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旧欢如梦

歌手：李克勤

专辑：红日

作曲：许石

填词：庞秋华

当年相恋意中人

大家性情近

早种爱根极亲密

心心相印互信任

月底花间相偎依

共喜有缘份

恩爱百般愿比翼

痴心一缕共订盟

喜逢知己倍精神

内心快乐无憾

朝晚眷恋共欢聚

天天相见互慰问

立心栽花 花不香

仲反惹仇恨

只怨爱海起风波

一朝生变断爱盟

恩情于今化烟云

未许再续情份

空有爱丝万千丈

可惜都已尽化恨

枉抛相思枉痴恋

恨卿心太忍

只有叹息旧欢似梦

早经消散莫再寻

早经消散莫再寻

早经消散莫再寻

《旧欢如梦》为李克勤效力于宝丽金唱片公司时期的最后一张大碟，大碟推出时间为1992年夏季，之后他便转投至星光唱片。

其实最早的，由许石创作的的闽南语歌曲《南都之夜》(这首歌有个别名大家可能更熟悉，叫做《台湾小调》)。

台湾作曲家许石在1945年创作这首《南都之夜》，而就是在1945年发生了一件台湾历史上很重要的一件事，就是日本战败，台湾光复，台湾从此结束了50年的日据时期，回归祖国，而这首歌正是创作在台湾光复后不久，所以最开始是一首在台湾流传甚广的闽南语歌曲。

关于这首歌呢，其实还有一段历史：

1945年国民党接收台湾时﹐全面禁止日本歌﹐但是由于日本统治时期限制台湾歌(包括其他台湾的文化)﹐故写歌在当时是无法维生的﹐所以很多艺人都纷纷改行或是转唱日本歌曲，以至于禁止日本歌后台湾同胞每日听来听去的都是些军歌或进行曲﹐后来忽然有首歌曲就在大街小巷流行起来﹐这首歌就是《南都之夜》。

而《南都之夜》的来源有两个说法：一种是说是许石留学日本时听到一首日本歌《苹果之歌》，由此改编而成。也有说是他看过歌仔戏后﹐学其曲调再加以改编创作的。

南都之夜

曲：许石

词：郑志峰

(男) 我爱我的妹妹啊 害我空悲哀 彼当时在公园内 按怎你甘知

看见月亮渐渐光 有话想要问 请妹妹你想看觅 甘苦你甘知

(女) 我爱我的哥哥啊 相招来[辶日]迌 黄昏时在爱河边 想起彼当时

双人对天有立誓 我无娶你无嫁 亲像风雨浇好花 何时再相会

(男)妹妹啊我真爱你

(女)哥哥我爱你 坐在小船赏月圆 心内暗欢喜

(合)真像牛郎佮织女 像好在河边 谁人会知咱快活 合唱恋爱歌

而听这小调，它的每次改变其实也都是台湾一个小小的缩影：

到1959年的时候又被选进电影《空中小姐》中作插曲，由葛兰演唱，这个应该是最早的国语版本。后来在葛兰灌录唱片的时候，歌词又被改作另一版本﹐被收录在百代唱片《葛兰之歌》专辑之中。 从它在《空中小姐》中作插曲，"我爱台湾好地方，唱个台湾调……" 歌词显然是为了迎合当时台湾的政治气氛而谱的和谐作品。

我爱台湾好地方

电影《空中小姐》插曲 （台湾版）

曲：许石

词：易文

我爱台湾好地方 唱个台湾调

海岸线长山又高 山上丛林是瑰宝

四通八达有公路 南北有铁道

太平洋上风光好 台湾称宝岛

四季丰收蓬莱稻 农村多欢笑

白糖茶叶买卖好 家家户户吃得饱

凤梨西瓜和香蕉 出产真不少

不管长住和初到 同声齐夸耀

阿里山峰入云霄 西螺建大桥

乌来瀑布十丈高 碧潭水上有情调

西门町口顶热闹 台大最崇高

这里人情浓如胶 大家都相好

而到了它被大陆引进后，又被改作《我爱我的台湾》（许丙丁填词），风靡了上个世纪五六十年代的大陆乐坛。这时作者已经不是许石了，而被改为台湾高山族民歌，很可惜直到现在很多教材中依然如此，可能很多当年的知青对这首歌依然记忆深刻，貌似直到现在依然是二胡的考试曲目之一。

在过去许多在文革中被抓起来批斗的人中，如果犯了收听台湾敌台的罪名，那么在批斗时除了要背诵最高指示外还被要求唱这首《我爱我的台湾》：“ 我爱我的台湾啊，台湾是我家乡，过去的日子不自由 …… 我们要回到祖国的怀抱!" 歌曲被枷上了政治，台湾亦是如此。

我爱我的台湾 （大陆版）

曲：许石

词：许丙丁

我爱我的台湾哟

台湾是我家乡

过去的日子不自由

如今更苦穷

我们要回到祖国的怀抱

兄弟们姐妹们不能再等待！…………

到了1961年，香港粤曲作家周聪又将其改作《星星爱月亮》，并与许艳秋合唱(这是最早的粤语版本)。

星星爱月亮

曲：许石

词：周聪

唱：周聪、许艳秋

(女) 星月双辉照天上 夜色倍明亮

(男) 妹你又以比月一样 青春皎洁又漂亮

(女) 哥哥心中是否爱明亮

(男) 低诉我心像星一样 星星爱月亮

(女) 娇艳鲜花翠坡上 蝶影双双

(男) 妹美貌似鲜花一样 青春娇美又漂亮

(女) 哥哥心中未知你是何样

(男) 低说我心亦一样 相依永共偎傍

(女) 星月光辉照天上 夜色更明亮

(男) 妹你又似比月一样 光辉皎洁又漂亮

(女) 哥哥好比夜星照明亮

(合) 星与月照影在天上 星星爱月亮。

郭炳坚在70年代初演唱了粤语版本。

粱家辉在电影《92黑玫瑰对黑玫瑰》的惹笑片段，令《旧欢如梦》复活。由于《旧欢如梦》受欢迎，李克勤随即翻唱，并且在1992年的《星光熠熠耀保良》作首度发表，配上特别舞步的《旧欢如梦》，就令很多小孩仿效。