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德国蓝光套装：

最佳拍档 最佳拍檔 (1982)

又名: 最佳拍档之光头神探 / 光头神探贼状元 / Aces Go Places / Mad Mission

评分：时光网 7.3，豆瓣 7.6，IMDb 6.8，个评 7.9

导演: 曾志伟

编剧: 黄百鸣

主演: 许冠杰、麦嘉、张艾嘉、

林子祥、徐克、石天、

曹达华、黄百鸣、古嘉露

类型: 喜剧 / 动作

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1982-01-16(中国香港)

片长: 93 分钟 / West Germany: 79 分钟(theatrical version) /

Germany: 80 分钟(DVD version)

IMDb 链接：tt0084955

飞贼黑猫（许冠杰 饰）抢夺国际犯罪组织的钻石后借助多种工具溜之大吉，黑猫在现场遗留的白手套让香港警方误认为作案者是国际大盗 “白手套”，警方请到追捕白手套多年的美国光头神探（麦嘉 饰）查案，并派出干练女警何东诗（张艾嘉 饰）协助。另一方面，钻石主人——意大利黑帮要求白手套正身抵港取回钻石。

光头神探与黑猫不打不相识，威逼利诱之下，黑猫决定协助神探拿获白手套。三人小组为找回遗失的钻石盲打误撞惹来连串麻烦，黑猫终于拿到钻石之际，潜伏的白手套也同时出现了……

最佳拍档 Aces Go Places

编号：星空XK-456

配置：港3洲立数码修复版

音轨：粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0

字幕：中简 中繁 英文

片长：88 分钟

镜像：未做

最佳拍档 Aces Go Places

编号： LBD-U08781-1

镜像：完成

配置：港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕

音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640

字幕：中简 中繁 日文 韩文

最佳拍档 Aces Go Places

编号： SJBD-4071A【独有原版及全中文导航双模菜单】

镜像：完成

配置：独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本，

优选德B区框架及更优画质原版绝无压缩视频（盛佳优化空间去除德版短版实现），

集成港A区DTS-HD 7.1粤语原音，附港A区DD-EX 5.1国语配音，官方中英文字幕，

保留原版完整幕后花絮内容。

音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英5.1-448 德5.1-448

字幕：英 中简 中繁 中繁

花絮：1、剧照画廊 1:54+0:22+0:23+1:44+1:02

2、预告片集

香港影坛的喜剧老将麦嘉，在早期与石天，黄百鸣联合组办了新艺城电影公司，并于一九八二年拍摄并主演了这部创业影片《最佳拍挡》。该影片以一种近乎疯狂的喜剧表现手法，深深震撼了广大影迷们的心灵，所以当年一经推出就以其绝对的优势和魅力成功地改写了香港历史最高票房记录。这不但使香港娱乐影片成功地独霸了电影市场的大半壁江山，而且还以其绝对的影响力和号召力，使还很显得年轻稚嫩的新艺城电影公司，一举成为香港制片界公认的 “第三势力”。开始与老牌的邵氏、嘉禾相互分割领地，鼎足而立。更加开创了香港商业电影跨越辉煌与大举发展的先河。其对香港电影发展的贡献与意义相当具有开拓性，堪称是领军以时代的经典佳作。

德国蓝光套装：

第2届香港电影金像奖 (1983)

最佳男主角 麦嘉

最佳女主角(提名) 张艾嘉

最佳原创电影音乐(提名) 泰迪·罗宾

最佳原创电影歌曲(提名) 许冠杰

最佳拍档

演唱：许冠杰

你名叫叮当 个样似蜜糖

平易近人清新开朗

我名叫KingKong 个款似James Bond

最佳拍档

咖啡你冲水 我加奶落糖

你洗衫我将啲衫烫

我帮你搵钱 你帮我清仓

最佳拍档

有乜野冲撞 你跟我不妨

抛开顾忌坐低讲

你需要帮忙 我梗会帮忙

点样辛苦都冇相干

你响我身边 我不再彷徨

两家一对胆都壮

我一切担当 你不会惊慌

最佳拍档

有乜野冲撞 你跟我不妨

抛开顾忌坐低讲

你需要帮忙 我梗会帮忙

点样辛苦都冇相干

你响我身边 我不再彷徨

两家一对胆都壮

我一切担当 你可以心安

最佳拍档

我哋系 最佳拍档

永远系 最佳拍档

Over...

香港电影发展至今，风格日新月异，佳作连绵不断，最高票房记录被不断刷新，然而如果考虑到物价上涨、人口增长、公众消费能力变化等因素在内，真正的票房冠军恐怕始终都是1982年新艺城电影公司出品的《最佳拍档》。这部电影是香港首部突破2000万票房的电影，达2604万，以当时的票价折算，即有300多万人走进影院观看了这部电影，占当时香港人口近60%，如果以如今的票价折算，则有2亿3千万近乎天文数字的票房。在这个虚拟票房榜上占第二位的就是《最佳拍档》的第三集《女皇密令》，如折算如今票价，票房亦超过2亿。当然，用这种方式折算票房未见得合理，但是也在一定程度上说明了《最佳拍档》系列电影在香港影史上的重要地位。

《最佳拍档》成功的原因很多：石天、麦嘉、黄百鸣、徐克、施南生、曾志伟、泰迪·罗宾这 “新艺城七怪” 创作小组的集体智慧、香港电影史上前所未有的好莱坞大片式格局、不惜血本的资金投入、天马行空的想象力和幽默感、效果超群的特技制作、精彩绝伦的动作场面 … … 当然还有几位主演的精彩演绎。

扮演最佳拍档之光头神探的麦嘉也就是 “新艺城七怪” 之一，他不仅是一位成功的电影制作人，亦是一位优秀的喜剧演员，一举一动精彩传神，因《最佳拍档》而获得了第二届香港电影金像奖的影帝大奖。

扮演最佳拍档之金刚的许冠杰则是香港乐坛重量级人物，八十年代无可置疑的 “歌神”，辉煌作品无数，许多歌曲至今还被港人津津乐道。他与他的三位兄长许冠文、许冠武、许冠英并称 “许氏一门，文武英杰”，在艺坛各有建树，许冠文更是八十年代香港的喜剧之王，自编自导自演的喜剧电影连年打破香港票房记录，亦是香港电影金像奖的第一个影帝。许冠杰一直是许冠文喜剧中的重要角色，票房号召力早有公认，《最佳拍档》选角时，新艺城有意炒作，出到破记录的200万元片酬邀得许冠杰出马，在坊间轰动一时，而许冠杰也不辱使命，表现超值，不仅出色演绎了角色，还为《最佳拍档》系列创作了多首主题歌，几乎曲曲流行，并连续获得金像奖最佳电影歌曲提名