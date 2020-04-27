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哈利波特1：神秘的魔法石 (长短版+画中画)(4K修复版)
Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)，9.0
编号：LBD-KK0033-1
配置：美国华纳A区4K修复版剧场及加长无缝双T全球最佳蓝光终极版+官方中英日韩泰文字幕
+官方大陆/台湾双国语及粤语配音DD5.1+画中画PIP播放模式并附全程官方中文字幕
音轨：英语DTS-HD5.1/
国语DD5.1/国语DD5.1/粤语DD5.1/法语DD5.1/日语DD2.0/泰语DD5.1
字幕：英文/西班牙文/中文简/中文繁/日文/韩文/泰文/缅甸文/中画中画
花絮：1、《哈利波特与魔法石》加长版
2、寻找魔法石：幕后专访
3、霍格沃茨幽灵及年鉴、教学、
4、额外收录
5、画中画模式播放
Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)，8.6
编号：LBD-KK0033-2
配置：美国华纳A区4K修复版剧场及加长无缝双T全球最佳蓝光终极版+官方中英法日韩泰文字幕
+官方大陆/台湾双国语及粤语配音DD5.1+画中画PIP播放模式并附全程官方中文字幕
音轨：英语DTSHD5.1/法语DD5.1/
国语DD5.1(6区国配)/国语DD5.1(台)/粤语DD5.1/日语DD5.1/泰语DD5.1
字幕：英文/法文/中文简(6区国配)/中文简(台)/中文繁/中文繁(官方)/
日文/韩文/泰文/印尼/缅甸/德文*2/意大利*2/荷兰/英文(PIP)/法文(PIP)/
西班牙(PIP)/中文(PIP)
花絮：1、播放加长版
2、随片画中画观影模式
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)，8.7
编号：LBD-KK0033-3
配置：美国华纳A区4K修复版全球最佳蓝光终极版+全套官方中英法日韩泰文字幕+
官方大陆DTS5.1/台湾DD5.1双国语及粤语配音DD5.1
音轨：英语DTS-HD5.1/公映国语DTS5.1/法语DD5.1/
国语DD5.1/粤语DD5.1/泰语DD5.1/日语DD5.1
字幕：英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/葡萄牙文/
中文简/中文繁/中文简(国语)/泰文/韩文/印尼文/日文/缅甸文
花絮：1、播放加长版
2、随片画中画观影模式
Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)，8.5
编号：LBD-KK0033-4
配置：美国华纳A区4K修复版全球最佳蓝光终极版+全套官方中英法日韩泰文字幕+
官方大陆/台湾双国语及粤语配音DD5.1+画中画PIP播放模式并附全程官方中文字幕
音轨：英语DTSHD5.1/英语导评DD2.0/法语DD5.1/
国语DD5.1*2/粤语DD5.1/日语DD5.1/泰语DD5.1
字幕：英文/法文/中文繁(国语)/中文繁体/中文简体(国语)/日文/韩文/泰文/缅甸/德文*2/
意大利*2/荷兰/印尼/英文(PIP)/中文(PIP)/法文(PIP)/日文(PIP)
花絮：画中画 模式播放
Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)，8.2
编号：LBD-KK0033-5
配置：美国华纳A区4K修复版全球最佳蓝光终极版+全套官方中英法日韩泰文字幕+
官方大陆/台湾双国语及粤语配音DD5.1+画中画PIP播放模式并附全程官方中文字幕
音轨：英语DTSHD5.1/英语导评DD2.0/法语DD5.1/
国语DD5.1*2/粤语DD5.1/日语DD5.1/泰语DD5.1
字幕：英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/葡萄牙文/
中文简/中文繁/中文简(国语)/泰文/韩文/印尼文/日文/缅甸文
花絮：1、“聚焦点”模式；
2、画中画 模式播放。
Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)，7.9
编号：LBD-KK0033-6
配置：美国华纳A区4K修复版全球最佳蓝光终极版+全套官方中英法日韩泰文字幕+
官方大陆/台湾双国语及粤语配音DD5.1+画中画PIP播放模式并附全程官方中文字幕
音轨：英DTS-HD5.1/泰5.1/国5.1(台)/国语2.0(六区)/日5.1/粤5.1
字幕：英2条/中繁(台)/中繁(港)/中简/法/日/韩/泰/印尼/缅甸/中画中画
花絮：1、幕后揭秘
2、画中画模式播放
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
编号：LBD-KK0033-7
配置：美国华纳A区4K修复版全球最佳蓝光终极版+全套官方中英法日韩泰文字幕+
官方大陆/台湾双国语及粤语配音DD5.1+极限电影模式并附全程官方中文字幕
音轨：英DTS-HD5.1/泰5.1/国5.1(台)/国语2.0(六区)/日5.1/粤5.1
字幕：英2条/中繁(台)/中繁(港)/中简/法/日/韩/泰/印尼/缅甸/中画中画
花絮：1、极限模式播放；
2、“聚焦点”模式" 。
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
编号：LBD-KK0033-8
配置：美国华纳A区4K修复版全球最佳蓝光终极版+全套官方中英法韩泰文字幕+
官方国粤语配音DD5.1+极限电影模式并附全程官方中文字幕
音轨：英语DTSHD5.1/法语DD5.1/粤语DD5.1/国语DD5.1/泰语DD5.1
字幕：英文/法文/中文繁体官方/韩文/印尼/中文粤语官方/中文简体官方/泰文/缅甸
花絮：1、极限模式播放
2、“聚焦点”模式
3、演职员的最后告别