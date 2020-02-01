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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 2003 盲井，李杨电影处女座，纪录片风格 展示底层 深挖人性，少儿不宜遭封杀，勇夺柏林银熊奖，王宝强获金马奖最佳新演员！

雄霸天下 发布于：

                                                                                         —— 图文整理自网络

 

 

 

盲井 (2003)

 

又名: Blind Shaft

评分：时光网 8.2，豆瓣 8.8，IMDb 7.6

导演: 李杨

编剧: 李杨

主演: 王双宝、王宝强、

        李易祥、安静、

        赵君、   鲍振江

类型: 剧情 / 犯罪

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话 / 河南方言

上映: 2003-02-12(柏林电影节)

片长: 92 分钟

IMDb 链接：tt0351299

 

　　在私人小煤矿做工的农民唐朝阳（王双宝）和宋金明（李易祥）发家致富的招数是，先套近乎将打工无门的外地农民认作亲人带到煤矿做工，在井下工作时制造 “安全事故” 将 “亲人” 杀死，再找矿主私了。两人在火车站盯上16岁的懵懂农村少年 元凤鸣（王宝强）后，故伎重操帮其办了假身份证，更名后元凤鸣 “成为” 宋金明的侄子。 

 

　　三人来到新一家小煤矿成为挖煤工人，元凤鸣的好学、纯朴、天真与体贴常令宋金明想起自己正在念书的娃子，生出恻隐之心迟迟不肯下手，与唐朝阳的矛盾日益激化，不久，唐朝阳给他定下最后期限。宋金明在施害与保护之间难以取舍，最后两个谋杀者双双死在深深的矿井下。

 

 

 

盲井 (2003)

 

编号：联通 U-0008

配置：法二TF1版+联通签名版中文字幕

音轨：国语5.1-448K

字幕：法文、中文1-2

片长：92分钟

 

 

柏林国际电影节 (2003；第53届) ，获奖：1 提名：1

 

 获奖

·银熊奖-杰出艺术成就李杨 Yang Li  

 

 提名

·金熊奖李杨 Yang Li  

 

 

第40届台北金马影展  (2003)

 

金马奖 最佳剧情片    (提名) 

金马奖 最佳改编剧本   李杨

金马奖 最佳新演员      王宝强

 

 

 

 

 

      影片根据刘庆邦的小说《神木》改编，该小说曾荣获2002年老舍文学奖。

 

      这是一个关于人性的故事，一方人性的 “盲井”。导演几乎是用记录片的形式去表现了电影故事，完全的方言对白，真实的小煤矿背景，演员的演技也几乎到达了登峰造极的程度，以至于完全看不出表演的痕迹，本色得无可挑剔。看似粗糙的电影，一旦仔细观察，就不难体会得到导演的细腻之处。

 

      该片在第53届柏林国际电影上曾获得了 “艺术贡献银熊奖” 之后，还在美国纽约 Tribeca 国际电影节上获得获得最佳故事片奖奖。

 

 

 

               《盲井》被禁的原因是？

                                                                                   —— 我姓空山5 

 

      如此多的荣誉，却没有人提及，包括获了奖的演员本人。什么原因? 我想能解释的，大概此影片被遭禁杀，因为影片涉及了中国底层老百姓的生活：贫穷、落后，因为贫穷而产生的谋杀，因为贫穷而失学出外打工的孩子，因为贫穷而卖瘾的发廊女；黑心矿主；恶劣的生产环境与生存环境；以及伎女嘴里大声唱着的 “反动派没打到，帝国主义翘着尾巴回来了”。此等种种，触目惊心。

 

      整个影片的色彩是灰蒙蒙的一片，而我们进入的是一个黑漆漆的世界，这个世界唯一的亮点就 是王宝强无知的笑容、纯真的眼神以及那杀人凶手一息尚存的人性。看完影片后的感觉就是郁闷，透不过气，想叫嚷却无法喊出声，就像在冰冷的深海里承受着千均的压力。也许就是因为影片触及了黑漆漆的心灵以及血淋淋的现实，所以遭遇禁杀，像当年的《活着》。

 

 

 

 

 

    花 絮：

 

1、剧组在一个小煤矿里拍戏，条件极其艰苦危险。地底下的小煤洞里没有任何支柱，

     有一回，他们在地下连续工作了二十多个小时，上来两个小时之后，煤洞就塌方了……

2、影片获得国际大奖之后，李杨在接受记者越洋采访时说：

    “获奖多少有些意外，自己的电影处女作能得到这样的荣誉，对我精神上是一种极大的鼓励。”

3、扮演那个良心未泯的杀人犯的主演李易祥，为了拍这个戏，不洗头不洗澡，不单单是外表，

     就连神态动作都变了。他回到北京时，他的女朋友看着他都害怕，说：“你怎么一点都不象

     原来的你了。”

4、电影拍摄前，当憨头憨脑的王宝强获知自己被选中饰演《盲井》中的男主角时，曾怯怯地走到李杨身边，红着脸说：“我长得不好，脸上还有好多雀斑。” 李杨一听乐了，拍着他的肩膀说：“我看中的就是这种原生态的味道。” 正是凭借在此片中的本色演出，王宝强摘得当年金马奖的最佳新人奖，并在接下来的《天下无贼》中，以 “傻根” 形象，迅速红遍全国。

 

 

 

 

 

 

吃饭就得拉屎，下井就可能死。


中国什么都缺，就是不缺人。

 

 

 

 

 

 

 

盲井 Mang jing(2003)

8 .2

盲井(2003)

影评(310)

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