新最佳拍档 新最佳拍檔 (1989)

又名: 最佳拍档5:兵马俑风云 / Aces Go Places V

评分:时光网 6.8,豆瓣 6.8,IMDb 5.5

导演: 刘家良

编剧: 曾国赐

主演: 许冠杰、麦嘉、张国荣、

李元霸、利智、陈雅伦、

李修贤、袁洁莹、张耀扬、曹达华

类型: 喜剧 / 动作 / 犯罪

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1989-01-28(中国香港)

片长: 103 分钟

IMDb 链接:tt0098681

金刚(许冠杰 饰)与光头佬(麦嘉 饰)在一次泰国的任务中不欢而散,自此分道扬镳各奔前程…… 时间一晃三年,国宝兵马俑与秦皇宝剑在赴港展出的路上被白手套一伙施调包计窃走,自称 “新最佳拍档” 的飞贼姐弟(利智&张国荣 饰)再由白手套手中夺走宝剑,并高调登报嫁祸于最佳拍档。一时间,大陆方面派出的中国蓝波(李元霸 饰)与白手套等人均认为退出江湖的最佳拍档是夺剑人,对金刚和光头佬展开连番追捕。最终两个老搭档终于澄清误会,联合飞贼姐弟接受大陆方面的艰苦训练,以期能够为保护国宝而战……

新最佳拍档 Aces Go Places V

编号:星空XK-457

配置:港3洲立数码修复版

音轨:粤DD5.1、粤DTS、普通话DD5.1、粤语原装2.0

字幕:中简 中繁 英文

片长:102 分钟

镜像:未做

新最佳拍档 Aces Go Places V

编号: LBD-U08781-5

镜像:完成

配置:港A千绩豪华版蓝光+蓝光自带六区公映国配+独家日二素材+港版官方中文字幕

音轨:粤DTSHD7.1 国DDEX5.1-640

字幕:中简 中繁 日文 韩文

新最佳拍档 Aces Go Places V

编号:SJBD-4075A【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置:独享VZ Handels德B区双碟豪华版、千勣港A区双版蓝光复合版本,

优选德B区框架及更优画质原版绝无压缩原汁原味视频

(盛佳独家优化空间去除德版短版实现),

集成港A区DTS-HD 7.1粤语原音,附港A区DD-EX 5.1国语配音,官方中英文字幕,

保留原版完整幕后花絮内容。

音轨:国DTSHD7.1 国DDEX5.1-640 德2.0-256

字幕:英 中简 中繁

花絮:1、画廊 1:33+0:41+1:02

2、预告片集

我未惊过

—— 电影《新最佳拍档之 兵马俑风云》主题曲

演唱:许冠杰、张国荣

(伙计慢打锣!唏唏呵呵!呢首叫乜野歌 我未惊过)

我细细个 已经好威猛事迹多多

扮武松打虎打到只猎狗来低左

班靓仔个个服我 叫我阿哥 我未惊过

次次上课 耳筒机侧侧膊系咁听歌

系到左听朝考试漏夜博命狂锄

科科都勉强合格 你咪理我咁多 我未惊过

谁没有错 跌倒多少遍再站起过 路径坎坷不叹奈何

用我双手乾坤转过 无论挫折有几多 我未惊过

(唏唏呵呵!我未惊过)(唏唏呵呵!我未惊过)

Mun' Mun 够过 我炼车捐罅系咁拖波

大只过 Rocky Boxing 系我个一科

一郁手要佢马上林 数 1 2 3 4 我未惊过

有杀错冇放过 见靓女即上 My name is Paul

撞正个妈打四佰磅既大肥婆 佢黎手秤住我

要我跳似火探戈 我未惊过

谁没有错 跌倒多少遍再站起过 路径坎坷不叹奈何

用我双手乾坤转过 无论挫折有几多 我未惊过

(唏唏呵呵!我未惊过)(唏唏呵呵!我未惊过)

有你与我 并肩一起抗逆境风波 面对世间一切那害怕又如何

一起在次突破 再唱劲歌

谁没有错 跌倒多少遍再站起过 路径坎坷不叹奈何

用我双手乾坤转过 无论挫折有几多 我未惊过

(唏唏呵呵!我未惊过)(唏唏呵呵!我未惊过)