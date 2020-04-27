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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 LBD-KK 哈利波特1-8，美A区4K剧场及加长无缝双T，全球最佳蓝光终极版

雄霸天下 发布于：

                                                                                     —— 图文整理自网络

 

 

 

哈利波特1：神秘的魔法石 (长短版+画中画)(4K修复版)

Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)，9.0

 

编号：LBD-KK0033-1 

配置：美国华纳A区4K修复版剧场及加长无缝双T全球最佳蓝光终极版+官方中英日韩泰文字幕

        +官方大陆/台湾双国语及粤语配音DD5.1+画中画PIP播放模式并附全程官方中文字幕

音轨：英语DTS-HD5.1/

         国语DD5.1/国语DD5.1/粤语DD5.1/法语DD5.1/日语DD2.0/泰语DD5.1

字幕：英文/西班牙文/中文简/中文繁/日文/韩文/泰文/缅甸文/中画中画

花絮：1、《哈利波特与魔法石》加长版

         2、寻找魔法石：幕后专访

         3、霍格沃茨幽灵及年鉴、教学、

         4、额外收录

         5、画中画模式播放

 

 

 

 

 

 哈利波特2：消失的密室 (长短版+画中画)(4K修复版)

Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)，8.6

 

编号：LBD-KK0033-2

配置：美国华纳A区4K修复版剧场及加长无缝双T全球最佳蓝光终极版+官方中英法日韩泰文字幕

        +官方大陆/台湾双国语及粤语配音DD5.1+画中画PIP播放模式并附全程官方中文字幕

音轨：英语DTSHD5.1/法语DD5.1/

         国语DD5.1(6区国配)/国语DD5.1(台)/粤语DD5.1/日语DD5.1/泰语DD5.1

字幕：英文/法文/中文简(6区国配)/中文简(台)/中文繁/中文繁(官方)/

         日文/韩文/泰文/印尼/缅甸/德文*2/意大利*2/荷兰/英文(PIP)/法文(PIP)/

         西班牙(PIP)/中文(PIP)

花絮：1、播放加长版

         2、随片画中画观影模式

 

 

 

 

 

 哈利波特3：阿兹卡班的逃犯(4K修复版) 

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)，8.7

 

编号：LBD-KK0033-3

配置：美国华纳A区4K修复版全球最佳蓝光终极版+全套官方中英法日韩泰文字幕+

         官方大陆DTS5.1/台湾DD5.1双国语及粤语配音DD5.1

音轨：英语DTS-HD5.1/公映国语DTS5.1/法语DD5.1/

         国语DD5.1/粤语DD5.1/泰语DD5.1/日语DD5.1

字幕：英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/葡萄牙文/

         中文简/中文繁/中文简(国语)/泰文/韩文/印尼文/日文/缅甸文

花絮：1、播放加长版

         2、随片画中画观影模式

 

 

 

 

 

 哈利波特4：火杯的考验 (4K修复版) 

Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)，8.5

 

编号：LBD-KK0033-4

配置：美国华纳A区4K修复版全球最佳蓝光终极版+全套官方中英法日韩泰文字幕+

         官方大陆/台湾双国语及粤语配音DD5.1+画中画PIP播放模式并附全程官方中文字幕

音轨：英语DTSHD5.1/英语导评DD2.0/法语DD5.1/

         国语DD5.1*2/粤语DD5.1/日语DD5.1/泰语DD5.1

字幕：英文/法文/中文繁(国语)/中文繁体/中文简体(国语)/日文/韩文/泰文/缅甸/德文*2/

        意大利*2/荷兰/印尼/英文(PIP)/中文(PIP)/法文(PIP)/日文(PIP)

花絮：画中画 模式播放

 

 

 

 

 

哈利波特5：凤凰会的密令 (4K修复版)

Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)，8.2

 

编号：LBD-KK0033-5

配置：美国华纳A区4K修复版全球最佳蓝光终极版+全套官方中英法日韩泰文字幕+

         官方大陆/台湾双国语及粤语配音DD5.1+画中画PIP播放模式并附全程官方中文字幕

音轨：英语DTSHD5.1/英语导评DD2.0/法语DD5.1/

         国语DD5.1*2/粤语DD5.1/日语DD5.1/泰语DD5.1

字幕：英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/葡萄牙文/

         中文简/中文繁/中文简(国语)/泰文/韩文/印尼文/日文/缅甸文

花絮：1、“聚焦点”模式；

         2、画中画 模式播放。

 

 

 

 

 

 哈利波特6：混血王子的背叛 (4K修复版) 

Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)，7.9

 

编号：LBD-KK0033-6

配置：美国华纳A区4K修复版全球最佳蓝光终极版+全套官方中英法日韩泰文字幕+

        官方大陆/台湾双国语及粤语配音DD5.1+画中画PIP播放模式并附全程官方中文字幕

音轨：英DTS-HD5.1/泰5.1/国5.1(台)/国语2.0(六区)/日5.1/粤5.1

字幕：英2条/中繁(台)/中繁(港)/中简/法/日/韩/泰/印尼/缅甸/中画中画

花絮：1、幕后揭秘

         2、画中画模式播放

 

 

 

 

 

 哈利波特7：死神的圣物（上） (4K修复版)  

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

 

编号：LBD-KK0033-7

配置：美国华纳A区4K修复版全球最佳蓝光终极版+全套官方中英法日韩泰文字幕+

         官方大陆/台湾双国语及粤语配音DD5.1+极限电影模式并附全程官方中文字幕

音轨：英DTS-HD5.1/泰5.1/国5.1(台)/国语2.0(六区)/日5.1/粤5.1

字幕：英2条/中繁(台)/中繁(港)/中简/法/日/韩/泰/印尼/缅甸/中画中画

花絮：1、极限模式播放；

         2、“聚焦点”模式" 。

 

 

 

 

 

 哈利波特8 、死神的圣物（下）(4K修复版) 

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)

 

编号：LBD-KK0033-8

配置：美国华纳A区4K修复版全球最佳蓝光终极版+全套官方中英法韩泰文字幕+

         官方国粤语配音DD5.1+极限电影模式并附全程官方中文字幕

音轨：英语DTSHD5.1/法语DD5.1/粤语DD5.1/国语DD5.1/泰语DD5.1

字幕：英文/法文/中文繁体官方/韩文/印尼/中文粤语官方/中文简体官方/泰文/缅甸

花絮：1、极限模式播放

         2、“聚焦点”模式

         3、演职员的最后告别

 

 

 

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