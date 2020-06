—— 图文整理自网络

现代豪放女

又名:Twisted Love、Twisted Passion

评分:IMDb 6.1

导演:杨权

编剧:陈曙光

制片:黄家禧,钱永强,叶国荣

主演:徐淑媛 饰 天娜

汤镇宗 饰 阿森

张国柱 饰 马裕章

玄智慧

曹查理 饰 何老总

类型:成人

上映:1985年9月26日

片长:92分钟

imdb 编号:tt0090224

富商马裕章(张国柱饰)有意竞选议员,而友人建议已婚身份会对议员身份有帮助,于是开始对模特儿天娜(徐淑媛饰)展开热烈追求。婚后马裕章以工作繁忙和天娜展开无性生活。

由于婚后天娜一直闲置在家,马听其助手建议替天娜开设模特儿训练中心,希望藉由工作能降低天娜在房事要求,但天娜在一次无意间发现马没有幸生活原因竟是同幸恋者。这时模特儿训练中心阿sam(汤镇宗饰)对天娜表达爱意随即发生关系,马得知后买凶杀人。

天娜得知阿sam死亡,找记者揭露马为同幸恋者。同时间,马和助手便举枪自杀。

现代豪放女 + 虐之恋

编号:新U9-486

音轨:粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕:中文繁体、中文简体、英文、中英双显

发行:现代豪放女 ~ 邵氏公司

虐之恋 ~ 城讯公司

镜像:完成,原盘转让

A wealthy businessman gives his wife everything she wants, besides one thing, a passionate sex life. The sexually frustrated woman soon gets into several other relationships and soon also learns why her husband is so uninterested with her in bed.





—Ulf Kjell Gür

1985年杨权执导《现代豪放女》乃挑战尺度艳情之作,本片当年甫一推出,实时成为城中热门话题。由台湾女星徐淑媛、韩国艳星玄智慧、张国柱和汤镇宗主演。徐淑媛初挑大梁,演出大胆性感,不愧为新一代影坛尤物。电影的桥段是偷情,徐淑媛主演富商的妻子名模天娜,因受不住年轻男子阿森的挑逗,而发生了幸关系。後来,富商知道了奸情之後便顾杀手杀害了奸夫。

《现代豪放女》在当年是卖座的电影,这套电影除了性感和偷情的元素之外,焦点是韩国女星玄智慧的惊艳客串。玄智慧主演的电影有《娶错老婆投错胎》、《惊天龙虎豹》、《处女降》、《堂口故事》、《现代豪放女》和《种鬼》。片中女主角徐淑媛性感美艳,在电影中展现艳女形象。她亦曾为成人杂志《花花公子》当模特儿,最後九十年代末远嫁至美国而息影。