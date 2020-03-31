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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 盛佳SJBD 淘碟计划，2020-3-31

雄霸天下 发布于：

 

SJ-0630B 沉睡魔咒（第二版）Maleficent，加日2，加4K版全景声

SJ-0722C 教父2（第三版）The Godfather: Part Ⅱ，加全新东影上译国配组成四国配

SJ-0723C 教父3（第三版）The Godfather: Part ⅡI，加全新东影上译国配组成三国配

SJ-0885B 消失的爱人（第二版）Gone Girl (2014)，8.7，豆排104，大卫·芬奇

 

SJ-1036 低入尘埃/百老汇熟男日记 The Humbling (2014)，6.8，阿尔·帕西诺

SJ-1043 涉足荒野 Wild (2014) ，7.6，瑞茜·威瑟斯彭

SJ-1048A 游/遊 Voyage (2013)，4.7，云翔又一引发香港年度争议影片，

              因于「男女同志」电影之贡献获芝加哥国际电影节颁发 ”艺术成就大奖”

SJ-1057 致胜王牌 Wild Card (2015)？？？西蒙·韦斯，杰森·斯坦森

SJ-1058A 恋恋山城+甘泉玛侬（2BD）？？？

SJ-1077   子弹 Bullet (2014)，4.3，丹尼·特乔 阳刚动作火爆猛片

SJ-1081   刺客复仇 VENGEANCE OF AN ASSASSIN / เร็วทะลุเร็ว‎ (2014)，4.9，泰拳

SJ-1088A 砂之器 Suna no utsuwa/砂の器‎ (1974)，8.2，野村芳太郎，4K版，上译国配

SJ-1091 法国缉毒风云 La French (2014) ，6.9，火爆动作

SJ-1093 血色孤语 The Voices (2014)，7.2，喜剧 / 犯罪

 

 

SJ-1143B 纽约黑帮（第二版）Gangs of New York(2002)，7.5，加独家VCD国配

SJ-1354B 阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄（5日版0周年纪念4K修复限量收藏版，第二版，双BD）

               Lawrence of Arabia，奥斯卡最佳影片、最佳导演等七项大奖

SJ-1477B 勇敢的心/惊世未了缘（第二版）（双BD）Brave Heart

               奥斯卡最佳影片、导演、摄影、最音效剪辑、化妆，换高清音轨为4K版全景声

               梅尔·吉布森、苏菲·玛索

SJ-1604B 晴空血战史（第二版）Twelve O'Clock High(1949)，8.2，二战，

               格利高里·派克，洗版导评中文字幕，第一版BD貌似未受

SJ-1820B 传染病/世纪战疫（第二版）Contagion‎ (2011)，7，史蒂文·索德伯格，

               马特·达蒙、凯特·温丝莱特、玛丽昂·歌迪亚、格温妮丝·帕特洛、劳伦斯·菲什伯恩

SJ-2077B 诺丁山/摘星奇缘（第二版）Notting Hill，朱莉娅·罗伯茨、休·格兰，7.9

SJ-2092B 紫雨（全新音画修复重制版，第二版）Purple Rain‎ (1984)，7.7，

               曾与迈克尔·杰克逊在歌坛上齐名争锋多年，音乐神话Prince “王子” 经典自传电影，

               获奥斯卡最佳原创歌曲奖，神话已逝，以此缅怀。

               音画修复重制版全新制作，音轨换新版DTS-HD 5.1 

SJ-2151B 谋杀绿脚趾/大保龄离奇绑架（第二版）The Big Lebowski，8.2，

               科恩兄弟经典，加4KUHD版DTS:X音轨

SJ-2627B 英雄（导演剪辑加长版）（第二版）Hero，张艺谋，

               2019新发韩A区更优画质视频，李连杰 / 梁朝伟 / 张曼玉 / 章子怡 / 陈道明 

 

SJ-3134B 勇敢者游戏2：再战巅峰 Jumanji: The Next Levell‎ (2019)，6，巨石强森

 

SJ-3145A 星球大战9：天行者崛起 Star Wars: The Rise of Skywalker‎ (2019)，6.4，

               “星球大战后传三部曲” 最终章 

 

 

 

SJ-4050A 欲色迷宫/魔鬼情人Demonlover (2002)，6.3，奥利维耶·阿萨亚斯

SJ-4052A 浩劫妙冤家 Swept Away‎ (2002)，6.3，盖·里奇编导捧当年老婆麦当娜 

SJ-4053A 听说 Hear Me，8.1，彭于晏，台湾 爱情

SJ-4061A 蓝色电影 Blue Movie (1971)，5.2，荷兰，QS

SJ-4062A 将军之夜 The Night of the Generals (1967)，7.7，尤里卡英B，

               彼得·奥图尔，二战背景悬疑片

SJ-4064A 证人/灭口大追杀Witness‎ (1985)，7.2，哈里森·福特

SJ-4065A 猎捕游戏 The Hunted (2003)，6.5，汤米·李·琼斯

SJ-4066A 狂野之河 The River Wild，梅丽尔·斯特里普，经典冒险犯罪，7.5，柯蒂斯·汉森

SJ-4067A 纽约的秋天 Autumn in New York (2000)，6.4，陈冲，薇诺娜·瑞德、理查·基尔

SJ-4068A 堪萨斯情仇 Kansas City (1996)，,7.3，罗伯特·奥特曼

SJ-4077A 魔鬼悍将 Men of War (1994)，6.3，龙格尔

SJ-4078A 白玫瑰在行动/白玫瑰The White Rose‎ (1982)，7.7，经典反战电影，上译配音

SJ-4081A 叛舰喋血记（1984版）The Bounty，7.3，英国

               梅尔·吉布森、安东尼·霍普金斯、劳伦斯·奥利弗、丹尼尔·戴-刘易斯、连姆·尼森

SJ-4094A 好莱坞庄园 /银色杀机 Hollywoodland (2006)，6.6，

               艾德里安·布洛迪、戴安·琳恩、本·阿弗莱克、鲍勃·霍斯金斯

SJ-4100A 赎金危情 The Clearing‎ (2004)，6.4，罗伯特·雷德福、海伦·米伦、威廉·达福 

SJ-4103A 圣战骑士 A Knight's Tale‎ (2001)，7.3，希斯·莱杰

SJ-4105A 安娜 Anna (2019)，7.7，吕克·贝松

SJ-4106A 安娜贝尔3：回家Annabelle Comes Homee‎ (2019)，5.9,

SJ-4107A 阿拉丁（2019真人版）Aladdin‎ (2019)，7.6，盖·里奇，威尔·史密斯

SJ-8420A 阿拉丁（2019真人版）（3D版）Aladdin(2019)，7.6，盖·里奇，威尔·史密斯

SJ-4108A X战警：黑凤凰 Dark Phoenix(2019)，5.9

SJ-4109A 蜘蛛侠：英雄远征 Spider-Man: Far from Home‎ (2019)，7.8，塞缪尔·杰克逊

SJ-4112A 新杀戮战警 /夏福特Shaft‎ (2019)，6.8

               塞缪尔·杰克逊经典作品《杀戮战警》19年后迎来续作

SJ-4113A 鬼娃回魂（2019）Child's Play，重启之作

SJ-4114A 疾速备战 John Wick: Chapter 3 -Parabellum，

               基努·里维斯、哈莉·贝瑞、劳伦斯·菲什伯恩7.9

SJ-4115A 绝地隧战 /90分钟末日倒数 Take Point (2018)，5.3，韩，动作强片 

SJ-4116A 哥斯拉2：怪兽之王 Godzilla: King of theMonsters (2019)，6.3

SJ-4121A 一本漫画闯天涯（数码修复版）My Hero (1990)，6.6，周星驰，柏安妮

SJ-4124A 黑太阳731续集之杀人工厂 Laboratory of the Devil

             （已收 LJ-1121A，无德2英语音轨）

SJ-4125A 黑太阳731完结篇死亡列车 Men Behind the Sun 3: A Narrow Escape

             （已收 LJ-1122A，无德2英语音轨）

SJ-4128A 黑衣人：全球追缉 Men in Black International  (2019)，5.6，

               克里斯·海姆斯沃斯、艾玛·汤普森、连姆·尼森

SJ-4130A 失控陪审团Runaway Jury，8.0，

               约翰·库萨克、吉恩·哈克曼、达斯汀·霍夫曼、蕾切尔·薇兹

SJ-4138A 斩 Killing，冢本晋也，苍井优，武士电影，

               金狮奖提名，日本《电影旬报》2018年度十佳影片之一

SJ-4139A 刺客战 /传话的人Message Man (2018)，5.2，

               印尼无脑动作爽片，《突袭》类打得血浆四溅

SJ-4140A 狮子王（2019真狮版）The Lion King‎ (2019)，7.3，等国配5.1

SJ-4141A 人皮灯笼（1993）（高清修复版）Ghost Lantern，6.8，

               王晶编剧、刘伟庆导演，梁家辉、邱淑贞 

SJ-4142A 聊斋艳谭1：艳魔大战 Erotic Ghost Story（SJ-4143A 聊斋艳谭续集，已收到）

               蓝乃才导演，叶子楣、文素、工藤瞳、单立文

SJ-4144A 聊斋艳谭3：灯草和尚 Erotic Ghost Story 3，已故巨星陈宝莲惊艳领衔

SJ-4152A 与鸭共舞（高清修复版），叶玉卿 任达华

SJ-4153A 罗伦佐的油 Lorenzo's Oil，8.5，苏珊·萨兰登

SJ-4154A 生死豪情 Courage Under Fire‎ (1996)，7.5，丹泽尔·华盛顿、梅格·瑞恩，战争

SJ-4157A 人民英雄（高清修复版）‎ (1987)，7.8，尔冬升，梁朝伟、狄龙

SJ-4160A 岁月风云之、上海皇帝 ，吕良伟 / 郑则仕 / 徐锦江 / 刘嘉玲

SJ-4161A 上海皇帝之、雄霸天下，吕良伟 / 郑则仕 / 徐锦江 / 刘嘉玲

SJ-4166A 他们已不再变老（第二版）They Shall Not Grow Old (2018)，9.1，彼得·杰克逊 

SJ-4168A 我左眼见到鬼 My Left Eye Sees Ghosts‎ (2002)，7.2，

               杜琪峰、韦家辉、游乃海，郑秀文、刘青云 

SJ-4169A 决战紫禁之巅 The Duel，刘德华、张家辉、郑伊健、赵薇、杨恭如

SJ-4170A 落魄贵妇与她的畸形儿(硬核国际长版）The Sinful Dwarf (1974)，5.1，

               丹麦*虐情瑟经典

SJ-4171A 沉默 /沉默的目击者 / 全民目击 / Heart Blackened /침묵‎ (2017)，5.9，

               韩国，犯罪、惊悚，崔岷植

SJ-4172A 天使陷落 Angel Has Fallen(2019)，6.4，杰拉德·巴特勒 / 摩根·弗里曼

SJ-4175A 会说话的墙 Talking Walls(1987)，3.1，美，

              奥地利一代尤物 西碧尔·丹宁领衔经典情瑟

SJ-4176A 我老婆唔够秤 /我老婆未满十八岁 My Wife Is 18‎ (2002)，6.5

SJ-4177A 我老婆唔够秤II：我老公唔生性/我老公不靠谱 My Sassy Hubby‎ (2012)，6.5

               导演 阮世生，郑伊健 / 蔡卓妍

SJ-4178A 阴曹使者 The Divine Fury / 사자‎ (2019)，6.3，韩 恐怖

SJ-4179A 空气人偶 Air Doll，是枝裕和经典奇幻情瑟，韩国女星裴斗娜大胆裸露化身充气娃娃

SJ-4180A 达芬奇密码（10周年纪念4K修复剧场版）The Da Vinci Code (2006)，7.3，

               朗·霍华德，汤姆·汉克斯 / 奥黛丽·塔图 / 让·雷诺

SJ-4181A 雪暴 Savage (2018)，6.2，大陆，动作、犯罪

SJ-4183A 极限职业/炸鸡特攻队 Extreme Job (2019)，7.2，

              韩国史上No.1卖座喜剧，超越《釜山行》 撼嬴《与神同行》 

 

 

SJ-4185A 神奇女人（2K修复版）Wonder Women‎ (1973)，4.6，

               Vinegar Syndrome情瑟修复经典

SJ-4191A 九霄云外 Outland‎ (1981)，6.1，肖恩·康纳利，经典科幻动作

SJ-4192A 白夜雄鹰 The Fourth War(1990)，5.6，动作名导 约翰·弗兰克海默 执导，

              美俄军官擅启战端于边境，开展私人战役

SJ-4193A 哈法欧尼 Halfaouine: Child of theTerraces (1990)，7，阿拉伯电影百佳之一

               探索童年与性作品，伊斯兰教国家竟也能有如此大尺度之作着实让人讶异，

               难怪当年在法国戛纳电影节放映后在整个阿拉伯世界都引起轰动

SJ-4194A 不知不觉诱惑你 Frivolous Lola，丁度·巴拉斯经典，箭影英B

SJ-4196A 养杀人鬼的女人 / 殺人鬼を飼う女‎ (2019)，5.0，《午夜凶铃》导演中田秀夫 

SJ-4197A 公子多情 The Greatest Lover‎ (1988)，7.1，周润发 / 梅艳芳 / 利智 / 李美凤 

SJ-4198A 十一天十一夜 11 Days 11 Nights:Part 1 - Fantasy Becomes Reality

               全新2K修复版，乔·达马托风靡世界情瑟佳作

 

 

SJ-4205A 黑骏马 / 黑美人 Black Beauty (1994)，豆8.6~ Imdb 6.6，温情

SJ-4207A 黑天使 Senso '45，丁度·巴拉斯经典，Alive德B

SJ-4208A 战争游戏/真假战争（30周年纪念版）WarGames  (1983)，7.3，美 科幻

SJ-4209A 武器的选择 Choice of Arms‎ (1981)，7，凯瑟琳·德纳芙，犯罪

SJ-4210A 桃姐 A Simple Life 2012，8.3，许鞍华，刘德华、叶德娴、秦海璐

SJ-4211A 影与雾 Shadows and Fog (1991)，7.1，伍迪·艾伦自编自导自演

SJ-4217A 守法公民/重案对决（导演剪辑加长版）Law Abiding Citizen，8.0，

               杰米·福克斯、杰拉德·巴特勒

SJ-4218A 武状元苏乞儿 King of Beggars(1992)，7.3，周星驰 / 张敏 / 吴孟达 / 徐少强

SJ-4219A 蒙哥/狐獴家庭 The Meerkats，9.2，东京国际电影节丰田地球奖特别奖

SJ-4220   舞女大盗 /拉客 / Hustlers  (2019)，6.6，吴恬敏、詹妮弗·洛佩兹

SJ-4222A 黑狮震雄风The Wind and the Lion(1975)，6.4，

               肖恩·康纳利，美国寡妇感动阿拉伯大盗

SJ-4227A 第一滴血5：最后的血（第三版）Rambo: Last Blood (2019)，7.5，史泰龙

SJ-4229A 爱是一场盛宴  /巴黎红灯区(港) / 巴黎A片现场(台) / Paris Pigalle (2018)，5.6，

               一湿到底，为求打击瑟情行业洗钱歪风，警察竟然得下海卧底拍*片！ 

SJ-4230A 桃色追捕令 /惊唇劫Kiss the Girls (1997)，6.6，摩根·弗里曼、艾什莉·贾德

SJ-4231A 午夜情挑 The Other Side ofMidnight (1977)，7.3，苏珊·萨兰登

SJ-4232A 高度怀疑 Beyond a Reasonable Doubt (2009)，7.2，美国 / 犯罪，

                迈克尔·道格拉斯，大陆C区DTS-HD 5.1无损国配

SJ-4233A 破绽  / 瞒天杀局 / Fracture (2007)，7.3，美国，犯罪，安东尼·霍普金斯

SJ-4234A 学生眼中的女老师 Female Teacher: In Front Of The Students，6.2，

                女教師 生徒の眼の前で‎ (1982)，上垣保朗，三東ルシア、岡里奈、嵯峨美京子

SJ-4235A 准备好了没/弑婚游戏（第二版）Ready or Not  (2019)，6.8，加拿大，恐怖

SJ-4236A 狗镇 Dogville，8.4，拉斯·冯·提尔，妮可·基德曼

SJ-4237A 苏芬战争（197分钟导演剪辑版）Winter War (1989)，7.7，芬兰史诗战争电影

              柏林国际电影节金熊奖最佳影片，

              弱国芬兰敢于抵抗俄国红军侵略的精神力量究竟来自何处？

SJ-4238   唐顿庄园 电影版 Downton Abbey (2019)，8.2，英国，剧情

SJ-4239A 一九四二 /1942 Back To 1942‎ (2012)，7.7，

               冯小刚，张国立、徐帆、陈道明、 艾德里安·布洛迪、蒂姆·罗宾斯

SJ-4240A 江边旅馆 Hotel by the Rive / 강변호텔‎ (2018)，7.2，

               韩国作家电影第一人洪尚秀2019新作，缪斯女神 金敏喜 主演

SJ-4246A 星际探索（第二版）Ad Astra (2019)，7，等国配5.1，布拉德·皮特、汤米·李·琼斯

SJ-4247   女特工/双面特务The Operative (2019)，6.5，法，黛安·克鲁格

SJ-4249A 漫长的告别 A Long Goodbye 、長いお別れ‎ (2019)，8.1，剧情，

               中野量太，苍井优 / 竹内结子 / 山崎努

SJ-4250A 彗星美人（4K扫描修复版） All About Eve，玛丽莲·梦露传世经典，

               1951年第23届奥斯卡金像奖最佳影片、最佳导演等6项大奖，贝蒂·戴维斯

                CC标准收藏美A+多区

SJ-4253A 地球停转之日 The Day the EarthStood Still(2008)，5.7，

               基努·里维斯、詹妮弗·康纳利

SJ-4254A 追随/致命追踪 Following，8.9，克里斯托弗·诺兰处女作，CC标准美A

SJ-4256A 奇妙的家族/抢钱大尸杀 The Odd Family: Zombie On Sale /기묘한 가족‎ (2019)，

               尸团领军疯狂爆笑喜剧，豆瓣评分高达7.1 

SJ-4257A 0.0兆赫 0.0MHz (2019)，5，韩国灵异恐怖电影 改编自同名人气漫画

SJ-4258A 沉默生机 Don't Say a Word (2001)，6.6，

               迈克尔·道格拉斯、肖恩·宾、已故女星布莱特妮·墨菲，犯罪惊悚

SJ-4260A 行骗天下JP：浪漫篇 / 信用欺诈师JP：香港浪漫篇(港) / 行骗天下 电影版，

               The Confidence Man: The Movie / コンフィデンスマンJP‎ (2019)，8.2，

               日A+台3

SJ-4262A 王者天下 Kingdom / キングダム‎ (2019)，6.9，

               日本神级同名漫画改编年度最大史诗级制作，

               山崎贤人、长泽雅美 演绎中国春秋战国澎湃历史

SJ-4263A 满清禁宫奇案 Sex and the Emperor，翁虹

SJ-4264A 逃之夭夭/色计 Anthony Zimmer (2005)，6.9，苏菲·玛索，运河影业法B+多区

SJ-4266A 金玉满堂 The Chinese Feast，8，徐克，张国荣 袁咏仪 钟镇涛等，经典美食喜剧

SJ-4267A 省港旗兵，麦当雄经典警匪港产片，7.8，，林国斌 / 林威 / 沈威 

SJ-4269A 尤利 /飞跃芭蕾  / 芭蕾王者尤利(台) / Yuli ‎(2018)，7.4，西班牙

SJ-4271A 集结号 Assembly，8.0，冯小刚经典代表作，亚太地区当年获奖无数

               独享KSM德B区高码版、巨星港A区、大陆C区复合版本

SJ-4272A 霸王夺姬 Daughters of Satan‎ (1972)，4.4，情瑟片，蹭片名的操作

SJ-4274A A-1头条  / 头版头条 / A-1 Headline (2004)，6，陈嘉上，李心洁、黄秋生

SJ-4275A 见习修女 Novitiate(2017)，7，女同

SJ-4276A 恶人传 The Gangster, the Cop, the Devil，7.7，动作、犯罪

SJ-4277A 皇家师姐 Yes, Madam!，元奎执导，杨紫琼、罗芙洛 

SJ-4278A 皇家师姐2、皇家战士Royal Warriors，杨紫琼、王敏德、真田广之

SJ-4285C 小丑 Joker /小丑起源电影：罗密欧 / Romeo /Joker‎ (2019)，8.8，第三版

               杰昆·菲尼克斯，罗伯特·德尼罗

SJ-4290A 天堂山/天堂山庄Paradise Hills(2019)，5.2，米拉·乔沃维奇

SJ-4292A 辛瑞那 /谍对谍Syriana，7.3，乔治·克鲁尼、马特·达蒙，谍战经典

SJ-4293A 末日戒备 The Peacemaker (1997)，6.5，乔治·克鲁尼、妮可·基德曼

SJ-4295A 刺马 The Blood Brothers，7.7，张彻导演，狄龙、姜大卫、陈观泰，

              《投名状》为此片翻拍，获第11届台北金马影展金马奖最佳演员特別奖

SJ-4297A 义盖云天 A Hearty Response (1986)，6.8，周润发、王祖贤

SJ-4298A 我和父亲的 FINAL FANTASY XIV  /

               劇場版 ファイナルファンタジーXIV光のお父さん‎ (2019)，7.8 ，

               最终幻想14：光之老爸 剧场版 

               Brave Father Online: Our Storyof Final Fantasy XIV

               感动全日本机迷，真人真事改编，殿堂级游戏系列《最终幻想》首度真人电影。

SJ-4299A 使徒行者2：谍影行动 Line Walker 2‎ (2017)，6.3，

               张家辉、古天乐、吴镇宇，深入铁三角寻找卧底真身！ 

 

 

SJ-4300A 潜行者‎ (2019)，3.7，伍允龙、吴建豪、安志杰、谢霆锋

SJ-4301A 爱在罗马 To Rome With Love (2012)，7.6，伍迪·艾伦编导

SJ-4302A 五郎八卦棍 Eight Diagram Pole Fighter，刘家良，家辉、汪禹、傅声、惠英红

SJ-4303A 灭门 Bad Blood‎ (2010)，4.3，罗守耀自编自导，任达华、安志杰

SJ-4304A 埃迪森 /惊爆头条内幕 Edison ‎ (2005)，5.5，

               凯文·史派西、摩根·弗里曼，天王级歌手 贾斯汀·汀布莱克

SJ-4306A 丧尸乐园 Zombieland，伍迪·哈里森、艾玛·斯通，

               IMDB 7.6，超高领跑同类评价丧尸喜剧 

SJ-4307A 丧尸乐园2 /僵尸之地2 /尸乐园：脏比双拼(台) / Zombieland: Double Tap 

               (2019)，7.1，美国，喜剧 动作 恐怖，艾玛·斯通、伍迪·哈里森

SJ-4308A 成长教育 /少女失乐园 An Education，7.7

SJ-4309A 癫佬正传 The Lunatics，尔冬升编导，冯淬帆、叶德娴、秦沛、周润发，8.5 

SJ-4310A 威龙猛探（2K修复版）The Protector，成龙，女角三点全露 

SJ-4312A 吾乃母亲 / 机械母亲(港) / AI 终结战(台) / I Am Mothe‎ (2019)，7.3，

               澳大利亚，科幻 / 惊悚

SJ-4313A 保持通话 Connected‎ (2008)，6.7，改编好莱坞惊天电影《一线声机》，

               陈木胜掌镜，古天乐 / 徐熙媛 / 张家辉 / 樊少皇

SJ-4314A 迎春阁之风波（2K修复版）The Fate of Lee Khan，胡金铨，8.2

SJ-4317A 疯猴 Mad Monkey Kung Fu，刘家良，惠英红、罗烈

SJ-4320A 我脑中的橡皮擦 A moment to remember，孙艺珍、郑雨盛，8.2

SJ-4321A 维多利亚一号 Dream Home (2010)，7.2，浩翔执导，

              何超仪、陈奕迅，很瑟情、很暴露、很血腥、很变态之猛片

SJ-4322A 艾曼妞在美国 Emanuelle in America ，乔·达马托

SJ-4323A 吸血夜（2K修复版）Vampyres，T性恋女吸血鬼

SJ-4324A 学校风云 School on Fire，7.9 ，

              林岭东风云三部曲最后一部，袁洁莹小荷才露尖尖角 表现惊艳 

SJ-4326A 双子杀手 Gemini Man（2019），7，

              杰瑞·布鲁克海默，李安，威尔·史密斯，科幻动作巨作，国5.1-448

SJ-4327A 沉睡魔咒2 Maleficent: Mistress ofEvil‎ (2019)，6.2，安吉丽娜·朱莉 

               {沉睡魔咒 Maleficent‎ (2014)，7.1} 

SJ-4337A 空中浩劫 Out of Control ，一代美女雪琳·芬20岁颜值巅峰之作，，亮点自寻 

SJ-4339A~4341A 笼中女人系列（1-3）“B级片之王”罗杰·科曼制片

SJ-4339A 笼中女人系列① 玩偶屋The Big Doll House，

SJ-4340A 笼中女人系列② 笼中女 Women in Cages

SJ-4341A 笼中女人系列③ 大鸟笼The Big Bird Cage

 

SJ-4346A 蒙太奇 Montage / 몽타주‎ (2013)，8.0

SJ-4347A 火箭人Rocketman (2019)，7.1，

              英伦国宝级乐坛巨星传奇埃尔顿·强传记搬上大银幕，

              蛋蛋塔伦·埃格顿挑战华丽多变、大胆前卫舞台造型，一边弹钢琴一边大展爆发力歌喉，

              唱出一首首观众耳熟能详的动人歌曲，

              新鲜斩获2020金球奖音乐/喜剧片最佳男主角、最佳原创歌曲大奖。

SJ-4348A 观音山（国际足本版）Buddha Mountain (2010)，7.1，李玉，张艾嘉

               争议作品《苹果》姐妹篇，2011年第23届东京国际电影节范冰冰封后之作

SJ-4349A 索多玛120天（2K修复版） Salo,or The 120 Days of Sodom，

              已故意大利电影大师帕索里尼最具争议“反法西斯”遗作 

SJ-4350A 沃伦/二战大屠杀 Hatred，8.3，首部讲述二战期间“沃伦大屠杀”的电影

SJ-4351A 蓝与黑/警网黑幕 Black and Blue(2019)，6.4，火爆动作片

SJ-4352A 帝女花（数码修复版）Princess Chang Ping，7.8，吴宇森自编自导吐气扬眉首作，

              票房收入名列当年第四位，大胜张彻、李翰祥、楚原等前辈力作。 

SJ-4354A 凶案清理员 Cleaner‎ (2008)，6.2，雷尼·哈林，塞缪尔·杰克逊、,伊娃·门德斯 

SJ-4360A 飞人类之吻/落头氏之吻 Krasue: Inhuman Kiss / แสงกระสือ‎ (2019)，5.6，

               代表泰国角逐奥斯卡最佳国际长片奖，IMDb7.5分

               泰国2019年最卖座鬼怪爱情片，打破港币二千万票房

               泰国顶级CG制作班底打造史上最唯美「飞头鬼」

SJ-4361A 爱程攻防战/交友网战 App War‎ (2018)，6.4，泰国 喜剧，示范如何玩交友APP

SJ-4365A~4366A 霹雳舞（1-2），美A+国配，已收TY，配置相同，应该不收

SJ-4367A 火柴人 Matchstick Men，尼古拉斯·凯奇，8.2，雷德利·斯科特

SJ-4371A 人类星球 Human Planet（3BD）‎ (2011)，英国BBC又一纪录片神作，豆瓣9.7，

               探讨极地、山区、海洋、丛林、草原、河流、沙漠和城市的人类活动

               得利台A+官方港式国语/粤语+央视国配

SJ-4372A 不道德的审判 Death and the Maiden，8.2，罗曼·波兰斯基，西格妮·韦弗

SJ-4373A 一见钟情 Sausalito‎ (2000)，7.3，张曼玉、黎明，《甜蜜蜜》后再续情缘，刘伟强

SJ-4374A 富贵逼人 It's a Mad, Mad, Mad World，高志森，沈殿霞 / 董骠 / 曾志伟 / 姜大卫

SJ-4377A 极速车王 Ford v Ferrari (2019)，8.6，马特·达蒙、克里斯蒂安·贝尔

SJ-4378A 兰闺艳血 In a Lonely Place，亨弗莱·鲍嘉，8.0

SJ-4379A 杀手寓言 The Fable / ザ・ファブル‎ (2019)，7.2

SJ-4381A 乔乔的异想世界 Jojo Rabbit (2019)，8.4，斯嘉丽·约翰逊，爆笑喜剧

SJ-4382A 大闹广昌隆 Finale in Blood(1993)，6.9，陈果，郑丹瑞、青山知可子

SJ-4383A 邻里美好的一天 A Beautiful Day in the Neighborhood‎ (2019)，6.7，汤姆·汉克斯

SJ-4385A 终结者：黑暗命运Terminator: Dark Fate，7，等国配5.1，詹姆斯·卡梅隆，阿诺

SJ-4386A 睡梦医生（导演剪辑加长版）Doctor Sleep，

               库布里克《闪灵》40年后迎来正宗续集，IMDB评分7.4

SJ-4387A 洪福齐天 /鬼赌鬼 The Gambling Ghost，高志森执导，

               洪金宝一人分饰老中青祖爷孙三代，与利智、黄沾、午马上演动作灵异喜剧

 

SJ-4388A 人吓鬼 Hocus Pocus

SJ-4389A 忘不了 Lost in Time，7.7，尔冬升，刘青云、张柏芝领衔，古天乐

SJ-4390A 攀登者The Climbers（2019），6.1，吴京、章子怡、胡歌、成龙

SJ-4391A 决战中途岛 Midway(2019)，7.7，罗兰·艾默里奇，等国配5.1

SJ-4392A 德古拉/德古拉传奇（2BD）Dracula(2020)，7.1，BBC携手 Netflix 剧集大作

SJ-4394A 霹雳娇娃（2019）Charlie's Angels‎ (2019)，5.5

SJ-4396A 追鬼七雄 The Trail‎ (1983)，6.3，于仁泰，许冠英、郑则仕、恬妞

SJ-4397A 猛鬼佛跳墙 Bless This House (1988)，6.7，于仁泰，董骠、李丽珍

SJ-4398A 布鲁克林秘案 Motherless Brooklyn（2019），7，

               爱德华·诺顿 编导，亚历克·鲍德温、布鲁斯·威利斯

SJ-4399B 暴走曼哈顿/21座桥 21（第二版） Bridges (2019)，6.7，枪林弹雨，火爆对决，

 

SJ-4400A 虎胆杀机 Trauma Center (2019)，4.1，布鲁斯·威利斯

 

SJ-4402     理查德·朱维尔的哀歌 Richard Jewell‎ (2019)，8.3，克林特·伊斯特伍德

SJ-4403X   利刃出鞘 Knives Out，8.2，丹尼尔·克雷

 

 

SJ-4406A 黑金叛徒/叛徒The Traitor(2019)，7.2，改编意大利史上最著名黑手党叛徒事实

SJ-4407A 黄飞鸿之怒海雄风Warriors of the Nation‎ (2018)，3.6，赵文卓，对抗日本杀手组织

SJ-4408A 财叔之横扫千军（数码修复版）The Raid‎ (1991)，6.4，徐克/程小东，

               石天、梁家辉、张学友、袁洁莹


SJ-4409A 对不起，我们错过了你 Sorry We Missed You，肯·洛奇，金棕榈提名，8.4

SJ-4410   爆炸性新闻 /重磅腥闻 Bombshell（2019），7.1，查理兹·塞隆 / 妮可·基德曼

SJ-4411A 原钻 Uncut Gems，7.6，亚当·桑德勒

SJ-4414A 返校 Detention，台湾畅销恐怖冒险解谜游戏，涉及当年台湾白色恐怖的情节，

               议题敏感且场面惊吓，此片豆瓣不存在。

SJ-4415A 小Q  Little Q (2019)，6.7，感人至深、汪主必看，罗永昌，任达华 梁咏琪 杨采妮

SJ-4416A 南北腿王 The Leg Fighters‎ (1980)，6.8，“神腿谭道良” 经典

SJ-4417A 猛鬼差馆 The Haunted Cop Shop (1987)，7，刘镇伟 灵异喜剧，

              王家卫同任编剧及监制，张学友、许冠英

SJ-4418A 我是一个贼 Legendary Couple(1995)，6.4，任达华、邱淑贞，港产警匪片

SJ-4419A 人吓人 The Dead and the Deadly，午马，洪金宝、林正英

SJ-4420A 我在你床下 Under Your Bed / アンダー・ユア・ベッド‎ (2019)，6.6，

               QS版《嫌疑人X的献身》

SJ-4421A 恶霸警察 Jo Pil-ho: The Dawning Rage / 악질경찰‎ (2019)，6.7，动作力作

SJ-4422A 官方机密 Official Secrets (2019)，7.7，凯拉·奈特莉，伊拉克战争真实背景改编，

               揭露英美政府联合欺骗世界的谎言

SJ-4423A 空山灵雨（全新2K修复版）Raining in the Mountain，胡金铨，8.4

SJ-4425A 性感野猫之夜 Night of the Felines，田中登经典，大象影业法B

SJ-4426A 花椒之味 (2019)，7.2，许鞍华监制，麦曦茵编导，郑秀文 钟镇涛 任贤齐 刘德华

SJ-4427A 逃组/飙风特警队 Hit-and-Run Squad / 뺑반‎ (2019)，6.4，韩国 动作

               又译：飙风特警队(台) / 逃逸事故调查组，133分钟

SJ-4428A 红发女郎（高清修复版）The Woman with Red Hair，神代辰巳 粉红经典，

               荒井晴彦，宫下顺子 / 石桥莲司

SJ-4430A 字旅巴黎/同义词Synonymes(2019)，6.9，汤姆·梅西耶尺度大开，四点全露，

               勇擒柏林影展金熊奖最佳影片、国际影评人费比西奖 

SJ-4433A 缉凶对决/野兽 The Beast / 비스트‎ (2019)，6.8，动作/犯罪，韩版《警界争雄/36总局》

SJ-4434A 不义之战 / 辣警霸王花2 The Fatal Raid‎ (2019)，3.4，梁琤、杨恭如

SJ-4435A 我在黑社会的日子 Triads - The Inside Story‎ (1989)，6.5，周润发，张耀扬、成奎安

SJ-4438A 锁命危机/门锁 Door Lock / 도어락‎ (2018)，7，头皮发麻的极致恐惧 

SJ-4439A 心愿房间 The Room‎ (2019)，6.5，欧嘉·柯瑞兰蔻 

SJ-4441A 坏家伙们 The Bad Guys: Reign of Chaos / 나쁜 녀석들‎ (2019)，6.6，

               动作 犯罪，19禁话题电视剧《坏家伙们》跃上大银幕 

SJ-4442A 钱/钱力游戏 Money / 돈‎ (2019)，6.9，韩版《华尔街之狼》

SJ-4451A 卡罗尔街的房子/空屋疑云The House on Carroll Street (1988)，6.1，上译

 

SJ-4457A 中国机长The Captain（2019），6.7，中国版《萨利机长》 ，灾难

SJ-4467A 我的情敌女婿 /百星贺囍2018 / A Beautiful Moment(2018)，5.6，

              任达华、刘嘉玲、容祖儿

 

SJ-4470A 小妇人Little Women（2019），8.1，梅丽尔·斯特里普、艾玛·沃森，

               改编自美国经典同名小说，奥斯卡六项提名并斩获最佳服装设计大奖

SJ-4471A 大三元（数码修复版）Tri Star，徐克执导，张国荣、袁咏仪、刘青云

SJ-4472   真相/真实芳言The Truth / La vérité‎ (2019)，7.2，法国，

               是枝裕和，凯瑟琳·德纳芙、朱丽叶·比诺什 

SJ-4476A 女机械人 ROBOTRIX，一代波霸叶子楣

SJ-4477A 烈爱风云/远大前程（1998）Great Expectations (1998)，7.6，

               英国大文豪狄更斯原著小说改编，阿方索·卡隆，格温妮斯·帕特洛、罗伯特·德尼罗

SJ-4479A 外出偷马 Out Stealing Horses (2019)，7.4，

               挪威巨擘 佩尔派特森 轰动文坛畅销同名小说改编

 

 

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