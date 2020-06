—— 图文整理自网络

虐之恋

又名:Love to Kill、Yeuk ji luen、虐妻

评分:IMDb 5.9

导演:钟少雄

主演:李美凤,黄秋生

类型:恐怖

上映:1993

片长:109分钟

家家有本难念的经,一个看似幸福的家庭,原来隐藏了一颗计时炸弹,随时会将整个家庭爆得肢离破碎,剧中主人翁 玉(李美凤)就在这样的家庭生活。本来她拥有一个活泼的儿子及爱惜自己的丈夫森(黄秋生),但不幸的是丈夫竟是一个性变态者,玉千方百计欲逃离他的魔掌,怎料进一步惹起森潜在的变态倾向。

玉的婚姻生活极不如意,常遭受丈夫的***,一直活在森的游戏阴影下,惟玉母因患病,得靠森给予的违禁药物疗病止痛,致令玉忍气吞声,完全受制于森的淫威下。

某夜,玉终于忍受不了森的行为,拼命逃跑,惜遭森拦阻并当街殴打,途经的探员雄(李修贤)见状将二人拘捕,然而玉始终不肯指正森,事件不了了之。随后,玉向雄表示希望能离开森,抱打不平的雄惟有将她及其儿子安置在女友 Jenny 家中,玉终于过了一段不用担惊受怕的日子。

岂料森找到玉母,并要挟玉回家,同时对雄恨之入骨,认为他破坏了自己家庭幸福,施计令雄停职。另一方面,森更强奸 Jenny 报复,雄得悉怒火中烧,誓要缉拿森归案,但森早已带玉、玉母及儿子走到一间僻静的别墅,准备一家同归于尽。

现代豪放女 + 虐之恋

编号:新U9-486

音轨:粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕:中文繁体、中文简体、英文、中英双显

发行:现代豪放女 ~ 邵氏公司

虐之恋 ~ 城讯公司

A woman looks to a cop for help against her abusive husband, who constantly rapes, beats, and belittles her and her son, but the husband catches wind of the cop's plan.