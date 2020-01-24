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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1990 最佳贼拍档：陈勋奇、莫少聪，偷豪车误藏毒杀身祸：苗侨伟、陈淑兰、大岛由加利、西协美智子、郭秀云

雄霸天下 发布于：

                                                                                          —— 图文整理自网络

 

6区D5，中录 DV1027，国语，中字，碟早出，镜像未留：

 

 

最佳贼拍档  (1990)

 

又名: The outlaw brothers / Tequila and red ferrari

评分：时光网 7.3，豆瓣 6.6，IMDb 6.8

导演: 陈勋奇

编剧: 黄炳耀

主演: 陈勋奇、莫少聪、郭秀云

        苗侨伟、大岛由加利、

        陈淑兰、西协美智子、

类型: 动作 / 惊悚 / 犯罪

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1990-03-17

片长: Australia: 97 分钟 / UK: 96 分钟

IMDb 链接： tt0096513

 

　　表面看来，詹姆士（陈勋奇 饰）和邦德（莫少聪 饰）是拳击馆里的教练，可实际上，两人在黑道上可是大名鼎鼎的偷车贼。黑帮大佬希望詹姆士和邦德两人能为自己卖命，虽然两人的心中有百般的不情愿，但经不住大佬的威胁和逼迫，只能就范。女警官上官燕（大岛由加利）隐姓埋名隐在帮派中卧底，最终端掉了这个黑窝，她发现詹姆士和邦德本性善良。 

 

　　妹妹阿兰（陈淑兰 饰）请求詹姆士为了自己再度展现偷车神技，经不住妹妹的苦苦哀求，詹姆士出手偷走了阿兰的男友的跑车。哪知道跑车上竟然装有毒品，詹姆士的这一举动令他遭到了黑帮的追杀，他和邦德陷入了死亡的阴影之中。

 

 

 

 

最佳贼拍档

 

编号：星空 XK-756

配置：英2+港3

音轨：粤语、国语

字幕：中简 中繁 英文

片长：Australia: 97 分钟 / UK: 96 分钟

镜像：完成，碟早出

 

 

 

 

 

 

      占士及邦以拳击教练身份掩饰，暗里却是黑道上极负盛名的偷车双雄。偷车集团首脑，以武力强收二人于旗下。

 

      重案组女沙展上官燕为破偷车集团，乔装接近占士，顺利破案，同时发现占士及邦为人正义，劝其改邪归正。

 

      为应其妹阿兰之请求，占士不得已重操故业，偷去Joe--阿兰男朋友--参加越野赛的跑车。不料跑车实为贩毒集团运毒工具，占士遂招杀身之祸，火并爆发，惊险叠出，在众志齐心之下，匪帮一网成擒，而各人因曾共渡患难，顿成莫逆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最佳贼拍档 Zui jia zei pai dang(1990)

7 .3

最佳贼拍档(1990)

影评(8)

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标签：
陈勋奇 莫少聪 大岛由加利 冯克安
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