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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 谢飞导演作品精选：本命年、湘女萧萧、我们的田野，4K修复版

雄霸天下 发布于：

                                                                                  —— 图文整理自网络

 

 

谢飞 Fei Xie

 

性别: 男

星座: 狮子座

生日: 1942-08-14

生地: 陕西,延安

职业: 导演 / 制片人 / 编剧 / 美术 / 演员

imdb 编号：nm0944521

 

      谢飞，中国内地著名导演。1965年毕业于北京电影学院导演系，后留校任教。曾任导演系主任。1985年任北京电影学院副院长，同年被选为中国影协第五届理事。曾与他人合作导演影片《向导》，获文化部1979年优秀影片奖。1986年与乌兰合作导演《湘女萧萧》，于1988年获法国第四届蒙彼利埃国际电影节金熊猫奖，第二十六届西班牙圣赛巴斯蒂安国际电影节堂吉诃德奖。1989年导演的影片《本命年》，获1990年第十三届电影百花奖最佳故事片奖，第四十届西柏林国际电影节银熊奖。1993年谢飞《香魂女》和李安《喜宴》同获金熊奖。1995年第十九届蒙特利尔国际电影节最佳导演奖《黑骏马》。

 

 

 

 

本命年 （谢飞导演作品精选）Black Snow (1990)，8.3

 

导演: 谢飞

编剧: 刘恒

主演: 姜文 / 蔡鸿翔 / 程琳 / 李耕 / 李楠

类型: 剧情 / 爱情

 

编号：DT-91936 

音轨：国语LPCM2.0

音轨：英文  中文  中文

配置：独家4K修复版+官方国语音轨+官方中英文字幕

 

      经过劳动改造，犯人李慧泉（姜文 饰）刑满释放，他回到了从小生长的胡同。老街坊邻居罗大妈很照顾这个父母亡故、孤苦伶仃的小伙子。当年，哥们叉子因为女友爱上了别人，气愤不过，拉着讲义气的李慧泉，教训了那个男人，结果无意中弄出了人命，二人双双入狱。如今，叉子的家人对他们依旧抱有成见，只有叉子的弟弟觉得李慧泉是条汉子。

　　李慧泉在民警小刘（刘 饰），后来选择了练摊谋生，期间遇到了三教九流令他尝遍人间冷暖。在歌厅里，李慧泉认识了驻唱的歌手赵雅秋（程琳 饰），此后他成为她的护花使者，但是在他决定重新开始新生活的时候，却陷入了始料未及的困境……

 

　　本片根据刘恒的小说《黑的雪》改编，获得1990年柏林电影节银熊奖。

 

 

 

 

 

 湘女萧萧（谢飞导演作品精选）Married to A Child (1986)，8.0

 

导演: 谢飞 / 乌兰

编剧: 沈从文（原著） / 张弦

主演: 娜仁花 / 邓晓光 / 张愚

类型: 剧情

 

编号：DT-91937

音轨：国语LPCM2.0

字幕：英文  中文  中文

配置：独家4K修复版+官方国语音轨+官方中英文字幕

 

　　20世纪初，中国湘西偏远山村，一顶花轿千里迢迢向杨家坳走来。轿子中的女孩名叫萧萧（娜仁花 饰），对于这个只有12岁的女孩来说，结婚更像是一场热闹、好玩的游戏。婚后，萧萧承担起洗衣做饭的家务，还要带着比自己小很多岁的丈夫玩。转眼六年时光过去，萧萧已经成长为顾盼神飞的大姑娘。婆婆为她缠上裹胸部，却无法挡住她对外部世界的好奇与向往。偶然机缘，萧萧与长工花狗萌生爱情，但在这个封闭的山村，等待他们的注定是一场悲剧……

 

　　本片根据沈从文的原著小说《萧萧》改编，并荣获1988年法国蒙彼利埃国际电影节金熊猫奖、1988年西班牙圣赛巴斯蒂安国际电影节堂吉诃德奖。

 

 

 

 

 

我们的田野（谢飞导演作品精选）Our Farmland(1983)

 

导演: 谢飞

编剧: 晓剑 / 谢飞 / 潘渊亮

主演: 周里京 / 张静 / 雷汉 / 林芳兵

类型: 剧情

 

编号：DT-91938

音轨：国语LPCM2.0

字幕：英文  中文  中文

配置：独家4K修复版+官方国语音轨+官方中英文字幕

 

 

　　1960年代，上山下乡运动风靡全国，陈希南（周里京 饰）、韩七月（张静 饰）、曲林（吕晓刚 饰）、肖弟弟（雷汉 饰）等青年来到北大荒，支援边疆建设。不久，现实的严酷将考验着他们，七月的父母被打成了反革命，她的内心在挣扎，信念在动摇。

 

      肖弟弟由于收不到海外亲人的来信，渐渐对生活失去了勇气。而忍受不了北大荒恶劣生存环境的凝玉（林芳兵 饰），则想通过结婚调回城去。盛夏到了，人人都在思考以后的出路。七月通过长时间思索，坚定了留在北大荒的信念，但在一场大火中，她被夺去了年青的生命。几年后，希南作为工农兵学员，毕业回到北京，但他的思绪却飞回到遥远的北大荒......

 

 

谢飞导演代表作一览：

 

 

 

 

 

 

 

 

本命年 Black Snow(1990)

7 .9

本命年(1990)

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