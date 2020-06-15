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虐之恋

又名：Love to Kill、Yeuk ji luen、虐妻

评分：IMDb 5.9

导演：钟少雄

主演：李美凤，黄秋生

类型：恐怖

上映：1993

片长：109分钟

家家有本难念的经，一个看似幸福的家庭，原来隐藏了一颗计时炸弹，随时会将整个家庭爆得肢离破碎，剧中主人翁 玉（李美凤）就在这样的家庭生活。本来她拥有一个活泼的儿子及爱惜自己的丈夫森（黄秋生），但不幸的是丈夫竟是一个性变态者，玉千方百计欲逃离他的魔掌，怎料进一步惹起森潜在的变态倾向。

玉的婚姻生活极不如意，常遭受丈夫的***，一直活在森的游戏阴影下，惟玉母因患病，得靠森给予的违禁药物疗病止痛，致令玉忍气吞声，完全受制于森的淫威下。

某夜，玉终于忍受不了森的行为，拼命逃跑，惜遭森拦阻并当街殴打，途经的探员雄（李修贤）见状将二人拘捕，然而玉始终不肯指正森，事件不了了之。随后，玉向雄表示希望能离开森，抱打不平的雄惟有将她及其儿子安置在女友 Jenny 家中，玉终于过了一段不用担惊受怕的日子。

岂料森找到玉母，并要挟玉回家，同时对雄恨之入骨，认为他破坏了自己家庭幸福，施计令雄停职。另一方面，森更强奸 Jenny 报复，雄得悉怒火中烧，誓要缉拿森归案，但森早已带玉、玉母及儿子走到一间僻静的别墅，准备一家同归于尽。

现代豪放女 + 虐之恋

编号：新U9-486

音轨：粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕：中文繁体、中文简体、英文、中英双显

发行：现代豪放女 ~ 邵氏公司

虐之恋 ~ 城讯公司

镜像：完成，原盘转让









A woman looks to a cop for help against her abusive husband, who constantly rapes, beats, and belittles her and her son, but the husband catches wind of the cop's plan.