欧美剧集：

摩登情爱 Modern Love Season 1 第一季，美剧，2碟，2019，8.7，惊悚，

安妮·海瑟薇，喜剧 / 爱情

浴血黑帮 Peaky Blinders Season 5 第五季 2019，9.3，美剧，2碟

大小谎言Big Little Lies Season 2 第二季，2019，8.9，美剧 2碟，悬疑、犯罪

使女的故事 The Handmaid's TaleSeason 3 第三季，2019，8.5，美剧 4碟，科幻

王冠 The Crown Season 3 第三季，2019，9.3，美剧 3碟，历史

纸钞屋 La casa de papel Season 第123季，2019，9.0，西班牙，7碟，动作、悬疑

特工科恩 The Spy 第一季，2019，8.6，美剧 2碟，悬疑、历史

真相捕捉 The Capture Season 1 第一季，2019，9.0，美剧 2碟，悬疑、战争

海豹六队 Six Season 2 第二季（2019），6.9，美剧，2碟，动作 战争

女子监狱 Orange Is the New BlackSeason 6 第六季，2018，9.1，美剧 3碟， 喜剧、犯罪

传教士 Preacher Season 4 第四季，美剧 3碟，2019，8.7，奇幻

德古拉传奇 Dracula 第一季，美剧 2碟，2019，7.2，恐怖

沼泽怪物 Swamp Thing 第一季，美剧 2碟，2019，7.4，科幻/惊悚

真实的人类Humans Season 3 第三季，美剧 双碟，2016，8.6

应召女友 第1季The Girlfriend Experience Season 1，双碟，2016，7.1

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欧美电影：

第九突击队/第九纵队/第九连9 рота，2005，7.4，俄罗斯 战争

露西妮 Eugénie 1974，6.0，瑟情，赫苏斯·佛朗哥

九霄云外 Outland 1981，国配，6.1，动作 / 科幻 / 犯罪，肖恩·康纳利

白夜雄鹰The Fourth War 1990，5.9，战争 惊悚，约翰·弗兰克海默

武器的选择/选择武器/Le choix des armes 1981，7.0，凯瑟琳·德纳芙

战争游戏/真假战争WarGames 1983，7.3，惊悚

神奇女人 Wonder Women 1973，6.5，动作/惊悚/恐怖/瑟情

爵士春秋 All That Jazz 1979，8.6，喜剧 音乐 歌舞

昆汀·塔伦蒂诺的21年 Years: Quentin Tarantino 2013，7.3，纪录片，导演: 塔拉·伍德

塞缪尔·杰克逊等

带出来交易 Take It Out in Trade 1970，7.3，喜剧/瑟情，艾德·伍德，已收SJBD

影与雾 Shadows and Fog 1991，7.1，喜剧 / 悬疑，伍迪·艾伦、约翰·库萨克

极速车王 Ford v Ferrari 2019，8.6，传记/运动，马特·达蒙 / 克里斯蒂安·贝尔

一个爱情故事 Une histoire d'amour 2013，6.8，爱情 / 情瑟 / 黑色

我是山姆 I Am Sam 2001，8.9，家庭，西恩·潘 / 达科塔·范宁

后窗 Rear Window 1954，8.5，悬疑，希区柯克，詹姆斯·斯图尔特 / 格蕾丝·凯利

惊魂记/精神病患者 Psycho 1960，8.9，希区柯克，安东尼·博金斯

迷魂记/眩晕 Vertigo 1958，8.2，悬疑，惊悚，希区柯克，姆斯·斯图尔特、金·诺瓦克

谜中谜 /花都奇缘结良缘 Charade 1963 CC标准版，7.9，剧情，

斯坦利·多南，加里·格兰特、奥黛丽·赫本

擒凶记 /知道太多事情的人 The Man Who Knew Too Much 1956，7.7，悬疑，希区柯克

詹姆斯·斯图尔特 / 多丽丝·黛

小岛惊魂/神鬼第六感 The Others 2001，8.1，恐怖，亚历杭德罗·阿梅纳瓦尔，妮可·基德曼

愚人船/百怪图 Ship of Fools 1965，8.0，爱情 / 战争，费雯·丽 / 李·马文

唐顿庄园电影版 Downton Abbey 2019，8.2，剧情

罪恶之城2 Sin City: A Dame to Kill For 2014，6.8，动作 / 犯罪，

罗伯特·罗德里格兹 / 弗兰克·米勒，米基·洛克 / 杰西卡·阿尔芭

小丑 /小丑起源电影：罗密欧 Joker2019，8.7，犯罪，杰昆·菲尼克斯 / 罗伯特·德尼罗

落魄贵妇与她的畸形儿 Dværgen 1973，5.0，硬核国际加长版

白玫瑰在行动 Die weiße Rose 1982 +国配，7.7，传记 / 历史 / 战争 / 犯罪

罗伦佐的油 Lorenzo's Oil 1992，8.5，奥斯卡 最佳女主角，乔治·米勒，苏珊·萨兰登

色青电影 Blue Movie 1971，6.8

堪萨斯情仇 Kansas City 1996，7.3，音乐 / 犯罪

我们/去他妈的放蕩青春 Wij 2018，7.0，荷兰版

暴力海滩 Savage Beach 1989，6.8，犯罪、动作、晴色

自由行 A Family Tour 2018，6.9，台湾，多项国际大奖

走过冬季 Winter Passing 2005，7.6，美 喜剧

婴儿热/婴儿炸弹 Baby Boom 1987，7.3，喜剧，黛安·基顿

摇摆者/全职浪子 Swingers 1996，7.2，喜剧，道格·里曼，乔恩·费儒

沙之下/枕边谜 Sous le sable 2000，7.6，法国 弗朗索瓦·欧容，夏洛特·兰普林

鸟人/鸟孩 Birdy 1984版 ，8.3，剧情 / 战争，艾伦·帕克，尼古拉斯 凯奇

酒店/洗衣女的一生 Gervaise 1956，8.2，法 雷内·克莱芒，玛丽亚·雪儿

地狱醒龙 In Hell2003—2019，6.8，导演: 林岭东，尚格·云顿

不再沉默/诉说 Speak 2004，7.8，美 喜剧

太平间闹鬼事件 The Haunting inConnecticut 2009，6.8，美 惊悚 / 恐怖

第一滴血5：最后的血Rambo: Last Blood 2019，7.5，动作、冒险，史泰龙

星际探索Ad Astra 2019，7.0，科幻、冒险，布拉德·皮特、汤米·李·琼斯

良知堡垒The Public 2018，7.2，恐怖

少年犯 The Young Offenders（2016），7.9，爱尔兰，喜剧、犯罪、冒险

安息2 ChromeSkull: Laid toRest 2（2011），5.7，恐怖

宽宽和非人类 Coincoin et lesz'inhumains 2018，8.1，法 布鲁诺·杜蒙

采得百花成蜜后【MOC收藏版】 More Than Honey 2012，8.3，纪录片 瑞士

天使与我同桌 An Angel at My Table 1990，8.1，CC标准版，简·坎皮恩

致命女人 第一季（三碟装） Why WomenKill Season 1 2019，9.3，美 喜剧犯罪

天使陷落 Angel Has Fallen 】2019，6.4，杰拉德·巴特勒 / 摩根·弗里曼

野战排Platoon 8.2，198，国配

野兽（箭影版） the beast，8.6，1975，瓦莱利安·博罗夫奇克

精疲力尽/断了气(CC标准收藏版)À bout de soufflé 1960，8.3，让-吕克·戈达尔

迦百农/何以为家 Capernaum2018，9.1，最佳外语片，豆排48

高潮 /舞·极乐 Climax 2018，6.3，牛片50必备视觉盛宴，导演: 加斯帕·诺

最长一天 The Longest Day 1962，8.5，双碟

追缉：炸弹客 第1季Manhunt: Unabomber Season 1 2017，8.9，萨姆·沃辛顿

中途岛之战Midway 1976，7.5

战火屠城/杀戮之地The Killing Fields 1984，8.3

战场Battleground 1949，7.2，范·强生

兵临城下Enemy at the Gates，国5.1 2001，8.4，导演: 让-雅克·阿诺，

裘德·洛、艾德·哈里斯、蕾切尔·薇兹、约瑟夫·费因斯、鲍勃·霍斯金斯

人咬狗 1992 ，比利时，8.2，多影节最佳

逝水年华/亲密闪光 1965，7.9，捷克

玛丽娜/码头激情 Marina 2013，7.6，比利时，音乐/父子情

银色星球 1988，7.7，波兰，安德烈·祖拉斯基

魔精（1-4）

以女儿之名 2016，8.4，法国

同中有异/相同，却又有所不同 2009，7.2，德国/柬埔寨

三十而丽/未婚女子 2006，7.1，拉拉，瑞士

粉红色潜艇 1959，美国喜剧，7.9

无情战地有情天 1958，7.9

穷山恶水1973，7.8，泰伦斯·马力克

大浴场 / 浮沉大叔 Le grand bain，戛纳电影节，7.8，2018，法国 喜剧

重任在肩 1-4季，9.5

冷血追击 Cold Pursuit 2019，6.7，连姆·尼森

孟买酒店 Hotel Mumbai 2018，8.4，澳大利亚 / 美国 / 印度

无名战士 Tuntematon sotilas 2017，7.8，芬兰 / 比利时 / 冰岛

兄弟连 Band of Brothers 2001，9.5， 6碟

爱国者之日/爱国者行动 Patriots Day 2016，8.1，马克·沃尔伯格

游击队员 /地狱之河 Partizani‎ (1978)，8.6，南斯拉夫

消防员舞会 Horí, má panenko 1967，8.0，捷克

战争猛犬 The Dogs of War(1980)，6.5，英国，克里斯托弗·沃肯、汤姆·贝伦杰

人工性智能/爱上太空女神 Ederlezi Rising‎ (2018)，5.2，塞尔维亚

三块广告牌 Three BillboardsOutside Ebbing, Missouri 2017，8.7，犯罪，马丁·麦克唐纳，

主演: 弗兰西斯·麦克多蒙德 / 伍迪·哈里森

与我同眠 (2005经典影片)，8.6，经典情瑟，又名: 与我上床 / 爱我别走 / 伴我同性

王牌保镖 The Hitman's Bodyguard 2017，7.2，塞缪尔·杰克逊、萨尔玛·海耶克

美国刺客 American Assassin 2017，6.8

恋恋笔记本 The Notebook 2004，8.5，豆排170，瑞恩·高斯林、瑞秋·麦克亚当斯

月中人/月亮里的人 The Man in the Moon 1991，7.8，瑞茜·威瑟斯彭

因爱之名/敢爱敢斗 The Boxer 1997，7.5，丹尼尔·戴-刘易斯、艾米丽·沃森

生为蓝调/生于蓝调 Born to Be Blue 2015，7.6，音乐、传记，伊桑·霍克

枪手 The Gunfighter 1950，8.1，西部动作，格利高里·派克

路德传 /马丁 路德 Luther 2003，7.7/，传记、历史，约瑟夫·费因斯、布鲁诺·甘茨

哭喊自由 /自由万岁 Cry Freedom 1987，8.0，丹泽尔·华盛顿

杜巴里夫人 Madame DuBarry 1919，7.3，传记，MOC版，恩斯特·刘别谦

春风不化雨 The Prime of Miss Jean Brodie 1969，8.2，经典爱情

安妮少女日记 The Diary of Anne Frank 1959，8.1，传记/战争

德州巴黎 Paris, Texas 1984，国配，BD50，8.6，戛纳电影节最佳影片金棕榈大奖

解放 Освобождение，苏联剧，3碟 +国配 1971，BD50，8.7

八部半/八又二分之一（CC标准版）8½ 1997，BD50，8.5，奥斯卡最佳外语片

了不起的狐狸爸爸（CC版）FantasticMr. Fox 2009，BD50/25，8.5，金球奖等最佳动画片

12勇士 12 Strong 2018，BD50，6.7，克里斯·海姆斯沃斯

藏身之所 Safe House 2012，BD50，6.9，瑞恩·雷诺兹 / 丹泽尔·华盛顿

伸冤人The Equalizer 2014/，BD50，7.6

伸冤人2The Equalizer 2，2018，BD50，7.0

战争与和平 War and Peace，2016，双碟，BD50，8.3，英剧

边境杀手2：边境战士 Sicario:Day of the Soldado 2018，BD50，6.7

梵高 /梵谷Van Gogh，MOC版，1991，7.6，莫里斯·皮亚拉

BBC 大堡礁Great Barrier Reef (2012)，纪录片，双国5.1 2012，9.2

BBC 非凡旅程:地球的公转与自转 Orbit: Earth's Extraordinary Journey 2012，9.1

BBC 鸟瞰地球 Earthflight，2碟，2011，9.4

宇宙: 穿越时空的冒险/宇宙时空之旅Cosmos: A SpaceTime Odyssey，4碟，2014，9.7

【查理·卓别林喜剧短片合集 1916-1917/ 2碟】，BD50，9.8

致命ID Identity 2003，8.8，悬疑经典，约翰·库萨克 / 雷·利奥塔

莫扎特传 Amadeus 1984，8.7，160分钟，4K转制

远方/遥远/乌扎克Uzak 2002，8.3，戛纳电影节评委会大奖，努里·比格·锡兰

丑陋的罗马人 Brutti sporchi ecattivi 1976，8.2，喜剧

离魂异客【CC标准收藏版】Dead Man 1995，8.1，吉姆·贾木许，吉姆·贾木许

猫眼看人/猫眼看世界Cat's Eye 1985，7.5，喜剧 / 惊悚，斯蒂芬·金，德鲁·巴里摩尔

漂亮的塞尔吉【CC标准收藏版】 Le beau Serge 1958，7.4，克洛德·夏布洛尔

天老地荒不了情【CC标准收藏版】Magnificent Obsession 1954 /7.1

瓦劳克Warlock 1959，7.5，西部，亨利·方达

维洛妮卡佛丝【CC标准收藏版】Die Sehnsucht der Veronika Voss 1982，7.8，法斯宾德

为所应为 /循规蹈矩【CC标准收藏版】 Do the Right Thing 1989，8.2，斯派克·李

我与长指甲 Withnail & I 1987，7.8，最佳英国喜剧之一、学生经典片

心情故事/冤家一族 Home for the Holidays 1995，7.3，导演: 朱迪·福斯特

主演: 霍利·亨特 / 小罗伯特·唐尼 / 安妮·班克罗夫特

大河边缘 River's Edge 1986，7.5，犯罪，基努·李维斯、丹尼斯·霍珀

气味相投 /我们的气味The Smell of Us 2014，6.0，威尼斯电影节，导演: 拉里·克拉克QS

组织者【CC标准收藏版】I Compagni 1963，7.9，意大利，犯罪

宿醉 The Hangover 2009，7.7，经典喜剧，导演: 托德·菲利普斯，布莱德利·库珀

宿醉 2 The Hangover Part II 2011，7.7，经典喜剧，导演: 托德·菲利普斯，布莱德利·库珀

宿醉 3 The Hangover Part III 2013，7.7，经典喜剧，导演: 托德·菲利普斯，布莱德利·库珀

血战钢锯岭 Hacksaw Ridge+国7.1，2016，8.7，战争，，导演: 梅尔·吉布森，萨姆·沃辛顿

亚瑟王 King Arthur +国5.1，2004，7.，历史 / 战争，导演: 安东尼·福奎阿，

主演: 克里夫·欧文 / 凯拉·奈特莉

亚瑟王：斗兽争霸 King Arthur: Legend of the Sword +国5.1，2017，7.0，动作/奇幻，

导演: 盖·里奇，裘德·洛

我在雨中等你 The Art of Racing in the Rain 2019，8.2，狗狗 喜剧，凯文·科斯特纳

危机：龙潭之战 Danger Close: The Battle of Long Tan 2019，6.4，战争

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日本：

W的悲剧 1984，8.2，惊悚。编剧: 荒井晴彦 /泽井信一郎，药师丸博子

福冈恋爱白书14：天神情歌 2019，7.5，爱情

日本第一圣山：富士山，2007，8.6，记录片

突入！浅间山庄事件 2002，6.2，动作 / 犯罪，日本，原田真人，天海祐希

沉默 1971 ，7.7，MOC，日本，剧情 / 历史，筱田正浩

战国自卫队 1979 ，6.9，日本，动作 / 科幻

山椒大夫 1954，8.1，MOC，4K修复版，沟口健二

死亡笔记 真人电视剧版 2015，日本，5碟，8.8

行骗天下JP 日本/3碟/2018/8.5

回忆三部曲 Memories 1995，8.9，日本

生活艰难所以快乐 Pikanchi Double Life Is Hard Dakara Happy 2004，8.6，日本 堤幸彦

恋妻家宫本 2016，7.2，天海祐希 / 菅野美穗 / 相武纱季

入殓师 Departures 2008，8.8，泷田洋二郎，本木雅弘 / 广末凉子 / 山崎努

肥皂泡 しゃぼん玉 (2017)，7.8

【最终幻想VII：圣子降临】2005，8.3，动作 / 科幻 / 动画 / 惊悚/

日本剧集：

全金属狂潮1~4，2002--2018，8.9，12碟，日本动漫经典

工作细胞+SP特別篇 2018，8.2，喜剧，8碟，动漫、动作、奇幻，导演: 铃木健一

人的细胞数量，约为37兆2千亿个，细胞们在名为身体的世界中，

今天也精神满满、无休无眠地在工作着。

运送着氧气的红细胞，与细菌战斗的白细胞……！

一拳超人 第一季 2015，9.5，6谍

我是大哥大 2018，9.1，日剧 5碟，神剧

龙马传 龍馬伝 (2010) ，8.6，日剧 14碟，福山雅治、香川照之、广末凉子

心理测量者SS2：第一卫士，2019，8.0，日本 卡通 5碟，动作、犯罪

三国演义卡通 2009，9.2，3碟，动作、动画、历史、战争、古装、神剧

35岁的高中生 2013，6.8，日剧 5碟，剧情

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韩国：

恶人传 악인전（2019），7.7，动作 犯罪，韩

依赖人/ 委托人 의뢰인（2011），7.3，惊悚 犯罪，韩国，河正宇 / 张赫

雪国列车 설국열차+国5.1 2013，7.4，动作 科幻 灾难，导演: 奉俊昊

主演: 克里斯·埃文斯、宋康昊、艾德·哈里斯

向左爱 向右爱 연애소설 2002，7.5，韩，车太贤 / 孙艺珍 / 李恩珠

摇摆狂潮 /劲舞Dancing癫，韩国 2018，8.2

青涩恋爱 /恋爱素描 와니와 준하2001，7.6，韩国，金喜善 / 朱镇模

铁雨 2017，8.2，韩国，郑雨盛

暗杀 2015，8.0，全智贤

网/困兽之网/脱不了北的人 2016，7.3，金基德

太极旗飘扬 Tae Guk Gi: TheBrotherhood of War 2004，8.3，导演: 姜帝圭

张东健、元斌、李恩珠、崔岷植

出租车司机 A Taxi Driver 2017韩国版（导演未剪辑收藏版本），8.9，导演 张勋，主演 宋康昊

丑闻/挑情宝鉴 Untold Scandal 2003，8.0，李在容，李美淑 / 全度妍 / 裴勇俊

向着炮火，6.9，国配，韩国战争

延坪海战 연평해전 2015，韩，6.5，战争，导演: 金焕松

那时候那些人 그때 그사람들 2005，7.2，喜剧 / 历史 / 犯罪，导演: 林常树，韩石圭

寄生虫 기생충 2019，8.7，剧情 / 喜剧，导演: 奉俊昊，宋康昊

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华语：

2020央视春节晚会，2碟，2020

大腕 Big Shot's Funeral，2001，7.8，冯小刚，葛优 / 关之琳 / 英达

就是溜溜的她 1980，6.2，爱情，侯孝贤，凤飞飞 / 钟镇涛 / 陈友

一九四二（2012），7.7，历史/战争/ 灾难，冯小刚，张国立 张默 徐帆 李雪健 陈道明

双旗镇刀客 1991，8.2，动作、武侠，导演: 何平 经典导演: 何平

迎春阁之风波 【MOC修复版】 1973，8.2，胡金铨，胡金铨，李丽华、乔宏、徐枫

金宵大厦，8.4，2019，悬疑，TVB，3碟

倚天屠龙记之魔教教主，7.6，1993，国配+粤语，王晶，李连杰 张敏 邱淑贞 黎姿 洪金宝

夜宴（龙皇朝数码修复版） 2006，5.8，2006，冯小刚

重庆森林（CC标准收藏版）Chungking Express1994，8.7

CCTV 相声小品大赛1-9场 ，9碟，9.0，独家

悍城2018，2碟，国剧，7.8

无双 2018，8.1，周润发 郭富城 张静初

影 / 三国·荆州 2018，7.2，张艺谋

邪不压正 2018，7.0

半生缘 Eighteen Springs（1997），7.7，许鞍华，黎明 吴倩莲 梅艳芳 葛优

画江湖之、不良人2014 ，卡通 2碟，8.2，武侠

白鹿原 TV版全集+电影，6碟，8.8，电影版本市场独家呈现加配

红高粱 Red Sorghum 1988，8.3，张艺谋，莫言，姜文、巩俐

蛇猫鹤混型掌 (1980 香港)，6.3，罗文、萧龙，恬妞、石坚、高飞、黄正利

少林问道 2016，8.4 ，3碟

华录DTS测试谍 2018

无言的山丘 1992，9.1，台湾 王童，杨贵媚 / 黄品源

绣春刀2：修罗战场 Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield (2017)，7.2，

导演: 路阳，张震 / 杨幂

新龙门客栈 武侠经典巨星云集 New Dragon Gate Inn 1992，BD50，8.6

东邪西毒：终极版 Ashes of Time Redux 2018，BD50，8.7，

王家卫，张国荣 / 林青霞 / 梁朝伟 / 张学友 / 张曼玉

胭脂扣 1987，8.4，导演: 关锦鹏，梅艳芳 / 张国荣 / 万梓良 / 朱宝意 / 温碧霞

华语剧集：

奋斗，国产，双碟，7.6，马伊琍、佟大为、文章

蜗居 2009，3碟，8.0

风筝 未删减版本，2碟，柳云龙，2017，9.2

宸汐缘 2019，8.3，国剧 5碟，奇幻、古装，张震、倪妮

小欢喜2019，8.4，国剧 4碟，家庭

从前有座灵剑山 2019，7.1，国剧 3碟，奇幻 /古装/ 武侠

赤脚绅士 1986，香港经典，1碟，7.6，周海媚、吕方、刘青云

风云1+2，4碟，6.8，赵文卓、何润东、千叶真一

神雕侠侣，双碟，9.1，古天乐 / 李若彤

少年黄飞鸿 1981，香港，双碟，7.6，黄元申、黎汉持、郑文雅

鳄鱼泪 1978，4碟，8.3，潘志文 / 张玛莉

大运河 1987，香港，3碟，8.0，梁朝伟、陈玉莲、刘青云、曾华倩、黄日华

湖海争霸录 1980，香港，3碟，8.9，曾江、米雪、余安安、梁小龙、徐少强

法政先锋1+2 香港侦探经典，3碟，8.5

法政先锋3 香港侦探经典，3碟，7.5

潜行狙击 香港侦探经典，3碟，8.4，刘松仁

特警飞龙 香港侦探经典，双碟，7.0，洪金宝、范冰冰、洪天照

薛丁山征西 1986，香港经典，1碟，黄日华，8.2，黄日华、杨盼盼

大香港 1985，香港经典，双碟，周润发，7.7，周润发、关礼杰、刘青云

学警狙击 2009，香港侦探经典，7.8，双碟，苗侨伟、周海媚、江若琳

新包青天 1995，香港，6碟，吕良伟，8.0

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泰国 ：

拳霸1-3/盗佛线1-3 Ong Bak Trilogy，3碟，8.5

印度 ：

传话的人/刺客战 Message Man 2018，6.8，动作

印度影视歌舞 第七辑，2019，音乐会