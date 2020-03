—— 图文整理自网络

猫鼠游戏 Catch Me If You Can (2002)

又名: 逍遥法外 / 神鬼交锋(台) / 捉智双雄(港) / 我知道你是谁 / 有种来抓我

评分:时光网 8.3,豆瓣 9.0,IMDb 8.1,个评 7

豆排:No.63 豆瓣电影Top250

导演: 史蒂文·斯皮尔伯格

编剧: 杰夫·内桑森

主演: 莱昂纳多·迪卡普里奥、汤姆·汉克斯、

克里斯托弗·沃肯、马丁·辛、艾米·亚当斯、

詹妮弗·加纳、伊丽莎白·班克斯

类型: 剧情 / 传记 / 犯罪

国家: 美国

语言: 英语 / 法语

上映: 2003-04-11(中国大陆) / 2002-12-16(洛杉矶首映) / 2002-12-25(美国)

片长: 141 分钟

IMDb 链接: tt0264464

弗兰克(莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio饰)是FBI有史以来年龄最小的通缉犯。他的犯罪手段神通广大,伪装身份的能力超乎常人,全美各地几乎都留下他的犯罪足迹。乔装医生、律师、飞行员,统统都是他曾经的身份。当然,弗兰克凭着这个 “本领”,骗取了高达几百万的金额。

活得逍遥快乐的弗兰克这次又成功伪造了一份学历证明,去医院做起了大夫。弗兰克不但在这里认识了护士 布雷达(艾米·亚当斯 Amy Adams饰),二人擦出爱火花,还通过布雷达的父亲得到了一份检察官助理的优差。然而,这只是暴风雨前夕——一双眼睛已经盯住了弗兰克,誓要把他绳之于法不可。这就是FBI探员卡尔(汤姆·汉克斯 Tom Hanks饰)。

在研究追捕弗兰克的过程中,卡尔领教到这个犯罪天才的过人智商。他屡次被弗兰克这个黄毛小子捉弄,心里又恨又不得不佩服。每当弗兰克有惊无险地从他的精心布局中逃脱时,这个猫鼠游戏显得有趣起来……

奥斯卡金像奖 (2003;第75届) ,提名:2

·奥斯卡奖-最佳男配角 克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken

·奥斯卡奖-最佳配乐 约翰·威廉姆斯 John Williams

英国电影和电视艺术学院奖 (2003;第56届),获奖:1 ,提名:3

获奖

·电影奖-最佳男配角 克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken

提名

·电影奖-最佳剧本-改编 杰夫·内桑森 Jeff Nathanson

·电影奖-最佳服装设计 玛丽·索弗瑞斯 Mary Zophres

·安东尼·阿斯奎斯奖:最佳电影音乐约翰·威廉姆斯 John Williams

青少年选择奖 (2003;第5届) ,获奖:1

·青少年选择奖-最佳电影谎话精莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio

在看过李奥纳多·狄卡普里奥的工作成果后,角色原形即真正的Frank Abagnale Jr.认为狄卡普里奥扮演他的时候并没有那么 “温和的”。

詹妮弗·加纳只用了一天的时间拍摄她的戏。

源于真人真事

如果《逍遥法外》不是根据真实经历改编而成,那么即使按照好莱坞的标准,影片情节也有点让人难以置信。正如在片中扮演小弗兰克·阿巴内尔(Frank Abagnale Jr.)的莱昂纳多·迪卡普里奥所说:“现实生活有时会比虚构的故事夸张一百倍。” 本片改编自阿巴内尔所著的同名自传,他在书中记载了自己如何从一个流浪汉化身为民航飞行员、医生、律师、大学教授和骗取数百万美元的传奇经历。

阿巴内尔说:“一切从我父母的离异开始,面对家庭的不幸,我选择了逃离,突然之间,我发现自己在世上孤苦无依,我必须尽快长大,必须为了生存而发挥创造力。不过,起初的求生很快变成一场游戏,我曾是一个机会主义者,所以当发现有机可乘时,我就会问自己,‘我能侥幸成功吗?’ 我贪恋那种如愿之后的满足感,于是在游戏中越陷越深,我知道最终会一败涂地,但却仍然乐此不疲。”

作为名噪一时的畅销书,阿巴内尔的自传吸引了数百万读者,其中就包括 史蒂文·斯皮尔伯格。“当见到弗兰克本人时,你会立即理解他是怎样蒙蔽你的双眼,让你对他医生或律师的身份深信不疑,” 斯皮尔伯格说,“我被他那独特的成熟魅力吸引了,我相信他深受父母离婚的影响,孩子们有各种各样的方法反对父母离婚,而弗兰克的方法又是如此新奇,这经历完全值得拍成一部电影。从个人角度讲,我一向喜欢《虎豹小霸王》和《骗中骗》式的电影,虽然影片的主人公都是法外狂徒,可他们的勇气令人钦佩。”

本片编剧 杰夫·内桑森 起初是从阿巴内尔的访谈录像中得知了他的传奇经历,同斯皮尔伯格一样,阿巴内尔的故事也让内桑森想起了他最喜欢的类型片:“他的故事与《虎豹小霸王》和《飞跃疯人院》异曲同工,那些电影聚焦于违法或反社会人群,他们虽是反派,却能凭借让人无法抗拒的个人魅力而赢得观众的支持和爱戴。我相信弗兰克的故事完全可以造就出一部好电影。”

制作人沃尔特·F·帕克斯和斯皮尔伯格都认为阿巴内尔之所以能在60年代瞒天过海,应该部分归功于纯真年代的特定背景。“我认为60年代是天真的年代,当时反主流文化还未成形,人们相信服装就是身份的象征,一套制服意味着相应的地位,弗兰克深谙此道,所以才能长时间的蒙混过关,” 帕克斯说。斯皮尔伯格补充说:“那是诚信度惊人的年代,人们可以夜不闭户并且安枕无忧。我刚刚完成《关键报告》的拍摄,那部充满猜疑的电影正好与本片形成强烈反差。”

猫鼠游戏 / 逍遥法外(第三版) Catch Me If You Can (2002)

编号:SJ-0549C

配置:梦工厂1区特别收藏版+蓝光HD内核高清DTS+法2+日2+泰3+3区官方中韩泰字幕

+独家央视/6区双国配+附加花絮(Play向左进入)+OST(PLAY向上进入)

音轨:英5.1-448/英DTS5.1-768/法5.1-384/国5.1-384/国2.0-192/日5.1-384/泰5.1-384

字幕:英/法/西/中繁/中繁/中简/中简/日/韩/泰/印尼

猫鼠游戏 Catch Me If You Can 第二版

编号:SJ-0016B (LJ-0178A),洗版:加东影上译国配组成三国配

配置:【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享派拉蒙美A区花絮满载版本,荟萃中法日泰悉数官方素材精华,

全球独家自制双Title功能一碟尽览国际完整版与中国大陆公映版双版正片,

DTS-HD 5.1高清无损原音,集成独家公映/央视/东影上译三国配,

官方中英法西日韩泰印尼字幕,保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨:

原作版:英DTSHD5.1 法5.1-640 国5.1-384 国5.1-448 国2.0-192 日5.1-384 泰5.1-384

中国版:英DTSHD5.1 法5.1-640 国5.1-384 国5.1-448 国2.0-192 日5.1-384 泰5.1-384

字幕:

原作版:英 法 西 中繁 中繁 中简 中简 日 韩 泰 印尼

中国版:英 法 西 中繁 中繁 中简 中简 日 韩 泰 印尼

花絮:

1、制作特辑 17:09

2、卡司特辑 28:36

3、配乐特辑 5:25

4、法兰克·艾巴奈尔访谈 15:10

5、FBI视角 7:07

6、猫鼠游戏:靠近 4:59

猫鼠游戏 Catch Me If You Can

镜像:存 获奖经典硬盘

编号:SJ-50211A【BD50G珍藏版】【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置:独享派拉蒙美A区花絮满载版本,荟萃中法日泰悉数官方素材精华,

原版绝无压缩原汁原味视频,特别神鬼交锋DTS-HD 5.1高清无损原音,

集成独家公映/央视/东影上译三国配,官方中英法西日韩泰印尼字幕,

保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨:英DTSHD5.1 法5.1-640 西5.1-640

国5.1-384 国5.1-448 国2.0-192 日5.1-384 泰5.1-384

字幕:英 法 西 中繁 中繁 中简 中简 日 韩 泰 印尼

花絮:

1、制作特辑 17:09

2、卡司特辑 28:36

3、配乐特辑 5:25

4、法兰克·艾巴奈尔访谈 15:10

5、FBI视角 7:07

6、猫鼠游戏:靠近 4:59

关于拍摄

《逍遥法外》的拍摄周期仅为56天,剧组在位于洛杉矶、纽约、蒙特利尔和魁北克市的外景地搭建了140多处布景。斯皮尔伯格回忆说:“我们的拍摄可谓马不停蹄,有时要一天辗转三个外景地,如此惊人的拍摄速度在我的电影生涯中是前所未有的,不过这快节奏的奔拍恰恰可以保持演职人员的工作动力。”迪卡普里奥赞同道:“这是我出演过的拍摄节奏最快的电影,我们一直在不停的转场,就像四处巡演的大剧团,我认为正是这种狂热的节奏造就了影片的灵气和活力。”

影片的拍摄速度同时还反映出60年代的变革特征,汤姆·汉克斯说:“那是喷气机时代,只要你登上喷气机,就可以在数小时之后出现在世界的另一边,对我们这代人来说,60年代的魅力登峰造极,所有的一切都大胆而时髦。”

任本片摄影指导的贾努兹·卡明斯基是斯皮尔伯格长期以来的合作伙伴,他能迅速领会斯皮尔伯格的拍摄意图,从而为保证拍摄进度发挥了重要作用。“我们的合作非常默契,”斯皮尔伯格说,“我放置好摄影机,设定出场景,而每个画面的描绘要由贾努兹完成。他是用光大师,《逍遥法外》是一部欢快的电影,所以我们不想采用暗光,尽量让影片明快而华美,这种风格与我们以往的电影大相径庭。”有限的空间和紧迫的拍摄进度令卡明斯基不得不一切从简,他说:“我们不是在摄影棚里,我们在真实的建筑中和街道上取景,所以肯定要受到制约,我们不可能随意去掉墙壁和窗子,也不能将摄影机和照明器材安放在理想位置,一切只能因地制宜,不过这恰恰会促使你有所创新,不利条件也是一种挑战,我喜欢这种挑战。”

除去在片中最为壮观的纽约肯尼迪机场环球航空公司候机楼之外,剧组还将加州安大略机场改扮成迈阿密国际机场。蒙特利尔的一座废弃监狱充当了关押阿巴内尔的法国监狱;魁北克市内的一个街区成为了法国村庄蒙特里夏尔,阿巴内尔本人还在这段场景中客串了角色。因为沃尔多夫·阿斯托里亚酒店位于车水马龙的纽约市中心,所以为了拍摄酒店门前的场景,剧组就必须阻断交通,用款式各异的60年代老爷车填满街道,而街上的行人和标牌也要与年代背景保持一致。

影片艺术指导珍妮·克劳迪亚·欧普瓦和服装设计师玛丽·索弗瑞斯在颜色的运用上独具匠心,片中背景和服装的颜色不仅体现出年代特征,还与主人公的命运相辅相成。欧普瓦解释说:“当我们最初见到弗兰克时,他是一个普通人,生活在柔和而单调的环境中,可当他的骗局渐入佳境,他周遭的颜色也越发狂野起来,随着他进入巅峰境界,我们开始采用橙色、黄色、红色和粉色,以彰显其源源不绝的活力。”