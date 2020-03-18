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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 陈宝莲三极经典：U-0580 奸魔+花街狂奔，踏出赤倮第一步，拍出坦荡第一部！（村上丽奈、曹查理）

雄霸天下 发布于：

                                                                                             —— 图文整理自网络

 

 

 

奸魔+花街狂奔 

 

编号：U-0580

音轨：粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕：内嵌式中文字幕

 

 

 

 

奸 魔

 

上映：1992

导演：方野

制片：盖克孝

主演：曹查理、陈宝莲、关海山、

         罗兰、胡枫、杨泽霖

类型：言情

 

编号：U-0580

配置：港三城讯版

屏幕：16:9 可变形宽银幕

音轨：粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕：内嵌式中文字幕

片长：82分钟

 

      强龙（曹查理饰）是药厂少东，服下千年人参精华後感到非常兴奋而且幸玉高涨。强龙四出寻找美女洩雨後再遇上一美艳舞女（陈宝莲饰），正当强龙有进一步行动却遭重创，强龙更因此而成为植物人。但强龙体内的人参精华却引发出一些异变，它令到强龙的元神离开躯体，而它的元神更继续四出找寻猎物泻雨。

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————

 

 

 

 

花街狂奔 Escape from Brothel 

 

时间：1992年

公司：海岸国际有限公司

发行：香港泰吉影业有限公

地区：中国香港

导演：王龙威

编剧：陆剑明

制片：徐龙

类型：言情

主演：陈宝莲、村上丽奈、陆剑明、翁世杰、何家驹、

         程守一、林崇正、白茵、邱国强

上映：1992年 

票房： HK $5,082,103.00 

分级：香港 III，西班牙 18，英国 18，加拿大 18+

 

编号：U-0580

配置：港三城讯版

屏幕：16:9 可变形宽银幕

音轨：粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕：内嵌式中文字幕

片长：97分钟

 

      影片讲述的是珠宝店东何霖面临破产，遂计划打劫自己之店以骗取保金。森、大头及东仔被选中来港，可惜行劫事败。竟遭东主何霖灭口，只剩森一人逃离魔拳，躲到其青梅竹马的知己阿虹处，无奈地，林却发现阿虹沦为伎女，逐决意救她逃出火海，与此同时，森的行踪又给东主何霖发现 .....     

 

 

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标签：
陈宝莲 村上丽奈 曹查理 罗兰 周比利 方中信
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