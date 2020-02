—— 图文整理自网络

6区中凯D5,MD973,国语2.0,中文字幕,片长 85分钟,碟出,未留镜像:

最佳拍档4:千里救差婆 (1986)

又名: Aces Go Places IV;

Mad Mission IV: You Never Die Twice

评分:时光网 6.5,豆瓣 6.9,IMDb 5.8

导演: 林岭东

编剧: 麦嘉 / 林岭东

主演: 许冠杰、麦嘉、张艾嘉、

叶倩文、王嘉明、石坚、

关德兴、曹达华、乔宏

类型: 喜剧 / 动作

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1986-01-30

片长: 86 分钟

IMDb 链接: tt0092268

纽西兰老科学家发明一个名为 “天狼星” 的三棱镜,它可将人的潜能激发,形成难以置信的超能力。但这项发明很快被当地一黑社会组织盯上,他们袭击实验室,杀害老科学家。危急时刻,天狼星被参加实验的青年金刚(许冠杰 饰)和科学家的女儿莎莉(叶倩文 饰)带出纽西兰,来到香港。

返港后,金刚寻求侦探光头佬(麦嘉 饰)的帮助,谁知黑帮尾随而至,虏走光头佬的妻子贺警司(张艾嘉 饰)作人质。为救爱妻,光头佬带着儿子,协同金刚赶至纽西兰……

最佳拍档4:千里救差婆 Aces Go Places IV

编号:星空XK-458

配置:港3洲立数码修复版+花絮

音轨:粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0

字幕:中简 中繁 英文

片长:88分钟

镜像:未做

最佳拍档4:千里救差婆 Aces Go Places IV (2BD)

编号: LBD-U08781-4

镜像:完成

配置:港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕

音轨:粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640

字幕:中简 中繁 日文 韩文

最佳拍档4:千里救差婆 Aces Go Places IV (2BD)

编号:SJBD-4074A【独有原版及全中文导航双模菜单】

镜像:完成

配置:独享VZ Handels德B区4碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本,

碟一优选德B区框架及原版绝无压缩原汁原味德版,

独家完整集成加长版正片

(综合国际版及原始版,全球最长版本,盛佳独家优化空间去除德版短版实现无压缩),

集成国粤语配音,碟二优选港A区框架及原版绝无压缩原汁原味原始剧院版视频,

DTS-HD 7.1粤语原音,附DD-EX 5.1国语配音。

双碟皆附官方中英文字幕,双碟保留原版完整幕后花絮内容,

额外集成港3区DVD独有幕后花絮内容,实质内容附独家全程(部分官方)中文字幕。

碟一完整集成加长版 音轨:粤5.1-640 国5.1-640 英2.0-256 德2.0-256

碟二香港原始剧场版 音轨:粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 英2.0-192

碟一完整集成加长版 字幕:英 中简 中繁

碟二香港原始剧场版 字幕:英 中简 中繁

碟一 花絮:

※剧照画廊 1:59+2:20+0:14+0:10+0:45+1:02

※片场直击 3:05

※版本对比(原始版VS.国际版) 1:24+2:37

碟二 花絮:

※导演林岭东访谈 10:08(港3区)

※光头仔王嘉明访谈 7:27(港3区)

《最佳拍档千里救差婆》已经出品四集,其票房霸主地位逐渐被新兴的江湖英雄片、时装功夫片和家庭贺岁喜剧所替代。然而一个成功的系列喜剧总是有其忠实的拥趸,于是新艺城邀得著名功夫导演刘家良出马,制造了一个与前四集主题连贯、然而风格截然不同的《新最佳拍档、里救差婆》。