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捕风捉影 Zerkalnie voyni: Otrazhenie pervoye (2005)

又名: mirror wars、幻影一号、空中决战2

评分：时光网 7，豆瓣 5.9，IMDb 2.9

导演: 瓦西里·奇金斯基

编剧: Oleg Kapanets / Alex Kustanovich

主演: Aleksandr Efimov、Ksenia Alferova、瓦列里·尼古拉耶夫

类型: 剧情 / 动作 / 犯罪

国家: 俄罗斯

语言: 英语 / 俄语 Russian

上映: 2005-09-01

片长: Greece: 116 分钟 / Argentina: 116 分钟 / USA: 109 分钟

IMDb 链接： tt0337678

俄罗斯空军研制成功了 “苏-X” 系列战斗机，它具有最先进的技术和最卓越的功能，引起了国内外广泛的关注，尤其是国际著名的恐怖分子。

恐怖分子为了摄取战斗机相关资料和样机，不惜以 “美女”、“金钱” 等各种手段来引诱、收买和打击俄罗斯战斗机的优秀飞行员。但本片的主人公和 “克格勃” 机智地与之周旋，驾驶着最先进俄制新型的 “苏-X” 战斗机与恐怖活动展开惊心动魄的生死空战，为俄罗斯空军立下了汗马功劳……

空中决战 2

编号：DG-DS-0071，D5

发行：广东弘艺文化传播有限公司 独家发行

音轨：俄语、普通话

字幕：中文

画面：16:9

本片是俄罗斯2005年的空战动作大片，特别邀请了英国明星马尔科姆·麦克道威尔（《暴帝卡里古拉》）和美国明星阿曼德·阿山特扮演重要角色。