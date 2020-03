3G-BD0077 小丑 /小丑起源电影:罗密欧 / Romeo /Joker‎ (2019),8.8,

杰昆·菲尼克斯,罗伯特·德尼罗

3G-BD 0103 恶夜将临 2019,龙格尔

3G-A-BD 0111 0.0兆赫(又名:0.0 嚇茲招魂)

3G-A-BD 0112 宝莱坞双雄之战

3G-BD0116 代号8(又名:8号警报)2019,7.4,加拿大 科幻片

3G-BD 0191 疾速杀机 Acceleration(2019),4.7,龙格尔

3G-BD 0007 婚姻故事 Marriage Story‎ (2019),8.8,斯嘉丽·约翰逊

2019年美国上映剧情喜剧爱情片,《复仇者联盟》“黑寡妇”斯嘉丽约翰逊主要口碑爆炸独立影片,豆瓣评分高达8.8

3G-BD0013 法外之徒 Beyond the Law (2019),5.6,史蒂文·席格

3G-BD0190 灯塔,2019年美国惊悚恐怖,7.8

3G-BD0208 马丁·伊登 Martin Eden‎ (2019),8.2,意大利

3G-BD0312 极速车王 / 极速传奇:褔特决战法拉利 Ford v. Ferrari‎ (2019) ,8.5,马特·达蒙 / 克里斯蒂安·贝尔

3G-BD0329 教宗的承继(又名:教廷白烟),8.4,2019年美国 NETFLIX 又一宏大史诗大片

3G-BD0650 黑水(又名: 追击黑水真相),2019,美国,8.4

3G-H-BD0682 叶问4:完结篇‎ (2019),7,叶伟信,甄子丹 郑则仕

3G-BD 0719 1917 (又名:1917:逆战救兵)‎ (2019),8.5,萨姆·门德斯

3G-BD3164 光盲青春 / 摇滚青春颂者 Blinded by the Light‎ (2019),6.6,英国 喜剧歌舞传记片,改編自事实

3G-BD3420 与魔鬼同行 Running with the Devil‎ (2019),6,

尼古拉斯·凯奇 / 劳伦斯·菲什伯恩

3G-BD3760 蜘蛛侠:英雄远征 Spider-Man: Far from Home‎ (2019),7.9,乔·沃茨,塞缪尔·杰克逊

3G-H-BD4128 犯罪现场 (2019),6.5,冯志强,古天乐 宣萱 安志杰 刘心悠

3G-BD 4263 小丑回魂2

3G-BD4401 精英出击 /总司令 General Commander‎ (2019),3.5,史蒂文·席格

3G-BD4520 薇塔与弗吉尼亚 Vita and Virginia‎ (2018) ,7.1,爱尔兰,女女

3G-BD 4547B 大地震(第二版) Skjelvet‎ (2018),5.4

3G-BD4609 别告诉她 The Farewell‎ (2019),7.6,美国, 家庭

3G-BD4639 鬼娃回魂 (又名: 娃鬼回魂:魅來世界) Child's Play‎ (2019),6,导演:拉尔斯·克列夫伯格

3G-BD4662 安娜 Anna‎ (2019),7.6,吕克·贝松,萨莎·露丝 / 海伦·米伦

3G-BD4749 好莱坞往事(又名:从前,有个荷里活) Once Upon a Time... in Hollywood‎ (2019),7.4,

昆汀·塔伦蒂诺,莱昂纳多·迪卡普里奥 / 布拉德·皮特

3G-BD4824 快递员 The Courier‎ (2019),5.9,动作惊悚,欧嘉·柯瑞兰寇

3G-BD4830 沙堡 Sand Castle‎ (2017),6.6,美,战争

3G-BD4860B 局内人2 Inside Man: Most Wanted‎ (2019),5.8,第二版加泰文,第一部 丹泽尔·华盛顿

3G-H-BD4898 无双 ,8.1,周润发

3G-BD4927 激战阵线 Рубеж‎ (2018),6.5,俄,科幻

3G-BD4956 优步危机 / 狂玩嘢时速 Stuber‎ (2019),6.3,米拉·索维诺

3G-BD4963 高草丛中 In the Tall Grass‎ (2019),6.3,加拿大,文森佐·纳塔利,史蒂夫·金 小说改编

3G-H-BD5006 拾芳‎ (2019) ,7.1,传记片,高志森,梁柏、胡杏儿 、郭羡妮

3G-BD5009 绝命毒师电影:续命之徒 El Camino: A Breaking Bad Movie‎ (2019),8.3

3G-BD 5010B 锅盖头4:回归法制(第二版)

3G-A-BD 5042 在无爱之森呐喊 /情罔森林 / 愛なき森で叫べ‎ (2019)(2019),6.7,园子温

3G-BD 5059 拍栗得 Polaroid‎ (2019),5.6,加拿大

3G-A-BD 5105 人间,空间,时间和人(又名:人间时人),金基德

3G-BD 5106B 原始恐惧 第二版 Primal (2019),4.9,尼古拉斯·凯奇

3G-BD 5139 禁闭男童 / 噩梦诊所(台) / 隔魑治疗(港) Eli‎ (2019),6.1,美,恐怖

3G-BD 5146 攻击链 Kill Chain‎ (2019),5.3,尼古拉斯·凯奇

3G-BD 5149 你觉得我是谁 Celle que vous croyez‎ (2019),7.6,朱丽叶·比诺什

3G-BD 5150 感谢上帝 /以恩宠之名 Grâce à Dieu‎ (2018),7.5,弗朗索瓦·欧容

3G-BD 5159 官方机密 Official Secrets(2019),7.6,英国,传记 惊悚,

伊拉克戰爭真實背景改編,

中文翻譯員凱薩琳 揭露英美政府聯合欺騙世界的謊言!

加文·胡德,凯拉·奈特莉、拉尔夫·费因斯

3G-A-BD 5162 萨霍 Saaho (2019),5.6,印度

3G-A-BD 5164 恋如雨止 恋は雨上がりのように‎ (2018),7.3

3G-BD 5211 血亲 Bloodline‎ (2019),6.1,美,恐怖

3G-A-BD 5239 朝花夕誓 さよならの朝に約束の花をかざろう‎ (2018),7,日本 动画奇幻片

3G-BD5257 我在雨中等你,2019,7.9分,一隻狗有著人類的靈魂,凱文·科斯納

3G-BD 5264 在黑暗中讲述的恐怖故事/讲鬼故,2019,6.1,美

3G-BD 5279 捕风者 /南风 Juzni vetar(2018),8.3,塞尔维亚,动作犯罪片

3G-A-BD 5292 斩,2018,冢本晋也

3G-H-BD 5300 小Q (2019),6.8,爱犬片,罗永昌,任达华 梁咏琪 杨采妮

3G-BD 5308B 鲨海逃生(第二版)(又名: 鲨海47米:狂鲨出笼) 47 Meters Down: Uncaged‎ (2019),5.7,美,恐怖

3G-BD 5328 花生酱猎鹰 2019,美,7.8分

3G-A-BD 5363 水牛男孩 Buffalo Boys(2018),5.9,印尼,动作

3G-BD 5369 第一小分队 / 独立连 Единичка‎ (2015),6.8,俄罗斯,事实改编的二战题材

3G-BD 5375 好小子们 / 曳曳同学会 Good Boys‎ (2019),7.2,青少年成長喜劇,小朋友版的《美國派》

3G-BD 5384 黑客 Hacker(2019),5.5,丹麦票房亚军,情节紧张,场面火爆

3G-A-BD 5402 传话的人 /传话的人Message Man (2018),5.2,

印尼无脑动作爽片,《突袭》类打得血浆四溅

3G-H-BD 5523 中国机长‎ (2019),7.0,刘伟强,张涵予

3G-BD 5585 复仇女神 The Furies‎ (2019),5.2,英国,恐怖片

3G-BD 5592 生死缆车 Отрыв‎ (2019) ,5.1,俄罗斯,惊悚

3G-BD 5795B 奇迹男孩(第二版) Wonder‎ (2017),8.6,美,儿童、家庭,朱莉娅·罗伯茨、欧文·威尔逊

3G-BD 5880 科林尼案 (2019),7.6,德国,犯罪

3G-BD 5913 怪胎 Freaks‎ (2018),6.9,加拿大,科幻 / 惊悚

3G-BD 0309 利刃出鞘 / 神探白朗:福比利大宅谋杀案 Knives Out‎ (2019),8.9,美国,喜剧 / 犯罪 / 悬疑

3G-BD0659 变身特工/变雀特工,7.7,2019年美国,喜剧动作科幻动画

3G-M-BD 0517 2020年维也纳新年音乐会

3G-A-BD 0772 野兽 / 缉凶对决(台) / 韩国版《警界争雄》 / 비스트‎ (2019),6.8