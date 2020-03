DBD-H3174 地球百子 第一季 The 100 Season 1 (2014),6.8,三盒套装,3BD

RBD-UN83252T 神探夏洛克 Sherlock 第一季+第二季(四碟两盒装),9.4-9.5,

RBD-UN84638T 神探夏洛克 Sherlock 第三季(两碟两盒装),8.9

RBD-90532T 选战 /選戰/The Election 2014,8.6,剧情,全15集,BD25×4,

李心洁 廖启智,HKTV开台剧

RBD-91080T 大魔神 三部曲套装 (1966),6.6,3BD 双盒,,日本经典怪兽特摄片

RBD-91093T 王冠 第三季 The Crown Season 3 (2019) ,9.3,3BD 双盒装,美 历史

RBD-91094T 使女的故事 第三季 The Handmaid's Tale Season 3 (2019) ,8.5,

4BD 双盒装,美,科幻

RBD 真探 True Detective 第1-3季,BD25×9,

伍迪 哈里森、马修 麦康纳、科林 法瑞尔、瑞秋 麦克亚当斯

吸引奥巴马的高冷侦探剧!火爆到要把HBO电视台网站搞瘫痪。

揭示的就是一个邪教团体在多年间犯下虐杀、性侵、虐童等一系列罪行的恐怖案件。

RBD-UN84827T 真探 第一季 True Detective Season 1‎ (2014),9.3,

RBD-UN90364T 真探 第二季 True Detective Season 2‎ (2015),7.9,

RBD-91058T 真探 第三季 True Detective Season 3‎ (2019),8.2,

————————————————————————————————————————

LBD-U0382 窃听风云2 (2011),7.7

LBD-U2503 窃听风云 Overheard (2009),7.1

LBD-U5750 撒哈拉骑兵 Sahara‎ (2005),6.4,英国,马修·麦康纳、佩内洛普·克鲁兹

LBD-UU 7922 孟买日记 Dhobi Ghat (2011),7.9,印度

LBD-UU 7979 流浪地球 (2019),7.9,大陆,科幻、灾难,吴京

LBD-UU 7985 孤胆追踪者The Tracker (2019),3.3,杜夫·龙格尔

LBD-UU 9007 德国著名电子音乐 喜乐乐团-早起的鸟儿 (双碟限量超豪华版)

Morgenstund (Limited Ultra DeluxeEdition)

LBD-UU 9030 二凤 Hai Phượng (2019),5.7,

“越南章子怡” 吴青芸,拳拳到肉的女性动作戏,深得港片精髓

LBD-UU 9043 锅盖头4:回归法制Jarhead: Law of Return (2019)

LBD-UU 9056 末日巡逻队 第一季【三碟装】Doom PatrolSeason 1 (2019),8.1,

美国,动作 科幻 犯罪,泰坦衍生剧

LBD-UU 9062 治愈乐队-1978-2018四十周年海德公园现场演唱会

LBD-UU 9067 战士 第一季[三碟装] Warrior Season 1 (2019),7.9,美,动作、犯罪

LBD-UU 9071 纵横四海 (1991),8.7,等SJBD,周润发、张国荣、钟楚红

LBD-UU 9078 在黑暗中讲述恐怖故事 Scary Stories to Tell in the Dark (2019),6.1,美

LBD-UU 9081 光盲青春 / 摇滚青春颂(港) / 炫目之光(台) / Blinded by the Light(2019),

6.6,英国,传记、歌舞,

LBD-UU 9084 科林尼案 Der Fall Collini (2019),7.7,德国

LBD-UU9086 狂热The Fanatic (2019),5.9,约翰·特拉沃尔塔

LBD-UU 9089 好兆头 【双碟装】Good Omens (2019) ,8.7,英国,喜剧、奇幻

LBD-UU 9093 薇塔与弗吉尼亚 Vita and Virginia(2018) ,女同

LBD-UU 9097 别告诉她The Farewell (2019),7.7,美 剧情

LBD-UU 9099 中毒练歌房 중독노래방‎ (2016),6.1,韩国,喜剧、奇幻

LBD-UU 9101 柯明斯基理论 第一季 The Kominsky Method Season 1 (2018) ,9.1

美国 喜剧,又名:好莱坞教父(台)、荷里活教父(港)

LBD-UU 9104 王冠 第一季 The Crown Season 1(2016),四碟装,9.2,美剧

LBD-UU 7676 王冠 第二季 【四碟装】The Crown Season 2(2017) ,9.3,美剧

LBD-UU9105 泰勒斯威夫特-无畏之旅 Taylor Swift Journey to Fearless (2010)

LBD-UU9108 王者天下 キングダム‎ (2019),6.6,日本,历史、战争、古装,长泽雅美

LBD-UU9119 半生缘‎ (1997) ,7.8,许鞍华,黎明 / 吴倩莲

LBD-UU9123 麂皮大导杀上瘾 Le daim (2019) ,6.9,法国 荒诞绝伦黑色喜剧

LBD-UU9129 黄石 第二季 Yellowstone Season 2 (2019) ,9.3,3BD,

凯文·科斯特纳,西部

LBD-UU9130 波萨诺瓦大师 乔安·吉巴托 东京音乐会,吉他大师

LBD-UU9134 你失去的部分 The Parts You Lose (2019) ,6.7,加拿大,动作

LBD-UU9141 星际探索 Ad Astra (2019),7.1,布拉德·皮特、汤米·李·琼斯,科幻大片

LBD-UU9147 苍#空【三碟装】,独家日本A区豪华未分级版蓝光

LBD-UU9151 米莲·法莫 拉德芳斯体育馆音乐会2019

米莲·法莫(Mylene Farmer),,生于1961年9月12日,是法国著名女歌星,

她的歌声另类、却富亲和力,穿透力强,很容易在歌迷中引起共鸣。

LBD-UU9173 娑婆诃 사바하‎ (2019),7.1, 韩,悬疑 惊悚

LBD-UU9179 井下9人Mine 9 (2019),7.9, 美 剧情

LBD-UU9221 理查德·朱维尔的哀歌Richard Jewell (2019),8.2, 克林特·伊斯特伍德

LBD-UU9237 黑袍纠察队 第一季 The Boys Season 1(2019)【双碟装】,8.6,科幻

LBD-UU9250 地久天长 [国际加长185分钟版] So Long, My Son (2019),8,王小帅

LBD-UU9251 燃烧女子的肖像 Portrait de la jeune fille en feu (2019) ,8.6,法国 啦啦

LBD-UU9254 暴裂无声 / 恶人 / 寻山 / (2017) ,8.3,大陆