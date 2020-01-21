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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1984 最佳拍档3、女皇密令，徐克再创票房神话，再接再厉：许冠杰、麦嘉、张艾嘉、许冠英

雄霸天下 发布于：

                                                                                             —— 图文整理自网络

 

6区中凯D5，MD982，国语2.0，中文字幕，片长 102分钟，碟出，未留镜像：

 

 

最佳拍档3：女皇密令 (1984)

 

又名: Aces Go Places III: Our Man from Bond Street

评分：时光网 6.8，豆瓣 7.1，IMDb 5.9

导演: 徐克

编剧: 黄百鸣

主演: 许冠杰、麦嘉、张艾嘉、

        许冠英、曹达华、

        李察·基顿、

        华康美子（饰 701）

类型: 喜剧 / 动作

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1984-01-26

片长: UK: 87 分钟 / USA: 81 分钟 / Spain: 82 分钟 / 96 分钟(Hong Kong version)

IMDb 链接： tt0088457

 

　　黑猫（许冠杰 饰）身手敏捷，小有名气。一次，他在巴黎时忽然遭到不明身份的女杀手袭击，当他和对手一路打斗来到铁塔时，伏击在此的大钢牙和刚帽突然出击。措手不及的黑猫眼看性命不保，纵身跳下了塞纳河。 

　　当黑猫醒来的时候，一名自称占士邦的英国特工人员告诉他这是女皇对他的考验，现在他已通过考验，可以正式接受女皇的密令。信以为真的黑猫欣然应允，返港为女皇盗窃一枚极为贵重的宝石。当黑猫费尽九牛二虎之力完成任务后，发现事实并非如此。

 

 

 

最佳拍档3：女皇密令 (1984)


编号：星空XK-459

配置：港3洲立数码修复版

音轨：粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0

字幕：中简 中繁 英文

片长：88 分钟

镜像：未做

 

 

 

最佳拍档3：女皇密令 (1984)

Aces Go Places III: Our Man from Bond Street （2BD）

 

编号： LBD-U08781-3

镜像：完成

配置：港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕

音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640

字幕：中简 中繁 日文 韩文


 

 

 

 

最佳拍档3：女皇密令

Aces Go Places III: Our Man from Bond Street （2BD）


编号：SJBD-4073A

镜像：完成

配置：独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本，

         碟一优选德B区框架及原版绝无压缩原汁原味德版，

         独家完整集成加长版正片

       （综合国际版及原始版，全球最长版本，盛佳独家优化空间去除德版短版实现无压缩），

         集成国粤语配音，碟二优选港A区框架及原版绝无压缩原汁原味原始剧院版视频，

         DTS-HD 7.1粤语原音，附DD-EX 5.1国语配音。

         双碟皆附官方中英文字幕，双碟保留原版完整幕后花絮内容，

         额外集成港3区DVD独有幕后花絮内容，实质内容附独家全程（部分官方）中文字幕。

 

碟一完整集成加长版 音轨：粤5.1-640 国5.1-640 英5.1-448 德2.0-256

碟二香港原始剧场版 音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英2.0-256 德2.0-256

 

碟一完整集成加长版 字幕：中简 中繁 德

碟二香港原始剧场版 字幕：英 中简 中繁 德

 

碟一 花絮：

※剧照画廊 7:38

※1984新艺城特辑 4:38

※日本黄金时段剧场介绍 2:08

※预告片集

 

碟二 花絮：

※1984新艺城特辑 4:38

※光头仔王嘉明访谈 7:20（港3区）

 

 


 

 

      继上一年推出《最佳拍档》续集作品《大显神通》之后，许冠杰、麦嘉、张艾嘉这个原班人马继续在《最佳拍档女皇密令》继续联袂，投入的精力与成本明显要比前作要大得多，更是邀请了好莱坞巨星 “占士邦” 的扮演者肖恩·康纳利、“钢牙” 李察·基顿的加盟演出，可谓是星光熠熠。与之前的《大显神通》不同的是，这部在当年的贺岁档上映的影片一经推出就冲破了2，900万票房，创造了新的票房神话。

 

 

 

 

最佳拍档之女皇密令 Aces Go Places III: Our Man From Bond Street(1984)

6 .8

最佳拍档之女皇密令(1984)

影评(22)

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标签：
徐克 许冠杰 麦嘉 张艾嘉 许冠英 曹达华
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