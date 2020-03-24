TW-0001 教宗的承继 The Two Popes (2019)，8.4，《上帝之城》费尔南多·梅里尔执导，安东尼·霍普金斯

TW-0006 极速车王 Ford v. Ferrari (2019) ，8.5，马特·达蒙、克里斯蒂安·贝尔

TW-0007 被光抓走的人 Gone with the Light(2019)，7，黄渤

TW-0011 性爱解密性解码（港/台） 第一季 Sex, Explained S01(2020)，8.1，美，纪录片

TW-0012 辛弃疾1162 (2020)，6.4

TW-0014 错位 （4K修复版） Dislocation（1986），8.1，黄建新 先锋三部曲 之二

TW-0015 别惹猫咪：网络杀手大搜捕 Don't F**k with Cats: Hunting an Internet Killer‎ (2019)[剧集] ，8.5， 英/美，纪录片

TW-0016 三夫 Three Husbands（2018），5.7， 陈果妓女三部曲最后一部， 曾美慧孜、邓月平

TW-0017 婚姻故事 Marriage Story (2019)，8.7，斯嘉丽·约翰逊，

提名金球奖最佳剧情、威尼斯影展金狮奖，荣获金球奖最佳女配角

TW-0019 第77届金球奖颁奖典礼 The 77th Annual Golden Globe Awards‎ (2020)

TW-0020 暴风眼/超霸女郎 （全新数码修复版）Crystal Fortune Run (1994)，6.1，张敏 任达华 袁咏仪，经典港产动作片

TW-0021 不扣钮的女孩 Girls Unbutton（1994），壹台修复版，李丽珍经典

TW-0022 表姐，你好嘢！ Her Fatal Ways（1990），7.7，郑裕玲 梁家辉

TW-0023 爱尔兰人 The Irishman (2019)，9，马丁·斯科塞斯执导，罗伯特·德尼罗、阿尔· 帕西诺

TW-0024 鬼影特攻：以暴制暴 / 地下6号 / 六尺之下 / 6 Underground(2019)，6.3，迈克尔·贝

TW-0025 佣兵/救赎者 LEGION MAXX (2019)，IMBD评分6.6，火爆动作

TW-0027 苹果（一刀未剪完整版） Lost in Beijing(2007)，6.6，

李玉，梁家辉，范冰冰从影生涯最大尺度激情出演

TW-0034 靓汤/人肉肉骨茶 Lang Tong (2015)，新加坡限制级情瑟惊悚，独家4K网络高清版

TW-0035 斯宾塞的机密任务 Spenser Confidential (2020)，5.8，马克·沃尔伯格，惊悚犯罪

TW-0038 南山的部长们 The Man Standing Next /남산의 부장들‎ (2020)，8.2，韩国政治阴谋题材

TW-0040 逃离比勒陀利亚 Escape from Pretoria(2020)，7.7，《哈利波特》丹尼尔·雷德克里夫，越狱片

TW-0044 只有芸知道 Only Cloud Knows (2019)，6.4，冯小刚

TW-0045 偷香 Stealing Beauty (1996)，7.7，贝纳尔多·贝托鲁奇，丽芙·泰勒 、杰瑞米·艾恩斯

TW-0047 美国工厂 American Factory (2019)，8.3，奥斯卡金像奖最佳纪录长片

豆瓣评分

TW-0048 王国/李尸朝鲜 第二季 / Kingdom S2 / 킹덤 Season 2‎ (2020)，8.5，2BD

王国 第一季 킹덤 Season 1‎ (2019)，8.6，韩国， 动作 / 惊悚

TW-0049 误杀 Sheep Without a Shepherd (2019)，7.7，中国大陆版《瞒天误杀记》

TW-0050 星球大战9：天行者崛起 Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)，6.5， J·J·艾布拉姆斯

TW-0061 隐形人 The Invisible Man (2020)，环球影业 "黑暗宇宙" 怪物系列科幻惊悚巨制

TW-0062 银行家/幕后大亨 The Banker (2019)，7.4，商战佳作，

两个非裔美国企业家的真实故事改编，塞缪尔·杰克逊

TW-0063 饥饿站台 The Platform (2019)，7.3，，科幻讽刺电影

堪称垂直版《雪国列车》生猛有力剖开人性贪欲！

继《寄生虫》后，又一部巧妙批判社会阶级制度的作品

TW-0070 真相 La vérité (2019)，7.2，是枝裕和 首次执导非日语电影

凯瑟琳·德纳芙、朱丽叶·比诺什

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TW-1002 小妇人 Little Women (2019)，提名奥斯卡最佳影片，8.1

TW-1003 风中有朵雨做的云 Cloud in the Wind (2018)，7.2，,娄烨 悬疑犯罪

TW-1004 地久天长 【185分钟完整版】 So Long, My Son (2019)，8，王小帅，提名柏林影展金熊奖

TW-1006 阳光普照 A.Sun（2019），8.4，钟孟宏，陈以文

台湾电影金马奖 最佳剧情长片/最佳导演/最佳男主角

TW-1011 阳光灿烂的日子 In the Heat of the Sun(1994)，8.8，豆101，姜文，140分钟2K修复版

TW-1012 射雕英雄传之东成西就 The Eagle ShootingHeroes (1993)，8.7

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TM-R0308 女警 （又名: 陀枪师奶x新扎师姐）Miss & Mrs. Cops（2019），6.8，韩国

TM-R0334 在无爱之森呐喊 / 情罔森林 The Forest of Love(2019) ，日本 园子温，情瑟暴力怪鸡

TM-R0351 致命女人 第一季 Why Women Kill Season 1‎ (2019)，9.4，三碟装

TM-R0357 原始恐惧 Primal （2109），尼古拉斯凯奇，动作新片

TM-R0360 官方机密 Official Secrets(2019)，7.6，英国，传记 惊悚，

伊拉克戰爭真實背景改編，中文翻譯員凱薩琳 揭露英美政府聯合欺騙世界的謊言！

加文·胡德，凯拉·奈特莉、拉尔夫·费因斯

TM-R0362 疾速杀机 Acceleration（2019），4.7，龙格尔

TM-R0363 真相捕捉 / 囚禁 第一季（双碟装）The Capture Season 1 (2019)，9.0， 英国，战争、悬疑、惊悚

TM-R0383 唐顿庄园 Downton Abbey（2019），英剧 大电影版，也是该剧的终结篇

TM-R0384 少年的你 Better Days（2019），8.4，中英双显（内置）

TM-R0385 大小谎言 第二季 （双碟装）Big Little LiesSeason 2（2019），8.9，

瑞茜·威瑟斯彭 / 妮可·基德曼 / 梅丽尔·斯特里普 / 谢琳·伍德蕾

TM-R0386 爱尔兰人（又名: 爱尔兰杀手）The Irishman（2019） 马丁西科塞斯，罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺

TM-R0388 鬼影特攻：以暴制暴 6 Underground（2019），6.1，迈克尔·贝，瑞恩·雷诺兹

TM-R0392 禁忌女孩 / 来路不明的转校生 / （三碟装）เด็กใหม่ Girl from Nowhere(2018)，8.3，泰，犯罪 / 惊悚

TM-R0394 婚姻故事 Marriage Story(2019) ，8.8，斯嘉丽约翰逊

TM-R0395 格兰德岛 Grand Isle(2019)，4.7，尼古拉斯·凯奇

TM-R0396 法外之徒 Beyond the Law(2019)，4.6，史蒂夫·西格

TM-R0397 催眠·裁决 Guilt by Design （2019），6，张家辉 秦沛 郑则仕 张兆辉 谷祖琳

TM-R0399 恶夜将临 Hard Night Falling（2019），4.4，龙格尔

TM-R0400 纸牌人生 / 世界顶级牌术师 / Dealt (2017)，8.3，

本片關於世界最偉大的紙牌魔術家之一、盲人魔術大師的理查德透納(Richard Turner)的傳記紀錄片。

TM-R0401 摩登情爱 第一季（双碟装）Modern LoveSeason 1 (2019) ，8.7，美 剧情

TM-R0403 代号8 / 8级警戒(台) / 八方急援 / Code 8 （2019），6.2，加拿大，科幻

TM-R0404 心愿房间 The Room（2019），6，歐嘉·柯瑞蘭蔻，

2019年南韓富川奇幻影展「最佳影片」

TM-R0406 坏家伙们 The Bad Guys: Reign of Chaos（2019），6.6，韩，根据同名剧集改编，黑帮动作犯罪

TM-R0407 抽象：设计的艺术 第一季（双碟装） Abstract: The Art of Design Season 1 (2017)，9.4，美 纪录片，从科学角度来阐述何为艺术

TM-R0408 抽象：设计的艺术 第二季（双碟装） Abstract: The Art of Design Season 2 (2019)，9.3

TM-R0410 多哥Togo（2019），非院线大片，8.8

TM-R0417 难以置信 (双碟装）Unbelievable (2019) ，9.4，美剧，犯罪

TM-R0418 黑暗物质三部曲 / 黄金罗盘 / 第一季(双碟装）His Dark Materials Season 1 (2019)，7.9， 美剧，奇幻 / 冒险

TM-R0420 德古拉 Dracula (2020)，7.4，美国NETFLIX与英国BBC合作，魔幻探案神剧

TM-R0421 外出偷马 Out Stealing Horses（2019），7.5，悬疑，代表挪威角逐2020奧斯卡最佳外國電影。

TM-R0419 猎魔人 第一季（双碟装）The Witcher Season 1 (2019)，7.5

TM-R0422~0423 浪漫的体质 멜로가 체질 (2019)（四碟装），9.2 韩，喜剧

TM-R0425 第二十二条军规 Catch-22 (2019)（双碟装），8.6，美剧，战争

TM-R0426 性爱自修室 / 性教育 / 性事学堂 / 第一季（双碟装） Sex EducationSeason 1 (2019) ，9.1，美国/英国，喜剧

TM-R0427 曼达洛人 第一季 / 星球大战：曼达洛人 / （双碟装）The Mandalorian Season 1 (2019)，9.3， 美国 科幻

TM-R0435 斯宾塞的机密任务（又名: 隐侠：地下正义）Spenser Confidential(2020) ，5.8，马克·沃尔伯格

TM-R0437 地久天长 So Long, My Son (2019)，8，王小帅

TM-R0438 毒枭：墨西哥 第二季（三碟装） Narcos: Mexico Season 2 (2020) ，9，

毒枭：墨西哥 第一季 Narcos: Mexico Season 1‎ (2018)，9.1，美国 / 墨西哥，动作 / 犯罪，缉毒特警 / 毒枭风云

TM-R0440 王国/李尸朝鲜 第二季（双碟装）Kingdom S2 / 킹덤 Se (2020)，8.4

TM-R0449 王国 第一季 （双碟装）Kingdom S1/ 킹덤 Season 1‎ (2019)，8.6