社团老大被万玲骗尽钱财，一气之下心脏病突发身亡。临终前，该老大将社团托付给在美国打拼的独子浩式（谭咏麟 饰），并命令他亲手杀死万玲为自己报仇。虽然一万个不情愿，但迫于老妈（Maria 饰）和社团同袍的压力，浩式最终接手社团，并在神枪手醉枪（梁朝伟 饰）督促下修炼枪法。两人尾随万玲，伺机行动，而浩式却在这一过程中渐渐迷上这个女子，因此他迟迟无法下手。

另一方面，万玲曾用梵高的赝品和黑社会老大 雷扬（吴镇宇 饰）交易，骗取对方现金200万，遂令雷扬暴跳如雷，不断派人追杀。几组人马凑在一起，场面越来越乱……