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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 大唐 CC-BD 淘碟计划，2020-5-2

雄霸天下 发布于：

CC-9013 加里森敢死队 Garrison's Gorillas (1967)，9，美A区+上译

 

CC-9018 浪迹闯山河 / 迷失的美国人Lost in America (1985)，7，CC标准+花絮

 

 

CC-9032 哈啰掰掰，我是鬼妈妈 / 你好妈妈，再见！/ 하이바이, 마마!‎ (2020)，双碟，8.3，

              韩国 剧情

CC-9033 心灵与智慧 (CC标准版) Hearts and Minds (1974)，8.3，

             本片是由哥伦比亚电影公司出资委任电视纪录片导演皮特•戴维斯拍摄的一部探讨美国为何在1959-1975年期间发动对越战争，越南人民的悲惨遭遇，以及美国人民对越战态度转变的纪录片。这是美国本土首次放映直接采访刻画越南平民惨境的影片，片中多次表现了美军将领的种族主义和美国政府对国内人民的无耻欺骗。电影于1974年在法国嘎纳电影节首映，随即便因内容的严重争议性被哥伦比亚公司搁置。制片人波特•施耐德与亨利•兰格向哥伦比亚公司买回了版权，并终于1975年通过华纳公司在美国公映。本片获1974年奥斯卡最佳纪录片奖 

 

CC-9035 密阳 (CC版) Milyang / Secret Sunshine(2007)，8.1~6.5，李沧东，全度妍

CC-9039 射雕英雄传之、东成西就 (1993)，，梁朝伟 / 林青霞 / 张国荣 / 叶玉卿

CC-9041 帝国的崛起：奥斯曼[双碟装] Rise of Empires: Ottoman (2020)，8.5

CC-9043 反美阴谋[双碟装] The Plot Against America (2020)，7.7，历史，薇诺娜·瑞德

CC-9044 大腕 Big Shot's Funeral (2001)，7.8，冯小刚，葛优 关之琳 

CC-9046 星星之火[双碟装] Little Fires Everywhere (2020)，7.7

CC-9047 高山下的花环 Wreaths at the Foot of the Mountain 1984，8.5，

             大陆全区蓝光HD高清版

CC-9050 天气好的话，我会去找你 날씨가 좋으면 찾아가겠어요‎ (2020)，8.6，剧集，双碟装

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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