TW-0298 花蕊：背德禁恋 / Kashin (2016)，6，人气女星 村川绘梨 随性飘零

[子宫作家]濑户内寂听 冲击世人官能大作首度电影化

TW-0302 十二公民 12 Citizens (2014)，8.4，中国版《十二怒汉》

TW-0303 相爱相亲 Love Education (2017)，8.4，张艾嘉自编自导自演

TW-0305 私人订制 Personal Tailor (2013)，5.8，冯小刚贺岁喜剧经典，葛优

TW-0306 朝九晚五 / 毛片儿岁月 / 我拍A片的岁月 / 9 to 5: Days in Porn (2008)，

6.8，带你“偷窥”什么叫做瑟情工业！

《二十秒的欢乐》知名纪录片导演詹恩斯·霍夫曼挑战极限情瑟腥作

TW-0307 风味人间 Once Upon a Bite 2（第2季），9.3，

《舌尖上的中国》导演陈晓卿打造全新美食纪录片佳作

TW-0307 我的父亲，我的儿子 My Father and My Son (2005) ，9，IMDB 第 151 位，土耳其神作

TW-0309 色戒 / 轮回 Samsara (2001)，7.3，钟丽缇主演情瑟经典

TW-0310 随性所欲 /后会有期 Come As You Are (2019)，7.2，

三个残疾人的""破处""之旅，改编真实故事! 欢笑感人更胜《逆转人生》

TM-R0588 我知道这是真的(双碟装） I Know This Much Is True(2020)，8.4，HBO

TM-R0595 少年间谍（双碟装）Alex Rider（2020），7.4，根据畅销小说改编，

影片<风暴突击者>剧集版，英国最新谍战动作新剧

TM-R0601 龙在天涯 Dragon Fight(1989)，李连杰，周星驰

TM-R0602 超凡女仆(双碟装）Better Than Us（2018），7.4，俄罗斯，科幻新剧，

女主的盛世美颜，堪称本片的点睛之笔

TM-R0603 中国医生战疫版 The Chinese Doctor: The Battle Against COVID-19 (2020)，9.4，

首部描写医生与"冠状肺炎"生死对决真实纪录片