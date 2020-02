—— 图文整理自网络

6区中凯D5,MD982,国语2.0,中文字幕,片长 102分钟,碟出,未留镜像:

最佳拍档3:女皇密令 (1984)

又名: Aces Go Places III: Our Man from Bond Street

评分:时光网 6.8,豆瓣 7.1,IMDb 5.9

导演: 徐克

编剧: 黄百鸣

主演: 许冠杰、麦嘉、张艾嘉、

许冠英、曹达华、

李察·基顿、

华康美子(饰 701)

类型: 喜剧 / 动作

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1984-01-26

片长: UK: 87 分钟 / USA: 81 分钟 / Spain: 82 分钟 / 96 分钟(Hong Kong version)

IMDb 链接: tt0088457

黑猫(许冠杰 饰)身手敏捷,小有名气。一次,他在巴黎时忽然遭到不明身份的女杀手袭击,当他和对手一路打斗来到铁塔时,伏击在此的大钢牙和刚帽突然出击。措手不及的黑猫眼看性命不保,纵身跳下了塞纳河。

当黑猫醒来的时候,一名自称占士邦的英国特工人员告诉他这是女皇对他的考验,现在他已通过考验,可以正式接受女皇的密令。信以为真的黑猫欣然应允,返港为女皇盗窃一枚极为贵重的宝石。当黑猫费尽九牛二虎之力完成任务后,发现事实并非如此。

最佳拍档3:女皇密令 (1984)





编号:星空XK-459

配置:港3洲立数码修复版

音轨:粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0

字幕:中简 中繁 英文

片长:88 分钟

镜像:未做

编号: LBD-U08781-3

镜像:完成

配置:港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕

音轨:粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640

字幕:中简 中繁 日文 韩文





编号:SJBD-4073A

镜像:完成

配置:独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本,

碟一优选德B区框架及原版绝无压缩原汁原味德版,

独家完整集成加长版正片

(综合国际版及原始版,全球最长版本,盛佳独家优化空间去除德版短版实现无压缩),

集成国粤语配音,碟二优选港A区框架及原版绝无压缩原汁原味原始剧院版视频,

DTS-HD 7.1粤语原音,附DD-EX 5.1国语配音。

双碟皆附官方中英文字幕,双碟保留原版完整幕后花絮内容,

额外集成港3区DVD独有幕后花絮内容,实质内容附独家全程(部分官方)中文字幕。

碟一完整集成加长版 音轨:粤5.1-640 国5.1-640 英5.1-448 德2.0-256

碟二香港原始剧场版 音轨:粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英2.0-256 德2.0-256

碟一完整集成加长版 字幕:中简 中繁 德

碟二香港原始剧场版 字幕:英 中简 中繁 德

碟一 花絮:

※剧照画廊 7:38

※1984新艺城特辑 4:38

※日本黄金时段剧场介绍 2:08

※预告片集

碟二 花絮:

※1984新艺城特辑 4:38

※光头仔王嘉明访谈 7:20(港3区)





继上一年推出《最佳拍档》续集作品《大显神通》之后,许冠杰、麦嘉、张艾嘉这个原班人马继续在《最佳拍档女皇密令》继续联袂,投入的精力与成本明显要比前作要大得多,更是邀请了好莱坞巨星 “占士邦” 的扮演者肖恩·康纳利、“钢牙” 李察·基顿的加盟演出,可谓是星光熠熠。与之前的《大显神通》不同的是,这部在当年的贺岁档上映的影片一经推出就冲破了2,900万票房,创造了新的票房神话。