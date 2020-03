DT-81249 星银岛 / 星空夺宝 / 宝藏星球 Treasure Planet (2002),7.8,迪斯尼,美轮美奂

DT-81254 难以置信的事实 The UnbelievableTruth (1989),7.6,美国

DT-81262 金福南杀人事件始末 /炼狱岛(台) /Bedevilled /김복남 살인사건의 전말‎ (2010),

犯罪、惊悚,8.5

DT-81268 忍者2、撕裂的暗影 Ninja: Shadow Of A Tear (2013),5.7,火爆十足的动作

DT-81301 捉迷藏 Hide and Seek / 숨바꼭질‎ (2013),6.8, 韩国最卖座的惊悚犯罪片

无删减A区版

DT-81310 少年收容所 Short Term 12 (2013),7.8,美,泪片

DT-81319 最后的维加斯 Last Vegas (2013),7.3,

罗伯特·德尼罗、摩根·弗里曼、迈克尔·道格拉斯

DT-81323 风流军医俏护士【终极收藏版】MASH (1970),7.9,罗伯特·奥特曼

DT-81325 恋恋·凡花 Flowers (2010),7.6,史上最璀璨日本女星阵容

苍井优 / 铃木京香 / 竹内结子 / 田中丽奈 / 仲间由纪惠 / 广末凉子

DT-81327~81329 铁甲威龙 (1-3)【独家终极收藏版】,6.3-6.9

DT-81347 黑金杀机 The Counselor (2013) ,5.1,雷德利·斯科特,

迈克尔·法斯宾德、佩内洛普·克鲁兹、卡梅隆·迪亚兹、哈维尔·巴登、布鲁诺·甘茨、布拉德·皮特

DT-81370 穿普拉达的女王【终极收藏版】The Devil Wears Prada (2006) ,8,

安妮·海瑟薇、梅丽尔·斯特里普、艾米莉·布朗

DT-81371 被迫杀人 Driven to Kill (2009) ,5.6,史蒂文·席格

DT-81396~81397 狐狸与猎狗(1-2) ,8.4-6.6,迪士尼的经典动画片,很传统很感人

DT-81398 邪恶骨血 Wicked Blood (2013),5.2,动作惊悚大片,肖恩·宾

DT-81404 同窗生 Commitment / 동창생‎ (2013),6.6,韩国,谍战 动作

DT-81408 杀死汝爱 Kill Your Darlings (2013),8.3,美,男同 传记

DT-81409 菲洛梅娜 Philomena(2013),8.4,英,不落俗套的温情泪片

DT-81411 食人恋 / 食人裁缝 Canibal (2013),5.4,西班牙

DT-81416 欢迎来到东莫村【终极收藏版】Welcome to Dongmakgol (2005),7.9,韩 喜剧

DT-81418 梅艳芳-MUL MUSIC SHOW 演唱会

DT-81419 曼德拉:漫漫自由路(2013) Mandela: Long Walk to Freedom,8.1

DT-81420 最佳出价 The Best Offer (2013),8.4,朱塞佩·托纳多雷

DT-91428 九三年夏天(2017) Estiu 1993,7.9,西班牙

DT-81429 金刚王·死亡救赎 The Warth Of Vajra (2013),5.3,罗永昌,释彦能 仓田保昭

DT-81430 合理怀疑 Reasonable Doubt (2014),5.8, 塞缪尔·杰克逊

DT-81434 风暴 Firestorm (2013),6.4,刘德华、姚晨、吕良伟

DT-81436 初音未来.横滨演唱会2013 Hatsune Miku Migcal Mirai 2013

DT-81439 四十七浪人 47 Ronin (2013),5.6,

基努·里维斯 真田广之 浅野忠信 菊地凛子 柴崎幸

DT-81442 包裹男人 The Bag Man (2014) ,5.1,罗伯特·德尼罗、约翰·库萨克

DT-81445 旗鼓相当 Grudge Match (2013) ,7.1,

罗伯特·德尼罗、西尔维斯特·史泰龙、金·贝辛格

DT-81452 活火熔城 Volcano (1997),7,熔岩流动、熔岩炸弹肆意乱飞的场面,汤米·李·琼斯

DT-81451 四大名捕2 The Four 2 (2013),5.0,

邓超 刘亦菲 邹兆龙 郑中基 黄秋生 江一燕 柳岩

DT-81453 两小无猜 Jeux d'enfants (2003),8,法,玛丽昂·歌迪亚

DT-81455 离魂异客 Dead Man (1995),8.1,吉姆·贾木许,约翰尼·德普

DT-81456 歌舞线上 A Chorus Line (1985),8.4,迈克尔·道格拉斯

DT-81458 蜘蛛巢城【CC标准收藏版】Throne of Blood (1957),8.5,黑泽明,三船敏郎

DT-81460 雪国列车 Snowpiercer (2013),7.6,韩国灾难大片

DT-81469 塘鹅暗杀令 The Pelican Brief (1993),7.2,

艾伦·J·帕库拉,朱莉娅·罗伯茨、丹泽尔·华盛顿

DT-81470 513度 / 惊天513度 /513 Degrees (2014),4.3,丹尼·特乔

DT-81473 美眉校探 电影版 Veronica Mars (2014) ,6.6,美 喜剧 动作

DT-81474 偷窃的艺术 The Art of the Steal (2013),6.6,加拿大

DT-81478 她 Her(2013),8.4,斯嘉丽·约翰逊,2013年十大佳片之一

DT-81483 三日刺杀 Three Days to Kill (2014),6.4,吕克·贝松编剧,动作大戏

凯文·科斯特纳

DT-81484 廉价罪案 /绝命赌局 Cheap Thrills (2013),6.5,美国 / 惊悚

DT-81486 匹夫 An Inaccurate Memoir (2012),5.3,黄晓明 / 高群书 / 李子雄

DT-81488 山丘之王【CC标准收藏版】King of the Hill (1993),8.1,史蒂文·索德伯格

DT-81491 奇袭60阵地 Beneath Hill 60 (2010),7.4,

中国引进的首部1战大片!关于隧道兵的故事,澳洲难得的战争佳作

DT-81515 恐怖海峡演唱会 Dire Straits Alchemy Live(1984),恐怖海峡最经典的演唱会

DT-81516 铃木奈奈 写真集 2014 Fumi Suzuki Nana 2014,你懂的 未成年人慎

DT-81520 佐治米高伦敦演唱会(2009) George Michael Live in London

英国同志男歌手佐治米高,英国乐坛天王级的歌手,这是他最经典的演唱会

DT-81526 铁路劳工/战俘 The Railway Man (2013),6.5,战争史诗,妮可·基德曼

二次世界大战期间最悲壮的事件

DT-81527 吸血鬼学院:嗜血姐妹 Vampire Academy: Blood Sisters (2014),5,,欧嘉·柯瑞兰寇

DT-81529 最后的迪斯可 【CC标准】 The Last Days of Disco (1998),7.1,凯特·贝金赛尔

DT-81530 天堂五分钟 Five Minutes of Heaven (2009),7.1,连姆·尼森

DT-81531 九/华丽年代 Nine (2009),6.9,玛丽昂·歌迪亚、妮可·基德曼、佩内洛普·克鲁兹

DT-81532 海豹干将 / 特遣队出击 / 飞虎神鹰 / Navy SEALS (1990),6.8,

看起来很过瘾,典型的美国大片,可以看作成美国的军宣片

DT-81533 猫的报恩 The Cat Returns 猫の恩返し‎ (2002),8.1,日本 动画

DT-81535 黑狱风云 /绝地勇士/不死潜龙 / Half Past Dead‎ (2002),5.6,史蒂文·席格

DT-81538 生命三部曲:失衡生活 Koyaanisqatsi (1983),8.6,美 纪录片 音乐,标准CC

DT-81539 生命三部曲:变形生活 Powaqqatsi (1988),7.9,美 纪录片,标准CC

DT-81540 生命三部曲:战争生活 Naqoyqatsi (2002),7.7,美 纪录片,标准CC

DT-81548 DTS-HD测试冲击波珍藏版1/2 【珍藏版】 2BD,测试碟中的极品战斗机

每波都采用世界音乐史上最强音,收录了各大演唱会经典绝唱!安德鲁—波切利,

碧昂斯,诺拉-琼斯,席琳迪翁,阿黛尔,凯蒂·玛露……!

是您的音响最佳的测试碟和音乐爱好者的终极收藏佳品!

DT-81551 DTS-HD测试冲击波珍藏版7&8【珍藏版】 2BD

DT-81552 DTS-HD测试冲击波珍藏版 9&10【珍藏版】 2BD

DT-81553 DTS-HD测试冲击波珍藏版 11【珍藏版】

DT-81554 血域燃烧 In the Blood (2014),丹尼·特乔,女版杰森斯坦森,打遍MMA鲜有敌手

DT-81556 破浪【CC标准】Breaking the Waves (1996),8.2,拉斯·冯·提尔

DT-91587 安娜·卡列尼娜 Anna Karenina (1935),7.6,葛丽泰·嘉宝

DT-91639 欢迎来到科林伍德 /各显神通 Welcome to Collinwood (2002),6.9,

好莱坞经典犯罪喜剧

DT-91640 阳光下的葡萄干 【CC标准】A Raisin in the Sun (1961),8.0,好莱坞经典剧情片

DT-91662 午夜情挑 The Other Side ofMidnight (1977),7.5,美国悬疑,苏珊·萨兰登

DT-91663 小镇话语 The Talk of the Town (1942),7.5,好莱坞 喜剧,加里·格兰特

DT-91703 浮云 浮雲 (1955),8.6,成濑巳喜男,高峰秀子

DT-91705 汉诺瓦街 /战云情雨 Hanover Street(1979),7,哈里森·福特、亚历克·马克温

DT-91712 霹雳大火拼 Telefon (1977),6.6,查尔斯·布朗森

DT-91713 蝴蝶君 M. Butterfly (1993) ,8.1,男同,大卫·柯南伯格,杰瑞米·艾恩斯 / 尊龙

DT-91714 岁月惊涛 / 潮浪王子 The Prince of Tides (1991),7.7,爱情,芭芭拉·史翠珊

DT-91720 真相 La vérité(1960),CC标准,8.1,法国悬疑,亨利-乔治·克鲁佐,碧姬·芭铎

DT-91721 真爱永存 Mohabbatein (2000),8.3,印度,爱情歌舞片

DT-91722 卿何薄命/黑色的胜利 Dark Victory (1939),7.4,

好莱坞爱情悲剧,贝蒂·戴维斯、亨弗莱·鲍嘉

DT-91723 安娜与国王 Anna and the King(1999),6.7,朱迪·福斯特 / 周润发 / 白灵

DT-91724 谍舰 Morituri (1965),7.5,马龙·白兰度 / 尤·伯连纳

DT-91727 四十支枪 【CC标准收藏版】 Forty Guns(1957),7.5,西部,塞缪尔·富勒

DT-91728 乌龙服务员 Blame It on the Bellboy(1992),7.7,好莱坞经典喜剧

DT-91730 黑女孩 La Noire de... (1966),6.8,法国剧情,CC标准

DT-91731 高校风云 School Ties (1992),7.2, 马特·达蒙,好莱坞经典青春片

DT-91734 嗨,妈妈! Hi, Mom! (1970),6.9,布莱恩·德·帕尔玛,罗伯特·德尼罗

DT-91735 海洋深处 /失踪时刻 /The Deep End of the Ocean (1999),7.6,美 剧情,

很有共鸣,令人泪目。米歇尔·菲佛把一个母亲妻子的各种情感演绎得很生动

DT-91736 家园禁地 / 战争地带 / The War Zone (1999),7.3,英国经典剧情片,

导演: 蒂姆·罗斯,蒂尔达·斯文顿 / 科林·法瑞尔

DT-91737 贩母案考 (1990),7.2,台湾剧情,陆小芬 / 斯琴高娃

DT-91738 阴间响马·吹鼓吹 (1988),6.2,台湾 悬疑恐怖,任达华

DT-91739 爱情来了 Love Go Go(1997),8,台湾经典爱情喜剧

DT-91741 停车暂借问/烟雨红颜(2002),6.5,大陆台湾合拍爱情文艺,张信哲 / 周迅

DT-91748 怪宴 /谋杀晚宴 Murder by Death(1976),8.2,好莱坞经典黑色悬疑喜剧

DT-91750 逃离索比堡 Escape from Sobibor(1987),8.6,英国、南斯拉夫合拍经典二战片

DT-91751 一个警察局长对共和国检察官的自白 (1971),7.7,意大利政治犯罪悬疑片

Confessionedi un commissario di polizia al procuratore della repubblica

80年代国内公映时罕见的一刀未剪完整保留两段露点戏

DT-91753 自由门神 A Way We Go (2002),7,台湾黑色喜剧

DT-91754 春花梦露 A Drifting Life (1996),7,中国台湾剧情片

DT-91755 鲁宾逊漂流记/随心漂流 (2002),6.7,台湾,林正盛,戴立忍 杨贵媚 李心洁

DT-91759 香蕉天堂 Banana Paradise (1989),8.3,台湾黑色喜剧,王童,钮承泽 曾庆瑜

DT-91764 二见钟情 While You Were Sleeping (1995),7.7,经典爱情喜剧,桑德拉·布洛克

DT-91768 美丽在唱歌 (1997),6.7,刘若英 / 曾静,同性

DT-91770 孤星血泪 (1974彩色版) Great Expectations,8.3,

英国经典名著改编电影,上译央视双国配

DT-91785 白鲸记 /怒海斩白鲸 Moby Dick (1956),7.2,格利高里·派克

DT-91787 逃狱惊魂 /挣脱锁链 The Defiant Ones(1958),7.9,美国经典剧情片

DT-91788 白夜逃亡 /飞越苏联 White Nights (1985),8.1

DT-91796 好兵帅克 (上、下)Dobry voják Svejk(1957-1958)2BD,7.9,

捷克经典讽刺喜剧

DT-91801 御猫三戏锦毛鼠 (1982),6.7,邵氏,刘家良,傅声、郑少秋、惠英红、刘家辉

DT-91802 风流断剑小小刀 (1979),6.5,邵氏古装武侠,孙仲,狄龙、傅声、陈惠敏、惠英红

DT-91893 银色圣诞 White Christmas (1954),7.6,好莱坞经典歌舞喜剧

DT-91804 夺魂铃 (1968),7.3,邵氏武侠,岳枫,张翼、秦萍

DT-91809 色即是空 /색즉시공 (2002),7.2,尹齐均,任昌丁 / 河智苑

DT-91819 狂人考伯恩 / 西部法警 Rooster Cogburn(1975),7.2,凯瑟琳·赫本、约翰·韦恩,

1969年西部片经典《大地惊雷》续集

DT-91821 小爸爸的天空 Out of The Blue (1984),7.2,台湾,编剧:侯孝贤

DT-91822 无言的山丘 Hill of No Return (1992),9.1,176分钟,台湾历史剧情,

王童,杨贵媚 黄品源。金马最佳剧情、导演等,金爵奖 最佳影片

DT-91825 刑警队 Sweeney! (1977),7,英国经典警匪动作片

DT-91826 午夜行凶 /撒冷镇/吸血鬼复活记 Salem's Lot (2004),6,美,托比·胡珀

DT-91827 百万元与苦虫女 百万円と苦虫女(2008),8,

DT-91828 鼓笛震军魂 / 恩怨双雄 / 荣誉感 / Tunes of Glory (1960),7.2,英

DT-91831 花花公子阿尔菲 Alfie (1966),6.9,英国喜剧,裘德·洛、苏珊·萨兰登

DT-91833 插翅难飞 Turbulence (1997),6.4,好莱坞惊悚动作片

DT-91834 致命时刻 Nick of Time (1995),6.6,惊悚,约翰尼·德普

DT-91835 火红的第五乐章 日本フィルハーモニー物語 炎の第五楽章(1981),8,神山征二郎

DT-91836 新仁义的墓场 新·仁義の墓場 (2002),7.6,黑帮动作,三池崇史 演导,石桥莲司

DT-91837 帝都物语 Tokyo: The LastMegalopolis (1988),7,经典科幻,实相寺昭雄

DT-91842 二哥 にあんちゃん (1959),7,今村昌平

DT-91843 赤子冰心 L'eau froide (1994),7.3,奥利维耶·阿萨亚斯,CC标准版

DT-91844 牛的见证 Vacas (1992),7.9,西班牙,胡里奥·密谭

DT-91845 活死鸡的攻击 Poultrygeist: Night ofthe Chicken Dead (2006),6.2

好莱坞恐怖喜剧,劳埃德·考夫曼,颠覆了丧尸界一成不变的景象

DT-91846 撒旦之鸦 Blood on Satan's Claw (1971),5.5,英国经典恐怖片

DT-91847 因为你爱过我 Up Close & Personal (1996),7.8,罗伯特·雷德福、米歇尔·菲佛

一首歌成就一部电影,好莱坞经典爱情片

DT-91849 战栗情谋 Guilty as Sin (1993),6.9,西德尼·吕美特,犯罪

DT-91851 新天方夜谭 Arabian Adventure (1979),8,英国

DT-91852 孙中山 Dr.Sun Yat-Sen (1986),6.5,经典国产伟人传记大片,王诗槐

DT-91853 周恩来 (1992),8.3,经典国产伟人传记大片,王铁成

DT-91854 太行山上 On the Mountain of Tai Hang(2005),6.5,国产

DT-91855 鬼胎记 / 蜻蜓 Dragonfly (2002),6.7,凯文·科斯特纳

DT-91859 英雄无泪(邵氏版)(1978) ,6.7,邵氏 楚原,傅声 / 尔冬升 / 赵雅芝

DT-91861 绝代双骄(邵氏版) The Proud Twins(1979),6.5,

邵氏 楚原,傅声 / 伍卫国 / 文雪儿

DT-91863 枪手 The Gunfighter (1950),8.2 ,好莱坞经典西部片,格利高里·派克

DT-91864 火爆小子 Tuff Turf (1985),6.6,好莱坞经典青春片,小罗伯特·唐尼

DT-91865 惊惧幻象 TerrorVision (1986),6.9,异次元鬼怪以电视为载体作入侵通道,

毛骨悚然的场景经过玩具般特效和脑残欢乐桥段处理后,缀合出不一样的恐怖幽默效果

DT-91867 富城 /法特城 / Fat City (1972),7.8,好莱坞经典体育片,

导演: 约翰·休斯顿,主演: 斯泰西·基齐 / 杰夫·布里吉斯

DT-91868 舐血夜魔 / 行尸走肉 / 夜行人 / Sleepwalkers (1992),6.2,蒂芬·金

老金的小说改编电影,比较血腥和利落的一部!结尾很黑暗

DT-91870 蛛丝马迹 Along Came a Spider(2001),6.7,经典悬疑犯罪,

导演: 李·塔玛霍瑞,摩根·弗里曼

DT-91871 红唇相吻 Kiss Me,Stupid (1964),7.2,好莱坞经典喜剧,比利·怀德

DT-91872 蝙蝠 The Bat (1959),6.8,好莱坞经典悬疑恐怖片

DT-91873 现代灰姑娘 Mystic Pizza (1988),6.8,爱情喜剧,朱莉娅·罗伯茨

DT-91875 追讨者 Repo Man (1984),6.9,MOC英B,亚力克斯·考克斯,好莱坞科幻喜剧

DT-91876 地方英雄 Local Hero (1983),7.5,CC标准,美国经典喜剧片

DT-91878 怒火战线 Matewan (1987) ,7.9,美 剧情,CC标准版,

DT-91881 英格兰末日 The Last of England (1987),7.9,英国经典奇幻

DT-91882 绿窗艳影 The Woman in the Window (1944),7.7,MOC版,

好莱坞经典黑色犯罪片,弗里茨·朗

DT-91889 遥远的国度 The Far Country(1954),7.2,好莱坞 西部,詹姆斯·斯图尔特

DT-91890 爱德华二世 Edward II (1991),7.4,英,历史,男同

DT-91891 赤足天使 The Barefoot Contessa(1954),7.4,悬疑犯罪,尤里卡英B

DT-91892 无情战地有情天 /生与死/ A Time to Love and aTime to Die (1958),7.9,

MOC版,美国,爱情 / 战争

DT-91894 路易十四的情妇 / 玛奇丝 / Marquise (1997),6.7,苏菲·玛索

DT-91895 阿兰布里斯塔 / 非法移民 / Alambrista! (1977),7.5,CC标准

DT-91896 太平洋生死战 / 红色战区 / 地狱与天堂之间 /

Between Heaven andHell (1956),6.4,好莱坞经典战争片

DT-91901 袅袅夕阳情 まあだだよ (1993),8.5,黑泽明最后导演作品

DT-91906 月光旅程 Moonlight Mile (2002),6.9,

美 剧情,杰克·吉伦哈尔、达斯汀·霍夫曼、苏珊·萨兰登

DT-91907 快枪手 The Marksman (2005),5.7,枪战片,韦斯利·斯奈匍斯

DT-91908 潜艇总动员 Down Periscope (1996),.7.7,好莱坞经典无厘头喜剧

DT-91909 年度人物 Man of the Year (2006),7.3,好莱坞经典喜剧片,罗宾·威廉姆斯

DT-91917 流氓刑警 Pokkiri (2007),6.7,印度经典动作喜剧

DT-91918 戴夫号飞船 Meet Dave (2008),6.7,好莱坞经典科幻喜剧,艾迪·墨菲