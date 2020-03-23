3G-BD0077 小丑 /小丑起源电影：罗密欧 / Romeo /Joker‎ (2019)，8.8，

杰昆·菲尼克斯，罗伯特·德尼罗

3G-BD 0103 恶夜将临 2019，龙格尔

3G-A-BD 0111 0.0兆赫（又名：0.0 嚇茲招魂）

3G-A-BD 0112 宝莱坞双雄之战

3G-BD0116 代号8（又名：8号警报）2019，7.4，加拿大 科幻片

3G-BD 0191 疾速杀机 Acceleration（2019），4.7，龙格尔

3G-BD 0007 婚姻故事 Marriage Story‎ (2019)，8.8，斯嘉丽·约翰逊

2019年美国上映剧情喜剧爱情片,《复仇者联盟》“黑寡妇”斯嘉丽约翰逊主要口碑爆炸独立影片，豆瓣评分高达8.8

3G-BD0013 法外之徒 Beyond the Law (2019)，5.6，史蒂文·席格

3G-BD0190 灯塔，2019年美国惊悚恐怖，7.8

3G-BD0208 马丁·伊登 Martin Eden‎ (2019)，8.2，意大利

3G-BD0312 极速车王 / 极速传奇：褔特决战法拉利 Ford v. Ferrari‎ (2019) ，8.5，马特·达蒙 / 克里斯蒂安·贝尔

3G-BD0329 教宗的承继（又名：教廷白烟)，8.4，2019年美国 NETFLIX 又一宏大史诗大片

3G-BD0650 黑水（又名： 追击黑水真相），2019，美国，8.4

3G-H-BD0682 叶问4：完结篇‎ (2019)，7，叶伟信，甄子丹 郑则仕

3G-BD 0719 1917 （又名:1917：逆战救兵）‎ (2019)，8.5，萨姆·门德斯

3G-BD3164 光盲青春 / 摇滚青春颂者 Blinded by the Light‎ (2019)，6.6，英国 喜剧歌舞传记片，改編自事实

3G-BD3420 与魔鬼同行 Running with the Devil‎ (2019)，6，

尼古拉斯·凯奇 / 劳伦斯·菲什伯恩

3G-BD3760 蜘蛛侠：英雄远征 Spider-Man: Far from Home‎ (2019)，7.9，乔·沃茨，塞缪尔·杰克逊

3G-H-BD4128 犯罪现场 (2019)，6.5，冯志强，古天乐 宣萱 安志杰 刘心悠

3G-BD 4263 小丑回魂2

3G-BD4401 精英出击 /总司令 General Commander‎ (2019)，3.5，史蒂文·席格

3G-BD4520 薇塔与弗吉尼亚 Vita and Virginia‎ (2018) ，7.1，爱尔兰，女女

3G-BD 4547B 大地震（第二版） Skjelvet‎ (2018)，5.4

3G-BD4609 别告诉她 The Farewell‎ (2019)，7.6，美国， 家庭

3G-BD4639 鬼娃回魂 （又名: 娃鬼回魂：魅來世界） Child's Play‎ (2019)，6，导演：拉尔斯·克列夫伯格

3G-BD4662 安娜 Anna‎ (2019)，7.6，吕克·贝松，萨莎·露丝 / 海伦·米伦

3G-BD4749 好莱坞往事（又名：从前，有个荷里活） Once Upon a Time... in Hollywood‎ (2019)，7.4，

昆汀·塔伦蒂诺，莱昂纳多·迪卡普里奥 / 布拉德·皮特

3G-BD4824 快递员 The Courier‎ (2019)，5.9，动作惊悚，欧嘉·柯瑞兰寇

3G-BD4830 沙堡 Sand Castle‎ (2017)，6.6，美，战争

3G-BD4860B 局内人2 Inside Man: Most Wanted‎ (2019)，5.8，第二版加泰文，第一部 丹泽尔·华盛顿

3G-H-BD4898 无双 ，8.1，周润发

3G-BD4927 激战阵线 Рубеж‎ (2018)，6.5，俄，科幻

3G-BD4956 优步危机 / 狂玩嘢时速 Stuber‎ (2019)，6.3，米拉·索维诺

3G-BD4963 高草丛中 In the Tall Grass‎ (2019)，6.3，加拿大，文森佐·纳塔利，史蒂夫·金 小说改编

3G-H-BD5006 拾芳‎ (2019) ，7.1，传记片，高志森，梁柏、胡杏儿 、郭羡妮

3G-BD5009 绝命毒师电影：续命之徒 El Camino: A Breaking Bad Movie‎ (2019)，8.3

3G-BD 5010B 锅盖头4：回归法制（第二版）

3G-A-BD 5042 在无爱之森呐喊 /情罔森林 / 愛なき森で叫べ‎ (2019)（2019），6.7，园子温

3G-BD 5059 拍栗得 Polaroid‎ (2019)，5.6，加拿大

3G-A-BD 5105 人间，空间，时间和人（又名：人间时人），金基德

3G-BD 5106B 原始恐惧 第二版 Primal (2019)，4.9，尼古拉斯·凯奇

3G-BD 5139 禁闭男童 / 噩梦诊所(台) / 隔魑治疗(港) Eli‎ (2019)，6.1，美，恐怖

3G-BD 5146 攻击链 Kill Chain‎ (2019)，5.3，尼古拉斯·凯奇

3G-BD 5149 你觉得我是谁 Celle que vous croyez‎ (2019)，7.6，朱丽叶·比诺什

3G-BD 5150 感谢上帝 /以恩宠之名 Grâce à Dieu‎ (2018)，7.5，弗朗索瓦·欧容

3G-BD 5159 官方机密 Official Secrets(2019)，7.6，英国，传记 惊悚，

伊拉克戰爭真實背景改編，

中文翻譯員凱薩琳 揭露英美政府聯合欺騙世界的謊言！

加文·胡德，凯拉·奈特莉、拉尔夫·费因斯

3G-A-BD 5162 萨霍 Saaho (2019)，5.6，印度

3G-A-BD 5164 恋如雨止 恋は雨上がりのように‎ (2018)，7.3

3G-BD 5211 血亲 Bloodline‎ (2019)，6.1，美，恐怖

3G-A-BD 5239 朝花夕誓 さよならの朝に約束の花をかざろう‎ (2018)，7，日本 动画奇幻片

3G-BD5257 我在雨中等你，2019，7.9分，一隻狗有著人類的靈魂，凱文·科斯納

3G-BD 5264 在黑暗中讲述的恐怖故事/讲鬼故，2019，6.1，美

3G-BD 5279 捕风者 /南风 Juzni vetar(2018)，8.3，塞尔维亚，动作犯罪片

3G-A-BD 5292 斩，2018，冢本晋也

3G-H-BD 5300 小Q (2019)，6.8，爱犬片，罗永昌，任达华 梁咏琪 杨采妮

3G-BD 5308B 鲨海逃生（第二版）（又名： 鲨海47米：狂鲨出笼） 47 Meters Down: Uncaged‎ (2019)，5.7，美，恐怖

3G-BD 5328 花生酱猎鹰 2019，美，7.8分

3G-A-BD 5363 水牛男孩 Buffalo Boys（2018），5.9，印尼，动作

3G-BD 5369 第一小分队 / 独立连 Единичка‎ (2015)，6.8，俄罗斯，事实改编的二战题材

3G-BD 5375 好小子们 / 曳曳同学会 Good Boys‎ (2019)，7.2，青少年成長喜劇，小朋友版的《美國派》

3G-BD 5384 黑客 Hacker（2019），5.5，丹麦票房亚军，情节紧张，场面火爆

3G-A-BD 5402 传话的人 /传话的人Message Man (2018)，5.2，

印尼无脑动作爽片，《突袭》类打得血浆四溅

3G-H-BD 5523 中国机长‎ (2019)，7.0，刘伟强，张涵予

3G-BD 5585 复仇女神 The Furies‎ (2019)，5.2，英国，恐怖片

3G-BD 5592 生死缆车 Отрыв‎ (2019) ，5.1，俄罗斯，惊悚

3G-BD 5795B 奇迹男孩（第二版） Wonder‎ (2017)，8.6，美，儿童、家庭，朱莉娅·罗伯茨、欧文·威尔逊

3G-BD 5880 科林尼案 (2019)，7.6，德国，犯罪

3G-BD 5913 怪胎 Freaks‎ (2018)，6.9，加拿大，科幻 / 惊悚

3G-BD 0309 利刃出鞘 / 神探白朗：福比利大宅谋杀案 Knives Out‎ (2019)，8.9，美国，喜剧 / 犯罪 / 悬疑

3G-BD0659 变身特工/变雀特工，7.7，2019年美国，喜剧动作科幻动画

3G-M-BD 0517 2020年维也纳新年音乐会

3G-A-BD 0772 野兽 / 缉凶对决(台) / 韩国版《警界争雄》 / 비스트‎ (2019)，6.8