——————————————————————————————————————————

LBD-KK 0038 黄石 第一季 Yellowstone Season 1(2018),9.1,2BD,

凯文·科斯特纳,西部

LBD-KK 0040 机械公敌(4K转)I, Robot (2004) ,8.1,亚历克斯·普罗亚斯,威尔·史密斯

LBD-KK 0041 特洛伊(4K转制)Troy (2004) ,7.4,沃尔夫冈·彼德森,

布拉德·皮特、黛安·克鲁格、奥兰多·布鲁姆

LBD-KK0042 断剑行动 (4K修复版) Broken Arrow (1996)

LBD-KK0045 越战忠魂【4K素材】We Were Soldiers (2002),7.6,梅尔吉布森

LBD-KK0057 阿凡达(4K修复三T版) Avatar (2009) ,8.7

LBD-KK0062 U-571(4K蓝光修复版) (2000),8,马修·麦康纳、哈威·凯特尔

LBD-KK0063~KK0064 古墓丽影(1-2)(4K蓝光修复版)

LBD-KK0060 阿甘正传(4K蓝光修复版)Forrest Gump (1994)

LBD-KK0065 金刚 King Kong (2005)((长短版+画中画)4K修复版)

LBD-KK0069 感官世界1976 (4K蓝光修复版)

LBD-KK0070 原罪 Original Sin (2001) ,7.4,4K版,安东尼奥·班德拉斯、安吉丽娜·朱莉

LBD-KK0071 闪灵(4K蓝光修复版)The Shining (1980)

LBD-KK0072 特种部队:眼镜蛇的崛起(4K蓝光修复版),7.3

G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

LBD-KK0073 特种部队2:全面反击2013(4K蓝光修复加长版),7.5

G.I. Joe: Retaliation(2013)

LBD-KK0074 音乐之声(五十周年纪念4K修复版)The Sound of Music (1965),9.0

LBD-KK0075 极限特工1(4K蓝光修复版) xXx (2002)

LBD-KK0076 极限特工2(4K蓝光修复版) xXx: State of the Union (2005)

LBD-KK0077 铁甲钢拳(4K蓝光修复版) Real Steel (2011),8.2,肖恩·利维,休·杰克曼

LBD-KK0078 普罗米修斯(4K修复版)Prometheus (2012)

LBD-KK0079 天龙特攻队 The A-Team‎ (2010),7.6,连姆·尼森

LBD-KK0080 逃离德黑兰(4K蓝光修复版) Argo (2012) ,8.3,

华纳A区剧场/加长无缝双T+国语5.1+花絮

LBD-KK0082 罗宾汉(4K修复双T版) Robin Hood (2010),6.8,雷德利·斯科特,罗素·克劳

LBD-KK0083 辣手神探夺命枪 /肮脏的哈里 (4K修复版) Dirty Harry (1971),7.6,

唐·希格尔,克林特·伊斯特伍德

LBD-KK0084 斯巴达300勇士(4K修复版) 300 (2006),7.8,扎克·施奈德,杰拉德·巴特勒

LBD-KK0086 太阳帝国(4K修复版) Empire of the Sun (1987),7.8,斯皮伯格

LBD-KK0089 西北偏北(4K修复版) North by Northwest(1959) ,8.2,希区柯克

LBD-KK0090 七宗罪(4K修复版) Se7en (1995)

LBD-KK0091 黑客帝国(1-3)【4K修复版】

LBD-KK0096 不道德的故事 [剧场/加长无缝双T,4K修复] Immoral.Tales.1973

LBD-KK0098 2046(4K修复版)

LBD-KK0102 侯孝贤作品:童年往事 (4K修复版) 1985

LBD-KK0103 侯孝贤作品:恋恋风尘 (4K修复版) 1986

LBD-KK0104 铁窗喋血(4K修复版) Cool Hand Luke (1967) ,8.1,保罗·纽曼

LBD-KK0106 雨中曲(4K修复版) Singin' in the Rain(1952)

LBD-KK0108 致命魔术(4K修复版) The Prestige (2006)

LBD-KK0110 十二宫(4K修复版) Zodiac (2007),7.3,

大卫·芬奇,杰克·吉伦哈尔,小罗伯特·唐尼

LBD-KK0115 老爷车(4K修复版) Gran Torino (2008),伊斯特伍德

LBD-KK0120 创:战纪(4K修复版) TRON: Legacy (2010),6.6

LBD-KK0128 人鬼情未了(4K修复版)Ghost (1990),8.2

LBD-KK0131 英雄(4K修复版),张艺谋

LBD-KK0132 卧虎藏龙(4K修复版)

LBD-KK0133 十面埋伏(4K修复版),6.0,张艺谋

LBD-KK0135 超级战舰(4K修复版) Battleship (2012)6.6,美,科幻 灾难

LBD-KK0136 铁达尼号(4K修复版)Titanic (1997)

LBD-KK0138 环太平洋(4K修复版) Pacific Rim (2013)

LBD-KK0140 海上钢琴师(4K修复版)La leggenda del pianista sull'oceano (1998)

LBD-KK0141 珍珠港(4K修复版)Pearl Harbor (2001)

LBD-KK0146 蜀山:新蜀山剑侠 1983,7,徐克,

元彪 / 孟海 / 郑少秋 / 李赛凤 / 林青霞 / 洪金宝 / 翁倩玉 / 刘松仁

LBD-KK0147 蜀山传 (2001),6.6,徐克,,

郑伊健 / 张柏芝 / 古天乐 / 林熙蕾 / 洪金宝 / 章子怡 / 吴京

LBD-KK0149 末代皇帝【三碟装】美国CC标准A区剧场/加长全球最佳4K三碟终极版+国配花絮

LBD-KK0154 走出非洲 (4K修复版) Out of Africa (1985),8.6,西德尼·波拉克,

梅丽尔·斯特里普 / 罗伯特·雷德福

美4K+新版上译/旧版上译/内参/央视四条国配+完整花絮

LBD-KK0155 乱‎ (1985)(4K无缝双T修复版),8.9,黑泽明

LBD-KK0156 不羁的美女[双碟装](239分钟4K修复完整未删剪版) Labelle noiseuse (1991)

LBD-KK0159 痛苦与荣耀 / 万千痛爱在一身(港) / Dolor y gloria (2019),8.6,男同,

佩德罗·阿莫多瓦

LBD-KK0166 虎.虎.虎 (4K修复版)Tora! Tora! Tora! (1970),7.9- 8.7

LBD-KK0167 赌侠大战拉斯维加斯(2K修复版)‎ (1999),6.3,

王晶,刘德华、张家辉、林熙蕾、万梓良

LBD-KK0170 阿登森林战役(4K修复版) / 圣战士 / Saints and Soldiers (2003) ,7.1

LBD-KK0172 七剑 (2005),5.9,徐克,甄子丹 黎明 杨采妮 张静初 孙红雷 金素妍

LBD-KK0178 七个世界,一个星球 Seven Worlds, One Planet (2019) ,9.8,

BBC再次带来年度高分纪录片神作,4K蓝光转制三碟装

LBD-KK0180 保镖 (4K修复版)The Bodyguard (1992),7.0- 7.9

LBD-KK0181 东方快车谋杀案(4K修复版) Murder on the Orient Express (2017),6.9

LBD-KK0182 尼罗河上的惨案(4K修复版) Death on the Nile (1978),8.5

LBD-KK0185 偷自行车的人(4K修复版) Ladri di biciclette (1948),

美国CC标准A区4K+上译国语配音+完整幕后花絮

LBD-KK0186 阳光下的罪恶(4K修复版)Evil Under the Sun (1982),8.3,英 盖伊·汉弥尔顿

LBD-KK0189 茜茜公主1-3【三碟装】(4K修复版) Sissi (1955),8.5,罗密·施奈德

LBD-KK0190 海上花 (30周年數碼修復版) (1986)

LBD-KK0194 钢琴别恋 (4K修复版)The Piano (1993)

LBD-KK0195 十三太保 (1970),7.4,张彻,大陆C区

LBD-KK0197 两小无猜(4K修复版) Melody (1971) ,8,,玛丽昂·歌迪亚

LBD-KK0198 一代宗师 (4K修复版),7.4,梁朝伟

LBD-KK0203 十二怒汉 (4K修复版) Angry Men (1957),9.4,豆排 35,CC标准

导演: 西德尼·吕美特,亨利·方达

LBD-KK0207 张东健作品:朋友 친구‎ (2001)(4K修复版),7.8,韩国,动作 / 犯罪

LBD-KK0208 吴宇森作品:太平轮【双碟装】(4K修复版),6.3

LBD-KK0209 十月围城 (2009),7.7,4K修复版,甄子丹

LBD-KK0210 集结号 (4K修复版),英国Metrodome影视B区全球最佳4K

LBD-KK0213 杀死一只知更鸟 (4K修复版) To Kill a Mockingbird (1962)

LBD-KK0214 天使爱美丽(4K修复版) Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001),8.7,

让-皮埃尔·热内, 奥黛丽·塔图

LBD-KK0217 猫鼠游戏 (4K修复版) Catch Me If You Can (2002) ,8.7,

LBD-KK0224 美国狙击手(4K修复版)American Sniper (2014),7.6,克林特·伊斯特伍德

LBD-KK0226 极盗者 (4K修复版) Point Break (2015),8,洗画质+国配5.1

LBD-KK0227 荒野猎人(4K修复版)The Revenant (2015),7.9,莱昂纳多·迪卡普里奥

LBD-KK0229 伸冤人(4K修复版) The Equalizer (2014),7.7,好像已收SJBD50,

安东尼·福奎阿,丹泽尔·华盛顿

LBD-KK0231 东京物语 Tokyo Story 1953 ,CC标准4K修复版

LBD-KK0232 雨人(4K修复版)Rain Man (1988)

LBD-KK0233 暴力街区13(4K修复版) Banlieue 13 (2004)

LBD-KK0234 暴力街区:极限杀阵(4K修复版)Banlieue 13 - Ultimatum (2009)

LBD-KK0235 家园(4K修复版)Home (2009)

LBD-KK0236 性、谎言和录像带(4K修复版) Sex, Lies, and Videotape (1989)