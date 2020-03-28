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LBD-KK 0038 黄石 第一季 Yellowstone Season 1(2018)，9.1，2BD，

凯文·科斯特纳，西部

LBD-KK 0040 机械公敌（4K转）I, Robot (2004) ，8.1，亚历克斯·普罗亚斯，威尔·史密斯

LBD-KK 0041 特洛伊（4K转制）Troy (2004) ，7.4，沃尔夫冈·彼德森，

布拉德·皮特、黛安·克鲁格、奥兰多·布鲁姆

LBD-KK0042 断剑行动 (4K修复版) Broken Arrow (1996)

LBD-KK0045 越战忠魂【4K素材】We Were Soldiers (2002)，7.6，梅尔吉布森

LBD-KK0057 阿凡达(4K修复三T版) Avatar (2009) ，8.7

LBD-KK0062 U-571（4K蓝光修复版） (2000)，8，马修·麦康纳、哈威·凯特尔

LBD-KK0063~KK0064 古墓丽影（1-2）（4K蓝光修复版）

LBD-KK0060 阿甘正传（4K蓝光修复版）Forrest Gump (1994)

LBD-KK0065 金刚 King Kong (2005)((长短版+画中画)4K修复版)

LBD-KK0069 感官世界1976 （4K蓝光修复版）

LBD-KK0070 原罪 Original Sin (2001) ，7.4，4K版，安东尼奥·班德拉斯、安吉丽娜·朱莉

LBD-KK0071 闪灵（4K蓝光修复版）The Shining (1980)

LBD-KK0072 特种部队：眼镜蛇的崛起（4K蓝光修复版），7.3

G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

LBD-KK0073 特种部队2：全面反击2013（4K蓝光修复加长版），7.5

G.I. Joe: Retaliation(2013)

LBD-KK0074 音乐之声（五十周年纪念4K修复版）The Sound of Music (1965)，9.0

LBD-KK0075 极限特工1（4K蓝光修复版） xXx (2002)

LBD-KK0076 极限特工2（4K蓝光修复版） xXx: State of the Union (2005)

LBD-KK0077 铁甲钢拳（4K蓝光修复版） Real Steel (2011)，8.2，肖恩·利维，休·杰克曼

LBD-KK0078 普罗米修斯(4K修复版)Prometheus (2012)

LBD-KK0079 天龙特攻队 The A-Team‎ (2010)，7.6，连姆·尼森

LBD-KK0080 逃离德黑兰（4K蓝光修复版） Argo (2012) ，8.3，

华纳A区剧场/加长无缝双T+国语5.1+花絮

LBD-KK0082 罗宾汉(4K修复双T版) Robin Hood (2010)，6.8，雷德利·斯科特，罗素·克劳

LBD-KK0083 辣手神探夺命枪 /肮脏的哈里 (4K修复版) Dirty Harry (1971)，7.6，

唐·希格尔，克林特·伊斯特伍德

LBD-KK0084 斯巴达300勇士(4K修复版) 300 (2006)，7.8，扎克·施奈德，杰拉德·巴特勒

LBD-KK0086 太阳帝国(4K修复版) Empire of the Sun (1987)，7.8，斯皮伯格

LBD-KK0089 西北偏北(4K修复版) North by Northwest(1959) ，8.2，希区柯克

LBD-KK0090 七宗罪(4K修复版) Se7en (1995)

LBD-KK0091 黑客帝国（1-3）【4K修复版】

LBD-KK0096 不道德的故事 [剧场/加长无缝双T，4K修复] Immoral.Tales.1973

LBD-KK0098 2046(4K修复版)

LBD-KK0102 侯孝贤作品：童年往事 (4K修复版) 1985

LBD-KK0103 侯孝贤作品：恋恋风尘 (4K修复版) 1986

LBD-KK0104 铁窗喋血(4K修复版) Cool Hand Luke (1967) ，8.1，保罗·纽曼

LBD-KK0106 雨中曲(4K修复版) Singin' in the Rain(1952)

LBD-KK0108 致命魔术(4K修复版) The Prestige (2006)

LBD-KK0110 十二宫(4K修复版) Zodiac (2007)，7.3，

大卫·芬奇，杰克·吉伦哈尔，小罗伯特·唐尼

LBD-KK0115 老爷车(4K修复版) Gran Torino (2008)，伊斯特伍德

LBD-KK0120 创：战纪(4K修复版) TRON: Legacy (2010)，6.6

LBD-KK0128 人鬼情未了(4K修复版)Ghost (1990)，8.2

LBD-KK0131 英雄(4K修复版)，张艺谋

LBD-KK0132 卧虎藏龙(4K修复版)

LBD-KK0133 十面埋伏(4K修复版)，6.0，张艺谋

LBD-KK0135 超级战舰(4K修复版) Battleship (2012)6.6，美，科幻 灾难

LBD-KK0136 铁达尼号(4K修复版)Titanic (1997)

LBD-KK0138 环太平洋(4K修复版) Pacific Rim (2013)

LBD-KK0140 海上钢琴师（4K修复版）La leggenda del pianista sull'oceano (1998)

LBD-KK0141 珍珠港（4K修复版）Pearl Harbor (2001)

LBD-KK0146 蜀山：新蜀山剑侠 1983，7，徐克，

元彪 / 孟海 / 郑少秋 / 李赛凤 / 林青霞 / 洪金宝 / 翁倩玉 / 刘松仁

LBD-KK0147 蜀山传 (2001)，6.6，徐克,，

郑伊健 / 张柏芝 / 古天乐 / 林熙蕾 / 洪金宝 / 章子怡 / 吴京

LBD-KK0149 末代皇帝【三碟装】美国CC标准A区剧场/加长全球最佳4K三碟终极版+国配花絮

LBD-KK0154 走出非洲 (4K修复版) Out of Africa (1985)，8.6，西德尼·波拉克，

梅丽尔·斯特里普 / 罗伯特·雷德福

美4K+新版上译/旧版上译/内参/央视四条国配+完整花絮

LBD-KK0155 乱‎ (1985)(4K无缝双T修复版)，8.9，黑泽明

LBD-KK0156 不羁的美女[双碟装](239分钟4K修复完整未删剪版) Labelle noiseuse (1991)

LBD-KK0159 痛苦与荣耀 / 万千痛爱在一身(港) / Dolor y gloria (2019)，8.6，男同，

佩德罗·阿莫多瓦

LBD-KK0166 虎.虎.虎 (4K修复版)Tora! Tora! Tora! (1970)，7.9- 8.7

LBD-KK0167 赌侠大战拉斯维加斯(2K修复版)‎ (1999)，6.3，

王晶，刘德华、张家辉、林熙蕾、万梓良

LBD-KK0170 阿登森林战役(4K修复版) / 圣战士 / Saints and Soldiers (2003) ，7.1

LBD-KK0172 七剑 (2005)，5.9，徐克，甄子丹 黎明 杨采妮 张静初 孙红雷 金素妍

LBD-KK0178 七个世界，一个星球 Seven Worlds, One Planet (2019) ，9.8，

BBC再次带来年度高分纪录片神作，4K蓝光转制三碟装

LBD-KK0180 保镖 (4K修复版)The Bodyguard (1992)，7.0- 7.9

LBD-KK0181 东方快车谋杀案(4K修复版) Murder on the Orient Express (2017)，6.9

LBD-KK0182 尼罗河上的惨案(4K修复版) Death on the Nile (1978)，8.5

LBD-KK0185 偷自行车的人(4K修复版) Ladri di biciclette (1948)，

美国CC标准A区4K+上译国语配音+完整幕后花絮

LBD-KK0186 阳光下的罪恶(4K修复版)Evil Under the Sun (1982)，8.3，英 盖伊·汉弥尔顿

LBD-KK0189 茜茜公主1-3【三碟装】(4K修复版) Sissi (1955)，8.5，罗密·施奈德

LBD-KK0190 海上花 (30周年數碼修復版) (1986)

LBD-KK0194 钢琴别恋 (4K修复版)The Piano (1993)

LBD-KK0195 十三太保 (1970)，7.4，张彻，大陆C区

LBD-KK0197 两小无猜(4K修复版) Melody (1971) ，8，,玛丽昂·歌迪亚

LBD-KK0198 一代宗师 (4K修复版)，7.4，梁朝伟

LBD-KK0203 十二怒汉 (4K修复版) Angry Men (1957)，9.4，豆排 35，CC标准

导演: 西德尼·吕美特，亨利·方达

LBD-KK0207 张东健作品：朋友 친구‎ (2001)(4K修复版)，7.8，韩国，动作 / 犯罪

LBD-KK0208 吴宇森作品：太平轮【双碟装】(4K修复版)，6.3

LBD-KK0209 十月围城 (2009)，7.7，4K修复版，甄子丹

LBD-KK0210 集结号 (4K修复版)，英国Metrodome影视B区全球最佳4K

LBD-KK0213 杀死一只知更鸟 (4K修复版) To Kill a Mockingbird (1962)

LBD-KK0214 天使爱美丽(4K修复版) Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001)，8.7，

让-皮埃尔·热内， 奥黛丽·塔图

LBD-KK0217 猫鼠游戏 (4K修复版) Catch Me If You Can (2002) ，8.7，

LBD-KK0224 美国狙击手(4K修复版)American Sniper (2014)，7.6，克林特·伊斯特伍德

LBD-KK0226 极盗者 (4K修复版) Point Break (2015)，8，洗画质+国配5.1

LBD-KK0227 荒野猎人(4K修复版)The Revenant (2015)，7.9，莱昂纳多·迪卡普里奥

LBD-KK0229 伸冤人(4K修复版) The Equalizer (2014)，7.7，好像已收SJBD50，

安东尼·福奎阿，丹泽尔·华盛顿

LBD-KK0231 东京物语 Tokyo Story 1953 ，CC标准4K修复版

LBD-KK0232 雨人(4K修复版)Rain Man (1988)

LBD-KK0233 暴力街区13(4K修复版) Banlieue 13 (2004)

LBD-KK0234 暴力街区：极限杀阵(4K修复版)Banlieue 13 - Ultimatum (2009)

LBD-KK0235 家园(4K修复版)Home (2009)

LBD-KK0236 性、谎言和录像带(4K修复版) Sex, Lies, and Videotape (1989)