TW-0001 教宗的承继 The Two Popes (2019),8.4,《上帝之城》费尔南多·梅里尔执导,安东尼·霍普金斯

TW-0006 极速车王 Ford v. Ferrari (2019) ,8.5,马特·达蒙、克里斯蒂安·贝尔

TW-0007 被光抓走的人 Gone with the Light(2019),7,黄渤

TW-0011 性爱解密性解码(港/台) 第一季 Sex, Explained S01(2020),8.1,美,纪录片

TW-0012 辛弃疾1162 (2020),6.4

TW-0014 错位 (4K修复版) Dislocation(1986),8.1,黄建新 先锋三部曲 之二

TW-0015 别惹猫咪:网络杀手大搜捕 Don't F**k with Cats: Hunting an Internet Killer‎ (2019)[剧集] ,8.5, 英/美,纪录片

TW-0016 三夫 Three Husbands(2018),5.7, 陈果妓女三部曲最后一部, 曾美慧孜、邓月平

TW-0017 婚姻故事 Marriage Story (2019),8.7,斯嘉丽·约翰逊,

提名金球奖最佳剧情、威尼斯影展金狮奖,荣获金球奖最佳女配角

TW-0019 第77届金球奖颁奖典礼 The 77th Annual Golden Globe Awards‎ (2020)

TW-0020 暴风眼/超霸女郎 (全新数码修复版)Crystal Fortune Run (1994),6.1,张敏 任达华 袁咏仪,经典港产动作片

TW-0021 不扣钮的女孩 Girls Unbutton(1994),壹台修复版,李丽珍经典

TW-0022 表姐,你好嘢! Her Fatal Ways(1990),7.7,郑裕玲 梁家辉

TW-0023 爱尔兰人 The Irishman (2019),9,马丁·斯科塞斯执导,罗伯特·德尼罗、阿尔· 帕西诺

TW-0024 鬼影特攻:以暴制暴 / 地下6号 / 六尺之下 / 6 Underground(2019),6.3,迈克尔·贝

TW-0025 佣兵/救赎者 LEGION MAXX (2019),IMBD评分6.6,火爆动作

TW-0027 苹果(一刀未剪完整版) Lost in Beijing(2007),6.6,

李玉,梁家辉,范冰冰从影生涯最大尺度激情出演

TW-0034 靓汤/人肉肉骨茶 Lang Tong (2015),新加坡限制级情瑟惊悚,独家4K网络高清版

TW-0035 斯宾塞的机密任务 Spenser Confidential (2020),5.8,马克·沃尔伯格,惊悚犯罪

TW-0038 南山的部长们 The Man Standing Next /남산의 부장들‎ (2020),8.2,韩国政治阴谋题材

TW-0040 逃离比勒陀利亚 Escape from Pretoria(2020),7.7,《哈利波特》丹尼尔·雷德克里夫,越狱片

TW-0044 只有芸知道 Only Cloud Knows (2019),6.4,冯小刚

TW-0045 偷香 Stealing Beauty (1996),7.7,贝纳尔多·贝托鲁奇,丽芙·泰勒 、杰瑞米·艾恩斯

TW-0047 美国工厂 American Factory (2019),8.3,奥斯卡金像奖最佳纪录长片

TW-0048 王国/李尸朝鲜 第二季 / Kingdom S2 / 킹덤 Season 2‎ (2020),8.5,2BD

王国 第一季 킹덤 Season 1‎ (2019),8.6,韩国, 动作 / 惊悚

TW-0049 误杀 Sheep Without a Shepherd (2019),7.7,中国大陆版《瞒天误杀记》

TW-0050 星球大战9:天行者崛起 Star Wars: The Rise of Skywalker (2019),6.5, J·J·艾布拉姆斯

TW-0061 隐形人 The Invisible Man (2020),环球影业 "黑暗宇宙" 怪物系列科幻惊悚巨制

TW-0062 银行家/幕后大亨 The Banker (2019),7.4,商战佳作,

两个非裔美国企业家的真实故事改编,塞缪尔·杰克逊

TW-0063 饥饿站台 The Platform (2019),7.3,,科幻讽刺电影

堪称垂直版《雪国列车》生猛有力剖开人性贪欲!

继《寄生虫》后,又一部巧妙批判社会阶级制度的作品

TW-0070 真相 La vérité (2019),7.2,是枝裕和 首次执导非日语电影

凯瑟琳·德纳芙、朱丽叶·比诺什

TW-1002 小妇人 Little Women (2019),提名奥斯卡最佳影片,8.1

TW-1003 风中有朵雨做的云 Cloud in the Wind (2018),7.2,,娄烨 悬疑犯罪

TW-1004 地久天长 【185分钟完整版】 So Long, My Son (2019),8,王小帅,提名柏林影展金熊奖

TW-1006 阳光普照 A.Sun(2019),8.4,钟孟宏,陈以文

台湾电影金马奖 最佳剧情长片/最佳导演/最佳男主角

TW-1011 阳光灿烂的日子 In the Heat of the Sun(1994),8.8,豆101,姜文,140分钟2K修复版

TW-1012 射雕英雄传之东成西就 The Eagle ShootingHeroes (1993),8.7

TM-R0308 女警 (又名: 陀枪师奶x新扎师姐)Miss & Mrs. Cops(2019),6.8,韩国

TM-R0334 在无爱之森呐喊 / 情罔森林 The Forest of Love(2019) ,日本 园子温,情瑟暴力怪鸡

TM-R0351 致命女人 第一季 Why Women Kill Season 1‎ (2019),9.4,三碟装

TM-R0357 原始恐惧 Primal (2109),尼古拉斯凯奇,动作新片

TM-R0360 官方机密 Official Secrets(2019),7.6,英国,传记 惊悚,

伊拉克戰爭真實背景改編,中文翻譯員凱薩琳 揭露英美政府聯合欺騙世界的謊言!

加文·胡德,凯拉·奈特莉、拉尔夫·费因斯

TM-R0362 疾速杀机 Acceleration(2019),4.7,龙格尔

TM-R0363 真相捕捉 / 囚禁 第一季(双碟装)The Capture Season 1 (2019),9.0, 英国,战争、悬疑、惊悚

TM-R0383 唐顿庄园 Downton Abbey(2019),英剧 大电影版,也是该剧的终结篇

TM-R0384 少年的你 Better Days(2019),8.4,中英双显(内置)

TM-R0385 大小谎言 第二季 (双碟装)Big Little LiesSeason 2(2019),8.9,

瑞茜·威瑟斯彭 / 妮可·基德曼 / 梅丽尔·斯特里普 / 谢琳·伍德蕾

TM-R0388 鬼影特攻:以暴制暴 6 Underground(2019),6.1,迈克尔·贝,瑞恩·雷诺兹

TM-R0392 禁忌女孩 / 来路不明的转校生 / (三碟装)เด็กใหม่ Girl from Nowhere(2018),8.3,泰,犯罪 / 惊悚

TM-R0395 格兰德岛 Grand Isle(2019),4.7,尼古拉斯·凯奇

TM-R0396 法外之徒 Beyond the Law(2019),4.6,史蒂夫·西格

TM-R0397 催眠·裁决 Guilt by Design (2019),6,张家辉 秦沛 郑则仕 张兆辉 谷祖琳

TM-R0399 恶夜将临 Hard Night Falling(2019),4.4,龙格尔

TM-R0400 纸牌人生 / 世界顶级牌术师 / Dealt (2017),8.3,

本片關於世界最偉大的紙牌魔術家之一、盲人魔術大師的理查德透納(Richard Turner)的傳記紀錄片。

TM-R0401 摩登情爱 第一季(双碟装)Modern LoveSeason 1 (2019) ,8.7,美 剧情

TM-R0403 代号8 / 8级警戒(台) / 八方急援 / Code 8 (2019),6.2,加拿大,科幻

TM-R0404 心愿房间 The Room(2019),6,歐嘉·柯瑞蘭蔻,

2019年南韓富川奇幻影展「最佳影片」

TM-R0406 坏家伙们 The Bad Guys: Reign of Chaos(2019),6.6,韩,根据同名剧集改编,黑帮动作犯罪

TM-R0407 抽象:设计的艺术 第一季(双碟装) Abstract: The Art of Design Season 1 (2017),9.4,美 纪录片,从科学角度来阐述何为艺术

TM-R0408 抽象:设计的艺术 第二季(双碟装) Abstract: The Art of Design Season 2 (2019),9.3

TM-R0410 多哥Togo(2019),非院线大片,8.8

TM-R0417 难以置信 (双碟装)Unbelievable (2019) ,9.4,美剧,犯罪

TM-R0418 黑暗物质三部曲 / 黄金罗盘 / 第一季(双碟装)His Dark Materials Season 1 (2019),7.9, 美剧,奇幻 / 冒险

TM-R0420 德古拉 Dracula (2020),7.4,美国NETFLIX与英国BBC合作,魔幻探案神剧

TM-R0421 外出偷马 Out Stealing Horses(2019),7.5,悬疑,代表挪威角逐2020奧斯卡最佳外國電影。

TM-R0419 猎魔人 第一季(双碟装)The Witcher Season 1 (2019),7.5

TM-R0422~0423 浪漫的体质 멜로가 체질 (2019)(四碟装),9.2 韩,喜剧

TM-R0425 第二十二条军规 Catch-22 (2019)(双碟装),8.6,美剧,战争

TM-R0426 性爱自修室 / 性教育 / 性事学堂 / 第一季(双碟装) Sex EducationSeason 1 (2019) ,9.1,美国/英国,喜剧

TM-R0427 曼达洛人 第一季 / 星球大战:曼达洛人 / (双碟装)The Mandalorian Season 1 (2019),9.3, 美国 科幻

TM-R0435 斯宾塞的机密任务(又名: 隐侠:地下正义)Spenser Confidential(2020) ,5.8,马克·沃尔伯格

TM-R0437 地久天长 So Long, My Son (2019),8,王小帅

TM-R0438 毒枭:墨西哥 第二季(三碟装) Narcos: Mexico Season 2 (2020) ,9,

毒枭:墨西哥 第一季 Narcos: Mexico Season 1‎ (2018),9.1,美国 / 墨西哥,动作 / 犯罪,缉毒特警 / 毒枭风云

TM-R0440 王国/李尸朝鲜 第二季(双碟装)Kingdom S2 / 킹덤 Se (2020),8.4

TM-R0449 王国 第一季 (双碟装)Kingdom S1/ 킹덤 Season 1‎ (2019),8.6