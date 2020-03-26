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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 DT 淘碟计划 2020-3-26

雄霸天下 发布于：

 

 

DT-81249 星银岛 / 星空夺宝 / 宝藏星球  Treasure Planet (2002)，7.8，迪斯尼，美轮美奂

DT-81254 难以置信的事实 The UnbelievableTruth (1989)，7.6，美国

DT-81262 金福南杀人事件始末 /炼狱岛(台) /Bedevilled /김복남 살인사건의 전말‎ (2010)，

                  犯罪、惊悚，8.5

DT-81268 忍者2、撕裂的暗影 Ninja: Shadow Of A Tear (2013)，5.7，火爆十足的动作

DT-81301 捉迷藏 Hide and Seek  / 숨바꼭질‎ (2013)，6.8， 韩国最卖座的惊悚犯罪片

                 无删减A区版

DT-81310 少年收容所 Short Term 12 (2013)，7.8，美，泪片

DT-81319 最后的维加斯 Last Vegas (2013)，7.3， 

                 罗伯特·德尼罗、摩根·弗里曼、迈克尔·道格拉斯

DT-81323 风流军医俏护士【终极收藏版】MASH (1970)，7.9，罗伯特·奥特曼

DT-81325 恋恋·凡花 Flowers (2010)，7.6，史上最璀璨日本女星阵容

                 苍井优 / 铃木京香 / 竹内结子 / 田中丽奈 / 仲间由纪惠 / 广末凉子

DT-81327~81329 铁甲威龙（1-3）【独家终极收藏版】，6.3-6.9

DT-81347 黑金杀机 The Counselor (2013) ，5.1，雷德利·斯科特，

      迈克尔·法斯宾德、佩内洛普·克鲁兹、卡梅隆·迪亚兹、哈维尔·巴登、布鲁诺·甘茨、布拉德·皮特

DT-81370 穿普拉达的女王【终极收藏版】The Devil Wears Prada (2006) ，8，

                安妮·海瑟薇、梅丽尔·斯特里普、艾米莉·布朗

DT-81371 被迫杀人 Driven to Kill (2009) ，5.6，史蒂文·席格

DT-81396~81397 狐狸与猎狗（1-2），8.4-6.6，迪士尼的经典动画片，很传统很感人

DT-81398 邪恶骨血 Wicked Blood (2013)，5.2，动作惊悚大片，肖恩·宾

DT-81404 同窗生 Commitment / 동창생‎ (2013)，6.6，韩国，谍战 动作

DT-81408 杀死汝爱 Kill Your Darlings (2013)，8.3，美，男同 传记

DT-81409 菲洛梅娜 Philomena(2013)，8.4，英，不落俗套的温情泪片

DT-81411 食人恋  / 食人裁缝  Canibal (2013)，5.4，西班牙

DT-81416 欢迎来到东莫村【终极收藏版】Welcome to Dongmakgol (2005)，7.9，韩 喜剧

DT-81418 梅艳芳-MUL MUSIC SHOW 演唱会 

DT-81419 曼德拉:漫漫自由路(2013) Mandela: Long Walk to Freedom，8.1

DT-81420 最佳出价 The Best Offer (2013)，8.4，朱塞佩·托纳多雷

DT-91428 九三年夏天(2017)  Estiu 1993，7.9，西班牙

DT-81429 金刚王·死亡救赎 The Warth Of Vajra (2013)，5.3，罗永昌，释彦能 仓田保昭

DT-81430 合理怀疑 Reasonable Doubt (2014)，5.8， 塞缪尔·杰克逊

DT-81434 风暴 Firestorm (2013)，6.4，刘德华、姚晨、吕良伟

DT-81436 初音未来.横滨演唱会2013 Hatsune Miku Migcal Mirai 2013 

DT-81439 四十七浪人 47 Ronin (2013)，5.6，

               基努·里维斯 真田广之 浅野忠信 菊地凛子 柴崎幸

DT-81442 包裹男人 The Bag Man (2014) ，5.1，罗伯特·德尼罗、约翰·库萨克

DT-81445 旗鼓相当 Grudge Match (2013) ，7.1，

               罗伯特·德尼罗、西尔维斯特·史泰龙、金·贝辛格

DT-81452 活火熔城 Volcano (1997)，7，熔岩流动、熔岩炸弹肆意乱飞的场面，汤米·李·琼斯

DT-81451 四大名捕2 The Four 2 (2013)，5.0，

               邓超 刘亦菲 邹兆龙 郑中基 黄秋生 江一燕 柳岩

DT-81453 两小无猜 Jeux d'enfants (2003)，8，法，玛丽昂·歌迪亚

DT-81455 离魂异客 Dead Man (1995)，8.1，吉姆·贾木许，约翰尼·德普

DT-81456 歌舞线上 A Chorus Line (1985)，8.4，迈克尔·道格拉斯

DT-81458 蜘蛛巢城【CC标准收藏版】Throne of Blood (1957)，8.5，黑泽明，三船敏郎

DT-81460 雪国列车 Snowpiercer (2013)，7.6，韩国灾难大片

DT-81469 塘鹅暗杀令 The Pelican Brief (1993)，7.2，

                艾伦·J·帕库拉，朱莉娅·罗伯茨、丹泽尔·华盛顿 

DT-81470 513度 / 惊天513度 /513 Degrees (2014)，4.3，丹尼·特乔 

DT-81473 美眉校探 电影版 Veronica Mars (2014) ，6.6，美 喜剧 动作

DT-81474 偷窃的艺术 The Art of the Steal (2013)，6.6，加拿大

DT-81478 她 Her(2013)，8.4，斯嘉丽·约翰逊，2013年十大佳片之一 

DT-81483 三日刺杀 Three Days to Kill (2014)，6.4，吕克·贝松编剧，动作大戏

               凯文·科斯特纳

DT-81484 廉价罪案 /绝命赌局 Cheap Thrills (2013)，6.5，美国 / 惊悚

DT-81486 匹夫 An Inaccurate Memoir (2012)，5.3，黄晓明 / 高群书 / 李子雄

DT-81488 山丘之王【CC标准收藏版】King of the Hill (1993)，8.1，史蒂文·索德伯格

DT-81491 奇袭60阵地 Beneath Hill 60 (2010)，7.4，

               中国引进的首部1战大片！关于隧道兵的故事，澳洲难得的战争佳作 

DT-81515 恐怖海峡演唱会 Dire Straits Alchemy Live(1984)，恐怖海峡最经典的演唱会 

DT-81516 铃木奈奈 写真集 2014 Fumi Suzuki Nana 2014，你懂的 未成年人慎 

DT-81520 佐治米高伦敦演唱会(2009) George Michael Live in London

                   英国同志男歌手佐治米高，英国乐坛天王级的歌手，这是他最经典的演唱会 

DT-81526 铁路劳工/战俘 The Railway Man (2013)，6.5，战争史诗，妮可·基德曼

                二次世界大战期间最悲壮的事件 

DT-81527 吸血鬼学院：嗜血姐妹 Vampire Academy: Blood Sisters (2014)，5，，欧嘉·柯瑞兰寇

DT-81529 最后的迪斯可【CC标准】 The Last Days of Disco (1998)，7.1，凯特·贝金赛尔 

DT-81530 天堂五分钟 Five Minutes of Heaven (2009)，7.1，连姆·尼森 

DT-81531 九/华丽年代 Nine (2009)，6.9，玛丽昂·歌迪亚、妮可·基德曼、佩内洛普·克鲁兹

DT-81532 海豹干将  / 特遣队出击 / 飞虎神鹰 / Navy SEALS (1990)，6.8，

               看起来很过瘾，典型的美国大片，可以看作成美国的军宣片

DT-81533 猫的报恩 The Cat Returns  猫の恩返し‎ (2002)，8.1，日本 动画

DT-81535 黑狱风云 /绝地勇士/不死潜龙 / Half Past Dead‎ (2002)，5.6，史蒂文·席格

DT-81538 生命三部曲：失衡生活 Koyaanisqatsi (1983)，8.6，美 纪录片 音乐，标准CC

DT-81539 生命三部曲：变形生活 Powaqqatsi (1988)，7.9，美 纪录片，标准CC

DT-81540 生命三部曲：战争生活 Naqoyqatsi (2002)，7.7，美 纪录片，标准CC

 

 

DT-81548 DTS-HD测试冲击波珍藏版1/2 【珍藏版】 2BD，测试碟中的极品战斗机

               每波都采用世界音乐史上最强音，收录了各大演唱会经典绝唱！安德鲁—波切利，

               碧昂斯，诺拉-琼斯，席琳迪翁，阿黛尔，凯蒂·玛露……！

               是您的音响最佳的测试碟和音乐爱好者的终极收藏佳品！

DT-81551 DTS-HD测试冲击波珍藏版7&8【珍藏版】 2BD

DT-81552 DTS-HD测试冲击波珍藏版 9&10【珍藏版】 2BD

DT-81553 DTS-HD测试冲击波珍藏版 11【珍藏版】

 

DT-81554 血域燃烧 In the Blood (2014)，丹尼·特乔，女版杰森斯坦森，打遍MMA鲜有敌手

DT-81556 破浪【CC标准】Breaking the Waves (1996)，8.2，拉斯·冯·提尔

 

 

 

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DT-91587 安娜·卡列尼娜 Anna Karenina (1935)，7.6，葛丽泰·嘉宝

DT-91639 欢迎来到科林伍德 /各显神通 Welcome to Collinwood (2002)，6.9，

               好莱坞经典犯罪喜剧 

DT-91640 阳光下的葡萄干【CC标准】A Raisin in the Sun (1961)，8.0，好莱坞经典剧情片

DT-91662 午夜情挑 The Other Side ofMidnight (1977)，7.5，美国悬疑，苏珊·萨兰登

DT-91663 小镇话语 The Talk of the Town (1942)，7.5，好莱坞 喜剧，加里·格兰特

 

 

 

DT-91703 浮云 浮雲 (1955)，8.6，成濑巳喜男，高峰秀子

DT-91705 汉诺瓦街 /战云情雨 Hanover Street(1979)，7，哈里森·福特、亚历克·马克温 

 

DT-91712 霹雳大火拼 Telefon (1977)，6.6，查尔斯·布朗森 

DT-91713 蝴蝶君 M. Butterfly (1993) ，8.1，男同，大卫·柯南伯格，杰瑞米·艾恩斯 / 尊龙

DT-91714 岁月惊涛 / 潮浪王子 The Prince of Tides (1991)，7.7，爱情，芭芭拉·史翠珊

DT-91720 真相 La vérité(1960)，CC标准，8.1，法国悬疑，亨利-乔治·克鲁佐，碧姬·芭铎

DT-91721 真爱永存 Mohabbatein (2000)，8.3，印度，爱情歌舞片

DT-91722 卿何薄命/黑色的胜利 Dark Victory (1939)，7.4，

                好莱坞爱情悲剧，贝蒂·戴维斯、亨弗莱·鲍嘉

DT-91723 安娜与国王 Anna and the King(1999)，6.7，朱迪·福斯特 / 周润发 / 白灵

DT-91724 谍舰 Morituri (1965)，7.5，马龙·白兰度 / 尤·伯连纳

DT-91727 四十支枪【CC标准收藏版】 Forty Guns（1957)，7.5，西部，塞缪尔·富勒

DT-91728 乌龙服务员 Blame It on the Bellboy(1992)，7.7，好莱坞经典喜剧

 

DT-91730 黑女孩 La Noire de... (1966)，6.8，法国剧情，CC标准

DT-91731 高校风云 School Ties (1992)，7.2， 马特·达蒙，好莱坞经典青春片

DT-91734 嗨，妈妈！Hi, Mom! (1970)，6.9，布莱恩·德·帕尔玛，罗伯特·德尼罗

DT-91735 海洋深处 /失踪时刻 /The Deep End of the Ocean (1999)，7.6，美 剧情，

                很有共鸣，令人泪目。米歇尔·菲佛把一个母亲妻子的各种情感演绎得很生动

DT-91736 家园禁地  / 战争地带 / The War Zone (1999)，7.3，英国经典剧情片，

               导演: 蒂姆·罗斯，蒂尔达·斯文顿 / 科林·法瑞尔

DT-91737 贩母案考 (1990)，7.2，台湾剧情，陆小芬 / 斯琴高娃  

DT-91738 阴间响马·吹鼓吹（1988），6.2，台湾 悬疑恐怖，任达华 

DT-91739 爱情来了Love Go Go（1997），8，台湾经典爱情喜剧

DT-91741 停车暂借问/烟雨红颜（2002），6.5，大陆台湾合拍爱情文艺，张信哲 / 周迅

DT-91748 怪宴/谋杀晚宴 Murder by Death(1976)，8.2，好莱坞经典黑色悬疑喜剧

DT-91750 逃离索比堡 Escape from Sobibor(1987)，8.6，英国、南斯拉夫合拍经典二战片

DT-91751 一个警察局长对共和国检察官的自白(1971)，7.7，意大利政治犯罪悬疑片

                 Confessionedi un commissario di polizia al procuratore della repubblica 

                 80年代国内公映时罕见的一刀未剪完整保留两段露点戏

DT-91753 自由门神 A Way We Go (2002)，7，台湾黑色喜剧

DT-91754 春花梦露 A Drifting Life (1996)，7，中国台湾剧情片

DT-91755 鲁宾逊漂流记/随心漂流 (2002)，6.7，台湾，林正盛，戴立忍 杨贵媚 李心洁

DT-91759 香蕉天堂 Banana Paradise (1989)，8.3，台湾黑色喜剧，王童，钮承泽 曾庆瑜 

DT-91764 二见钟情 While You Were Sleeping (1995)，7.7，经典爱情喜剧，桑德拉·布洛克

DT-91768 美丽在唱歌 (1997)，6.7，刘若英 / 曾静，同性

DT-91770 孤星血泪 (1974彩色版) Great Expectations，8.3，

                 英国经典名著改编电影，上译央视双国配

 

DT-91785 白鲸记/怒海斩白鲸 Moby Dick (1956)，7.2，格利高里·派克

DT-91787 逃狱惊魂/挣脱锁链 The Defiant Ones(1958)，7.9，美国经典剧情片

DT-91788 白夜逃亡/飞越苏联 White Nights (1985)，8.1

DT-91796 好兵帅克（上、下）Dobry voják Svejk（1957-1958）2BD，7.9，

                 捷克经典讽刺喜剧 

 

DT-91801 御猫三戏锦毛鼠 (1982)，6.7，邵氏，刘家良，傅声、郑少秋、惠英红、刘家辉

DT-91802 风流断剑小小刀 (1979)，6.5，邵氏古装武侠，孙仲，狄龙、傅声、陈惠敏、惠英红

DT-91893 银色圣诞 White Christmas (1954)，7.6，好莱坞经典歌舞喜剧

DT-91804 夺魂铃 (1968)，7.3，邵氏武侠，岳枫，张翼、秦萍

DT-91809 色即是空/색즉시공  (2002)，7.2，尹齐均，任昌丁 / 河智苑

DT-91819 狂人考伯恩 / 西部法警 Rooster Cogburn(1975)，7.2，凯瑟琳·赫本、约翰·韦恩，

                 1969年西部片经典《大地惊雷》续集

DT-91821 小爸爸的天空 Out of The Blue (1984)，7.2，台湾，编剧:侯孝贤

DT-91822 无言的山丘 Hill of No Return (1992)，9.1，176分钟，台湾历史剧情，

                 王童，杨贵媚 黄品源。金马最佳剧情、导演等，金爵奖 最佳影片

DT-91825 刑警队 Sweeney! (1977)，7，英国经典警匪动作片

DT-91826 午夜行凶 /撒冷镇/吸血鬼复活记 Salem's Lot (2004)，6，美，托比·胡珀

DT-91827 百万元与苦虫女 百万円と苦虫女(2008)，8，

DT-91828 鼓笛震军魂  / 恩怨双雄 / 荣誉感 / Tunes of Glory (1960)，7.2，英

DT-91831 花花公子阿尔菲 Alfie (1966)，6.9，英国喜剧，裘德·洛、苏珊·萨兰登

DT-91833 插翅难飞 Turbulence (1997)，6.4，好莱坞惊悚动作片

DT-91834 致命时刻 Nick of Time (1995)，6.6，惊悚，约翰尼·德普

DT-91835 火红的第五乐章 日本フィルハーモニー物語 炎の第五楽章(1981)，8，神山征二郎

DT-91836 新仁义的墓场 新·仁義の墓場 (2002)，7.6，黑帮动作，三池崇史 演导，石桥莲司

DT-91837 帝都物语 Tokyo: The LastMegalopolis (1988)，7，经典科幻，实相寺昭雄

 

DT-91842 二哥 にあんちゃん (1959)，7，今村昌平

DT-91843 赤子冰心 L'eau froide (1994)，7.3，奥利维耶·阿萨亚斯，CC标准版

DT-91844 牛的见证 Vacas (1992)，7.9，西班牙，胡里奥·密谭

DT-91845 活死鸡的攻击 Poultrygeist: Night ofthe Chicken Dead (2006)，6.2

               好莱坞恐怖喜剧，劳埃德·考夫曼，颠覆了丧尸界一成不变的景象

DT-91846 撒旦之鸦 Blood on Satan's Claw (1971)，5.5，英国经典恐怖片

DT-91847 因为你爱过我 Up Close & Personal (1996)，7.8，罗伯特·雷德福、米歇尔·菲佛

               一首歌成就一部电影，好莱坞经典爱情片

DT-91849 战栗情谋 Guilty as Sin (1993)，6.9，西德尼·吕美特，犯罪

DT-91851 新天方夜谭  Arabian Adventure (1979)，8，英国 

DT-91852 孙中山 Dr.Sun Yat-Sen (1986)，6.5，经典国产伟人传记大片，王诗槐

DT-91853 周恩来 (1992)，8.3，经典国产伟人传记大片，王铁成 

DT-91854 太行山上 On the Mountain of Tai Hang（2005），6.5，国产

DT-91855 鬼胎记 / 蜻蜓 Dragonfly (2002)，6.7，凯文·科斯特纳 

DT-91859 英雄无泪（邵氏版）(1978)，6.7，邵氏 楚原，傅声 / 尔冬升 / 赵雅芝 

DT-91861 绝代双骄（邵氏版） The Proud Twins（1979），6.5，

                邵氏 楚原，傅声 / 伍卫国 / 文雪儿

DT-91863 枪手 The Gunfighter (1950)，8.2，好莱坞经典西部片，格利高里·派克

DT-91864 火爆小子 Tuff Turf (1985)，6.6，好莱坞经典青春片，小罗伯特·唐尼

DT-91865 惊惧幻象 TerrorVision (1986)，6.9，异次元鬼怪以电视为载体作入侵通道，

               毛骨悚然的场景经过玩具般特效和脑残欢乐桥段处理后，缀合出不一样的恐怖幽默效果

DT-91867 富城 /法特城 / Fat City (1972)，7.8，好莱坞经典体育片，

               导演: 约翰·休斯顿，主演: 斯泰西·基齐 / 杰夫·布里吉斯

DT-91868 舐血夜魔 / 行尸走肉 / 夜行人 / Sleepwalkers (1992)，6.2，蒂芬·金

               老金的小说改编电影，比较血腥和利落的一部！结尾很黑暗

DT-91870 蛛丝马迹 Along Came a Spider(2001)，6.7，经典悬疑犯罪，

                导演: 李·塔玛霍瑞，摩根·弗里曼

DT-91871 红唇相吻 Kiss Me，Stupid (1964)，7.2，好莱坞经典喜剧，比利·怀德

DT-91872 蝙蝠 The Bat (1959)，6.8，好莱坞经典悬疑恐怖片 

DT-91873 现代灰姑娘 Mystic Pizza (1988)，6.8，爱情喜剧，朱莉娅·罗伯茨 

 

DT-91875 追讨者 Repo Man (1984)，6.9，MOC英B，亚力克斯·考克斯，好莱坞科幻喜剧 

DT-91876 地方英雄 Local Hero (1983)，7.5，CC标准，美国经典喜剧片

DT-91878 怒火战线 Matewan (1987) ，7.9，美 剧情，CC标准版，

 

DT-91881 英格兰末日 The Last of England (1987)，7.9，英国经典奇幻

DT-91882 绿窗艳影 The Woman in the Window (1944)，7.7，MOC版，

               好莱坞经典黑色犯罪片，弗里茨·朗

DT-91889 遥远的国度 The Far Country(1954)，7.2，好莱坞 西部，詹姆斯·斯图尔特

DT-91890 爱德华二世 Edward II (1991)，7.4，英，历史，男同

DT-91891 赤足天使 The Barefoot Contessa(1954)，7.4，悬疑犯罪，尤里卡英B

DT-91892 无情战地有情天 /生与死/ A Time to Love and aTime to Die (1958)，7.9， 

               MOC版，美国，爱情 / 战争

DT-91894 路易十四的情妇 / 玛奇丝 / Marquise (1997)，6.7，苏菲·玛索

DT-91895 阿兰布里斯塔  / 非法移民 / Alambrista! (1977)，7.5，CC标准

DT-91896 太平洋生死战  / 红色战区 / 地狱与天堂之间 / 

                Between Heaven andHell (1956)，6.4，好莱坞经典战争片

 

 

DT-91901 袅袅夕阳情 まあだだよ (1993)，8.5，黑泽明最后导演作品 

DT-91906 月光旅程 Moonlight Mile (2002)，6.9，

               美 剧情，杰克·吉伦哈尔、达斯汀·霍夫曼、苏珊·萨兰登 

DT-91907 快枪手 The Marksman (2005)，5.7，枪战片，韦斯利·斯奈匍斯

DT-91908 潜艇总动员 Down Periscope (1996)，.7.7，好莱坞经典无厘头喜剧

DT-91909 年度人物 Man of the Year (2006)，7.3，好莱坞经典喜剧片，罗宾·威廉姆斯 

DT-91917 流氓刑警 Pokkiri (2007)，6.7，印度经典动作喜剧 

DT-91918 戴夫号飞船 Meet Dave (2008)，6.7，好莱坞经典科幻喜剧，艾迪·墨菲 

 

 

 

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雄霸天下

雄霸天下 (上海)

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