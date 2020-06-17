TW-0298 花蕊：背德禁恋 / Kashin (2016)，6，人气女星 村川绘梨 随性飘零
[子宫作家]濑户内寂听 冲击世人官能大作首度电影化
TW-0302 十二公民 12 Citizens (2014)，8.4，中国版《十二怒汉》
TW-0303 相爱相亲 Love Education (2017)，8.4，张艾嘉自编自导自演
TW-0305 私人订制 Personal Tailor (2013)，5.8，冯小刚贺岁喜剧经典，葛优
TW-0306 朝九晚五 / 毛片儿岁月 / 我拍A片的岁月 / 9 to 5: Days in Porn (2008)，
6.8，带你“偷窥”什么叫做瑟情工业！
《二十秒的欢乐》知名纪录片导演詹恩斯·霍夫曼挑战极限情瑟腥作
TW-0307 风味人间 Once Upon a Bite 2（第2季），9.3，
《舌尖上的中国》导演陈晓卿打造全新美食纪录片佳作
TW-0307 我的父亲，我的儿子 My Father and My Son (2005)，9，IMDB第151位，土耳其神作
TW-0309 色戒 / 轮回 Samsara (2001)，7.3，钟丽缇主演情瑟经典
TW-0310 随性所欲/后会有期 Come As You Are (2019)，7.2，
三个残疾人的""破处""之旅，改编真实故事! 欢笑感人更胜《逆转人生》
TM-R0588 我知道这是真的(双碟装） I Know This Much Is True(2020)，8.4，HBO
TM-R0595 少年间谍（双碟装）Alex Rider（2020），7.4，根据畅销小说改编，
影片<风暴突击者>剧集版，英国最新谍战动作新剧
TM-R0601 龙在天涯 Dragon Fight(1989)，李连杰，周星驰
TM-R0602 超凡女仆(双碟装）Better Than Us（2018），7.4，俄罗斯，科幻新剧，
女主的盛世美颜，堪称本片的点睛之笔
TM-R0603 中国医生战疫版 The Chinese Doctor: The Battle Against COVID-19(2020)，9.4，
首部描写医生与"冠状肺炎"生死对决真实纪录片