LJ-0007A 2001太空漫游(全新50周年纪念4K修复版)

2001: A Space Odyssey(2001),8.3

LJ-0017A 复仇者联盟 The Avengers (2012),8.2,漫威超级英雄集结第1部,斯嘉丽·约翰逊

LJ-0018A 复仇者联盟2:奥创纪元 Avengers: Age of Ultro (2015),7.4,小罗伯特·唐尼

LJ-0019A 复仇者联盟3:无限战争 Avengers: Infinity War(2018),8.1, 克里斯·埃文斯

LJ-0061A 哥斯拉 Godzilla(1998)‎,7.1,4K版重制,罗兰·艾默里奇,让·雷诺

LJ-0062A 哥斯拉 Godzilla(2014),6.5,朱丽叶·比诺什客串

LJ-0063A 哥斯拉2:怪兽之王 Godzilla: King of the Monsters ‎ (2019),6.3,美,国配2.0

LJ-0094A 超体 Lucy (2014),7.2,吕克·贝松、斯嘉丽·约翰逊

LJ-0110A 蜘蛛侠:英雄远征 Spider-Man: Far fromHome‎ (2019),7.9(等 第二版)

LJ-0122A 毕业生(4K修复版)The Graduate,达斯汀·霍夫曼传世经 典

LJ-0136A 火腿,火腿/同妻共夫 A Tale of Ham and Passion (1992),6.2,

西班牙,比格斯·鲁纳,佩内洛普·克鲁兹、哈维尔·巴登

LJ-0137A 一条名叫旺达的鱼(4K修复版)A Fish CalledWanda (1988),7.7,美 喜剧

LJ-0138A 死亡诗社/春风化雨 Dead Poets Society (1989),9.0,豆排48

LJ-0140A 父辈的旗帜 Flags of Our Fathers (2006),7.6,克林特·伊斯特伍德

LJ-0150A 珠光宝气/蒂凡尼的早餐Breakfast at Tiffany's (1961),8.1,新版,奥黛丽·赫本

LJ-0151A 丑闻/挑情宝鉴(2003),7,裴勇俊、全度妍、李美淑

LJ-0162A 亚历山大大帝(终极剪辑版+最终剪辑版,2BD)Alexander (2004),7.5,

奥利佛·斯通史诗巨作,科林·法瑞尔、安吉丽娜·朱莉、方·基默、安东尼·霍普金斯

LJ-0172A~0174A 李安经典家庭三部曲:推手、喜宴、饮食男女 ,全新洗版

LJ-0180A 非常嫌疑犯/普通嫌疑犯 /刺激惊爆点/幕后嫌疑犯TheUsual Suspects

LJ-0181A 搏击会/搏击会(港)/斗阵俱乐部(台)/搏击俱乐部Fight Club,9.0

LJ-0192A 荒岛余生/浩劫重生(台)/劫后重生(港)Cast Away,8.6

罗伯特·泽米吉斯,汤姆·汉克斯

LJ-0193A 偷抢拐骗 /边个够我姜 Snatch,《两杆大烟枪》盖·里奇执导,原班人马大制作

IMDB评分8.3,豆瓣评分8.5

LJ-0194A 紫色The Color Purple,史蒂文·斯皮尔伯格,8.5

LJ-0202A 莎翁情史 Shakespeare in Love‎ (1998),7.3,约瑟夫·费因斯、格温妮斯·帕特洛

LJ-0203A 飞越疯人院 /飞越杜鹃窝 One Flew Over the Cuckoo's Nest(1975),9.1

LJ-0205A 我脑中的橡皮擦 A moment to remember,8.2,郑雨盛、孙艺珍

LJ-0214A 最后的武士 /末代武士(台)/The Last Samurai (2003),7.9,汤姆·克鲁斯

LJ-0215A 完美风暴/天摇地动(台)/惊涛骇浪(港)The Perfect Storm‎ (2000),7.6

沃尔夫冈·彼德森,乔治·克鲁尼、马克·沃尔伯格,经典灾难特效大作

LJ-0217A 华尔街之狼 The Wolf of Wall Street (2013),7.3,马丁·斯科塞斯,

莱昂纳多·迪卡普里奥、马修·麦康纳

LJ-0218A 战马 War Horse‎ (2011),8.1,史蒂文·斯皮尔伯格,杰瑞米·艾文

LJ-0222A 蜜桃成熟时 (数码修复版)Crazy Love (1993),5.6,李丽珍

LJ-0223A 赌城风云 Casino (1995),8.2,马丁·斯科塞斯,罗伯特·德尼罗、莎朗·斯通

LJ-0233A 小姐 / 下女诱罪 /指匠情挑The Handmaiden 아가씨‎ (2016),8.1,女同,朴赞郁

LJ-0230A 大黄蜂 Bumblebee‎ (2018),7,更新6区官方5.1,《变形金刚》系列首开外传

LJ-0231A 追风筝的人The Kite Runner (2007),8.2,美,剧情,金球最佳外语片提名

LJ-0232A 贝隆夫人 / 阿根廷,别为我哭泣(台) / 艾维塔 / Evita (1996),7.7,

艾伦·帕克,麦当娜、安东尼奥·班德拉斯

LJ-0233A 小姐 / 下女诱罪 /指匠情挑 / The Handmaiden / 아가씨‎ (2016),8.1

LJ-0235A 海王 Aquaman (2018),7.6,DC票房最高超英电影,温子仁,妮可·基德曼

LJ-0237A 艳舞女郎 Showgirls,百代法B区全新4K版,最优质视频,新增法B花絮

LJ-0245A 水性杨花 Easy Virtue ‎ (2008),7.5,英,杰西卡·贝尔

LJ-0251A 越战忠魂/军天壮志(港)/我们曾经是战士 We Were Soldiers (2002),7.6,

兰道尔·华莱士,梅尔·吉布森

LJ-0253A 妓女的荣耀 /婊子的荣耀(台)/我卖身但不卖尊严(港)Whores' Glory (2011),

德国,7.5,影片忠实记录全球各地妓女的真实生活,

从两性、婚姻和宗教观念等方面探讨娼妓文化

LJ-0255A 廊桥遗梦/麦迪逊之桥The Bridges of Madison County (1995),8.6,

克林特·伊斯特伍德、梅丽尔·斯特里普

LJ-0256A 英国病人 /英伦情人(台)/ 别问我是谁(港)The English Patient(1996),8.5,

朱丽叶·比诺什,奥斯卡金像奖 最佳影片,日本电影学院奖 最佳外语片

LJ-0257A 铁甲钢拳 Real Steel (2011),8.2,肖恩·利维,休·杰克曼

LJ-0259A 日瓦戈医生 Doctor Zhivago‎ (1965),8.5,大卫·里恩

LJ-0260A 了不起的盖茨比 The Great Gatsby (2013),

《红磨坊》导演巴兹·鲁赫曼,莱昂纳多·迪卡普里奥

LJ-0263A 卢旺达饭店/卢安达饭店 Hotel Rwanda ‎(2004),8.9,英国

LJ-0277A 人类之子/末代浩劫Children of Men,7.9,阿方索·卡隆,朱丽安·摩尔

LJ-0280A 霍华德庄园/此情可问天(25周年纪念4K修复版)HowardsEnd (1992),

英国,爱情,安东尼·霍普金斯、艾玛·汤普森

LJ-0281A 断线 /疏离世界(台)/断了线(港)Disconnect‎ (2012),8.0,

网上欺凌 网上卖淫 网上诈骗 网上卧底,串联四段故事 堪称网络版【巴别塔】

LJ-0282A 割喉岛 Cutthroat Island‎ (1995),6.8,

票房上出乎意料的败走麦城,不过仍然被誉为 男人必看的十部电影之一

《加勒比海盗》明显向其偷师,多年后海盗片兴起还其魅力

雷尼·哈林,吉娜·戴维斯

LJ-0289A 没女神探 L ove Detective‎ (2015),4.2,连诗雅

LJ-0290A 月升王国 Moonrise Kingdom (2012),8.2,韦斯·安德森,布鲁斯·威利斯

LJ-0291 情书 Love Letter,8.6,豆排50,岩井俊二代表作,没有之一

LJ-0292 生死狙击/狙击手/狙击生死线Shooter,安东尼·福奎阿,马克·沃尔伯格

LJ-0294A 圣殇 Pieta / 피에타‎ (2012),7.7,威尼斯电影节最高奖金狮奖,金基德

LJ-0302A 银河护卫队2 Guardians of the Galaxy Vol. 2

LJ-0314A 机械师 / 迷魂杀阵 THE_MACHINIST(2004),7.6 克里斯蒂安·贝尔

LJ-0314A 黑店狂想曲 Delicatessen‎ (1991),8.0,导演:马克·卡罗 / 让-皮埃尔·热内,

豆瓣高分荒诞奇幻佳作,奇瑰恣肆的别样浪漫,绝对的暗色风格

LJ-0316A 鸟瞰地球(2BD) Earthflight (2011),9.4,BBC全区国际版,

收录源种3区国粤配、央视国配

LJ-0330A 恋之罪 KOINOTSUMI,园子温 一刀未剪完整版,很*很暴力

LJ-0335A 方子传THE_SERVANT,改编自朝鲜著名古典艳情小说《春香传》

主仆vs母女 一场绵中有力的情欲角逐

LJ-0338A 花与爱丽斯 Hana & Alice,岩井俊二,铃木杏 / 苍井优

LJ-0339A 恶女花魁 Sakuran / さくらん‎ (2007),8.1,改编自漫画家安野洋子原著漫画,

土屋安娜性感出演,以女人的斗争为主线,描绘了男女之间的爱欲纠缠

LJ-0343A 欢迎来到东莫村 Welcome toDongmakgol / 웰컴 투 동막골 (2005),8.2,

LJ-1097A 一本漫画闯天涯 (数码修复版)My Hero‎ (1990),6.6,

梁家仁,周星驰 袁和平 (LBD-UU 7969)

LJ-1098A 狱中龙 (数码修复版)Dragon in Jail

LJ-1101A 九龙不败 The Invincible Dragon,陈果挑战动作类型!张晋再展武打实力

LJ-1104A 极限职业 /炸鸡特攻队Extreme Job,韩国史上No.1卖座喜剧,

超越《釜山行》、撼嬴《与神同行》

LJ-1105A 魔童 / 灵异乍现(台) / 明亮的燃烧 / Brightburn (2019),5.6,美国 恐怖

LJ-1107A 火箭人 Rocketman (2019),7.1,英伦国宝级乐坛巨星 埃尔顿·强 传记

LJ-1108A 新杀戮战警 /夏福特 / 辣手刑警 2:勉强父子档 / Shaft (2019),6.8,

塞缪尔·杰克逊,美A 第一版 (LBD-UU 7953)

LJ-0135A 迷失东京 Lost in Translation (2003),7.7,索菲亚·科波拉,斯嘉丽·约翰逊

LJ-0144A 龙纹身的女孩 The Girl with the Dragon Tattoo ,

大卫·芬奇,007丹尼尔·克雷格、鲁妮·玛拉领衔美国版《龙纹身的女孩》,豆8.0

LJ-0145A 蜘蛛网中的女孩 The Girl in the Spider's Web‎ (2018),6.1,英国,

美国版《龙纹身的女孩》续集,女主已开挂升级战神

导演: 费德·阿尔瓦雷兹,莱尔·芙伊

LJ-0176A 史密斯夫妇(自制无缝双T珍藏版)Mr. & Mrs. Smith (2005),7.7,

布拉德·皮特 / 安吉丽娜·朱莉

LJ-0179A 钢琴家/钢琴师/战地琴人The Pianist(2002),豆评 9.1,

奥斯卡最佳导演、男主,戛纳影展金棕榈大奖,罗曼·波兰斯基

LJ-0189A 魔鬼代言人The Devil's Advocate (1997),基努·里维斯、阿尔·帕西诺 、查理兹·塞隆

LJ-0190A 敢爱就来 /两小无猜/宝贝游戏 Love Me If You Dare (2003),8,

爱情版的《搏击会》,魔幻版的《失乐园》

LJ-0197A 原罪 Original Sin (2001),7.4,安东尼奥·班德拉斯、安吉丽娜·朱莉

LJ-0198A 低俗小说/黑色追缉令(台)/危险人物(港) Pulp Fiction,昆汀·塔伦蒂诺,8.8

LJ-0200A 奔腾年代/壮志奔腾/奔腾岁月Seabiscuit,8.4

LJ-0201A 致命黑兰/黑兰煞(台)/魅影杀机(港)Colombiana‎ (2011),7,

吕克·贝松 编剧,全新动作女英雄

LJ-0204A 中央车站 Central doBrasil/Central Station (1998),8.7,沃尔特·塞勒斯

LJ-0224A 春夏秋冬又一春/春去春又来(台)/春夏秋冬(港)

Spring,Summer,Fall,Winter...and Spring,8.5,金基德

LJ-0269A 感官世界 In the Realm of the Senses,大岛渚经典禁片

LJ-0271A 王牌对王牌 The Negotiator‎ (1998),8.5,F·加里·格雷,

塞缪尔·杰克逊、凯文·史派西

LJ-0272A 第九突击队9th Company (2005),7.4,事实改编,

以苏联入侵阿富汗事件为背景,卖座战争大作

LJ-0283A 钢铁侠Iron Man (2008),8.3,格温妮斯·帕特洛、米基·洛克、斯嘉丽·约翰逊

LJ-0284A 钢铁侠2 Iron Man 2 (2010),7.6,小罗伯特·唐尼、

LJ-0285A 钢铁侠3 Iron Man 3 (2013),7.8

LJ-0287A 最后的舞者 Mao's Last Dancer (2000), 8.2,导 布鲁斯·贝尔斯福德,陈冲

LJ-0288A 末代皇帝(3BD)The Last Emperor,8.8,贝纳尔多·贝托鲁奇无需多言经典,

豆瓣常年Top250之一,奥斯卡最佳影片、最佳导演等九项大奖

LJ-0306A 真爱至上 Love Actually,8.5,豆

排TOP250,艾玛·汤普森、凯拉·奈特莉、连姆·尼森

LJ-0362A 破镜谋杀案 The Mirror Crack'd(1980),7,2017运河影业德B,盖伊·汉弥尔顿

LJ-1103A 绝地隧战 /90分钟末日倒数 Take Point(2018) ,韩国 灾难片,4GBD25A 2242

LJ-1109A 安娜 Anna‎ (2019),7.5,吕克·贝松,萨莎·露丝(俄罗斯超模)、海伦·米伦

LJ-1111A 一条狗的使命2 A Dog's Journey (2019),6.9,

美国(第一部 已收 SJBD-2621A)

LJ-1112A 丧尸未逝 The Dead Don't Die (2019),5.7,吉姆·贾木许,比尔·默瑞

LJ-1113A 无人知晓 Nobody Knows 誰も知らない‎ (2004),9.1,剧情,是枝裕和

LJ-1114A 安娜贝尔 Annabelle ‎ (2014),6.6,美国,惊悚 / 恐怖

LJ-1115A 安娜贝尔2:诞生 Annabelle: Creation ‎ (2017),6.6,美国,惊悚 / 恐怖

LJ-1116B 安娜贝尔3:回家[第2版] Annabelle Comes Home (2019),5.8,美,恐怖

LJ-1119A 夜半歌声 The Phantom Lover (1995),7.9,于仁泰,张国荣 吴倩莲,2019年9月

LJ-1125A 如珠如宝 A Lifetime Treasure ‎ (2019),4.7,洪金宝、梁小龙

LJ-1127A 假面饭店 The Masquerade Hotel / マスカレード・ホテル (2019),6.7,犯罪

木村拓哉、长泽雅美

LJ-1130A 巨鳄风暴 Crawl(2019),5.8,美 恐怖

LJ-1131A 英雄无泪 Heroes Shed No Tears (1986),6.5,吴宇森

LJ-1132A 恶人传 /极恶对决The Gangster, The Cop, The Devil / 악인전‎ (2019),7.7,

韩国 黑帮片,又名:极恶对决(台) / 恶霸‧魔警‧杀人狂(港) / 109分钟

LJ-1134A 禁室培欲-爱的俘虏 Love Education ,伍文拯,坂上香织 伍允龙

LJ-1135 锅盖头4:回归法制 Jarhead: Law of Return (2019),3.7,美 战争

LJ-1136 自卫艺术 Art of Self-Defense (2019),7.9,黑色幽默

LJ-1139 双面生活 Doubles vies‎ (2018),7,奥利维耶·阿萨亚斯,朱丽叶·比诺什

LJ-1140A 急冻奇侠 The Iceman Cometh(1989),6.5,霍耀良,元彪、张曼玉、元华

LJ-1143A 情迷高跟鞋 High Heels/Tacones lejanos‎ (1991),7.9,阿莫多瓦,

近乎乱伦的谑恋,情感纠缠于悬疑和谋杀,法B全新2K版,好像已收TM

LJ-1145A 祈祷落幕时 The Crimes That Bind / 祈りの幕が下りる時‎ (2018),8.1,日本

LJ-1146A 岁月神偷 Echoes Of The Rainbow (2010),8.7,吴君如、任达华

LJ-1147A 你觉得我是谁 Celle que vouscroyez/Who You Think I Am (2019),7.6,法,

朱丽叶·比诺什

LJ-1150 七个会议 / 七つの会議 ‎ (2019),7.7,《半泽直树》福泽克雄导演 剧情片

LJ-1151A 控方证人 Witness for theProsecution (1957),9.6,

比利·怀德,泰隆·鲍华 / 玛琳·黛德丽 ,英B区MOC

LJ-1153A 塞伦盖蒂(2BD)Serengeti (2019)[BBC剧集],9.4,追踪非洲草原动物

LJ-1155A 恋恋笔记本 The Notebook (2004),8.5,豆170,瑞恩·高斯林、瑞秋·麦克亚当斯

LJ-1165A 霓裳情挑/吉娅 Gia (1998),7.9,安吉丽娜·朱莉、费·唐纳薇

LJ-1166A 无姓之人 Mr. Nobody(2009),8.2,加拿大 获奖作品,黛安·克鲁格

LJ-1169 花生酱猎鹰The Peanut Butter Falcon(2019) ,8,美,冒险

LJ-1170 别告诉她(第2版)The Farewell‎ (2019),7.3,

荣获金球奖最佳女主角奖,提名金球奖最佳外语片奖

LJ-1173 麂皮大导杀上瘾/鹿皮 Le daim/Deerskin‎ (2019),7.4,法,喜剧

LJ-1175A 聊斋艳谭 ,经典艳情系列首度蓝光化,蓝乃才,叶子楣

LJ-1177A 卫斯理传奇 ‎ (1987),6.6,泰迪·罗宾,许冠杰 王祖贤 狄龙

LJ-1178A 徒手攀岩 Free Solo,奥斯卡最佳纪录长片,IMDB评分8.3,豆瓣8.9

LJ-1180 科林尼案The Collini Case‎ (2019),7.6,德国,犯罪

LJ-1181A 百元之恋 100 Yen's Love/ 百円の恋‎ (2014),8.3,日本,运动

LJ-1184A 人民英雄 (高清修复版)People's Hero,狄龙、梁朝伟、梁家辉

LJ-1188A 紧急救命 剧场版 / 空中急诊英雄(台) / 紧急救命电影版 /

Code Blue the Movie / コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-‎ (2018) ,8,

国民女友新垣结衣 山下智久 户田惠梨香

燃烧十年 迎难而上 用生命创造奇迹

LJ-1190A 独自等待Waiting Alone,8.2,夏雨、李冰冰

LJ-1191A 杀戮时刻 A Time to Kill (1996),7.5,经典犯罪,

乔·舒马赫,马修·麦康纳、桑德拉·布洛克、塞缪尔·杰克逊、凯文·史派西

LJ-1195A 星守之犬 Star Watching Dog,8.2,日

LJ-1199B 天使陷落 Angel Has Fallen (2019),6.4,杰拉德·巴特勒、摩根·弗里曼

LJ-1200A 红颜祸水 /绝代宠妓Dangerous Beauty(1998),7.5,美 传记

LJ-1207A 冒险王‎ (1996) ,6.7,程小东,李连杰 关之琳 金城武

LJ-1209A 瞒天杀局 /破绽 Fracture(2007),7.3, 安东尼·霍普金斯

LJ-1212A 豺狼计划 Cry Wolf‎ (2005),7.3,经典烧脑惊悚犯罪佳作

LJ-1215A 血战冲绳岛 The Battle of Okinawa / 激動の昭和史 沖縄決戦‎ (1971),6.3,

反映太平洋战争中最血腥、最惨烈的战役

本片完全站在日本的立场上看待冲绳岛战役,是片面的,大家批判性观看!

LJ-1218A 生死停留 Stay‎ (2005),7.5,高智商烧脑悬疑佳作

疑幻似真的一切,是虛假幻象,是另一異度空間,還是心理作祟?!

伊万·麦克格雷格、娜奥米·沃茨

LJ-1219A 缘分天注定 Serendipity (2001),7.6,约翰·库萨克、凯特·贝金赛尔

LJ-1228A 周末同床 Marriage is a Crazy Thing,情瑟大作,严政花!

LJ-1231A 证人‎ (2008),7.2,林超贤,谢霆锋 / 张静初 / 张家辉 / 苗圃 / 廖启智

LJ-1233A 无敌幸运星,6.9,周星驰 / 吴君如 / 陈友 / 黄秋生

LJ-1234A 没有出口的海 Sea Without Exit / 出口のない海‎ (2006),6.9,日本二战大作

LJ-1236A 高度怀疑Beyond a Reasonable Doubt‎ (2009),7.2,迈克尔·道格拉斯

本片根据德国表现主义电影大师弗列兹·郎1956年的经典悬疑犯罪大作改编

LJ-1239A 恋爱假期 The Holiday (2006),7.7, 卡梅隆·迪亚兹、凯特·温丝莱特

LJ-1242A 莎拉的钥匙 / 隔世心锁 Sarah's Key (2010),8.1,战争剧情佳作

讲述二战期间发生在法国巴黎东赛馆事件中的一个悲伤的故事

LJ-1243A 解构生活 / 欲望迷城 / 非法入侵 / Breaking and Entering (2006),7.4,

美国,爱情 / 惊悚,朱丽叶·比诺什

LJ-1259A 居家男人 /扭转奇迹 The Family Man ,8.1,尼古拉斯·凯奇

LJ-1262A 漂浪青春 Drifting Flowers,豆瓣评分7.5分

获柏林影展泰迪熊奖的周美玲导演少见的同性剧情佳作

LJ-1264A 弗莱蒙与希特伦(又名:火焰与香橼)Flammen& Citronen,7.5,

丹麦德国捷克三国合拍的战争惊悚佳作,取材于二战时期真实的历史人物事件

丹麦历史上制作成本最高的电影之一

LJ-1265A 铁三角 Triangle (2007),6.4,导演: 徐克 / 林岭东 / 杜琪峰

主演: 古天乐 / 任达华 / 孙红雷 / 林家栋 / 林熙蕾

LJ-1268A 八面埋伏 Mindhunters ‎ (2004),7.6,雷尼·哈林,方·基默

LJ-1270A 星际探索(第2版)Ad Astra ‎ (2019),7,布拉德·皮特 / 汤米·李·琼斯

LJ-1279A 失控陪审团 Runaway Jury (2003),8.0,高分法庭伦理剧,复杂离奇出人意料

约翰·库萨克 / 吉恩·哈克曼 / 达斯汀·霍夫曼 / 蕾切尔·薇兹

LJ-1280A 死亡解剖 Vital ヴィタール‎ (2004),7,日系cult大师 冢本晋也 18禁惊悚力作

威尼斯电影节特别呈现作品,一场与死亡较量的爱情,一次用死亡拯救生命的搏斗

主演: 浅野忠信 / 柄本奈美 / Kiki/ 串田和美

LJ-1281A 江湖告急 Jiang hu: The Triad Zone‎ (2000),7.6,

林超贤,梁家辉 吴君如 陈奕迅 黄秋生 张耀扬 谷祖琳

LJ-1288A 虫师(电影版)Mushi-Shi: The Movie (2006),6.6,导演: 大友克洋

改编自超高人气同名漫画,提名威尼斯影展金狮奖,小田切让、苍井优

LJ-1303 朱迪(第2版)Judy (2019),7.3,

LJ-1316A 听说 Hear Me(2019),8.1,彭于晏、陈意涵、陈妍希领衔高评价佳作

LJ-1318A 烈火情人 Damage,杰瑞米·艾恩斯、朱丽叶·比诺什,经典情色大作,路易·马勒

LJ-1321A 女魔头 Monster,7.7-7.1,理兹·塞隆 / 克里斯蒂娜·里奇

LJ-1322A 鬼伎回忆录 Imprint,三池崇史经典恐怖片

LJ-1325A 借着雨点说爱你 【原始日本版】 Be with You,8.5,竹内结子 / 中村狮童

LJ-1328A 捡来的孩子 / 认养一段公路 / Adopt a Highway (2019),7.2,伊桑·霍克

LJ-1334 马丁·伊登 Martin Eden‎ (2019),8.1,

提名2019威尼斯 金狮奖,荣获威尼斯最佳男演员奖

LJ-1336 双子杀手 Gemini Man (2019),7,李安,威尔·史密斯

LJ-1337 灯塔 The Lighthouse (2019),7.8,加拿大,奇幻 / 恐怖

LJ-1363A 破浪 Breaking the Waves (1996),,拉斯·冯·提尔,

戛纳影展主竞赛单元评审团大奖,美国CC蓝光4K+多区

LJ-1366A 巴黎Q娘 Q(2011),6.1

LJ-1371A 昨日殺神/我不是杀手 Non sono un assassino (2019),5.8,意大利

LJ-1372A 盛夏的猎户座 /i-77潜艇风暴/Battle Under Orion/真夏のオリオン‎(2009),6.9,

筱原哲雄,玉木宏、北川景子

LJ-1374A 海洋:我们的蓝色星球 Oceans: Our BluePlanet (2018),8.5,英国,纪录片

LJ-1375A 委托人 / 依赖人/The Client (2011), 7.3,韩国,犯罪 / 惊悚

LJ-1376A 梅兰芳 (2008) Forever Enthralled,6.9,陈凯歌,黎明、章子怡、孙红雷、陈红

LJ-1377A 如月疑云 キサラギ (2007)Kisaragi,8.1,密闭空间里悬疑推理神作

LJ-1380A 黑炮事件(1985)The Black CannonIncident,8.3,黄建新 先锋三部曲 之一

LJ-1383A 金色梦乡 ゴールデンスランバー (2010),8.4,堺雅人 / 竹内结子

LJ-1385A 误杀瞒天记 Drishyam (2015),8.2,印度高智商犯罪电影神作

LJ-1386A 月满轩尼诗Crossing Hennessy (2010),6.7,张学友、汤唯、李修贤、安志杰

LJ-1400A 失踪宝贝 Gone Baby Gone (2007),7.7,本·阿弗莱克编导,摩根·弗里曼

LJ-1401A 真相至上 Nothing But the Truth (2008),8.3,凯特·贝金赛尔,惊悚

LJ-1403A 非常冲突/足迹 Sleuth (2007),7.5,迈克尔·凯恩、裘德·洛,猫鼠大战

提名威尼斯影展金狮奖

LJ-1405A 终极证人The Client (1994),7.6,苏珊·萨兰登、汤米·李·琼斯

LJ-1406A 一级谋杀 Murder in the First (1995),8.6,克里斯蒂安·史莱特,黑狱风云

LJ-1410A 阅后即焚 / CIA光碟离奇失窃案 Burn After Reading (2008),7.1,科恩兄弟,

黑色喜剧犯罪佳作,乔治·克鲁尼、布拉德·皮特

LJ-1412A 惊曝内幕 The Insider (1999),迈克尔·曼,阿尔·帕西诺、罗素·克劳,8.2

LJ-1414A 午夜惊情 Sea of Love (1989),7.4,阿尔·帕西诺

LJ-1415A 告诉蜜蜂 Tell It to the Bees (2018),啦啦爱情佳作

LJ-1424B 变身特工(第3版)Spies in Disguise (2019),7.5,美国,

喜剧 / 动作 / 科幻 / 动画

LJ-1428A 犯罪现场 A Witness out of the Blue (2019),6.3,

尔冬升,古天乐 安志杰 刘心悠,犯罪悬疑

LJ-1429A 催眠·裁决Guilt by Design (2019),5.8,

黎兆钧,张家辉 郑则仕 谷祖琳

LJ-1430A 亚当斯一家 The Addams Family (2019),6.7, 续集电影,动画,1991年第一部8.5

LJ-1449 琼斯先生 Mr. Jones (2019),7.2,波兰,提名柏林影展金熊奖,

阿格涅什卡·霍兰又一部苦大仇深揭露苏联黑历史的影片,英B,等第二版

展现二战前斯大林时代乌克兰大饥荒触目惊心的真相

LJ-1450 普罗米亚 PROMARE / プロメア‎ (2019),8.4,

效果炸裂的热血机甲战斗大作 画风大胆 超级炫酷

LJ-1454 帕瓦罗蒂 Pavarotti (2019),8.3,朗·霍华德,音乐传记,英B,等第二版

讲述世界著名男高音歌唱家 “高音C之王” 帕瓦罗蒂的歌剧人生

LJ-1458 毒枭没有假期 Holiday (2018),非常大胆的展示强间和爆力

LJ-1459 标准之外The Specials(2019),8.5,

《触不可及》编导 奥利维埃·纳卡什、埃里克·托莱达诺再度携手,感人喜剧

LJ-1469A 钱/万诱金钱 (2019)Money,6.8,韩版《华尔街之狼》

LJ-1480A 屄死人之夜 /奇怪的夜晚 (2015) Night of Something Strange,QS,5.3

LJ-1482A 三岔口 Divergence (2005),6.5,陈木胜,吴彦祖 郭富城 郑伊健

LJ-1483A 宝贝计划(134分钟加长版) Rob-B-Hood (2006) ,7.4,成龙

LJ-1484A 流感/战疫 TheFlu (2013),7.7,韩国首部病毒灾难巨制

LJ-1485A 传染病 Contagion (2011),7,史蒂文·索德伯格,

马特·达蒙、凯特·温丝莱特、玛丽昂·歌迪亚、格温妮丝·帕特洛、劳伦斯·菲什伯恩

LJ-1486A 返校 Detention(2019),7.1,台湾畅销恐怖冒险解谜游戏,

金马奖最佳新导演、最佳改编剧本等五项大奖,涉及当年台湾白色恐怖的情节,

议题敏感且场面惊吓,创下口碑并累计了超越两亿新台币票房,此片豆瓣不存在!

LJ-1487 逃离阿富汗/兄弟会Leaving Afghanistan,俄罗斯战争大作,改编自真实故事

LJ-1488A 钟无艳 Wu Yen (2011),6.9,杜琪峰,梅艳芳 张柏芝 郑秀文,貌似已收皇冠BD

LJ-1489A 蒙太奇 /重罪犯Montage(2013),韩,8.1,德B+央视国配+3区

LJ-1490A 迷失死亡谷 / 盖瑞Gerry (2002),7.4,格斯·范·桑特,马特·达蒙

LJ-1492A 帝一之国 Teiichi: Battle of SupremeHigh (2017),日本学校政治喜剧,8.1

LJ-1493A 敲开天堂的门 Knockin' on Heaven'sDoor (1997),男性版《末路狂花》,8.6

LJ-1499A 与魔鬼共骑(导演剪辑版)Ride with the Devil (1999),7.6,李安,美国内战

LJ-1500A 众神与将军(导演剪辑版)Gods and Generals (2003),罗伯特·杜瓦尔,8.0,

战争史诗,280分钟导演剪辑加长版

LJ-1501A 滑铁卢战役 Waterloo (1970),8.6,谢尔盖·邦达尔丘克,战争史诗

LJ-1503A 九&歌 (2004)9 Songs,

独享维旺迪美A区1080p完整无删减版[较英版、德版1080i视频画质更佳],

荟萃Tartan1区、法2、3区等各区

LJ-1504A 霜花店(足本导演加长版) A Frozen Flower,豆瓣无本片,

高丽国民间流传稗官野史中最具争议性的故事题材搬上大银幕

同性异性禁忌的爱情、宫闱斗争再加上大型战争场面

是继《王的男人》又一部编织出爱欲交缠的华丽史诗巨作

LJ-1508A 极地重生 (2001)As Far As My Feet Will Carry Me,8.4,德B+3,已收C区,

德国战争剧情佳作

LJ-1509A 纳粹追凶 Apt Pupil (1998),7.1,布莱恩·辛格,改编自斯蒂芬·金《纳粹高徒》

LJ-1512A 3比4X10月/沸点/棒下不留情Boiling Point (1990),7.3,

北野武自编自导自演犯罪动作片,堪称北野武式暴力美学风格的真正奠基之作

LJ-1513A 不可撤销 ?? Irréversible (2002),莫妮卡·贝鲁奇、文森特·卡索,

独享Accent 澳大利亚B区、鹰影业意大利B+多区

LJ-1513A 横道世之介 A Story of Yonosuke (2013),8.8,日,超强治愈系爱情佳作

LJ-1515A 得闲炒饭 All about Love (2010),7.1,许鞍华,同性爱情喜剧

LJ-1516A 总统班底 /惊天大阴谋/水门事件 All the President's Men (1976),7.9,

艾伦·J·帕库拉,达斯汀·霍夫曼 罗伯特·雷德福,

根据水门事件真实历史改编,历尽艰辛揭开政治黑幕