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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 LBD、RBD 淘碟计划 2020-3-29

雄霸天下 发布于：

DBD-H3174 地球百子 第一季 The 100 Season 1 (2014)，6.8，三盒套装，3BD 

 

RBD-UN83252T 神探夏洛克 Sherlock 第一季+第二季（四碟两盒装），9.4-9.5，

RBD-UN84638T 神探夏洛克 Sherlock 第三季（两碟两盒装），8.9

 

RBD-90532T 选战 /選戰/The Election 2014，8.6，剧情，全15集，BD25×4，

                    李心洁 廖启智，HKTV开台剧

RBD-91080T 大魔神 三部曲套装（1966），6.6，3BD 双盒,，日本经典怪兽特摄片

RBD-91093T 王冠 第三季 The Crown Season 3 (2019) ，9.3，3BD 双盒装，美 历史

RBD-91094T 使女的故事 第三季 The Handmaid's Tale Season 3 (2019) ，8.5，

                    4BD 双盒装，美，科幻

 

RBD 真探 True Detective 第1-3季，BD25×9，

              伍迪 哈里森、马修 麦康纳、科林 法瑞尔、瑞秋 麦克亚当斯

       吸引奥巴马的高冷侦探剧！火爆到要把HBO电视台网站搞瘫痪。

       揭示的就是一个邪教团体在多年间犯下虐杀、性侵、虐童等一系列罪行的恐怖案件。

RBD-UN84827T  真探 第一季 True Detective Season 1‎ (2014)，9.3，

RBD-UN90364T  真探 第二季 True Detective Season 2‎ (2015)，7.9，

RBD-91058T      真探 第三季 True Detective Season 3‎ (2019)，8.2，

 

 

 

 

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LBD-U0382 窃听风云2 (2011)，7.7

LBD-U2503 窃听风云 Overheard (2009)，7.1

 

LBD-U5750 撒哈拉骑兵 Sahara‎ (2005)，6.4，英国，马修·麦康纳、佩内洛普·克鲁兹

 

 

LBD-UU 7922 孟买日记 Dhobi Ghat (2011)，7.9，印度

LBD-UU 7979 流浪地球 (2019)，7.9，大陆，科幻、灾难，吴京

LBD-UU 7985 孤胆追踪者The Tracker (2019)，3.3，杜夫·龙格尔

 

 

LBD-UU 9007 德国著名电子音乐 喜乐乐团-早起的鸟儿 (双碟限量超豪华版) 

                      Morgenstund (Limited Ultra DeluxeEdition)

LBD-UU 9030 二凤 Hai Phượng (2019)，5.7，

                    “越南章子怡” 吴青芸，拳拳到肉的女性动作戏，深得港片精髓

LBD-UU 9043 锅盖头4：回归法制Jarhead: Law of Return (2019) 

 

LBD-UU 9056 末日巡逻队 第一季【三碟装】Doom PatrolSeason 1 (2019)，8.1，

                    美国，动作 科幻 犯罪，泰坦衍生剧

LBD-UU 9062 治愈乐队-1978-2018四十周年海德公园现场演唱会 

LBD-UU 9067 战士 第一季[三碟装] Warrior Season 1 (2019)，7.9，美，动作、犯罪

LBD-UU 9071 纵横四海 (1991)，8.7，等SJBD，周润发、张国荣、钟楚红

LBD-UU 9078 在黑暗中讲述恐怖故事 Scary Stories to Tell in the Dark (2019)，6.1，美 

LBD-UU 9081 光盲青春  / 摇滚青春颂(港) / 炫目之光(台) / Blinded by the Light(2019)，

                     6.6，英国，传记、歌舞，

LBD-UU 9084 科林尼案 Der Fall Collini (2019)，7.7，德国

LBD-UU9086 狂热The Fanatic (2019)，5.9，约翰·特拉沃尔塔

LBD-UU 9089 好兆头【双碟装】Good Omens (2019) ，8.7，英国，喜剧、奇幻

LBD-UU 9093 薇塔与弗吉尼亚 Vita and Virginia(2018) ，女同

LBD-UU 9097 别告诉她The Farewell (2019)，7.7，美 剧情

LBD-UU 9099 中毒练歌房 중독노래방‎ (2016)，6.1，韩国，喜剧、奇幻

LBD-UU 9101 柯明斯基理论 第一季 The Kominsky Method Season 1 (2018) ，9.1

                     美国 喜剧，又名：好莱坞教父(台)、荷里活教父(港) 

 

LBD-UU 9104 王冠 第一季 The Crown Season 1(2016)，四碟装，9.2，美剧

LBD-UU 7676 王冠 第二季【四碟装】The Crown Season 2(2017) ，9.3，美剧

 

 

LBD-UU9105 泰勒斯威夫特-无畏之旅 Taylor Swift Journey to Fearless (2010) 

LBD-UU9108 王者天下 キングダム‎ (2019)，6.6，日本，历史、战争、古装，长泽雅美

LBD-UU9119 半生缘‎ (1997)，7.8，许鞍华，黎明 / 吴倩莲

LBD-UU9123 麂皮大导杀上瘾 Le daim (2019) ，6.9，法国 荒诞绝伦黑色喜剧

LBD-UU9129 黄石 第二季 Yellowstone Season 2 (2019) ，9.3，3BD，

                    凯文·科斯特纳，西部

LBD-UU9130 波萨诺瓦大师 乔安·吉巴托 东京音乐会，吉他大师

LBD-UU9134 你失去的部分 The Parts You Lose (2019) ，6.7，加拿大，动作

LBD-UU9141 星际探索 Ad Astra (2019)，7.1，布拉德·皮特、汤米·李·琼斯，科幻大片 

LBD-UU9147 苍#空【三碟装】，独家日本A区豪华未分级版蓝光

LBD-UU9151 米莲·法莫 拉德芳斯体育馆音乐会2019 

                    米莲·法莫（Mylene Farmer），，生于1961年9月12日，是法国著名女歌星，

                    她的歌声另类、却富亲和力，穿透力强，很容易在歌迷中引起共鸣。

LBD-UU9173 娑婆诃 사바하‎ (2019)，7.1， 韩，悬疑 惊悚

LBD-UU9179 井下9人Mine 9 (2019)，7.9， 美 剧情

LBD-UU9221 理查德·朱维尔的哀歌Richard Jewell (2019)，8.2， 克林特·伊斯特伍德

 

LBD-UU9237 黑袍纠察队 第一季 The Boys Season 1(2019)【双碟装】，8.6，科幻 

LBD-UU9250 地久天长 [国际加长185分钟版] So Long, My Son (2019)，8，王小帅 

LBD-UU9251 燃烧女子的肖像 Portrait de la jeune fille en feu (2019) ，8.6，法国 啦啦

LBD-UU9254 暴裂无声 / 恶人 / 寻山 /  (2017) ，8.3，大陆

 

 

 

 

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