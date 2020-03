欧美剧集:

摩登情爱 Modern Love Season 1 第一季,美剧,2碟,2019,8.7,惊悚,

安妮·海瑟薇,喜剧 / 爱情

浴血黑帮 Peaky Blinders Season 5 第五季 2019,9.3,美剧,2碟

大小谎言Big Little Lies Season 2 第二季,2019,8.9,美剧 2碟,悬疑、犯罪

使女的故事 The Handmaid's TaleSeason 3 第三季,2019,8.5,美剧 4碟,科幻

王冠 The Crown Season 3 第三季,2019,9.3,美剧 3碟,历史

纸钞屋 La casa de papel Season 第123季,2019,9.0,西班牙,7碟,动作、悬疑

特工科恩 The Spy 第一季,2019,8.6,美剧 2碟,悬疑、历史

真相捕捉 The Capture Season 1 第一季,2019,9.0,美剧 2碟,悬疑、战争

海豹六队 Six Season 2 第二季(2019),6.9,美剧,2碟,动作 战争

女子监狱 Orange Is the New BlackSeason 6 第六季,2018,9.1,美剧 3碟, 喜剧、犯罪

传教士 Preacher Season 4 第四季,美剧 3碟,2019,8.7,奇幻

德古拉传奇 Dracula 第一季,美剧 2碟,2019,7.2,恐怖

沼泽怪物 Swamp Thing 第一季,美剧 2碟,2019,7.4,科幻/惊悚

真实的人类Humans Season 3 第三季,美剧 双碟,2016,8.6

应召女友 第1季The Girlfriend Experience Season 1,双碟,2016,7.1

欧美电影:

第九突击队/第九纵队/第九连9 рота,2005,7.4,俄罗斯 战争

露西妮 Eugénie 1974,6.0,瑟情,赫苏斯·佛朗哥

九霄云外 Outland 1981,国配,6.1,动作 / 科幻 / 犯罪,肖恩·康纳利

白夜雄鹰The Fourth War 1990,5.9,战争 惊悚,约翰·弗兰克海默

武器的选择/选择武器/Le choix des armes 1981,7.0,凯瑟琳·德纳芙

战争游戏/真假战争WarGames 1983,7.3,惊悚

神奇女人 Wonder Women 1973,6.5,动作/惊悚/恐怖/瑟情

爵士春秋 All That Jazz 1979,8.6,喜剧 音乐 歌舞

昆汀·塔伦蒂诺的21年 Years: Quentin Tarantino 2013,7.3,纪录片,导演: 塔拉·伍德

塞缪尔·杰克逊等

带出来交易 Take It Out in Trade 1970,7.3,喜剧/瑟情,艾德·伍德,已收SJBD

影与雾 Shadows and Fog 1991,7.1,喜剧 / 悬疑,伍迪·艾伦、约翰·库萨克

极速车王 Ford v Ferrari 2019,8.6,传记/运动,马特·达蒙 / 克里斯蒂安·贝尔

一个爱情故事 Une histoire d'amour 2013,6.8,爱情 / 情瑟 / 黑色

我是山姆 I Am Sam 2001,8.9,家庭,西恩·潘 / 达科塔·范宁

后窗 Rear Window 1954,8.5,悬疑,希区柯克,詹姆斯·斯图尔特 / 格蕾丝·凯利

惊魂记/精神病患者 Psycho 1960,8.9,希区柯克,安东尼·博金斯

迷魂记/眩晕 Vertigo 1958,8.2,悬疑,惊悚,希区柯克,姆斯·斯图尔特、金·诺瓦克

谜中谜 /花都奇缘结良缘 Charade 1963 CC标准版,7.9,剧情,

斯坦利·多南,加里·格兰特、奥黛丽·赫本

擒凶记 /知道太多事情的人 The Man Who Knew Too Much 1956,7.7,悬疑,希区柯克

詹姆斯·斯图尔特 / 多丽丝·黛

小岛惊魂/神鬼第六感 The Others 2001,8.1,恐怖,亚历杭德罗·阿梅纳瓦尔,妮可·基德曼

愚人船/百怪图 Ship of Fools 1965,8.0,爱情 / 战争,费雯·丽 / 李·马文

唐顿庄园电影版 Downton Abbey 2019,8.2,剧情

罪恶之城2 Sin City: A Dame to Kill For 2014,6.8,动作 / 犯罪,

罗伯特·罗德里格兹 / 弗兰克·米勒,米基·洛克 / 杰西卡·阿尔芭

小丑 /小丑起源电影:罗密欧 Joker2019,8.7,犯罪,杰昆·菲尼克斯 / 罗伯特·德尼罗

落魄贵妇与她的畸形儿 Dværgen 1973,5.0,硬核国际加长版

白玫瑰在行动 Die weiße Rose 1982 +国配,7.7,传记 / 历史 / 战争 / 犯罪

罗伦佐的油 Lorenzo's Oil 1992,8.5,奥斯卡 最佳女主角,乔治·米勒,苏珊·萨兰登

色青电影 Blue Movie 1971,6.8

堪萨斯情仇 Kansas City 1996,7.3,音乐 / 犯罪

我们/去他妈的放蕩青春 Wij 2018,7.0,荷兰版

暴力海滩 Savage Beach 1989,6.8,犯罪、动作、晴色

自由行 A Family Tour 2018,6.9,台湾,多项国际大奖

走过冬季 Winter Passing 2005,7.6,美 喜剧

婴儿热/婴儿炸弹 Baby Boom 1987,7.3,喜剧,黛安·基顿

摇摆者/全职浪子 Swingers 1996,7.2,喜剧,道格·里曼,乔恩·费儒

沙之下/枕边谜 Sous le sable 2000,7.6,法国 弗朗索瓦·欧容,夏洛特·兰普林

鸟人/鸟孩 Birdy 1984版 ,8.3,剧情 / 战争,艾伦·帕克,尼古拉斯 凯奇

酒店/洗衣女的一生 Gervaise 1956,8.2,法 雷内·克莱芒,玛丽亚·雪儿

地狱醒龙 In Hell2003—2019,6.8,导演: 林岭东,尚格·云顿

不再沉默/诉说 Speak 2004,7.8,美 喜剧

太平间闹鬼事件 The Haunting inConnecticut 2009,6.8,美 惊悚 / 恐怖

第一滴血5:最后的血Rambo: Last Blood 2019,7.5,动作、冒险,史泰龙

星际探索Ad Astra 2019,7.0,科幻、冒险,布拉德·皮特、汤米·李·琼斯

良知堡垒The Public 2018,7.2,恐怖

少年犯 The Young Offenders(2016),7.9,爱尔兰,喜剧、犯罪、冒险

安息2 ChromeSkull: Laid toRest 2(2011),5.7,恐怖

宽宽和非人类 Coincoin et lesz'inhumains 2018,8.1,法 布鲁诺·杜蒙

采得百花成蜜后【MOC收藏版】 More Than Honey 2012,8.3,纪录片 瑞士

天使与我同桌 An Angel at My Table 1990,8.1,CC标准版,简·坎皮恩

致命女人 第一季(三碟装) Why WomenKill Season 1 2019,9.3,美 喜剧犯罪

天使陷落 Angel Has Fallen 】2019,6.4,杰拉德·巴特勒 / 摩根·弗里曼

野战排Platoon 8.2,198,国配

野兽(箭影版) the beast,8.6,1975,瓦莱利安·博罗夫奇克

精疲力尽/断了气(CC标准收藏版)À bout de soufflé 1960,8.3,让-吕克·戈达尔

迦百农/何以为家 Capernaum2018,9.1,最佳外语片,豆排48

高潮 /舞·极乐 Climax 2018,6.3,牛片50必备视觉盛宴,导演: 加斯帕·诺

最长一天 The Longest Day 1962,8.5,双碟

追缉:炸弹客 第1季Manhunt: Unabomber Season 1 2017,8.9,萨姆·沃辛顿

中途岛之战Midway 1976,7.5

战火屠城/杀戮之地The Killing Fields 1984,8.3

战场Battleground 1949,7.2,范·强生

兵临城下Enemy at the Gates,国5.1 2001,8.4,导演: 让-雅克·阿诺,

裘德·洛、艾德·哈里斯、蕾切尔·薇兹、约瑟夫·费因斯、鲍勃·霍斯金斯

人咬狗 1992 ,比利时,8.2,多影节最佳

逝水年华/亲密闪光 1965,7.9,捷克

玛丽娜/码头激情 Marina 2013,7.6,比利时,音乐/父子情

银色星球 1988,7.7,波兰,安德烈·祖拉斯基

魔精(1-4)

以女儿之名 2016,8.4,法国

同中有异/相同,却又有所不同 2009,7.2,德国/柬埔寨

三十而丽/未婚女子 2006,7.1,拉拉,瑞士

粉红色潜艇 1959,美国喜剧,7.9

无情战地有情天 1958,7.9

穷山恶水1973,7.8,泰伦斯·马力克

大浴场 / 浮沉大叔 Le grand bain,戛纳电影节,7.8,2018,法国 喜剧

重任在肩 1-4季,9.5

冷血追击 Cold Pursuit 2019,6.7,连姆·尼森

孟买酒店 Hotel Mumbai 2018,8.4,澳大利亚 / 美国 / 印度

无名战士 Tuntematon sotilas 2017,7.8,芬兰 / 比利时 / 冰岛

兄弟连 Band of Brothers 2001,9.5, 6碟

爱国者之日/爱国者行动 Patriots Day 2016,8.1,马克·沃尔伯格

游击队员 /地狱之河 Partizani‎ (1978),8.6,南斯拉夫

消防员舞会 Horí, má panenko 1967,8.0,捷克

战争猛犬 The Dogs of War(1980),6.5,英国,克里斯托弗·沃肯、汤姆·贝伦杰

人工性智能/爱上太空女神 Ederlezi Rising‎ (2018),5.2,塞尔维亚

三块广告牌 Three BillboardsOutside Ebbing, Missouri 2017,8.7,犯罪,马丁·麦克唐纳,

主演: 弗兰西斯·麦克多蒙德 / 伍迪·哈里森

与我同眠 (2005经典影片),8.6,经典情瑟,又名: 与我上床 / 爱我别走 / 伴我同性

王牌保镖 The Hitman's Bodyguard 2017,7.2,塞缪尔·杰克逊、萨尔玛·海耶克

美国刺客 American Assassin 2017,6.8

恋恋笔记本 The Notebook 2004,8.5,豆排170,瑞恩·高斯林、瑞秋·麦克亚当斯

月中人/月亮里的人 The Man in the Moon 1991,7.8,瑞茜·威瑟斯彭

因爱之名/敢爱敢斗 The Boxer 1997,7.5,丹尼尔·戴-刘易斯、艾米丽·沃森

生为蓝调/生于蓝调 Born to Be Blue 2015,7.6,音乐、传记,伊桑·霍克

枪手 The Gunfighter 1950,8.1,西部动作,格利高里·派克

路德传 /马丁 路德 Luther 2003,7.7/,传记、历史,约瑟夫·费因斯、布鲁诺·甘茨

哭喊自由 /自由万岁 Cry Freedom 1987,8.0,丹泽尔·华盛顿

杜巴里夫人 Madame DuBarry 1919,7.3,传记,MOC版,恩斯特·刘别谦

春风不化雨 The Prime of Miss Jean Brodie 1969,8.2,经典爱情

安妮少女日记 The Diary of Anne Frank 1959,8.1,传记/战争

德州巴黎 Paris, Texas 1984,国配,BD50,8.6,戛纳电影节最佳影片金棕榈大奖

解放 Освобождение,苏联剧,3碟 +国配 1971,BD50,8.7

八部半/八又二分之一(CC标准版)8½ 1997,BD50,8.5,奥斯卡最佳外语片

了不起的狐狸爸爸(CC版)FantasticMr. Fox 2009,BD50/25,8.5,金球奖等最佳动画片

12勇士 12 Strong 2018,BD50,6.7,克里斯·海姆斯沃斯

藏身之所 Safe House 2012,BD50,6.9,瑞恩·雷诺兹 / 丹泽尔·华盛顿

伸冤人The Equalizer 2014/,BD50,7.6

伸冤人2The Equalizer 2,2018,BD50,7.0

战争与和平 War and Peace,2016,双碟,BD50,8.3,英剧

边境杀手2:边境战士 Sicario:Day of the Soldado 2018,BD50,6.7

梵高 /梵谷Van Gogh,MOC版,1991,7.6,莫里斯·皮亚拉

BBC 大堡礁Great Barrier Reef (2012),纪录片,双国5.1 2012,9.2

BBC 非凡旅程:地球的公转与自转 Orbit: Earth's Extraordinary Journey 2012,9.1

BBC 鸟瞰地球 Earthflight,2碟,2011,9.4

宇宙: 穿越时空的冒险/宇宙时空之旅Cosmos: A SpaceTime Odyssey,4碟,2014,9.7

【查理·卓别林喜剧短片合集 1916-1917/ 2碟】,BD50,9.8

致命ID Identity 2003,8.8,悬疑经典,约翰·库萨克 / 雷·利奥塔

莫扎特传 Amadeus 1984,8.7,160分钟,4K转制

远方/遥远/乌扎克Uzak 2002,8.3,戛纳电影节评委会大奖,努里·比格·锡兰

丑陋的罗马人 Brutti sporchi ecattivi 1976,8.2,喜剧

离魂异客【CC标准收藏版】Dead Man 1995,8.1,吉姆·贾木许,吉姆·贾木许

猫眼看人/猫眼看世界Cat's Eye 1985,7.5,喜剧 / 惊悚,斯蒂芬·金,德鲁·巴里摩尔

漂亮的塞尔吉【CC标准收藏版】 Le beau Serge 1958,7.4,克洛德·夏布洛尔

天老地荒不了情【CC标准收藏版】Magnificent Obsession 1954 /7.1

瓦劳克Warlock 1959,7.5,西部,亨利·方达

维洛妮卡佛丝【CC标准收藏版】Die Sehnsucht der Veronika Voss 1982,7.8,法斯宾德

为所应为 /循规蹈矩【CC标准收藏版】 Do the Right Thing 1989,8.2,斯派克·李

我与长指甲 Withnail & I 1987,7.8,最佳英国喜剧之一、学生经典片

心情故事/冤家一族 Home for the Holidays 1995,7.3,导演: 朱迪·福斯特

主演: 霍利·亨特 / 小罗伯特·唐尼 / 安妮·班克罗夫特

大河边缘 River's Edge 1986,7.5,犯罪,基努·李维斯、丹尼斯·霍珀

气味相投 /我们的气味The Smell of Us 2014,6.0,威尼斯电影节,导演: 拉里·克拉克QS

组织者【CC标准收藏版】I Compagni 1963,7.9,意大利,犯罪

宿醉 The Hangover 2009,7.7,经典喜剧,导演: 托德·菲利普斯,布莱德利·库珀

宿醉 2 The Hangover Part II 2011,7.7,经典喜剧,导演: 托德·菲利普斯,布莱德利·库珀

宿醉 3 The Hangover Part III 2013,7.7,经典喜剧,导演: 托德·菲利普斯,布莱德利·库珀

血战钢锯岭 Hacksaw Ridge+国7.1,2016,8.7,战争,,导演: 梅尔·吉布森,萨姆·沃辛顿

亚瑟王 King Arthur +国5.1,2004,7.,历史 / 战争,导演: 安东尼·福奎阿,

主演: 克里夫·欧文 / 凯拉·奈特莉

亚瑟王:斗兽争霸 King Arthur: Legend of the Sword +国5.1,2017,7.0,动作/奇幻,

导演: 盖·里奇,裘德·洛

我在雨中等你 The Art of Racing in the Rain 2019,8.2,狗狗 喜剧,凯文·科斯特纳

危机:龙潭之战 Danger Close: The Battle of Long Tan 2019,6.4,战争

日本:

W的悲剧 1984,8.2,惊悚。编剧: 荒井晴彦 /泽井信一郎,药师丸博子

福冈恋爱白书14:天神情歌 2019,7.5,爱情

日本第一圣山:富士山,2007,8.6,记录片

突入!浅间山庄事件 2002,6.2,动作 / 犯罪,日本,原田真人,天海祐希

沉默 1971 ,7.7,MOC,日本,剧情 / 历史,筱田正浩

战国自卫队 1979 ,6.9,日本,动作 / 科幻

山椒大夫 1954,8.1,MOC,4K修复版,沟口健二

死亡笔记 真人电视剧版 2015,日本,5碟,8.8

行骗天下JP 日本/3碟/2018/8.5

回忆三部曲 Memories 1995,8.9,日本

生活艰难所以快乐 Pikanchi Double Life Is Hard Dakara Happy 2004,8.6,日本 堤幸彦

恋妻家宫本 2016,7.2,天海祐希 / 菅野美穗 / 相武纱季

入殓师 Departures 2008,8.8,泷田洋二郎,本木雅弘 / 广末凉子 / 山崎努

肥皂泡 しゃぼん玉 (2017),7.8

【最终幻想VII:圣子降临】2005,8.3,动作 / 科幻 / 动画 / 惊悚/

日本剧集:

全金属狂潮1~4,2002--2018,8.9,12碟,日本动漫经典

工作细胞+SP特別篇 2018,8.2,喜剧,8碟,动漫、动作、奇幻,导演: 铃木健一

人的细胞数量,约为37兆2千亿个,细胞们在名为身体的世界中,

今天也精神满满、无休无眠地在工作着。

运送着氧气的红细胞,与细菌战斗的白细胞……!

一拳超人 第一季 2015,9.5,6谍

我是大哥大 2018,9.1,日剧 5碟,神剧

龙马传 龍馬伝 (2010) ,8.6,日剧 14碟,福山雅治、香川照之、广末凉子

心理测量者SS2:第一卫士,2019,8.0,日本 卡通 5碟,动作、犯罪

三国演义卡通 2009,9.2,3碟,动作、动画、历史、战争、古装、神剧

35岁的高中生 2013,6.8,日剧 5碟,剧情

韩国:

恶人传 악인전(2019),7.7,动作 犯罪,韩

依赖人/ 委托人 의뢰인(2011),7.3,惊悚 犯罪,韩国,河正宇 / 张赫

雪国列车 설국열차+国5.1 2013,7.4,动作 科幻 灾难,导演: 奉俊昊

主演: 克里斯·埃文斯、宋康昊、艾德·哈里斯

向左爱 向右爱 연애소설 2002,7.5,韩,车太贤 / 孙艺珍 / 李恩珠

摇摆狂潮 /劲舞Dancing癫,韩国 2018,8.2

青涩恋爱 /恋爱素描 와니와 준하2001,7.6,韩国,金喜善 / 朱镇模

铁雨 2017,8.2,韩国,郑雨盛

暗杀 2015,8.0,全智贤

网/困兽之网/脱不了北的人 2016,7.3,金基德

太极旗飘扬 Tae Guk Gi: TheBrotherhood of War 2004,8.3,导演: 姜帝圭

张东健、元斌、李恩珠、崔岷植

出租车司机 A Taxi Driver 2017韩国版(导演未剪辑收藏版本),8.9,导演 张勋,主演 宋康昊

丑闻/挑情宝鉴 Untold Scandal 2003,8.0,李在容,李美淑 / 全度妍 / 裴勇俊

向着炮火,6.9,国配,韩国战争

延坪海战 연평해전 2015,韩,6.5,战争,导演: 金焕松

那时候那些人 그때 그사람들 2005,7.2,喜剧 / 历史 / 犯罪,导演: 林常树,韩石圭

寄生虫 기생충 2019,8.7,剧情 / 喜剧,导演: 奉俊昊,宋康昊

华语:

2020央视春节晚会,2碟,2020

大腕 Big Shot's Funeral,2001,7.8,冯小刚,葛优 / 关之琳 / 英达

就是溜溜的她 1980,6.2,爱情,侯孝贤,凤飞飞 / 钟镇涛 / 陈友

一九四二(2012),7.7,历史/战争/ 灾难,冯小刚,张国立 张默 徐帆 李雪健 陈道明

双旗镇刀客 1991,8.2,动作、武侠,导演: 何平 经典导演: 何平

迎春阁之风波 【MOC修复版】 1973,8.2,胡金铨,胡金铨,李丽华、乔宏、徐枫

金宵大厦,8.4,2019,悬疑,TVB,3碟

倚天屠龙记之魔教教主,7.6,1993,国配+粤语,王晶,李连杰 张敏 邱淑贞 黎姿 洪金宝

夜宴(龙皇朝数码修复版) 2006,5.8,2006,冯小刚

重庆森林(CC标准收藏版)Chungking Express1994,8.7

CCTV 相声小品大赛1-9场 ,9碟,9.0,独家

悍城2018,2碟,国剧,7.8

无双 2018,8.1,周润发 郭富城 张静初

影 / 三国·荆州 2018,7.2,张艺谋

邪不压正 2018,7.0

半生缘 Eighteen Springs(1997),7.7,许鞍华,黎明 吴倩莲 梅艳芳 葛优

画江湖之、不良人2014 ,卡通 2碟,8.2,武侠

白鹿原 TV版全集+电影,6碟,8.8,电影版本市场独家呈现加配

红高粱 Red Sorghum 1988,8.3,张艺谋,莫言,姜文、巩俐

蛇猫鹤混型掌 (1980 香港),6.3,罗文、萧龙,恬妞、石坚、高飞、黄正利

少林问道 2016,8.4 ,3碟

华录DTS测试谍 2018

无言的山丘 1992,9.1,台湾 王童,杨贵媚 / 黄品源

绣春刀2:修罗战场 Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield (2017),7.2,

导演: 路阳,张震 / 杨幂

新龙门客栈 武侠经典巨星云集 New Dragon Gate Inn 1992,BD50,8.6

东邪西毒:终极版 Ashes of Time Redux 2018,BD50,8.7,

王家卫,张国荣 / 林青霞 / 梁朝伟 / 张学友 / 张曼玉

胭脂扣 1987,8.4,导演: 关锦鹏,梅艳芳 / 张国荣 / 万梓良 / 朱宝意 / 温碧霞

华语剧集:

奋斗,国产,双碟,7.6,马伊琍、佟大为、文章

蜗居 2009,3碟,8.0

风筝 未删减版本,2碟,柳云龙,2017,9.2

宸汐缘 2019,8.3,国剧 5碟,奇幻、古装,张震、倪妮

小欢喜2019,8.4,国剧 4碟,家庭

从前有座灵剑山 2019,7.1,国剧 3碟,奇幻 /古装/ 武侠

赤脚绅士 1986,香港经典,1碟,7.6,周海媚、吕方、刘青云

风云1+2,4碟,6.8,赵文卓、何润东、千叶真一

神雕侠侣,双碟,9.1,古天乐 / 李若彤

少年黄飞鸿 1981,香港,双碟,7.6,黄元申、黎汉持、郑文雅

鳄鱼泪 1978,4碟,8.3,潘志文 / 张玛莉

大运河 1987,香港,3碟,8.0,梁朝伟、陈玉莲、刘青云、曾华倩、黄日华

湖海争霸录 1980,香港,3碟,8.9,曾江、米雪、余安安、梁小龙、徐少强

法政先锋1+2 香港侦探经典,3碟,8.5

法政先锋3 香港侦探经典,3碟,7.5

潜行狙击 香港侦探经典,3碟,8.4,刘松仁

特警飞龙 香港侦探经典,双碟,7.0,洪金宝、范冰冰、洪天照

薛丁山征西 1986,香港经典,1碟,黄日华,8.2,黄日华、杨盼盼

大香港 1985,香港经典,双碟,周润发,7.7,周润发、关礼杰、刘青云

学警狙击 2009,香港侦探经典,7.8,双碟,苗侨伟、周海媚、江若琳

新包青天 1995,香港,6碟,吕良伟,8.0

泰国 :

拳霸1-3/盗佛线1-3 Ong Bak Trilogy,3碟,8.5

印度 :

传话的人/刺客战 Message Man 2018,6.8,动作

印度影视歌舞 第七辑,2019,音乐会