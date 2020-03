4GBD-V054 蜘蛛侠系列1-7(7碟装)(双T)The AmazingSpider-Man 1-7

4GBD-V0114 六人行/老友记(1-10季)(20碟装,5大PP盒)

4GBD-V0118 真探 / 刑警双雄 第三季(三碟装)TrueDetective Season 3(2019),8.2

美,HBO经典探案悬念惊悚剧集

4GBD25 1006 马拉/萨德 Marat/Sade(1967),8.9,英国 音乐剧

4GBD25 1017 职场杀手 The Axe(2005),7.4,

4GBD25 1018 狼人 Werewolf(2018),6.1,波兰,战争、恐怖

4GBD25 1020 异奇自然(又名: 奇异自然)Strange Nature (2018),4.2,

《2012》幕後團隊顫慄打造全新品種恐怖片。平靜池水,暗藏殺機!

環境汙染加上畸形突變物種,宛如《永不妥協》碰上《撕裂人》

4GBD25 1024 堕落 Depraved (2019),5,

根据玛丽·雪莱的名著《弗兰肯斯坦》改编的独立恐怖片

4GBD25 1028 告诉蜜蜂 Tell It to theBees(2018) ,7.5,拉拉

4GBD25 1045 疾速杀机 Acceleration(2019),5.6,龙格尔

4GBD25 1046 利用我 Use Me‎ (2019),4.8 ,惊悚"黄暴"

4GBD25 1048 洛瑞太太和她的儿子Mrs Lowry & Son(2019),传记,7.5

4GBD25 1065 赛马女孩 Ride Like A Girl(2019),7.6,

澳洲女騎手米雪兒佩恩(Michelle Payne)的傳記故事

4GBD25A 1067 青春期猪头少年不做怀梦少女的梦 Rascal DoesNot Dream of a Dreaming Girl(2019),8.9,日本 动画巨作

4GBD25 1071 妓院里的回忆 / 巴黎妓院回忆录(台) /

L'apollonide(Souvenirs de la maison close) (2011) ,6.8,法国 情瑟

4GBD25 1077 弗兰琪 Frankie(2019),6.2,伊莎贝尔·于佩尔

4GBD25 1081 一见钟情 Sausalito(2000),黎明、张曼玉

4GBD25A 1094 印度有嘻哈 / 嘰哩咕嚕喱 地球村印度 / 街头男孩 / गली बॉय‎ (2019), 7.5,音乐

4GBD25 1098 对不起,我们错过了你 Sorry We Missed You(2019),8.3,英国文艺典范

4GBD25A 1127 阿基米德大战 The_Great_War_of_Archimedes 2019,7.5,

三田纪房人气漫画<阿基米德大战>将拍摄真人电影,山崎贵

4GBD25 1130 我控诉 An Officer and a Spy(2019),7.4,罗兰·波兰斯基

————————————————————————————————

4GBD252286 傲慢与偏见(双碟装) Pride and Prejudice (1995),9.2,简·奥斯汀, BBC公司

4GBD25 2447 精英出击 / 总司令 General Commander(2019),3.6,史蒂夫·西格

4GBD25 2522 海市蜃樓 /风暴 Durante la tormenta(2018),7.8,西班牙 惊悚

4GBD25 2946、4GBD25 2948 使女的故事 第三季(四碟装)

The Handmaid's Tale Season 3‎ (2019),8.1,美 科幻

4GBD25 2621 感恩时节 Days of Grace(2011),8.2,真人真事改编,墨西哥犯罪生態

4GBD25 2639 JT·莱罗伊 JT Leroy (2018),6.1,拉拉

4GBD25A 2643 姐姐 No Mercy(2019),6.4,韩国

4GBD25 2645 蜘蛛女之吻 Kiss of the Spider Woman(1985),8.2

4GBD252647 真探 第三季(又:刑警双雄)True DetectiveSeason 3(2019)(三碟装)

HBO经典探案悬念惊悚剧集

4GBD25 2650 狼厅(双碟装)Wolf Hall(2015),8.7,BBC英剧

4GBD25 2651 我的天才女友 第一季(双碟装)My Brilliant Friend Season 1(2018),9.3

4GBD25 2652 金手套 The Golden Glove(2019) ,6.3,德国,犯罪 / 惊悚

4GBD252953 朋友再见 / 贼兄弟 Farewell, Friend(1968),7.8,阿兰德龙、查尔斯·布朗森

4GBD25 2655 地球之夜 Night on Earth(1991),8.3,吉姆賈木許

4GBD25 2656 沉默的教室 The Silent Revolution(2018),8.4

4GBD25C 2661 红楼梦 The Story of the Stone(2018),4.3,QS,台北 男同

4GBD25 2662 匿名杀手 Killers Anonymous(2019) ,4,动作,杰西卡·阿尔芭

4GBD25 2664 这所花园中死去Death in theGarden(1956),6.8,西班牙 路易斯·布努埃尔

4GBD25A 2665 幻之光 Maborosi(1995),8.2,是枝裕和

4GBD25 2666 坚韧的刺刀 Fixed Bayonets!‎ (1951),6.3,塞缪尔·富勒

4GBD25 2672 丧尸未逝 / 死无可死 The Dead Don't Die(2019),5.8,吉姆贾木许

4GBD25C 2676 种鬼 Seeding of a Ghost/Chung gwai(1983),邵氏

4GBD25 2677 狂人考伯恩 Rooster Cogburn ( 1975),7.3,约翰·韦恩、凯瑟琳·赫本

4GBD25 2688 血点 Bloodsport(1988),6.6,尚格·云顿

4GBD25 2691 德国,苍白的母亲 Germany Pale Mother(1980),7.7,德国

4GBD25 2692 叛徒 The Traitor(2019),7.7,意大利,黑帮 犯罪

4GBD25 2698 东西柏林间谍战 A Dandy inAspic(1968),6.9,谍战电影教科书

4GBD25 2703 锅盖头4:回归法制 Jarhead: Law of Return(2019),5.1,

4GBD25 2707 威尔森夫人 Mrs. Wilson(2018),8.1,英国 BBC 探案犯罪题材悬念剧集

4GBD25C 2714 南京!南京!Nanking Nanking(2009),7.4,陆川

4GBD25 2719 生来自由 / 狮子与我 Born Free(1966),8.3,英国,冒险

4GBD25D 2720 从太空看地球(双碟装)Earth From Space(2019),9.6,

英国BBC和美国NASA联合打造宏篇巨制

4GBD25 2727 激战阵线 Frontier(2018),6.5,俄罗斯,战争/科幻

4GBD25 2728 野狼呼叫21 Bat*21(1988),6.7,越战,吉恩·哈克曼

4GBD25 2730 女黑手党 Kobiety Mafii (2018),6.1,波兰黑帮动作犯罪题材系列

4GBD25 2731 女黑手党2 Kobiety mafii 2(2019),4.0

4GBD25 2736 优步危机 / 狂玩嘢时速 Stuber (2019) ,6.3,米拉·索维诺

4GBD25M 2739 高登计划:激情探戈

Gotan Project:Tango 3.0 Live at the Casino de Paris(2011) ,

Gotan Project 英文翻译过来可以是高登计划!

可能去过巴黎时尚节的朋友们对这种十分时尚而华丽的旋律为之耳熟吧!

3人团体将将探戈、爵士、电子完美的结合在一起!

4GBD25 2758 天龙特攻队 / 霍恩的要塞 / 神龙突击队 / Hornets' Nest(1970),5.8,

意大利,二战,4G独家

4GBD25A 2764 祈祷落幕时 The Crimes ThatBind (2018),8.0,日本

4GBD25 2794 窃金者 / 劫后黄金梦 / The Vultures(1984),7.6,

让-保罗·贝尔蒙多,二战,4G独家 经典国配

4GBD252801~25 2804 人间四季 ,埃里克·侯

4GBD252801 人间四季:春天的故事 A Tale of Springtime(1990),8.3

4GBD252802 人间四季:夏天的故事A Summer's Tale(1996),8.3

4GBD252803 人间四季:秋天的故事Autumn Tale(1998) ,8.4

4GBD252804 人间四季:冬天的故事 A Winter's Tale(1992),8.4

4GBD25 2811 你觉得我是谁 All That You Know(2019) ,7.6,法,朱丽叶·比诺什

4GBD25 2821 感谢上帝 / 以恩宠之名 By the Grace of God(2019),7.5,

弗朗索瓦·欧容,改編自法國神父性侵案件

4GBD25M 2838 德国著名电子音乐:喜乐乐团-早起的鸟儿(双碟装)

SCHILLER MORGENSTUND

4GBD25 2841 成功的秘密 The Secret of MySuccess(1987),6.8,美 喜剧,上译国语

4GBD25 2842 运钞车Le convoyeur(2004),6.1,

法国经典动作犯罪影片,之后由好莱坞再度翻拍,但远不如本片那么扣人心弦

4GBD25 2843 太平洋生死战 Between Heaven and Hell(1956),6.5,美 二战

4GBD25 2851 第一小分队 Edinichka(2015),6.8,事实改编,俄罗斯,二战

4GBD25A 2852 水牛男孩 Buffalo Boys(2018),5.9,印尼,动作

4GBD25C 2854 男歌女唱 Let's Sing Along(2001),7.1,梅艳芳、钱嘉乐、田蕊妮

4GBD25 2857 泰坦 第一季 (双碟装)Titans Season 1(2018),8.0,

华纳DC 根据漫画改编超级英雄系列剧集

4GBD25 2858 幻影凶间:1408 导演加长版 (2007),7.5,塞缪尔·杰克逊

4GBD25 2861 黑客 Hacker(2019),5.5,丹麦票房亚军,情节紧张,动作场面火爆异常

4GBD25A 2864 命运之夜——天之杯:迷失之蝶

Fate/staynight Heaven's Feel II.lost butterf(2019),7.9,

日本最新人气魔幻动作动画大片,5.1国配

4GBD25 2868 小孤星 Ponette(1996),8.2

4GBD25 2873 克莉丝汀魅力 Christine (1983),7.1,约翰·卡朋特

4GBD25 2876 小偷 The Little Thief(1988),7.6,克洛德·米勒,法,犯罪QS

4GBD25 2879 伯纳黛特你去了哪 / 走佬阿妈 Where'd You Go,Bernadette(2019),7.2,

理查德·林克莱特、凯特·布兰切特

4GBD25 2880 别告诉她 The Farewell(2019),7.7,美国,剧情

4GBD25A 2881 半世界 Anoher World(2018),7.6,东京电影节最佳影片,阪本顺治

4GBD25 2888 烽火惊爆线 Welcome to Sarajevo(1997),7.3,

<九歌> 迈克尔·温特伯顿 根据 "前萨拉热窝" 事件改编,经典战争片

4GBD25 2910 转折点The Turning Point(1977),7.7,美 歌舞 喜剧

4GBD25 2914 解码器 Decoder (1984),6.6,西德 恐怖

4GBD25 2916 终极猎杀 /无法无天 /The Jack Bull(1999),7.2,约翰·库萨克

4GBD25A 2920 利兹与青鸟Liz and the BlueBird/リズと青い鳥‎ (2018),8.6,

日,动画 音乐

4GBD25A 2923 王者天下Kingdom / キングダム‎ (2019),6.5,日本,历史 / 战争

4GBD25M 2947 波萨诺瓦大师 乔安·吉巴托 2006年东京现场音乐会

João Gilberto: Live in Tokyo 2019

(乔·吉尔伯托 (Joao Gilberto,1931年6月10日- 2019年7月6日),

巴西著名歌手、词曲作家、吉他手。在世界各地,被称为“波萨诺瓦之父”

4GBD25C 2951 大内密探灵灵狗 On His Majesty's Secret Service(2009) ,5.1,

王晶,古天乐 徐熙媛 佟大为 吴君如 宋佳 樊少皇

4GBD25 2952 科林尼案 The Collini Case(2019),7.6

4GBD25 2955 少年黑手党 /街头少年 Piranhas(2019),7.0,意大利,剧情

4GBD25 2959 怪胎 Freaks(2018),6.8 ,加拿大,科幻 / 惊悚

4GBD25 2960 怪房客 The Tenants(1976),7.9,罗曼·波兰斯基,伊莎贝尔·阿佳妮

4GBD25 2965 阿尔法城 Alphaville, a Strange Adventure of Lemmy Caution(1965),

戈达尔,7.7

4GBD252974 在地心拦截 / 深海異形(港)Deep Star Six(1989),5.7,美 科幻 动作

4GBD25 2979 脱欧:无理之战 Brexit: The UncivilWar(2019),7.7

4GBD25 2982 七淫七纵七美女 Seven Beauties(1975),7.7,意大利 经典

4GBD25 2983 恶魔岛之王 /我的青春炼狱(台) / King of Devil's Island(2010) ,7.4,挪威

4GBD25 2978 左轮373 /密探三七三 / Badge 373(1973),5.6,

美國70年代警匪類型代表作,罗伯特·杜瓦尔

4GBD25A 2997 最终幻想14:光之老爸 剧场版

劇場版 ファイナルファンタジーXIV光のお父さん‎ (2019),7.4

NETFLIX知名日劇《太空戰士 XIV:光之老爸》電影版

4GBD25 2998 决战异世界Abduction(2019),4,斯科特·阿金斯 / 安志杰

————————————————————————————————————————

4GBD25A 5347 怪物 /恶魔之瞳 MONSTERZ モンスターズ‎ (2014),5.1,中田秀夫

4GBD25A 5371 卫生间的圣母像/厕所里的圣殇

Pieta in the Toilet / トイレのピエタ‎(2015) ,7.7,

4GBD25A 5422 如此美好 C'est si bon /쎄시봉‎ (2015),7.3,复古音乐爱情片

4GBD25A 5437 罪恶 Talvar (2015),7.4,印度,严谨警匪悬疑片

————————————————————————————————————————

4GBD25A 6054 共犯 Blood and Ties (2013),6.6,韩 惊悚片,孙艺珍

4GBD25A 6300 同窗生/同窗諜影/同窗Commitment / 동창생‎ (2013),6.6,韩 动作

4GBD25A 6381 优雅的谎言 Thread of Lies(2014),7.5,韩国,灰色背景的青春片

4GBD25A 6433 辩护人 /逆权大状 / 변호인 / The Attorney(2013) ,

9.2,豆46,SJ貌似义手

4GBD25A 6445 群盗:民乱的时代,韩国古装动作大片

KUNDO : Age of the Rampant / 군도 : 민란의 시대‎ (2014)(2014) ,6.5

4GBD25A 6455 鬼城/端岛计划/H计划 Hashima Project (2013) ,4.9,泰国,恐怖

4GBD25A 6500 人间中毒 Obsessed(2014) ,

《情事》、《丑闻》、《淫乱书生》《方子传》等情瑟片的金大佑大作

4GBD25A 6501 标靶/零点追凶 The Target(2014) ,6.4,法国《单刀直入》的韩版

4GBD25A 6533B 咒怨:终结的开始 Ju-on: Owari no Hajimari(2014) ,第二版,佐佐木希

4GBD25A 6539 黑执事 Black Butler(2014),水岛宏,

4GBD25A 6616 朋友2 Friend 2:TheLegacy(2013) ,6.6,韩国 动作

4GBD25A 6632 纳瑞宣国王传奇/纳雷宋国王 King Naresuan(2006) ,6.6,泰国

4GBD25A 6633 纳瑞宣国王传奇:二部曲 ,

The Legend of Naresuan:Declaration inIndependence(2007)

4GBD25A 6648 永远的0 Eien no 0 (2013) ,7.5,山崎贵,日本 战争

4GBD25A 6683 浪客剑心:京都大火篇/神剑闯江湖2:京都大火篇

Rurôni Kenshin: KyôtoTaika-hen(2014) ,7.8,

4GBD25A 6970 宝贝计划 Baby(2015) ,5.8,印度,动作 / 犯罪

4GBD25A 7071 婴尸 /鬼婴庙 2002 The Unborn Child / เด็กผีดุ 2002 ศพ‎ (2011),5.6,

泰国,惊悚 / 恐怖

4GBD25A 7089 回忆三部曲 /追忆/Memories(1995),8.8,大友克洋 科幻动画巨作

4GBD25A 7125 哥特洛丽塔处刑人 Gothic & LolitaPsycho / ゴスロリ処刑人 (2010),5.3,

秋山莉奈、桃瀬美咲、佃井皆美、中島史恵、亜紗美

4GBD25 7171 四十而惑 /这就是四十岁(双T) This Is 40 (2012),6.6,美 性喜剧

4GBD25 7176 暗杀名单/黑名单 The Hit List (2011),5.8,小库珀·古丁

4GBD25 7177 假装性高潮 Fake Orgasm(2011),6.4,西班牙 纪录片,

马拉加影节最佳影片,2011年班加罗尔影节最佳纪录片评审团奖、最佳音效奖。

4GBD25 7183 美国毒枭 /毒王/一世狂野/大毒枭 Blow‎ (2001),7.9,约翰尼·德普、佩内洛普·克鲁兹

4GBD25 7184 致命速递 The Package (2012),4.8,杜夫·龙格尔,可能已收

4GBD25 7201 后会有期/失身不离3兄弟 Hasta la Vista!,2011 喜剧

2011年蒙特利尔国际电影节的最高奖以及观众大奖。

4GBD25 7208 警界双雄/天王战警/极速双雄/孖咇勇探 Starsky & Hutch (2004),6.5,

本·斯蒂勒、欧文·威尔逊

4GBD25 7210 越空狂龙 /超级战警/毁灭者/爆破人DemolitionMan(1993),6.7,

美国爆笑犯罪科幻动作片,史泰龙、韦斯利·斯奈普斯、桑德拉·布洛克

4GBD25 7211 惊世狂花/大胆的爱,小心的偷/束缚 Bound(1996)经典女同,沃卓斯基

4GBD25 7212 侏罗纪进攻 /恐龙侵袭 Jurassic attack(2013),2.6,美

4GBD25 7229 午夜之子/午夜男孩 / Midnight Son ‎ (2011),5.1,美国,恐怖

4GBD25 7257 热带惊雷/开麦拉惊魂/雷霆丧星 Tropic Thunder (2008),6.8

4GBD25A 7276 家族的国度 Our Homeland かぞくのくに‎ (2012),7.7,剧情

4GBD25 7294 冰人/急冻杀手 The Iceman ‎(2012),6.4,犯罪,薇诺娜·瑞德

4GBD25 7303 松林外/末路车神The Place Beyond the Pines ‎(2013) ,7,犯罪

4GBD25 7307C 告密者 / 限时翻供【第三版】 Snitch‎ (2013),6,道恩·强森、苏珊·萨兰登

4GBD25A 7313 狼族少年/ 늑대소년‎ (2012),7.9,韩国奇幻爱情片

4GBD25A 7314 我爱疯Sex /我的P.S.搭档/我的电话情人/ Whatcha Wearin (2012),7.1,

韩国性喜剧

4GBD25A 7347 勾魂3点终 / 鬼三惊 / 凌晨三点 ตีสาม 3D‎ / 3 AM (2012),6.3,

4GBD25A 7587 女座头市 /阿市/盲剑 Ichi‎ (2008),6.5,曽利文彦,绫濑遥

4GBD25A 7597 柏林档案 Berlin (2013) ,7.4,韩国 动作

4GBD25A 7859 在异国 + 不是任何人女儿的海媛(合集)

In Other Country+Nobody's Daughter Haewon,

韩国作家电影第一人洪常秀两部长篇电影合集