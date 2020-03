SJ-0630B 沉睡魔咒(第二版)Maleficent,加日2,加4K版全景声

SJ-0722C 教父2(第三版)The Godfather: Part Ⅱ,加全新东影上译国配组成四国配

SJ-0723C 教父3(第三版)The Godfather: Part ⅡI,加全新东影上译国配组成三国配

SJ-0885B 消失的爱人(第二版) Gone Girl (2014),8.7,豆排104,大卫·芬奇

SJ-1036 低入尘埃/百老汇熟男日记 The Humbling (2014),6.8,阿尔·帕西诺

SJ-1043 涉足荒野 Wild (2014) ,7.6,瑞茜·威瑟斯彭

SJ-1048A 游 /遊 Voyage (2013),4.7,云翔又一引发香港年度争议影片,

因于「男女同志」电影之贡献获芝加哥国际电影节颁发 ”艺术成就大奖”

SJ-1057 致胜王牌 Wild Card (2015)???西蒙·韦斯,杰森·斯坦森

SJ-1058A 恋恋山城+甘泉玛侬(2BD) ???

SJ-1077 子弹 Bullet (2014),4.3,丹尼·特乔 阳刚动作火爆猛片

SJ-1081 刺客复仇 VENGEANCE OF AN ASSASSIN / เร็วทะลุเร็ว‎ (2014),4.9,泰拳

SJ-1088A 砂之器 Suna no utsuwa/砂の器‎ (1974),8.2,野村芳太郎,4K版,上译国配

SJ-1091 法国缉毒风云 La French (2014) ,6.9,火爆动作

SJ-1093 血色孤语 The Voices (2014),7.2,喜剧 / 犯罪

SJ-1143B 纽约黑帮(第二版)Gangs of New York(2002),7.5,加独家VCD国配

SJ-1354B 阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄(5日版0周年纪念4K修复限量收藏版,第二版,双BD)

Lawrence of Arabia,奥斯卡最佳影片、最佳导演等七项大奖

SJ-1477B 勇敢的心/惊世未了缘(第二版)(双BD)Brave Heart

奥斯卡最佳影片、导演、摄影、最音效剪辑、化妆,换高清音轨为4K版全景声

梅尔·吉布森、苏菲·玛索

SJ-1604B 晴空血战史(第二版) Twelve O'Clock High(1949),8.2,二战,

格利高里·派克,洗版导评中文字幕,第一版BD貌似未受

SJ-1820B 传染病/世纪战疫(第二版)Contagion‎ (2011),7,史蒂文·索德伯格,

马特·达蒙、凯特·温丝莱特、玛丽昂·歌迪亚、格温妮丝·帕特洛、劳伦斯·菲什伯恩

SJ-2077B 诺丁山/摘星奇缘(第二版)Notting Hill,朱莉娅·罗伯茨、休·格兰,7.9

SJ-2092B 紫雨 (全新音画修复重制版,第二版)Purple Rain‎ (1984),7.7,

曾与迈克尔·杰克逊在歌坛上齐名争锋多年,音乐神话Prince “王子” 经典自传电影,

获奥斯卡最佳原创歌曲奖,神话已逝,以此缅怀。

音画修复重制版全新制作,音轨换新版DTS-HD 5.1

SJ-2151B 谋杀绿脚趾/大保龄离奇绑架(第二版)The Big Lebowski,8.2,

科恩兄弟经典,加4KUHD版DTS:X音轨

SJ-2627B 英雄(导演剪辑加长版)(第二版) Hero,张艺谋,

2019新发韩A区更优画质视频,李连杰 / 梁朝伟 / 张曼玉 / 章子怡 / 陈道明

SJ-3134B 勇敢者游戏2:再战巅峰 Jumanji: The Next Levell‎ (2019),6,巨石强森

SJ-3145A 星球大战9:天行者崛起 Star Wars: The Rise of Skywalker‎ (2019),6.4,

“星球大战后传三部曲” 最终章

SJ-4050A 欲色迷宫/魔鬼情人 Demonlover (2002),6.3,奥利维耶·阿萨亚斯

SJ-4052A 浩劫妙冤家 Swept Away‎ (2002),6.3,盖·里奇编导捧当年老婆麦当娜

SJ-4053A 听说 Hear Me,8.1,彭于晏,台湾 爱情

SJ-4061A 蓝色电影 Blue Movie (1971),5.2,荷兰,QS

SJ-4062A 将军之夜 The Night of the Generals (1967),7.7,尤里卡英B,

彼得·奥图尔,二战背景悬疑片

SJ-4064A 证人/灭口大追杀Witness‎ (1985),7.2,哈里森·福特

SJ-4065A 猎捕游戏 The Hunted (2003),6.5,汤米·李·琼斯

SJ-4066A 狂野之河 The River Wild,梅丽尔·斯特里普,经典冒险犯罪,7.5,柯蒂斯·汉森

SJ-4067A 纽约的秋天 Autumn in New York (2000),6.4,陈冲,薇诺娜·瑞德、理查·基尔

SJ-4068A 堪萨斯情仇 Kansas City (1996),,7.3,罗伯特·奥特曼

SJ-4077A 魔鬼悍将 Men of War (1994),6.3,龙格尔

SJ-4078A 白玫瑰在行动 /白玫瑰The White Rose‎ (1982),7.7,经典反战电影,上译配音

SJ-4081A 叛舰喋血记(1984版) The Bounty,7.3,英国

梅尔·吉布森、安东尼·霍普金斯、劳伦斯·奥利弗、丹尼尔·戴-刘易斯、连姆·尼森

SJ-4094A 好莱坞庄园 /银色杀机 Hollywoodland (2006),6.6,

艾德里安·布洛迪、戴安·琳恩、本·阿弗莱克、鲍勃·霍斯金斯

SJ-4100A 赎金危情 The Clearing‎ (2004),6.4,罗伯特·雷德福、海伦·米伦、威廉·达福

SJ-4103A 圣战骑士 A Knight's Tale‎ (2001),7.3,希斯·莱杰

SJ-4105A 安娜 Anna (2019),7.7,吕克·贝松

SJ-4106A 安娜贝尔3:回家Annabelle Comes Homee‎ (2019),5.9,

SJ-4107A 阿拉丁(2019真人版)Aladdin‎ (2019),7.6,盖·里奇,威尔·史密斯

SJ-8420A 阿拉丁(2019真人版)(3D版)Aladdin(2019),7.6,盖·里奇,威尔·史密斯

SJ-4108A X战警:黑凤凰 Dark Phoenix(2019),5.9

SJ-4109A 蜘蛛侠:英雄远征 Spider-Man: Far from Home‎ (2019),7.8,塞缪尔·杰克逊

SJ-4112A 新杀戮战警 /夏福特Shaft‎ (2019),6.8

塞缪尔·杰克逊经典作品《杀戮战警》19年后迎来续作

SJ-4113A 鬼娃回魂(2019)Child's Play,重启之作

SJ-4114A 疾速备战 John Wick: Chapter 3 -Parabellum,

基努·里维斯、哈莉·贝瑞、劳伦斯·菲什伯恩7.9

SJ-4115A 绝地隧战 /90分钟末日倒数 Take Point (2018),5.3,韩,动作强片

SJ-4116A 哥斯拉2:怪兽之王 Godzilla: King of theMonsters (2019),6.3

SJ-4121A 一本漫画闯天涯 (数码修复版)My Hero (1990),6.6,周星驰,柏安妮

SJ-4124A 黑太阳731续集之杀人工厂 Laboratory of the Devil

(已收 LJ-1121A,无德2英语音轨)

SJ-4125A 黑太阳731完结篇死亡列车 Men Behind the Sun 3: A Narrow Escape

(已收 LJ-1122A,无德2英语音轨)

SJ-4128A 黑衣人:全球追缉 Men in Black International (2019),5.6,

克里斯·海姆斯沃斯、艾玛·汤普森、连姆·尼森

SJ-4130A 失控陪审团 Runaway Jury,8.0,

约翰·库萨克、吉恩·哈克曼、达斯汀·霍夫曼、蕾切尔·薇兹

SJ-4138A 斩 Killing,冢本晋也,苍井优,武士电影,

金狮奖提名,日本《电影旬报》2018年度十佳影片之一

SJ-4139A 刺客战 /传话的人Message Man (2018),5.2,

印尼无脑动作爽片,《突袭》类打得血浆四溅

SJ-4140A 狮子王(2019真狮版)The Lion King‎ (2019),7.3,等国配5.1

SJ-4141A 人皮灯笼(1993) (高清修复版)Ghost Lantern,6.8,

王晶编剧、刘伟庆导演,梁家辉、邱淑贞

SJ-4142A 聊斋艳谭1:艳魔大战 Erotic Ghost Story( SJ-4143A 聊斋艳谭续集 ,已收到)

蓝乃才导演,叶子楣、文素、工藤瞳、单立文

SJ-4144A 聊斋艳谭3:灯草和尚 Erotic Ghost Story 3,已故巨星陈宝莲惊艳领衔

SJ-4152A 与鸭共舞 (高清修复版),叶玉卿 任达华

SJ-4153A 罗伦佐的油 Lorenzo's Oil,8.5,苏珊·萨兰登

SJ-4154A 生死豪情 Courage Under Fire‎ (1996),7.5,丹泽尔·华盛顿、梅格·瑞恩,战争

SJ-4157A 人民英雄 (高清修复版)‎ (1987),7.8,尔冬升,梁朝伟、狄龙

SJ-4160A 岁月风云之、上海皇帝 ,吕良伟 / 郑则仕 / 徐锦江 / 刘嘉玲

SJ-4161A 上海皇帝之、雄霸天下 ,吕良伟 / 郑则仕 / 徐锦江 / 刘嘉玲

SJ-4166A 他们已不再变老 (第二版)They Shall Not Grow Old (2018),9.1,彼得·杰克逊

SJ-4168A 我左眼见到鬼 My Left Eye Sees Ghosts‎ (2002),7.2,

杜琪峰、韦家辉、游乃海,郑秀文、刘青云

SJ-4169A 决战紫禁之巅 The Duel,刘德华、张家辉、郑伊健、赵薇、杨恭如

SJ-4170A 落魄贵妇与她的畸形儿 (硬核国际长版)The Sinful Dwarf (1974),5.1,

丹麦*虐情瑟经典

SJ-4171A 沉默 /沉默的目击者 / 全民目击 / Heart Blackened /침묵‎ (2017),5.9,

韩国,犯罪、惊悚,崔岷植

SJ-4172A 天使陷落 Angel Has Fallen(2019),6.4,杰拉德·巴特勒 / 摩根·弗里曼

SJ-4175A 会说话的墙 Talking Walls(1987),3.1,美,

奥地利一代尤物 西碧尔·丹宁领衔经典情瑟

SJ-4176A 我老婆唔够秤 /我老婆未满十八岁 My Wife Is 18‎ (2002),6.5

SJ-4177A 我老婆唔够秤II:我老公唔生性/我老公不靠谱 My Sassy Hubby‎ (2012),6.5

导演 阮世生,郑伊健 / 蔡卓妍

SJ-4178A 阴曹使者 The Divine Fury / 사자‎ (2019),6.3,韩 恐怖

SJ-4179A 空气人偶 Air Doll,是枝裕和经典奇幻情瑟,韩国女星裴斗娜大胆裸露化身充气娃娃

SJ-4180A 达芬奇密码(10周年纪念4K修复剧场版)The Da Vinci Code (2006),7.3,

朗·霍华德,汤姆·汉克斯 / 奥黛丽·塔图 / 让·雷诺

SJ-4181A 雪暴 Savage (2018),6.2,大陆,动作、犯罪

SJ-4183A 极限职业 /炸鸡特攻队 Extreme Job (2019),7.2,

韩国史上No.1卖座喜剧,超越《釜山行》 撼嬴《与神同行》

SJ-4185A 神奇女人(2K修复版) Wonder Women‎ (1973),4.6,

Vinegar Syndrome情瑟修复经典

SJ-4191A 九霄云外 Outland‎ (1981),6.1,肖恩·康纳利,经典科幻动作

SJ-4192A 白夜雄鹰 The Fourth War(1990),5.6,动作名导 约翰·弗兰克海默 执导,

美俄军官擅启战端于边境,开展私人战役

SJ-4193A 哈法欧尼 Halfaouine: Child of theTerraces (1990),7,阿拉伯电影百佳之一

探索童年与性作品,伊斯兰教国家竟也能有如此大尺度之作着实让人讶异,

难怪当年在法国戛纳电影节放映后在整个阿拉伯世界都引起轰动

SJ-4194A 不知不觉诱惑你 Frivolous Lola,丁度·巴拉斯经典,箭影英B

SJ-4196A 养杀人鬼的女人 / 殺人鬼を飼う女‎ (2019),5.0,《午夜凶铃》导演中田秀夫

SJ-4197A 公子多情 The Greatest Lover‎ (1988),7.1,周润发 / 梅艳芳 / 利智 / 李美凤

SJ-4198A 十一天十一夜 11 Days 11 Nights:Part 1 - Fantasy Becomes Reality

全新2K修复版,乔·达马托风靡世界情瑟佳作

SJ-4205A 黑骏马 / 黑美人 Black Beauty (1994),豆8.6~ Imdb 6.6,温情

SJ-4207A 黑天使 Senso '45,丁度·巴拉斯经典,Alive德B

SJ-4208A 战争游戏 /真假战争(30周年纪念版)WarGames (1983),7.3,美 科幻

SJ-4209A 武器的选择 Choice of Arms‎ (1981),7,凯瑟琳·德纳芙,犯罪

SJ-4210A 桃姐 A Simple Life 2012,8.3,许鞍华,刘德华、叶德娴、秦海璐

SJ-4211A 影与雾 Shadows and Fog (1991),7.1,伍迪·艾伦自编自导自演

SJ-4217A 守法公民/重案对决(导演剪辑加长版)Law Abiding Citizen,8.0,

杰米·福克斯、杰拉德·巴特勒

SJ-4218A 武状元苏乞儿 King of Beggars(1992),7.3,周星驰 / 张敏 / 吴孟达 / 徐少强

SJ-4219A 蒙哥/狐獴家庭 The Meerkats,9.2,东京国际电影节丰田地球奖特别奖

SJ-4220 舞女大盗 /拉客 / Hustlers (2019),6.6,吴恬敏、詹妮弗·洛佩兹

SJ-4222A 黑狮震雄风The Wind and the Lion(1975),6.4,

肖恩·康纳利,美国寡妇感动阿拉伯大盗

SJ-4227A 第一滴血5:最后的血(第三版) Rambo: Last Blood (2019),7.5,史泰龙

SJ-4229A 爱是一场盛宴 /巴黎红灯区(港) / 巴黎A片现场(台) / Paris Pigalle (2018),5.6,

一湿到底,为求打击瑟情行业洗钱歪风,警察竟然得下海卧底拍*片!

SJ-4230A 桃色追捕令 /惊唇劫Kiss the Girls (1997),6.6,摩根·弗里曼、艾什莉·贾德

SJ-4231A 午夜情挑 The Other Side ofMidnight (1977),7.3,苏珊·萨兰登

SJ-4232A 高度怀疑 Beyond a Reasonable Doubt (2009),7.2,美国 / 犯罪,

迈克尔·道格拉斯,大陆C区DTS-HD 5.1无损国配

SJ-4233A 破绽 / 瞒天杀局 / Fracture (2007),7.3,美国,犯罪,安东尼·霍普金斯

SJ-4234A 学生眼中的女老师 Female Teacher: In Front Of The Students,6.2,

女教師 生徒の眼の前で‎ (1982),上垣保朗,三東ルシア、岡里奈、嵯峨美京子

SJ-4235A 准备好了没 /弑婚游戏(第二版)Ready or Not (2019),6.8,加拿大,恐怖

SJ-4236A 狗镇 Dogville,8.4,拉斯·冯·提尔,妮可·基德曼

SJ-4237A 苏芬战争 (197分钟导演剪辑版)Winter War (1989),7.7,芬兰史诗战争电影

柏林国际电影节金熊奖最佳影片,

弱国芬兰敢于抵抗俄国红军侵略的精神力量究竟来自何处?

SJ-4238 唐顿庄园 电影版 Downton Abbey (2019),8.2,英国,剧情

SJ-4239A 一九四二 /1942 Back To 1942‎ (2012),7.7,

冯小刚,张国立、徐帆、陈道明、 艾德里安·布洛迪、蒂姆·罗宾斯

SJ-4240A 江边旅馆 Hotel by the Rive / 강변호텔‎ (2018),7.2,

韩国作家电影第一人洪尚秀2019新作,缪斯女神 金敏喜 主演

SJ-4246A 星际探索(第二版)Ad Astra (2019),7,等国配5.1,布拉德·皮特、汤米·李·琼斯

SJ-4247 女特工/双面特务The Operative (2019),6.5,法,黛安·克鲁格

SJ-4249A 漫长的告别 A Long Goodbye 、長いお別れ‎ (2019),8.1,剧情,

中野量太,苍井优 / 竹内结子 / 山崎努

SJ-4250A 彗星美人(4K扫描修复版) All About Eve,玛丽莲·梦露传世经典,

1951年第23届奥斯卡金像奖最佳影片、最佳导演等6项大奖,贝蒂·戴维斯

CC标准收藏美A+多区

SJ-4253A 地球停转之日 The Day the EarthStood Still(2008),5.7,

基努·里维斯、詹妮弗·康纳利

SJ-4254A 追随/致命追踪 Following,8.9,克里斯托弗·诺兰处女作,CC标准美A

SJ-4256A 奇妙的家族/抢钱大尸杀 The Odd Family: Zombie On Sale /기묘한 가족‎ (2019),

尸团领军疯狂爆笑喜剧,豆瓣评分高达7.1

SJ-4257A 0.0兆赫 0.0MHz (2019),5,韩国灵异恐怖电影 改编自同名人气漫画

SJ-4258A 沉默生机 Don't Say a Word (2001),6.6,

迈克尔·道格拉斯、肖恩·宾、已故女星布莱特妮·墨菲,犯罪惊悚

SJ-4260A 行骗天下JP:浪漫篇 / 信用欺诈师JP:香港浪漫篇(港) / 行骗天下 电影版,

The Confidence Man: The Movie / コンフィデンスマンJP‎ (2019),8.2,

日A+台3

SJ-4262A 王者天下 Kingdom / キングダム‎ (2019),6.9,

日本神级同名漫画改编年度最大史诗级制作,

山崎贤人、长泽雅美 演绎中国春秋战国澎湃历史

SJ-4263A 满清禁宫奇案 Sex and the Emperor,翁虹

SJ-4264A 逃之夭夭/色计 Anthony Zimmer (2005),6.9,苏菲·玛索,运河影业法B+多区

SJ-4266A 金玉满堂 The Chinese Feast,8,徐克,张国荣 袁咏仪 钟镇涛等,经典美食喜剧

SJ-4267A 省港旗兵 ,麦当雄经典警匪港产片,7.8,,林国斌 / 林威 / 沈威

SJ-4269A 尤利 /飞跃芭蕾 / 芭蕾王者尤利(台) / Yuli ‎(2018),7.4,西班牙

SJ-4271A 集结号 Assembly,8.0,冯小刚经典代表作,亚太地区当年获奖无数

独享KSM德B区高码版、巨星港A区、大陆C区复合版本

SJ-4272A 霸王夺姬 Daughters of Satan‎ (1972),4.4,情瑟片,蹭片名的操作

SJ-4274A A-1头条 / 头版头条 / A-1 Headline (2004),6,陈嘉上,李心洁、黄秋生

SJ-4275A 见习修女 Novitiate(2017),7,女同

SJ-4276A 恶人传 The Gangster, the Cop, the Devil,7.7,动作、犯罪

SJ-4277A 皇家师姐 Yes, Madam!,元奎执导,杨紫琼、罗芙洛

SJ-4278A 皇家师姐2、皇家战士 Royal Warriors,杨紫琼、王敏德、真田广之

SJ-4285C 小丑 Joker /小丑起源电影:罗密欧 / Romeo /Joker‎ (2019),8.8,第三版

杰昆·菲尼克斯,罗伯特·德尼罗

SJ-4290A 天堂山/天堂山庄Paradise Hills(2019),5.2,米拉·乔沃维奇

SJ-4292A 辛瑞那 /谍对谍Syriana,7.3,乔治·克鲁尼、马特·达蒙,谍战经典

SJ-4293A 末日戒备 The Peacemaker (1997),6.5,乔治·克鲁尼、妮可·基德曼

SJ-4295A 刺马 The Blood Brothers,7.7,张彻导演,狄龙、姜大卫、陈观泰,

《投名状》为此片翻拍,获第11届台北金马影展金马奖最佳演员特別奖

SJ-4297A 义盖云天 A Hearty Response (1986),6.8,周润发、王祖贤

SJ-4298A 我和父亲的 FINAL FANTASY XIV /

劇場版 ファイナルファンタジーXIV光のお父さん‎ (2019),7.8 ,

最终幻想14:光之老爸 剧场版

Brave Father Online: Our Storyof Final Fantasy XIV

感动全日本机迷,真人真事改编,殿堂级游戏系列《最终幻想》首度真人电影。

SJ-4299A 使徒行者2:谍影行动 Line Walker 2‎ (2017),6.3,

张家辉、古天乐、吴镇宇,深入铁三角寻找卧底真身!

SJ-4300A 潜行者‎ (2019),3.7,伍允龙、吴建豪、安志杰、谢霆锋

SJ-4301A 爱在罗马 To Rome With Love (2012),7.6,伍迪·艾伦编导

SJ-4302A 五郎八卦棍 Eight Diagram Pole Fighter,刘家良,家辉、汪禹、傅声、惠英红

SJ-4303A 灭门 Bad Blood‎ (2010),4.3,罗守耀自编自导,任达华、安志杰

SJ-4304A 埃迪森 /惊爆头条内幕 Edison ‎ (2005),5.5,

凯文·史派西、摩根·弗里曼,天王级歌手 贾斯汀·汀布莱克

SJ-4306A 丧尸乐园 Zombieland,伍迪·哈里森、艾玛·斯通,

IMDB 7.6,超高领跑同类评价丧尸喜剧

SJ-4307A 丧尸乐园2 /僵尸之地2 /尸乐园:脏比双拼(台) / Zombieland: Double Tap

(2019),7.1,美国,喜剧 动作 恐怖,艾玛·斯通、伍迪·哈里森

SJ-4308A 成长教育 /少女失乐园 An Education,7.7

SJ-4309A 癫佬正传 The Lunatics,尔冬升编导,冯淬帆、叶德娴、秦沛、周润发,8.5

SJ-4310A 威龙猛探 (2K修复版)The Protector,成龙,女角三点全露

SJ-4312A 吾乃母亲 / 机械母亲(港) / AI 终结战(台) / I Am Mothe‎ (2019),7.3,

澳大利亚,科幻 / 惊悚

SJ-4313A 保持通话 Connected‎ (2008),6.7,改编好莱坞惊天电影《一线声机》,

陈木胜掌镜,古天乐 / 徐熙媛 / 张家辉 / 樊少皇

SJ-4314A 迎春阁之风波 (2K修复版)The Fate of Lee Khan,胡金铨,8.2

SJ-4317A 疯猴 Mad Monkey Kung Fu,刘家良,惠英红、罗烈

SJ-4320A 我脑中的橡皮擦 A moment to remember,孙艺珍、郑雨盛,8.2

SJ-4321A 维多利亚一号 Dream Home (2010),7.2,浩翔执导,

何超仪、陈奕迅,很瑟情、很暴露、很血腥、很变态之猛片

SJ-4322A 艾曼妞在美国 Emanuelle in America ,乔·达马托

SJ-4323A 吸血夜 (2K修复版)Vampyres,T性恋女吸血鬼

SJ-4324A 学校风云 School on Fire,7.9 ,

林岭东风云三部曲最后一部,袁洁莹小荷才露尖尖角 表现惊艳

SJ-4326A 双子杀手 Gemini Man(2019),7,

杰瑞·布鲁克海默,李安,威尔·史密斯,科幻动作巨作,国5.1-448

SJ-4327A 沉睡魔咒2 Maleficent: Mistress ofEvil‎ (2019),6.2,安吉丽娜·朱莉

{沉睡魔咒 Maleficent‎ (2014),7.1}

SJ-4337A 空中浩劫 Out of Control ,一代美女雪琳·芬20岁颜值巅峰之作,,亮点自寻

SJ-4339A~4341A 笼中女人系列(1-3)“B级片之王”罗杰·科曼制片

SJ-4339A 笼中女人系列① 玩偶屋The Big Doll House,

SJ-4340A 笼中女人系列② 笼中女 Women in Cages

SJ-4341A 笼中女人系列③ 大鸟笼The Big Bird Cage

SJ-4346A 蒙太奇 Montage / 몽타주‎ (2013),8.0

SJ-4347A 火箭人Rocketman (2019),7.1,

英伦国宝级乐坛巨星传奇埃尔顿·强传记搬上大银幕,

蛋蛋塔伦·埃格顿挑战华丽多变、大胆前卫舞台造型,一边弹钢琴一边大展爆发力歌喉,

唱出一首首观众耳熟能详的动人歌曲,

新鲜斩获2020金球奖音乐/喜剧片最佳男主角、最佳原创歌曲大奖。

SJ-4348A 观音山(国际足本版) Buddha Mountain (2010),7.1,李玉,张艾嘉

争议作品《苹果》姐妹篇,2011年第23届东京国际电影节范冰冰封后之作

SJ-4349A 索多玛120天 (2K修复版) Salo,or The 120 Days of Sodom,

已故意大利电影大师帕索里尼最具争议“反法西斯”遗作

SJ-4350A 沃伦 /二战大屠杀 Hatred,8.3,首部讲述二战期间“沃伦大屠杀”的电影

SJ-4351A 蓝与黑/警网黑幕 Black and Blue(2019),6.4,火爆动作片

SJ-4352A 帝女花 (数码修复版)Princess Chang Ping,7.8,吴宇森自编自导吐气扬眉首作,

票房收入名列当年第四位,大胜张彻、李翰祥、楚原等前辈力作。

SJ-4354A 凶案清理员 Cleaner‎ (2008),6.2,雷尼·哈林,塞缪尔·杰克逊、,伊娃·门德斯

SJ-4360A 飞人类之吻/落头氏之吻 Krasue: Inhuman Kiss / แสงกระสือ‎ (2019),5.6,

代表泰国角逐奥斯卡最佳国际长片奖,IMDb7.5分

泰国2019年最卖座鬼怪爱情片,打破港币二千万票房

泰国顶级CG制作班底打造史上最唯美「飞头鬼」

SJ-4361A 爱程攻防战/交友网战 App War‎ (2018),6.4,泰国 喜剧,示范如何玩交友APP

SJ-4365A~4366A 霹雳舞(1-2),美A+国配,已收TY,配置相同,应该不收

SJ-4367A 火柴人 Matchstick Men,尼古拉斯·凯奇,8.2,雷德利·斯科特

SJ-4371A 人类星球 Human Planet(3BD)‎ (2011),英国BBC又一纪录片神作,豆瓣9.7,

探讨极地、山区、海洋、丛林、草原、河流、沙漠和城市的人类活动

得利台A+官方港式国语/粤语+央视国配

SJ-4372A 不道德的审判 Death and the Maiden,8.2,罗曼·波兰斯基,西格妮·韦弗

SJ-4373A 一见钟情 Sausalito‎ (2000),7.3,张曼玉、黎明,《甜蜜蜜》后再续情缘,刘伟强

SJ-4374A 富贵逼人 It's a Mad, Mad, Mad World,高志森,沈殿霞 / 董骠 / 曾志伟 / 姜大卫

SJ-4377A 极速车王 Ford v Ferrari (2019),8.6,马特·达蒙、克里斯蒂安·贝尔

SJ-4378A 兰闺艳血 In a Lonely Place,亨弗莱·鲍嘉,8.0

SJ-4379A 杀手寓言 The Fable / ザ・ファブル‎ (2019),7.2

SJ-4381A 乔乔的异想世界 Jojo Rabbit (2019),8.4,斯嘉丽·约翰逊,爆笑喜剧

SJ-4382A 大闹广昌隆 Finale in Blood(1993),6.9,陈果,郑丹瑞、青山知可子

SJ-4383A 邻里美好的一天 A Beautiful Day in the Neighborhood‎ (2019),6.7, 汤姆·汉克斯

SJ-4385A 终结者:黑暗命运Terminator: Dark Fate,7,等国配5.1,詹姆斯·卡梅隆,阿诺

SJ-4386A 睡梦医生 (导演剪辑加长版)Doctor Sleep,

库布里克《闪灵》40年后迎来正宗续集,IMDB评分7.4

SJ-4387A 洪福齐天 /鬼赌鬼 The Gambling Ghost,高志森执导,

洪金宝一人分饰老中青祖爷孙三代,与利智、黄沾、午马上演动作灵异喜剧

SJ-4388A 人吓鬼 Hocus Pocus

SJ-4389A 忘不了 Lost in Time,7.7,尔冬升,刘青云、张柏芝领衔,古天乐

SJ-4390A 攀登者The Climbers(2019),6.1,吴京、章子怡、胡歌、成龙

SJ-4391A 决战中途岛 Midway(2019),7.7,罗兰·艾默里奇,等国配5.1

SJ-4392A 德古拉/德古拉传奇(2BD)Dracula(2020),7.1,BBC携手 Netflix 剧集大作

SJ-4394A 霹雳娇娃(2019) Charlie's Angels‎ (2019),5.5

SJ-4396A 追鬼七雄 The Trail‎ (1983),6.3,于仁泰,许冠英、郑则仕、恬妞

SJ-4397A 猛鬼佛跳墙 Bless This House (1988),6.7,于仁泰,董骠、李丽珍

SJ-4398A 布鲁克林秘案 Motherless Brooklyn(2019),7,

爱德华·诺顿 编导,亚历克·鲍德温、布鲁斯·威利斯

SJ-4399B 暴走曼哈顿/21座桥 21(第二版) Bridges (2019),6.7,枪林弹雨,火爆对决,

SJ-4400A 虎胆杀机 Trauma Center (2019),4.1,布鲁斯·威利斯

SJ-4402 理查德·朱维尔的哀歌 Richard Jewell‎ (2019),8.3,克林特·伊斯特伍德

SJ-4403X 利刃出鞘 Knives Out,8.2,丹尼尔·克雷

SJ-4406A 黑金叛徒/叛徒The Traitor(2019),7.2,改编意大利史上最著名黑手党叛徒事实

SJ-4407A 黄飞鸿之怒海雄风 Warriors of the Nation‎ (2018),3.6, 赵文卓 ,对抗日本杀手组织

SJ-4408A 财叔之横扫千军(数码修复版)The Raid‎ (1991),6.4, 徐克/程小东,

石天、梁家辉、张学友、袁洁莹





SJ-4409A 对不起,我们错过了你 Sorry We Missed You,肯·洛奇,金棕榈提名,8.4

SJ-4410 爆炸性新闻 /重磅腥闻 Bombshell(2019),7.1,查理兹·塞隆 / 妮可·基德曼

SJ-4411A 原钻 Uncut Gems,7.6,亚当·桑德勒

SJ-4414A 返校 Detention,台湾畅销恐怖冒险解谜游戏,涉及当年台湾白色恐怖的情节,

议题敏感且场面惊吓,此片豆瓣不存在。

SJ-4415A 小Q Little Q (2019),6.7,感人至深、汪主必看,罗永昌,任达华 梁咏琪 杨采妮

SJ-4416A 南北腿王 The Leg Fighters‎ (1980),6.8,“神腿谭道良” 经典

SJ-4417A 猛鬼差馆 The Haunted Cop Shop (1987),7,刘镇伟 灵异喜剧,

王家卫同任编剧及监制,张学友、许冠英

SJ-4418A 我是一个贼 Legendary Couple(1995),6.4,任达华、邱淑贞,港产警匪片

SJ-4419A 人吓人 The Dead and the Deadly,午马,洪金宝、林正英

SJ-4420A 我在你床下 Under Your Bed / アンダー・ユア・ベッド‎ (2019),6.6,

QS版《嫌疑人X的献身》

SJ-4421A 恶霸警察 Jo Pil-ho: The Dawning Rage / 악질경찰‎ (2019),6.7,动作力作

SJ-4422A 官方机密 Official Secrets (2019),7.7,凯拉·奈特莉,伊拉克战争真实背景改编,

揭露英美政府联合欺骗世界的谎言

SJ-4423A 空山灵雨 (全新2K修复版)Raining in the Mountain,胡金铨,8.4

SJ-4425A 性感野猫之夜 Night of the Felines,田中登经典,大象影业法B

SJ-4426A 花椒之味 (2019),7.2,许鞍华监制,麦曦茵编导,郑秀文 钟镇涛 任贤齐 刘德华

SJ-4427A 逃组/飙风特警队 Hit-and-Run Squad / 뺑반‎ (2019),6.4,韩国 动作

又译:飙风特警队(台) / 逃逸事故调查组,133分钟

SJ-4428A 红发女郎 (高清修复版)The Woman with Red Hair,神代辰巳 粉红经典,

荒井晴彦,宫下顺子 / 石桥莲司

SJ-4430A 字旅巴黎 /同义词Synonymes(2019),6.9,汤姆·梅西耶尺度大开,四点全露,

勇擒柏林影展金熊奖最佳影片、国际影评人费比西奖

SJ-4433A 缉凶对决/野兽 The Beast / 비스트‎ (2019),6.8,动作/犯罪,韩版《警界争雄/36总局》

SJ-4434A 不义之战 / 辣警霸王花2 The Fatal Raid‎ (2019),3.4,梁琤、杨恭如

SJ-4435A 我在黑社会的日子 Triads - The Inside Story‎ (1989),6.5,周润发,张耀扬、成奎安

SJ-4438A 锁命危机/门锁 Door Lock / 도어락‎ (2018),7,头皮发麻的极致恐惧

SJ-4439A 心愿房间 The Room‎ (2019),6.5,欧嘉·柯瑞兰蔻

SJ-4441A 坏家伙们 The Bad Guys: Reign of Chaos / 나쁜 녀석들‎ (2019),6.6,

动作 犯罪,19禁话题电视剧《坏家伙们》跃上大银幕

SJ-4442A 钱/钱力游戏 Money / 돈‎ (2019),6.9,韩版《华尔街之狼》

SJ-4451A 卡罗尔街的房子/空屋疑云The House on Carroll Street (1988),6.1,上译

SJ-4457A 中国机长The Captain(2019),6.7,中国版《萨利机长》 ,灾难

SJ-4467A 我的情敌女婿 /百星贺囍2018 / A Beautiful Moment(2018),5.6,

任达华、刘嘉玲、容祖儿

SJ-4470A 小妇人Little Women(2019),8.1,梅丽尔·斯特里普、艾玛·沃森,

改编自美国经典同名小说,奥斯卡六项提名并斩获最佳服装设计大奖

SJ-4471A 大三元 (数码修复版)Tri Star,徐克执导,张国荣、袁咏仪、刘青云

SJ-4472 真相/真实芳言The Truth / La vérité‎ (2019),7.2,法国,

是枝裕和,凯瑟琳·德纳芙、朱丽叶·比诺什

SJ-4476A 女机械人 ROBOTRIX,一代波霸叶子楣

SJ-4477A 烈爱风云/远大前程(1998)Great Expectations (1998),7.6,

英国大文豪狄更斯原著小说改编,阿方索·卡隆,格温妮斯·帕特洛、罗伯特·德尼罗

SJ-4479A 外出偷马 Out Stealing Horses (2019),7.4,

挪威巨擘 佩尔派特森 轰动文坛畅销同名小说改编