网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 1986 最佳拍档4、千里救差婆，刘家良大场面，剧本无笑点，情节少创新：许冠杰 麦嘉 张艾嘉 叶倩文！

雄霸天下 发布于：

                                                                                               —— 图文整理自网络

 

6区中凯D5，MD973，国语2.0，中文字幕，片长 85分钟，碟出，未留镜像：

 

 

最佳拍档4：千里救差婆 (1986)

 

又名: Aces Go Places IV；

        Mad Mission IV: You Never Die Twice

评分：时光网 6.5，豆瓣 6.9，IMDb 5.8

导演: 林岭东

编剧: 麦嘉 / 林岭东

主演: 许冠杰、麦嘉、张艾嘉、

        叶倩文、王嘉明、石坚、

        关德兴、曹达华、乔宏

类型: 喜剧 / 动作

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1986-01-30

片长: 86 分钟

IMDb 链接: tt0092268

 

　　纽西兰老科学家发明一个名为 “天狼星” 的三棱镜，它可将人的潜能激发，形成难以置信的超能力。但这项发明很快被当地一黑社会组织盯上，他们袭击实验室，杀害老科学家。危急时刻，天狼星被参加实验的青年金刚（许冠杰 饰）和科学家的女儿莎莉（叶倩文 饰）带出纽西兰，来到香港。 

 

　　返港后，金刚寻求侦探光头佬（麦嘉 饰）的帮助，谁知黑帮尾随而至，虏走光头佬的妻子贺警司（张艾嘉 饰）作人质。为救爱妻，光头佬带着儿子，协同金刚赶至纽西兰……

 

 

 

 

最佳拍档4：千里救差婆 Aces Go Places IV

 

编号：星空XK-458

配置：港3洲立数码修复版+花絮

音轨：粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0

字幕：中简 中繁 英文

片长：88分钟

镜像：未做

 

 

 

 

最佳拍档4：千里救差婆 Aces Go Places IV （2BD）

 

编号： LBD-U08781-4

镜像：完成

配置：港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕

音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640

字幕：中简 中繁 日文 韩文

 

 

 

 

 

最佳拍档4：千里救差婆  Aces Go Places IV （2BD）

 

编号：SJBD-4074A【独有原版及全中文导航双模菜单】

镜像：完成

配置：独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本，

         碟一优选德B区框架及原版绝无压缩原汁原味德版，

         独家完整集成加长版正片

         （综合国际版及原始版，全球最长版本，盛佳独家优化空间去除德版短版实现无压缩），

         集成国粤语配音，碟二优选港A区框架及原版绝无压缩原汁原味原始剧院版视频，

         DTS-HD 7.1粤语原音，附DD-EX 5.1国语配音。

         双碟皆附官方中英文字幕，双碟保留原版完整幕后花絮内容，

         额外集成港3区DVD独有幕后花絮内容，实质内容附独家全程（部分官方）中文字幕。

 

碟一完整集成加长版 音轨：粤5.1-640 国5.1-640 英2.0-256 德2.0-256

碟二香港原始剧场版 音轨：粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英2.0-192

 

碟一完整集成加长版 字幕：英 中简 中繁

碟二香港原始剧场版 字幕：英 中简 中繁

 

碟一 花絮：

※剧照画廊 1:59+2:20+0:14+0:10+0:45+1:02

※片场直击 3:05

※版本对比（原始版VS.国际版） 1:24+2:37

 

碟二 花絮：

※导演林岭东访谈 10:08（港3区）

※光头仔王嘉明访谈 7:27（港3区）

 

 

 

 

 

     《最佳拍档千里救差婆》已经出品四集，其票房霸主地位逐渐被新兴的江湖英雄片、时装功夫片和家庭贺岁喜剧所替代。然而一个成功的系列喜剧总是有其忠实的拥趸，于是新艺城邀得著名功夫导演刘家良出马，制造了一个与前四集主题连贯、然而风格截然不同的《新最佳拍档、里救差婆》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最佳拍檔千里救差婆 Aces Go Places IV(1986)

6 .5

最佳拍檔千里救差婆(1986)

影评(7)

收藏(108)

回复 (3) | 收藏 (0) | 121 次阅读 |
标签：
林岭东 许冠杰 麦嘉 张艾嘉 叶倩文 石坚 关德兴 曹达华 乔宏
下一篇：1984 最佳拍档3、女皇密令，徐克再创... >> << 上一篇：1989 新·最佳拍档5、兵马俑风云，利...

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 48岁 处女座

日志分类
日志标签
CC 最佳影片 sb qs 成龙 邵氏 标准 文学电影 李连杰 周润发 刘德华 午马 洪金宝 徐克 甄子丹 女同 周星驰 标准CC 晴色 梁朝伟 黄秋生 林正英 袁和平 乐贸 王晶 张学友 张国荣 科幻 张曼玉 程小东
更多 >>