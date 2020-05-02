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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 （RBD）CJ-BD 淘碟计划，2020-5-2，25G

雄霸天下 发布于：

 

 

 

 

女仆日记 Le journal d'une femme de chambre 1964，7.5，犯罪，路易斯·布努埃尔，让娜·莫罗

我美丽的洗衣店（CC标版）My Beautiful Laundrette 1985，7.2，基情

小城罪案故事 Small Town Crime 2017，6.0，惊悚

衣冠禽兽 /人面兽心 1938，7.4，犯罪，让·雷诺阿

纵情一曲 /酣歌畅爱【MOC版】Aimer, boire et chanter 2014，7.0，喜剧，阿伦·雷乃

最后命令（CC版）The Last Command 1928，8.3，冒险，约瑟夫·冯·斯登堡

爱心派对 It's My Party 1996，8.3，喜剧，兰德尔．克莱泽编导的感人文艺片

包芬格计划 Bowfinger 1999，7.5，喜剧，佩德罗·阿莫多瓦

第九人生 The Ninth Configuration 1980，7.4，惊悚，心理学影片

黄牛惨案 /龙城风云The Ox-Bow Incident 1943，7.7，箭影，西部，亨利·方达

吉尔达 Gilda 1946，7.4，CC标准版，黑色电影，丽塔·海华斯

控制的极限 The Limits of Control 2009，箭影版，6.8，惊悚，吉姆·贾木许

炼狱 / 燃烧 The Burning，1981，6.1，箭影，恐怖

罗拉 /再见吾爱（CC版）Lola1981，7.7，喜剧，赖纳·维尔纳·法斯宾德

摩斯拉决战哥斯拉 1964，6.4，CC标准，动作 / 科幻，本多猪四郎

纽约船坞（CC版）The Docks of New York 1928，7.7，犯罪，约瑟夫·冯·斯登堡

人之欲（MOC版）Human Desire 1954，7.5，黑色电影，弗里茨·朗

扬帆 /航行者（CC版）Now, Voyager 1942，7.6，爱情，贝蒂·戴维斯

爱德华二世 /爱华德二世Edward II 1991，7.4，基情 历史

绿窗艳影（MOC版）The Woman in the Windown1944，7.7，黑色，弗里茨·朗

彗星美人（CC版）All About Eve 1950，8.6，国配，贝蒂·戴维斯、玛丽莲·梦露

怒火战线（CC版）Matewan 1987，7.8，历史

地方英雄（CC版）Local Hero 1983，7.6，，喜剧

阿兰布里斯塔 / 非法移民 /（CC版）Alambrista! 1977，7.4，剧情

 

 

 

 

爵士小天后诺拉 琼斯-朗尼斯科特爵士俱乐部演唱会2017，无中字，25G

 

 

 

 

 

 

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