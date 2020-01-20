—— 图文整理自网络

6区中凯D5，MD983，国语2.0，中文字幕，片长 102分钟，碟出，未留镜像：

最佳拍档2：大显神通 最佳拍檔2：大顯神通 (1983)

又名: Aces Go Places II / Mad Mission II

评分：时光网 6.9，豆瓣 7.5，IMDb 6.7

导演: 曾志伟

编剧: 黄百鸣

主演: 许冠杰、麦嘉、张艾嘉、

仓田保昭、徐克、叶夏利、

曹达华、黄百鸣

类型: 喜剧 / 动作

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1983-02-05

片长: Norway: 100 分钟

IMDb 链接：tt0086646

金刚（许冠杰 饰）成功降服白手袜之后，白手袜之兄黑手袜受黑手党指派继续交易钻石并向金刚复仇，金刚与黑手袜的高级机器人大战数合终于侥幸胜利，却马上又落入了牛牛、悠悠兄妹犯罪团伙的骗局，卷入银行抢劫案成为嫌犯，金刚逃亡路上将拍档光头神探（麦嘉 饰）与何东诗（张艾嘉 饰）的婚礼搅得一塌糊涂。所幸光头神探义字当先合力与金刚对抗牛牛、黑手袜，却不料金刚再次被悠悠戏弄，光头神探也只落得被严妻整治。最佳拍档被牛牛团伙胁迫，不得不出面抢夺钻石，而黑手袜方面再次出动高级机器人应战，早有准备的金刚取出机器人特工队，混战一触即发……

最佳拍档2：大显神通 Aces Go Places II

编号：星空XK-460

配置：港3洲立数码修复版

音轨：粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0

字幕：中简 中繁 英文

片长：101 分钟

镜像：未做

最佳拍档2：大显神通 Aces Go Places II （2BD）

编号： LBD-U08781-2

镜像：完成

配置：港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕

音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640

字幕：中简 中繁 日文 韩文

最佳拍档 2 ：大显神通 Aces Go Places II （2BD）

编号：SJBD-4072A【独有原版及全中文导航双模菜单】

镜像：完成

配置：独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本，

碟一优选德B区框架及原版绝无压缩原汁原味德版独家完整集成加长版正片

（综合国际版及原始版，全球最长版本，盛佳优化空间去除德版短版实现无压缩），

集成国粤语配音，碟二优选港A区框架及原版绝无压缩原汁原味原始剧院版视频，

DTS-HD 7.1粤语原音，附DD-EX 5.1国语配音，双碟皆附官方中英文字幕，

双碟保留原版完整幕后花絮内容，实质内容附独家全程中文字幕。

碟一完整集成加长版 音轨：粤5.1-640 国5.1-640 英5.1-448 德2.0-256

碟二香港原始剧场版 音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英2.0-256 德2.0-256

字幕相同：英 中简 中繁 德

碟一：1、剧照画廊 1:28+2:04+1:45+0:15+1:02

2、删剪片段 0:25

碟二：预告片 4:29

1982年，新艺城电影公司以石天、麦嘉、黄百鸣、徐克等人为首的 “新艺城七怪” 不计人力财力，集众人之智慧拍出的《最佳拍档》(Aces Go Places)上映时盛况空前，创下香港开埠以来最高的票房成绩。本片是其陆续开拍的续集作品之一，曾被寄予很高的商业期望，但事实上影片推出后在香港的票房效果尚算可以，但并没有达到公司所寄予的期望值，与与影片投入的高成本形成了强烈的反差。但可贵的是，影片虽然在香港卖不动，却在东南亚陆续奏凯，捞得了经济利益。这一点，也坚定了新艺城继续将续集做下去的决心，企图以更高的投入与喜剧路线对撼嘉禾的 “成龙” 喜剧电影以及接踵而来的 “福星” 喜剧片。

香港电影金像奖 (1984；第3届)，提名：1

最佳原创电影歌曲奖许冠杰 Sam Hui

跟佢做个 friend

——《最佳拍档大显神通》主题曲

演唱：许冠杰

friend friend friend

跟佢做个friend ...

跟佢做个friend 惊都咪驶惊

我要执得好正着靓衫反起领unun似足撑艇

跟佢做个friend 把口要好听

赞佢生得好靓对佢打雀咁眼拖到手仔我就灵

认真摆命认真摆命愈见得多佢佢愈正

买只戒指镶番粒赞石唔话佢听

认真摆命认真摆命问我点解冇放大镜

唉!佢话嫌细夹阻 deng

跟佢做个friend friend 过打bang

佢唱歌声好靓我结他甩柄两个跳舞认真抢镜

跟佢做个friend 惊亲两份惊

有雨紧遮柄咪个沙煲乱掟知己可以做成

认真摆命认真摆命愈见得多佢佢愈正

教佢渣车搵戏做除笨有精

认真摆命认真摆命望见d弯猛乱掟

唉!我连随嗌阿妈救命

跟佢做个friend walkman 两份听

去咖啡湾撑艇再转车出粉岭两个yak哂一打西饼

跟佢做个friend 惊亲两份惊

有雨紧遮柄咪个沙煲乱掟知己可以做成

有雨紧遮柄咪个沙煲乱掟知己可以做成

friend friend friend 跟佢做个friend

Over...