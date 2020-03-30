LJ-0007A 2001太空漫游（全新50周年纪念4K修复版）

2001: A Space Odyssey（2001），8.3

LJ-0017A 复仇者联盟 The Avengers (2012)，8.2，漫威超级英雄集结第1部，斯嘉丽·约翰逊

LJ-0018A 复仇者联盟2：奥创纪元 Avengers: Age of Ultro (2015)，7.4，小罗伯特·唐尼

LJ-0019A 复仇者联盟3：无限战争 Avengers: Infinity War(2018)，8.1， 克里斯·埃文斯

LJ-0061A 哥斯拉 Godzilla（1998）‎，7.1，4K版重制，罗兰·艾默里奇，让·雷诺

LJ-0062A 哥斯拉 Godzilla（2014），6.5，朱丽叶·比诺什客串

LJ-0063A 哥斯拉2：怪兽之王 Godzilla: King of the Monsters ‎ (2019)，6.3，美，国配2.0

LJ-0094A 超体 Lucy (2014)，7.2，吕克·贝松、斯嘉丽·约翰逊

LJ-0110A 蜘蛛侠：英雄远征 Spider-Man: Far fromHome‎ (2019)，7.9（等 第二版）

LJ-0122A 毕业生（4K修复版）The Graduate，达斯汀·霍夫曼传世经 典

LJ-0136A 火腿，火腿/同妻共夫 A Tale of Ham and Passion (1992)，6.2，

西班牙，比格斯·鲁纳，佩内洛普·克鲁兹、哈维尔·巴登

LJ-0137A 一条名叫旺达的鱼（4K修复版）A Fish CalledWanda (1988)，7.7，美 喜剧

LJ-0138A 死亡诗社/春风化雨 Dead Poets Society (1989)，9.0，豆排48

LJ-0140A 父辈的旗帜 Flags of Our Fathers (2006)，7.6，克林特·伊斯特伍德

LJ-0150A 珠光宝气/蒂凡尼的早餐Breakfast at Tiffany's (1961)，8.1，新版，奥黛丽·赫本

LJ-0151A 丑闻/挑情宝鉴(2003)，7，裴勇俊、全度妍、李美淑

LJ-0162A 亚历山大大帝（终极剪辑版+最终剪辑版，2BD）Alexander (2004)，7.5，

奥利佛·斯通史诗巨作，科林·法瑞尔、安吉丽娜·朱莉、方·基默、安东尼·霍普金斯

LJ-0172A~0174A 李安经典家庭三部曲：推手、喜宴、饮食男女 ，全新洗版

LJ-0180A 非常嫌疑犯/普通嫌疑犯 /刺激惊爆点/幕后嫌疑犯TheUsual Suspects

LJ-0181A 搏击会/搏击会(港)/斗阵俱乐部(台)/搏击俱乐部Fight Club，9.0

LJ-0192A 荒岛余生/浩劫重生（台）/劫后重生（港）Cast Away，8.6

罗伯特·泽米吉斯，汤姆·汉克斯

LJ-0193A 偷抢拐骗 /边个够我姜 Snatch，《两杆大烟枪》盖·里奇执导，原班人马大制作

IMDB评分8.3，豆瓣评分8.5

LJ-0194A 紫色The Color Purple，史蒂文·斯皮尔伯格，8.5

LJ-0202A 莎翁情史 Shakespeare in Love‎ (1998)，7.3，约瑟夫·费因斯、格温妮斯·帕特洛

LJ-0203A 飞越疯人院 /飞越杜鹃窝 One Flew Over the Cuckoo's Nest（1975），9.1

LJ-0205A 我脑中的橡皮擦 A moment to remember，8.2，郑雨盛、孙艺珍

LJ-0214A 最后的武士 /末代武士（台）/The Last Samurai (2003)，7.9，汤姆·克鲁斯

LJ-0215A 完美风暴/天摇地动（台）/惊涛骇浪（港）The Perfect Storm‎ (2000)，7.6

沃尔夫冈·彼德森，乔治·克鲁尼、马克·沃尔伯格，经典灾难特效大作

LJ-0217A 华尔街之狼 The Wolf of Wall Street (2013)，7.3，马丁·斯科塞斯，

莱昂纳多·迪卡普里奥、马修·麦康纳

LJ-0218A 战马 War Horse‎ (2011)，8.1，史蒂文·斯皮尔伯格，杰瑞米·艾文

LJ-0222A 蜜桃成熟时 （数码修复版）Crazy Love (1993)，5.6，李丽珍

LJ-0223A 赌城风云 Casino (1995)，8.2，马丁·斯科塞斯，罗伯特·德尼罗、莎朗·斯通

LJ-0233A 小姐 / 下女诱罪 /指匠情挑The Handmaiden 아가씨‎ (2016)，8.1，女同，朴赞郁

LJ-0230A 大黄蜂 Bumblebee‎ (2018)，7，更新6区官方5.1，《变形金刚》系列首开外传

LJ-0231A 追风筝的人The Kite Runner (2007)，8.2，美，剧情，金球最佳外语片提名

LJ-0232A 贝隆夫人 / 阿根廷，别为我哭泣(台) / 艾维塔 / Evita (1996)，7.7，

艾伦·帕克，麦当娜、安东尼奥·班德拉斯

LJ-0233A 小姐 / 下女诱罪 /指匠情挑 / The Handmaiden / 아가씨‎ (2016)，8.1

LJ-0235A 海王 Aquaman (2018)，7.6，DC票房最高超英电影，温子仁，妮可·基德曼

LJ-0237A 艳舞女郎 Showgirls，百代法B区全新4K版，最优质视频，新增法B花絮

LJ-0245A 水性杨花 Easy Virtue ‎ (2008)，7.5，英，杰西卡·贝尔

LJ-0251A 越战忠魂/军天壮志（港）/我们曾经是战士 We Were Soldiers (2002)，7.6，

兰道尔·华莱士，梅尔·吉布森

LJ-0253A 妓女的荣耀 /婊子的荣耀（台）/我卖身但不卖尊严（港）Whores' Glory (2011)，

德国，7.5，影片忠实记录全球各地妓女的真实生活，

从两性、婚姻和宗教观念等方面探讨娼妓文化

LJ-0255A 廊桥遗梦/麦迪逊之桥The Bridges of Madison County (1995)，8.6，

克林特·伊斯特伍德、梅丽尔·斯特里普

LJ-0256A 英国病人 /英伦情人（台）/ 别问我是谁（港）The English Patient(1996)，8.5，

朱丽叶·比诺什，奥斯卡金像奖 最佳影片，日本电影学院奖 最佳外语片

LJ-0257A 铁甲钢拳 Real Steel (2011)，8.2，肖恩·利维，休·杰克曼

LJ-0259A 日瓦戈医生 Doctor Zhivago‎ (1965)，8.5，大卫·里恩

LJ-0260A 了不起的盖茨比 The Great Gatsby (2013)，

《红磨坊》导演巴兹·鲁赫曼，莱昂纳多·迪卡普里奥

LJ-0263A 卢旺达饭店/卢安达饭店 Hotel Rwanda ‎(2004)，8.9，英国

LJ-0277A 人类之子/末代浩劫Children of Men，7.9，阿方索·卡隆，朱丽安·摩尔

LJ-0280A 霍华德庄园/此情可问天（25周年纪念4K修复版）HowardsEnd (1992)，

英国，爱情，安东尼·霍普金斯、艾玛·汤普森

LJ-0281A 断线 /疏离世界（台）/断了线（港）Disconnect‎ (2012)，8.0，

网上欺凌 网上卖淫 网上诈骗 网上卧底，串联四段故事 堪称网络版【巴别塔】

LJ-0282A 割喉岛 Cutthroat Island‎ (1995)，6.8，

票房上出乎意料的败走麦城，不过仍然被誉为 男人必看的十部电影之一

《加勒比海盗》明显向其偷师，多年后海盗片兴起还其魅力

雷尼·哈林，吉娜·戴维斯

LJ-0289A 没女神探 L ove Detective‎ (2015)，4.2，连诗雅

LJ-0290A 月升王国 Moonrise Kingdom (2012)，8.2，韦斯·安德森，布鲁斯·威利斯

LJ-0291 情书 Love Letter，8.6，豆排50，岩井俊二代表作，没有之一

LJ-0292 生死狙击/狙击手/狙击生死线Shooter，安东尼·福奎阿，马克·沃尔伯格

LJ-0294A 圣殇 Pieta / 피에타‎ (2012)，7.7，威尼斯电影节最高奖金狮奖，金基德

LJ-0302A 银河护卫队2 Guardians of the Galaxy Vol. 2

LJ-0314A 机械师 / 迷魂杀阵 THE_MACHINIST(2004)，7.6 克里斯蒂安·贝尔

LJ-0314A 黑店狂想曲 Delicatessen‎ (1991)，8.0，导演：马克·卡罗 / 让-皮埃尔·热内，

豆瓣高分荒诞奇幻佳作，奇瑰恣肆的别样浪漫，绝对的暗色风格

LJ-0316A 鸟瞰地球（2BD） Earthflight (2011)，9.4，BBC全区国际版，

收录源种3区国粤配、央视国配

LJ-0330A 恋之罪 KOINOTSUMI，园子温 一刀未剪完整版，很*很暴力

LJ-0335A 方子传THE_SERVANT，改编自朝鲜著名古典艳情小说《春香传》

主仆vs母女 一场绵中有力的情欲角逐

LJ-0338A 花与爱丽斯 Hana & Alice，岩井俊二，铃木杏 / 苍井优

LJ-0339A 恶女花魁 Sakuran / さくらん‎ (2007)，8.1，改编自漫画家安野洋子原著漫画，

土屋安娜性感出演，以女人的斗争为主线，描绘了男女之间的爱欲纠缠

LJ-0343A 欢迎来到东莫村 Welcome toDongmakgol / 웰컴 투 동막골 (2005)，8.2，

LJ-1097A 一本漫画闯天涯 （数码修复版）My Hero‎ (1990)，6.6，

梁家仁，周星驰 袁和平 （LBD-UU 7969）

LJ-1098A 狱中龙 （数码修复版）Dragon in Jail

LJ-1101A 九龙不败 The Invincible Dragon，陈果挑战动作类型！张晋再展武打实力

LJ-1104A 极限职业 /炸鸡特攻队Extreme Job，韩国史上No.1卖座喜剧，

超越《釜山行》、撼嬴《与神同行》

LJ-1105A 魔童 / 灵异乍现(台) / 明亮的燃烧 / Brightburn (2019)，5.6，美国 恐怖

LJ-1107A 火箭人 Rocketman (2019)，7.1，英伦国宝级乐坛巨星 埃尔顿·强 传记

LJ-1108A 新杀戮战警 /夏福特 / 辣手刑警 2：勉强父子档 / Shaft (2019)，6.8，

塞缪尔·杰克逊，美A 第一版 （LBD-UU 7953）

LJ-0135A 迷失东京 Lost in Translation (2003)，7.7，索菲亚·科波拉，斯嘉丽·约翰逊

LJ-0144A 龙纹身的女孩 The Girl with the Dragon Tattoo ，

大卫·芬奇，007丹尼尔·克雷格、鲁妮·玛拉领衔美国版《龙纹身的女孩》，豆8.0

LJ-0145A 蜘蛛网中的女孩 The Girl in the Spider's Web‎ (2018)，6.1，英国，

美国版《龙纹身的女孩》续集，女主已开挂升级战神

导演: 费德·阿尔瓦雷兹，莱尔·芙伊

LJ-0176A 史密斯夫妇（自制无缝双T珍藏版）Mr. & Mrs. Smith (2005)，7.7，

布拉德·皮特 / 安吉丽娜·朱莉

LJ-0179A 钢琴家/钢琴师/战地琴人The Pianist（2002），豆评 9.1，

奥斯卡最佳导演、男主，戛纳影展金棕榈大奖，罗曼·波兰斯基

LJ-0189A 魔鬼代言人The Devil's Advocate (1997)，基努·里维斯、阿尔·帕西诺 、查理兹·塞隆

LJ-0190A 敢爱就来 /两小无猜/宝贝游戏 Love Me If You Dare (2003)，8，

爱情版的《搏击会》，魔幻版的《失乐园》

LJ-0197A 原罪 Original Sin (2001)，7.4，安东尼奥·班德拉斯、安吉丽娜·朱莉

LJ-0198A 低俗小说/黑色追缉令（台）/危险人物（港） Pulp Fiction，昆汀·塔伦蒂诺，8.8

LJ-0200A 奔腾年代/壮志奔腾/奔腾岁月Seabiscuit，8.4

LJ-0201A 致命黑兰/黑兰煞(台)/魅影杀机(港)Colombiana‎ (2011)，7，

吕克·贝松 编剧，全新动作女英雄

LJ-0204A 中央车站 Central doBrasil/Central Station (1998)，8.7，沃尔特·塞勒斯

LJ-0224A 春夏秋冬又一春/春去春又来（台）/春夏秋冬（港）

Spring,Summer,Fall,Winter...and Spring，8.5，金基德

LJ-0269A 感官世界 In the Realm of the Senses，大岛渚经典禁片

LJ-0271A 王牌对王牌 The Negotiator‎ (1998)，8.5，F·加里·格雷，

塞缪尔·杰克逊、凯文·史派西

LJ-0272A 第九突击队9th Company (2005)，7.4，事实改编，

以苏联入侵阿富汗事件为背景，卖座战争大作

LJ-0283A 钢铁侠Iron Man (2008)，8.3，格温妮斯·帕特洛、米基·洛克、斯嘉丽·约翰逊

LJ-0284A 钢铁侠2 Iron Man 2 (2010)，7.6，小罗伯特·唐尼、

LJ-0285A 钢铁侠3 Iron Man 3 (2013)，7.8

LJ-0287A 最后的舞者 Mao's Last Dancer (2000)， 8.2，导 布鲁斯·贝尔斯福德，陈冲

LJ-0288A 末代皇帝（3BD）The Last Emperor，8.8，贝纳尔多·贝托鲁奇无需多言经典，

豆瓣常年Top250之一，奥斯卡最佳影片、最佳导演等九项大奖

LJ-0306A 真爱至上 Love Actually，8.5，豆

排TOP250，艾玛·汤普森、凯拉·奈特莉、连姆·尼森

LJ-0362A 破镜谋杀案 The Mirror Crack'd(1980)，7，2017运河影业德B，盖伊·汉弥尔顿

LJ-1103A 绝地隧战 /90分钟末日倒数 Take Point(2018) ，韩国 灾难片，4GBD25A 2242

LJ-1109A 安娜 Anna‎ (2019)，7.5，吕克·贝松，萨莎·露丝（俄罗斯超模）、海伦·米伦

LJ-1111A 一条狗的使命2 A Dog's Journey (2019)，6.9，

美国（第一部 已收 SJBD-2621A）

LJ-1112A 丧尸未逝 The Dead Don't Die (2019)，5.7，吉姆·贾木许，比尔·默瑞

LJ-1113A 无人知晓 Nobody Knows 誰も知らない‎ (2004)，9.1，剧情，是枝裕和

LJ-1114A 安娜贝尔 Annabelle ‎ (2014)，6.6，美国，惊悚 / 恐怖

LJ-1115A 安娜贝尔2：诞生 Annabelle: Creation ‎ (2017)，6.6，美国，惊悚 / 恐怖

LJ-1116B 安娜贝尔3：回家[第2版] Annabelle Comes Home (2019)，5.8，美，恐怖

LJ-1119A 夜半歌声 The Phantom Lover (1995)，7.9，于仁泰，张国荣 吴倩莲，2019年9月

LJ-1125A 如珠如宝 A Lifetime Treasure ‎ (2019)，4.7，洪金宝、梁小龙

LJ-1127A 假面饭店 The Masquerade Hotel / マスカレード・ホテル (2019)，6.7，犯罪

木村拓哉、长泽雅美

LJ-1130A 巨鳄风暴 Crawl（2019），5.8，美 恐怖

LJ-1131A 英雄无泪 Heroes Shed No Tears (1986)，6.5，吴宇森

LJ-1132A 恶人传 /极恶对决The Gangster, The Cop, The Devil / 악인전‎ (2019)，7.7，

韩国 黑帮片，又名：极恶对决(台) / 恶霸‧魔警‧杀人狂(港) / 109分钟

LJ-1134A 禁室培欲-爱的俘虏 Love Education ，伍文拯，坂上香织 伍允龙

LJ-1135 锅盖头4：回归法制 Jarhead: Law of Return (2019)，3.7，美 战争

LJ-1136 自卫艺术 Art of Self-Defense (2019)，7.9，黑色幽默

LJ-1139 双面生活 Doubles vies‎ (2018)，7，奥利维耶·阿萨亚斯，朱丽叶·比诺什

LJ-1140A 急冻奇侠 The Iceman Cometh（1989），6.5，霍耀良，元彪、张曼玉、元华

LJ-1143A 情迷高跟鞋 High Heels/Tacones lejanos‎ (1991)，7.9，阿莫多瓦，

近乎乱伦的谑恋，情感纠缠于悬疑和谋杀，法B全新2K版，好像已收TM

LJ-1145A 祈祷落幕时 The Crimes That Bind / 祈りの幕が下りる時‎ (2018)，8.1，日本

LJ-1146A 岁月神偷 Echoes Of The Rainbow (2010)，8.7，吴君如、任达华

LJ-1147A 你觉得我是谁 Celle que vouscroyez/Who You Think I Am (2019)，7.6，法，

朱丽叶·比诺什

LJ-1150 七个会议 / 七つの会議 ‎ (2019)，7.7，《半泽直树》福泽克雄导演 剧情片

LJ-1151A 控方证人 Witness for theProsecution (1957)，9.6，

比利·怀德，泰隆·鲍华 / 玛琳·黛德丽 ，英B区MOC

LJ-1153A 塞伦盖蒂（2BD）Serengeti (2019)[BBC剧集]，9.4，追踪非洲草原动物

LJ-1155A 恋恋笔记本 The Notebook (2004)，8.5，豆170，瑞恩·高斯林、瑞秋·麦克亚当斯

LJ-1165A 霓裳情挑/吉娅 Gia (1998)，7.9，安吉丽娜·朱莉、费·唐纳薇

LJ-1166A 无姓之人 Mr. Nobody(2009)，8.2，加拿大 获奖作品，黛安·克鲁格

LJ-1169 花生酱猎鹰The Peanut Butter Falcon(2019) ，8，美，冒险

LJ-1170 别告诉她（第2版）The Farewell‎ (2019)，7.3，

荣获金球奖最佳女主角奖，提名金球奖最佳外语片奖

LJ-1173 麂皮大导杀上瘾/鹿皮 Le daim/Deerskin‎ (2019)，7.4，法，喜剧

LJ-1175A 聊斋艳谭 ，经典艳情系列首度蓝光化，蓝乃才，叶子楣

LJ-1177A 卫斯理传奇 ‎ (1987)，6.6，泰迪·罗宾，许冠杰 王祖贤 狄龙

LJ-1178A 徒手攀岩 Free Solo，奥斯卡最佳纪录长片，IMDB评分8.3，豆瓣8.9

LJ-1180 科林尼案The Collini Case‎ (2019)，7.6，德国，犯罪

LJ-1181A 百元之恋 100 Yen's Love/ 百円の恋‎ (2014)，8.3，日本，运动

LJ-1184A 人民英雄 （高清修复版）People's Hero，狄龙、梁朝伟、梁家辉

LJ-1188A 紧急救命 剧场版 / 空中急诊英雄(台) / 紧急救命电影版 /

Code Blue the Movie / コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-‎ (2018) ，8，

国民女友新垣结衣 山下智久 户田惠梨香

燃烧十年 迎难而上 用生命创造奇迹

LJ-1190A 独自等待Waiting Alone，8.2，夏雨、李冰冰

LJ-1191A 杀戮时刻 A Time to Kill (1996)，7.5，经典犯罪，

乔·舒马赫，马修·麦康纳、桑德拉·布洛克、塞缪尔·杰克逊、凯文·史派西

LJ-1195A 星守之犬 Star Watching Dog，8.2，日

LJ-1199B 天使陷落 Angel Has Fallen (2019)，6.4，杰拉德·巴特勒、摩根·弗里曼

LJ-1200A 红颜祸水 /绝代宠妓Dangerous Beauty(1998)，7.5，美 传记

LJ-1207A 冒险王‎ (1996) ，6.7，程小东，李连杰 关之琳 金城武

LJ-1209A 瞒天杀局 /破绽 Fracture(2007)，7.3， 安东尼·霍普金斯

LJ-1212A 豺狼计划 Cry Wolf‎ (2005)，7.3，经典烧脑惊悚犯罪佳作

LJ-1215A 血战冲绳岛 The Battle of Okinawa / 激動の昭和史 沖縄決戦‎ (1971)，6.3，

反映太平洋战争中最血腥、最惨烈的战役

本片完全站在日本的立场上看待冲绳岛战役，是片面的，大家批判性观看！

LJ-1218A 生死停留 Stay‎ (2005)，7.5，高智商烧脑悬疑佳作

疑幻似真的一切，是虛假幻象，是另一異度空間，還是心理作祟？！

伊万·麦克格雷格、娜奥米·沃茨

LJ-1219A 缘分天注定 Serendipity (2001)，7.6，约翰·库萨克、凯特·贝金赛尔

LJ-1228A 周末同床 Marriage is a Crazy Thing，情瑟大作，严政花！

LJ-1231A 证人‎ (2008)，7.2，林超贤，谢霆锋 / 张静初 / 张家辉 / 苗圃 / 廖启智

LJ-1233A 无敌幸运星，6.9，周星驰 / 吴君如 / 陈友 / 黄秋生

LJ-1234A 没有出口的海 Sea Without Exit / 出口のない海‎ (2006)，6.9，日本二战大作

LJ-1236A 高度怀疑Beyond a Reasonable Doubt‎ (2009)，7.2，迈克尔·道格拉斯

本片根据德国表现主义电影大师弗列兹·郎1956年的经典悬疑犯罪大作改编

LJ-1239A 恋爱假期 The Holiday (2006)，7.7， 卡梅隆·迪亚兹、凯特·温丝莱特

LJ-1242A 莎拉的钥匙 / 隔世心锁 Sarah's Key (2010)，8.1，战争剧情佳作

讲述二战期间发生在法国巴黎东赛馆事件中的一个悲伤的故事

LJ-1243A 解构生活 / 欲望迷城 / 非法入侵 / Breaking and Entering (2006)，7.4，

美国，爱情 / 惊悚，朱丽叶·比诺什

LJ-1259A 居家男人 /扭转奇迹 The Family Man ，8.1，尼古拉斯·凯奇

LJ-1262A 漂浪青春 Drifting Flowers，豆瓣评分7.5分

获柏林影展泰迪熊奖的周美玲导演少见的同性剧情佳作

LJ-1264A 弗莱蒙与希特伦（又名：火焰与香橼）Flammen& Citronen，7.5，

丹麦德国捷克三国合拍的战争惊悚佳作，取材于二战时期真实的历史人物事件

丹麦历史上制作成本最高的电影之一

LJ-1265A 铁三角 Triangle (2007)，6.4，导演: 徐克 / 林岭东 / 杜琪峰

主演: 古天乐 / 任达华 / 孙红雷 / 林家栋 / 林熙蕾

LJ-1268A 八面埋伏 Mindhunters ‎ (2004)，7.6，雷尼·哈林，方·基默

LJ-1270A 星际探索（第2版）Ad Astra ‎ (2019)，7，布拉德·皮特 / 汤米·李·琼斯

LJ-1279A 失控陪审团 Runaway Jury (2003)，8.0，高分法庭伦理剧，复杂离奇出人意料

约翰·库萨克 / 吉恩·哈克曼 / 达斯汀·霍夫曼 / 蕾切尔·薇兹

LJ-1280A 死亡解剖 Vital ヴィタール‎ (2004)，7，日系cult大师 冢本晋也 18禁惊悚力作

威尼斯电影节特别呈现作品，一场与死亡较量的爱情，一次用死亡拯救生命的搏斗

主演: 浅野忠信 / 柄本奈美 / Kiki/ 串田和美

LJ-1281A 江湖告急 Jiang hu: The Triad Zone‎ (2000)，7.6，

林超贤，梁家辉 吴君如 陈奕迅 黄秋生 张耀扬 谷祖琳

LJ-1288A 虫师（电影版）Mushi-Shi: The Movie (2006)，6.6，导演: 大友克洋

改编自超高人气同名漫画，提名威尼斯影展金狮奖，小田切让、苍井优

LJ-1303 朱迪（第2版）Judy (2019)，7.3，

LJ-1316A 听说 Hear Me（2019），8.1，彭于晏、陈意涵、陈妍希领衔高评价佳作

LJ-1318A 烈火情人 Damage，杰瑞米·艾恩斯、朱丽叶·比诺什，经典情色大作，路易·马勒

LJ-1321A 女魔头 Monster，7.7-7.1，理兹·塞隆 / 克里斯蒂娜·里奇

LJ-1322A 鬼伎回忆录 Imprint，三池崇史经典恐怖片

LJ-1325A 借着雨点说爱你 【原始日本版】 Be with You，8.5，竹内结子 / 中村狮童

LJ-1328A 捡来的孩子 / 认养一段公路 / Adopt a Highway (2019)，7.2，伊桑·霍克

LJ-1334 马丁·伊登 Martin Eden‎ (2019)，8.1，

提名2019威尼斯 金狮奖，荣获威尼斯最佳男演员奖

LJ-1336 双子杀手 Gemini Man (2019)，7，李安，威尔·史密斯

LJ-1337 灯塔 The Lighthouse (2019)，7.8，加拿大，奇幻 / 恐怖

LJ-1363A 破浪 Breaking the Waves (1996)，，拉斯·冯·提尔，

戛纳影展主竞赛单元评审团大奖，美国CC蓝光4K+多区

LJ-1366A 巴黎Q娘 Q（2011），6.1

LJ-1371A 昨日殺神/我不是杀手 Non sono un assassino (2019)，5.8，意大利

LJ-1372A 盛夏的猎户座 /i-77潜艇风暴/Battle Under Orion/真夏のオリオン‎(2009)，6.9，

筱原哲雄，玉木宏、北川景子

LJ-1374A 海洋：我们的蓝色星球 Oceans: Our BluePlanet (2018)，8.5，英国，纪录片

LJ-1375A 委托人 / 依赖人/The Client (2011)， 7.3，韩国，犯罪 / 惊悚

LJ-1376A 梅兰芳 (2008) Forever Enthralled，6.9，陈凯歌，黎明、章子怡、孙红雷、陈红

LJ-1377A 如月疑云 キサラギ (2007)Kisaragi，8.1，密闭空间里悬疑推理神作

LJ-1380A 黑炮事件（1985）The Black CannonIncident，8.3，黄建新 先锋三部曲 之一

LJ-1383A 金色梦乡 ゴールデンスランバー (2010)，8.4，堺雅人 / 竹内结子

LJ-1385A 误杀瞒天记 Drishyam (2015)，8.2，印度高智商犯罪电影神作

LJ-1386A 月满轩尼诗Crossing Hennessy (2010)，6.7，张学友、汤唯、李修贤、安志杰

LJ-1400A 失踪宝贝 Gone Baby Gone (2007)，7.7，本·阿弗莱克编导，摩根·弗里曼

LJ-1401A 真相至上 Nothing But the Truth (2008)，8.3，凯特·贝金赛尔，惊悚

LJ-1403A 非常冲突/足迹 Sleuth (2007)，7.5，迈克尔·凯恩、裘德·洛，猫鼠大战

提名威尼斯影展金狮奖

LJ-1405A 终极证人The Client (1994)，7.6，苏珊·萨兰登、汤米·李·琼斯

LJ-1406A 一级谋杀 Murder in the First (1995)，8.6，克里斯蒂安·史莱特，黑狱风云

LJ-1410A 阅后即焚 / CIA光碟离奇失窃案 Burn After Reading (2008)，7.1，科恩兄弟，

黑色喜剧犯罪佳作，乔治·克鲁尼、布拉德·皮特

LJ-1412A 惊曝内幕 The Insider (1999)，迈克尔·曼，阿尔·帕西诺、罗素·克劳，8.2

LJ-1414A 午夜惊情 Sea of Love (1989)，7.4，阿尔·帕西诺

LJ-1415A 告诉蜜蜂 Tell It to the Bees (2018)，啦啦爱情佳作

LJ-1424B 变身特工（第3版）Spies in Disguise (2019)，7.5，美国，

喜剧 / 动作 / 科幻 / 动画

LJ-1428A 犯罪现场 A Witness out of the Blue (2019)，6.3，

尔冬升，古天乐 安志杰 刘心悠，犯罪悬疑

LJ-1429A 催眠·裁决Guilt by Design (2019)，5.8，

黎兆钧，张家辉 郑则仕 谷祖琳

LJ-1430A 亚当斯一家 The Addams Family (2019)，6.7， 续集电影，动画，1991年第一部8.5

LJ-1449 琼斯先生 Mr. Jones (2019)，7.2，波兰，提名柏林影展金熊奖，

阿格涅什卡·霍兰又一部苦大仇深揭露苏联黑历史的影片，英B，等第二版

展现二战前斯大林时代乌克兰大饥荒触目惊心的真相

LJ-1450 普罗米亚 PROMARE / プロメア‎ (2019)，8.4，

效果炸裂的热血机甲战斗大作 画风大胆 超级炫酷

LJ-1454 帕瓦罗蒂 Pavarotti (2019)，8.3，朗·霍华德，音乐传记，英B，等第二版

讲述世界著名男高音歌唱家 “高音C之王” 帕瓦罗蒂的歌剧人生

LJ-1458 毒枭没有假期 Holiday (2018)，非常大胆的展示强间和爆力

LJ-1459 标准之外The Specials（2019），8.5，

《触不可及》编导 奥利维埃·纳卡什、埃里克·托莱达诺再度携手，感人喜剧

LJ-1469A 钱/万诱金钱 (2019)Money，6.8，韩版《华尔街之狼》

LJ-1480A 屄死人之夜 /奇怪的夜晚 (2015) Night of Something Strange，QS，5.3

LJ-1482A 三岔口 Divergence (2005)，6.5，陈木胜，吴彦祖 郭富城 郑伊健

LJ-1483A 宝贝计划（134分钟加长版） Rob-B-Hood (2006) ，7.4，成龙

LJ-1484A 流感/战疫 TheFlu (2013)，7.7，韩国首部病毒灾难巨制

LJ-1485A 传染病 Contagion (2011)，7，史蒂文·索德伯格，

马特·达蒙、凯特·温丝莱特、玛丽昂·歌迪亚、格温妮丝·帕特洛、劳伦斯·菲什伯恩

LJ-1486A 返校 Detention(2019)，7.1，台湾畅销恐怖冒险解谜游戏，

金马奖最佳新导演、最佳改编剧本等五项大奖，涉及当年台湾白色恐怖的情节，

议题敏感且场面惊吓，创下口碑并累计了超越两亿新台币票房，此片豆瓣不存在！

LJ-1487 逃离阿富汗/兄弟会Leaving Afghanistan，俄罗斯战争大作，改编自真实故事

LJ-1488A 钟无艳 Wu Yen (2011)，6.9，杜琪峰，梅艳芳 张柏芝 郑秀文，貌似已收皇冠BD

LJ-1489A 蒙太奇 /重罪犯Montage(2013)，韩，8.1，德B+央视国配+3区

LJ-1490A 迷失死亡谷 / 盖瑞Gerry (2002)，7.4，格斯·范·桑特，马特·达蒙

LJ-1492A 帝一之国 Teiichi: Battle of SupremeHigh (2017)，日本学校政治喜剧，8.1

LJ-1493A 敲开天堂的门 Knockin' on Heaven'sDoor (1997)，男性版《末路狂花》，8.6

LJ-1499A 与魔鬼共骑（导演剪辑版）Ride with the Devil (1999)，7.6，李安，美国内战

LJ-1500A 众神与将军（导演剪辑版）Gods and Generals (2003)，罗伯特·杜瓦尔，8.0，

战争史诗，280分钟导演剪辑加长版

LJ-1501A 滑铁卢战役 Waterloo (1970)，8.6，谢尔盖·邦达尔丘克，战争史诗

LJ-1503A 九&歌 (2004)9 Songs，

独享维旺迪美A区1080p完整无删减版[较英版、德版1080i视频画质更佳]，

荟萃Tartan1区、法2、3区等各区

LJ-1504A 霜花店（足本导演加长版） A Frozen Flower，豆瓣无本片，

高丽国民间流传稗官野史中最具争议性的故事题材搬上大银幕

同性异性禁忌的爱情、宫闱斗争再加上大型战争场面

是继《王的男人》又一部编织出爱欲交缠的华丽史诗巨作

LJ-1508A 极地重生 (2001)As Far As My Feet Will Carry Me，8.4，德B+3，已收C区，

德国战争剧情佳作

LJ-1509A 纳粹追凶 Apt Pupil (1998)，7.1，布莱恩·辛格，改编自斯蒂芬·金《纳粹高徒》

LJ-1512A 3比4X10月/沸点/棒下不留情Boiling Point (1990)，7.3，

北野武自编自导自演犯罪动作片，堪称北野武式暴力美学风格的真正奠基之作

LJ-1513A 不可撤销 ？？ Irréversible (2002)，莫妮卡·贝鲁奇、文森特·卡索，

独享Accent 澳大利亚B区、鹰影业意大利B+多区

LJ-1513A 横道世之介 A Story of Yonosuke (2013)，8.8，日，超强治愈系爱情佳作

LJ-1515A 得闲炒饭 All about Love (2010)，7.1，许鞍华，同性爱情喜剧

LJ-1516A 总统班底 /惊天大阴谋/水门事件 All the President's Men (1976)，7.9，

艾伦·J·帕库拉，达斯汀·霍夫曼 罗伯特·雷德福，

根据水门事件真实历史改编，历尽艰辛揭开政治黑幕