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奸魔+花街狂奔

编号：U-0580

音轨：粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕：内嵌式中文字幕

奸 魔

上映：1992

导演：方野

制片：盖克孝

主演：曹查理、陈宝莲、关海山、

罗兰、胡枫、杨泽霖

类型：言情

编号：U-0580

配置：港三城讯版

屏幕：16:9 可变形宽银幕

音轨：粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕：内嵌式中文字幕

片长：82分钟

强龙（曹查理饰）是药厂少东，服下千年人参精华後感到非常兴奋而且幸玉高涨。强龙四出寻找美女洩雨後再遇上一美艳舞女（陈宝莲饰），正当强龙有进一步行动却遭重创，强龙更因此而成为植物人。但强龙体内的人参精华却引发出一些异变，它令到强龙的元神离开躯体，而它的元神更继续四出找寻猎物泻雨。

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花街狂奔 Escape from Brothel

时间：1992年

公司：海岸国际有限公司

发行：香港泰吉影业有限公

地区：中国香港

导演：王龙威

编剧：陆剑明

制片：徐龙

类型：言情

主演：陈宝莲、村上丽奈、陆剑明、翁世杰、何家驹、

程守一、林崇正、白茵、邱国强

上映：1992年

票房： HK $5,082,103.00

分级：香港 III，西班牙 18，英国 18，加拿大 18+

编号：U-0580

配置：港三城讯版

屏幕：16:9 可变形宽银幕

音轨：粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕：内嵌式中文字幕

片长：97分钟

影片讲述的是珠宝店东何霖面临破产，遂计划打劫自己之店以骗取保金。森、大头及东仔被选中来港，可惜行劫事败。竟遭东主何霖灭口，只剩森一人逃离魔拳，躲到其青梅竹马的知己阿虹处，无奈地，林却发现阿虹沦为伎女，逐决意救她逃出火海，与此同时，森的行踪又给东主何霖发现 .....