—— 图文整理自网络

盲山 (2007)

又名: 回家路 / Blind Mountain

评分：时光网 7.4，豆瓣 8.5，IMDb 7.4

导演: 李杨

编剧: 李杨

主演: 黄璐、杨幼安、

贺运乐、张玉玲、

张友平、李杨

类型: 剧情 / 犯罪

国家: 中国大陆

语言: 四川话 / 陕西话

上映: 2007-10-25(中国香港) / 2007-05-20(戛纳电影节)

片长: 95分钟 / 103分钟(DVD)

IMDb 链接： tt1020972

1990年代末，初踏上社会的大学毕业生白春梅（黄璐）急于帮父母分担重担，无奈一直找不到合适工作，在她发愁之际，装扮成医药采购公司员工的人贩子向她伸来热情的双手，她随他们来到中国西北某个偏僻山村采购中药，结果一杯水喝下肚，她倒床昏睡。

醒来后，白春梅遍地不寻她的 “医药公司同事”，检查身份证和钱包时，发现它们也一同消失，瞬间，她醒悟自己已被卖给当地人，白雪梅想要回家，遭到了黄德贵的拒绝。到了晚上黄德贵上床要和白雪梅睡觉，她坚决不肯就范。愤怒的黄德贵强奸了她，并且将她关在屋里。白雪梅稍有反抗就会遭到毒打、漫骂。白雪梅从此失去自由，被迫生活在一个陌生而野蛮的山村。

性格坚强的白雪梅不断寻找机会的逃跑。但是这个封闭的山村中没有一个人愿意帮助她这个外来人。他们反而还帮助黄守贵对她严加看守。她每次逃跑都被抓回来，当众毒打。村民们的自私和冷漠，当地官员和警察的渎职行为使她在那里孤立无援。白雪梅为黄德贵生了一个男孩，使黄家对她放松了警惕。白雪梅在初中学生李青山的帮助下，和父母取得了联系。由于村民的阻挠，与父亲一同而来的两个警察无法救出白雪梅，于是他们商量改天偷偷救走白雪梅，白父留这陪女儿。某日，在警察的帮助下，她终于逃出了这个山村。但是她的孩子却不得不留在那里。

盲山 (2007)

编号：VS-252

配置：得利三区全码DTS-ES完整版+中英字幕

音轨：国语DD-EX6.1-448K、国语DTS-ES6.1-1536K

字幕：中文1-2、英文

片长：98分钟

新片将在陕西秦岭的一个村庄拍摄，全部起用当地村民和非职业演员。因出演《盲井》，“傻根” 王宝强改变了自己的命运。李杨表示，他希望新片能再捧红新人。

影片讲述了一个女大学生被拐卖到陕北农村，两年里不断挣扎逃跑最终被公安机关解救的故事。李杨说，拐卖妇女这个话题并不新鲜，但他关注的是事件背后的人。2006年年初，李杨专程到成都金堂、中江，花了两个多月时间采访被解救的被拐妇女的生存状态，并撰写剧本。

李杨表示，以前在电视上看见一条新闻，一个女孩被拐卖到山村，为了逃出来而杀了她的 “丈夫”，最后被判处死刑，这个新闻令他感到很震憾。

该片中演郑小兰的演员，真的就是从四川一个县城给骗嫁到那村里。

《盲山》开拍前，原来的投资人因故退出了，李杨自己筹集400万元拍了这个电影。

该片是一部令人愤懑，怒火中烧的电影，也是一部让人倍感无力，心生绝望的电影。因为它几乎不是电影，就是每天发生在我们身边的现实。它彻底打破了我们对这个世界 “淳朴善良” 的幻想，把黑色的罪直白地放在我们面前，让我们无地自容。《盲山》是一种真正的电影，它可以告诉后来人，真实的电影，真实的世界是怎样的。

—— 网易娱乐评

《盲山》反映了人类的劣根性，批判了人们对金钱盲目追求，同时在警惕人们，得到金钱的同时可能已经失去了很多东西。

—— 金羊快报评