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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2002 猫鼠游戏 逍遥法外，神鬼交锋 我知道你是谁，史蒂文·斯皮尔伯格 有种来抓我，捉智双雄：莱昂纳多·迪卡普里奥、汤姆·汉克斯，豆排 63

雄霸天下 发布于：

                                                                                            —— 图文整理自网络

 

 

 

猫鼠游戏  Catch Me If You Can (2002)

 

又名: 逍遥法外 / 神鬼交锋(台) / 捉智双雄(港) / 我知道你是谁 / 有种来抓我

评分：时光网 8.3，豆瓣 9.0，IMDb 8.1，个评 7

         豆排：No.63 豆瓣电影Top250

导演: 史蒂文·斯皮尔伯格

编剧: 杰夫·内桑森

主演: 莱昂纳多·迪卡普里奥、汤姆·汉克斯、

        克里斯托弗·沃肯、马丁·辛、艾米·亚当斯、

        詹妮弗·加纳、伊丽莎白·班克斯

类型: 剧情 / 传记 / 犯罪

国家: 美国

语言: 英语 / 法语

上映: 2003-04-11(中国大陆) / 2002-12-16(洛杉矶首映) / 2002-12-25(美国)

片长: 141 分钟

IMDb 链接： tt0264464

 

　　弗兰克（莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio饰）是FBI有史以来年龄最小的通缉犯。他的犯罪手段神通广大，伪装身份的能力超乎常人，全美各地几乎都留下他的犯罪足迹。乔装医生、律师、飞行员，统统都是他曾经的身份。当然，弗兰克凭着这个 “本领”，骗取了高达几百万的金额。 

 

　　活得逍遥快乐的弗兰克这次又成功伪造了一份学历证明，去医院做起了大夫。弗兰克不但在这里认识了护士 布雷达（艾米·亚当斯 Amy Adams饰），二人擦出爱火花，还通过布雷达的父亲得到了一份检察官助理的优差。然而，这只是暴风雨前夕——一双眼睛已经盯住了弗兰克，誓要把他绳之于法不可。这就是FBI探员卡尔（汤姆·汉克斯 Tom Hanks饰）。 

 

　　在研究追捕弗兰克的过程中，卡尔领教到这个犯罪天才的过人智商。他屡次被弗兰克这个黄毛小子捉弄，心里又恨又不得不佩服。每当弗兰克有惊无险地从他的精心布局中逃脱时，这个猫鼠游戏显得有趣起来……

 

 

ZB 日版封套，碟出，镜像未留 ：

 

 

 奥斯卡金像奖 (2003；第75届) ，提名：2

 

·奥斯卡奖-最佳男配角 克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken  

·奥斯卡奖-最佳配乐    约翰·威廉姆斯 John Williams  

 

 

英国电影和电视艺术学院奖 (2003；第56届)，获奖：1 ，提名：3

 

 获奖

·电影奖-最佳男配角 克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken  

 

 提名

·电影奖-最佳剧本-改编 杰夫·内桑森 Jeff Nathanson  

·电影奖-最佳服装设计 玛丽·索弗瑞斯 Mary Zophres  

·安东尼·阿斯奎斯奖:最佳电影音乐约翰·威廉姆斯 John Williams  

 

 

青少年选择奖 (2003；第5届) ，获奖：1

 

·青少年选择奖-最佳电影谎话精莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio

 

 

美版封套：

 

 

 

      在看过李奥纳多·狄卡普里奥的工作成果后，角色原形即真正的Frank Abagnale Jr.认为狄卡普里奥扮演他的时候并没有那么 “温和的”。

 

      詹妮弗·加纳只用了一天的时间拍摄她的戏。

 

 

美版封套：

 

 

源于真人真事

 

　　如果《逍遥法外》不是根据真实经历改编而成，那么即使按照好莱坞的标准，影片情节也有点让人难以置信。正如在片中扮演小弗兰克·阿巴内尔（Frank Abagnale Jr.）的莱昂纳多·迪卡普里奥所说：“现实生活有时会比虚构的故事夸张一百倍。” 本片改编自阿巴内尔所著的同名自传，他在书中记载了自己如何从一个流浪汉化身为民航飞行员、医生、律师、大学教授和骗取数百万美元的传奇经历。

 

　　阿巴内尔说：“一切从我父母的离异开始，面对家庭的不幸，我选择了逃离，突然之间，我发现自己在世上孤苦无依，我必须尽快长大，必须为了生存而发挥创造力。不过，起初的求生很快变成一场游戏，我曾是一个机会主义者，所以当发现有机可乘时，我就会问自己，‘我能侥幸成功吗？’ 我贪恋那种如愿之后的满足感，于是在游戏中越陷越深，我知道最终会一败涂地，但却仍然乐此不疲。”

 

　　作为名噪一时的畅销书，阿巴内尔的自传吸引了数百万读者，其中就包括 史蒂文·斯皮尔伯格。“当见到弗兰克本人时，你会立即理解他是怎样蒙蔽你的双眼，让你对他医生或律师的身份深信不疑，” 斯皮尔伯格说，“我被他那独特的成熟魅力吸引了，我相信他深受父母离婚的影响，孩子们有各种各样的方法反对父母离婚，而弗兰克的方法又是如此新奇，这经历完全值得拍成一部电影。从个人角度讲，我一向喜欢《虎豹小霸王》和《骗中骗》式的电影，虽然影片的主人公都是法外狂徒，可他们的勇气令人钦佩。”

 

　　本片编剧 杰夫·内桑森 起初是从阿巴内尔的访谈录像中得知了他的传奇经历，同斯皮尔伯格一样，阿巴内尔的故事也让内桑森想起了他最喜欢的类型片：“他的故事与《虎豹小霸王》和《飞跃疯人院》异曲同工，那些电影聚焦于违法或反社会人群，他们虽是反派，却能凭借让人无法抗拒的个人魅力而赢得观众的支持和爱戴。我相信弗兰克的故事完全可以造就出一部好电影。”

 

　　制作人沃尔特·F·帕克斯和斯皮尔伯格都认为阿巴内尔之所以能在60年代瞒天过海，应该部分归功于纯真年代的特定背景。“我认为60年代是天真的年代，当时反主流文化还未成形，人们相信服装就是身份的象征，一套制服意味着相应的地位，弗兰克深谙此道，所以才能长时间的蒙混过关，” 帕克斯说。斯皮尔伯格补充说：“那是诚信度惊人的年代，人们可以夜不闭户并且安枕无忧。我刚刚完成《关键报告》的拍摄，那部充满猜疑的电影正好与本片形成强烈反差。”

 

 

 

 

 

 猫鼠游戏 / 逍遥法外（第三版） Catch Me If You Can (2002)

 

编号：SJ-0549C

配置：梦工厂1区特别收藏版+蓝光HD内核高清DTS+法2+日2+泰3+3区官方中韩泰字幕

        +独家央视/6区双国配+附加花絮（Play向左进入）+OST（PLAY向上进入）

音轨：英5.1-448/英DTS5.1-768/法5.1-384/国5.1-384/国2.0-192/日5.1-384/泰5.1-384

字幕：英/法/西/中繁/中繁/中简/中简/日/韩/泰/印尼

 

 

 

　猫鼠游戏 Catch Me If You Can 第二版

 

编号：SJ-0016B （LJ-0178A），洗版：加东影上译国配组成三国配

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

      独享派拉蒙美A区花絮满载版本，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，

      全球独家自制双Title功能一碟尽览国际完整版与中国大陆公映版双版正片，

      DTS-HD 5.1高清无损原音，集成独家公映/央视/东影上译三国配，

      官方中英法西日韩泰印尼字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

 

音轨：

原作版：英DTSHD5.1 法5.1-640 国5.1-384 国5.1-448 国2.0-192 日5.1-384 泰5.1-384

中国版：英DTSHD5.1 法5.1-640 国5.1-384 国5.1-448 国2.0-192 日5.1-384 泰5.1-384

 

字幕：

原作版：英 法 西 中繁 中繁 中简 中简 日 韩 泰 印尼

中国版：英 法 西 中繁 中繁 中简 中简 日 韩 泰 印尼

 

花絮：

1、制作特辑 17:09

2、卡司特辑 28:36

3、配乐特辑 5:25

4、法兰克·艾巴奈尔访谈 15:10

5、FBI视角 7:07

6、猫鼠游戏:靠近 4:59

 

 

 

 

 猫鼠游戏 Catch Me If You Can

 

镜像：存 获奖经典硬盘

编号：SJ-50211A【BD50G珍藏版】【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置：独享派拉蒙美A区花絮满载版本，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，

        原版绝无压缩原汁原味视频，特别神鬼交锋DTS-HD 5.1高清无损原音，

        集成独家公映/央视/东影上译三国配，官方中英法西日韩泰印尼字幕，

        保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英DTSHD5.1 法5.1-640 西5.1-640 

         国5.1-384 国5.1-448 国2.0-192 日5.1-384 泰5.1-384

字幕：英 法 西 中繁 中繁 中简 中简 日 韩 泰 印尼

 

花絮：

1、制作特辑 17:09

2、卡司特辑 28:36

3、配乐特辑 5:25

4、法兰克·艾巴奈尔访谈 15:10

5、FBI视角 7:07

6、猫鼠游戏:靠近 4:59

 

 

 

 

关于拍摄

 

　　《逍遥法外》的拍摄周期仅为56天，剧组在位于洛杉矶、纽约、蒙特利尔和魁北克市的外景地搭建了140多处布景。斯皮尔伯格回忆说：“我们的拍摄可谓马不停蹄，有时要一天辗转三个外景地，如此惊人的拍摄速度在我的电影生涯中是前所未有的，不过这快节奏的奔拍恰恰可以保持演职人员的工作动力。”迪卡普里奥赞同道：“这是我出演过的拍摄节奏最快的电影，我们一直在不停的转场，就像四处巡演的大剧团，我认为正是这种狂热的节奏造就了影片的灵气和活力。”

 

　　影片的拍摄速度同时还反映出60年代的变革特征，汤姆·汉克斯说：“那是喷气机时代，只要你登上喷气机，就可以在数小时之后出现在世界的另一边，对我们这代人来说，60年代的魅力登峰造极，所有的一切都大胆而时髦。”

 

　　任本片摄影指导的贾努兹·卡明斯基是斯皮尔伯格长期以来的合作伙伴，他能迅速领会斯皮尔伯格的拍摄意图，从而为保证拍摄进度发挥了重要作用。“我们的合作非常默契，”斯皮尔伯格说，“我放置好摄影机，设定出场景，而每个画面的描绘要由贾努兹完成。他是用光大师，《逍遥法外》是一部欢快的电影，所以我们不想采用暗光，尽量让影片明快而华美，这种风格与我们以往的电影大相径庭。”有限的空间和紧迫的拍摄进度令卡明斯基不得不一切从简，他说：“我们不是在摄影棚里，我们在真实的建筑中和街道上取景，所以肯定要受到制约，我们不可能随意去掉墙壁和窗子，也不能将摄影机和照明器材安放在理想位置，一切只能因地制宜，不过这恰恰会促使你有所创新，不利条件也是一种挑战，我喜欢这种挑战。”

 

　　除去在片中最为壮观的纽约肯尼迪机场环球航空公司候机楼之外，剧组还将加州安大略机场改扮成迈阿密国际机场。蒙特利尔的一座废弃监狱充当了关押阿巴内尔的法国监狱；魁北克市内的一个街区成为了法国村庄蒙特里夏尔，阿巴内尔本人还在这段场景中客串了角色。因为沃尔多夫·阿斯托里亚酒店位于车水马龙的纽约市中心，所以为了拍摄酒店门前的场景，剧组就必须阻断交通，用款式各异的60年代老爷车填满街道，而街上的行人和标牌也要与年代背景保持一致。

 

　　影片艺术指导珍妮·克劳迪亚·欧普瓦和服装设计师玛丽·索弗瑞斯在颜色的运用上独具匠心，片中背景和服装的颜色不仅体现出年代特征，还与主人公的命运相辅相成。欧普瓦解释说：“当我们最初见到弗兰克时，他是一个普通人，生活在柔和而单调的环境中，可当他的骗局渐入佳境，他周遭的颜色也越发狂野起来，随着他进入巅峰境界，我们开始采用橙色、黄色、红色和粉色，以彰显其源源不绝的活力。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逍遥法外 Catch Me If You Can(2002)

8 .3 / 7 .0

逍遥法外(2002)

影评(931)

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史蒂文·斯皮尔伯格 莱昂纳多·迪卡普里奥 汤姆·汉克斯 珍妮弗·加纳 艾米·亚当斯
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