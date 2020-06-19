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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 CJ-BD 淘碟计划，2020-6（16 - 20，RBD，CC标准）

雄霸天下 发布于：

 

 

 

 

 

毁灭的发明（CC版）A Deadly Invention 1958，7.9，科幻，卡尔·齐曼

狂人皮埃罗/狂人比埃洛（CC版）Pierrot le fou 1965，8.3，歌舞，让-吕克·戈达尔

劳拉·蒙特斯/倾国倾城欲海花（CC版）Lola Montès 1955，7.7，传记，马克斯·奥菲尔斯

影子（CC版）Shadows  1959，7.7，剧情，约翰·卡萨维蒂

权势下的女人 /醉酒的女人（CC版）A Woman Under the Influence 1974，8.2，爱情，

                    约翰·卡萨维蒂

 

切格瓦拉传（CC版）双碟 Masculine2008，7.5，传记 战争，史蒂文·索德伯格

战国英豪/暗堡里的三恶（CC版）1958，动作，8.4，黑泽明

活在当下now is good 2012，8.4，剧情

罗密欧与朱丽叶Romeo and Juliet 1968版，8.7，爱情，佛朗哥·泽菲雷里

金盔/金头盔【BD50G】Casque d'or 1952，7.2，爱情 犯，雅克·贝克

沃纳·赫尔佐格作品集之沃伊采克【BD50G】Woyzeck 1979，7.7，沃纳·赫尔佐格

决斗的人/决战骄雄【BD50G】The Duellists 19777.5，战争，雷德利·斯科特，哈威·凯特尔

长翅膀的猪/天外飞来一只猪Le cochon de Gaza 2011，7.7，喜剧，BD50G，巴勒斯坦

小教父【BD50G加长版】The Outsiders 1983，7.2，犯罪，弗朗西斯·福特·科波拉

新悲惨世界 /孤星泪【BD50G】Les misérables 1998，7.5，犯罪，比利·奥古斯特，

                                        连姆·尼森、乌玛·瑟曼 

你妈妈也一样（CC）【BD50G】Y tu mamá también 2001，7.5，情瑟，阿方索·卡隆

圣女贞德蒙难记（MOC版）The Passion of Joan of Arc 1928，8.7，传记 历史，卡尔·西奥多·德莱叶

爱的甘露（CC版）Desert Hearts 1985，7.7，爱情

人啊人/人，性本色（CC版）L'humanité 1999，7.2，悬疑，布鲁诺·杜蒙

一夜狂欢（CC版）双碟A Hard Day's Night 1964，8.5，音乐，约翰·列侬、保罗·麦卡特尼

怒火青春（CC版）La haine 1995，8.2，犯罪，马修·卡索维茨

百战将军（CC版）The Life and Death of Colonel Blimp 1943，7.9，战争，黛博拉·蔻儿

穿越大吉岭（CC版） The Darjeeling Limited 2007，国配5.1，7.7，悬疑，韦斯·安德森

天外来客/天降财神（CC版）The Man Who Fell to Earth 1976，7.3，科幻，大卫·鲍伊

安然无恙（CC版）Safe 1995，7.2，剧情，托德·海因斯，朱丽安·摩尔

破浪/破浪而出（CC版）Breaking the Waves 1996，8.2，爱情，拉斯·冯·提尔

返老还童 /本杰明·巴顿奇事（CC版）The Curious Case of Benjamin Button 2008，8.9，

             悬疑，大卫·芬奇，凯特·布兰切特 / 布拉德·皮特

天堂的孩子Les Enfants du Paradis 1945，CC标准，8.2，爱情，马塞尔·卡尔内

冰风暴（CC版）The Ice Storm 1997，7.9，剧情，李安

皮埃尔·埃泰作品全集（CC版）双碟Pierre Étaix 1969，8.9，剧情

 

荒岛惊魂/死胡同（CC版）Cul-de-sac 1966，7.4，惊悚，罗曼·波兰斯基

罗丝玛丽的婴儿（CC版）Rosemary's Baby  1968，8.2，恐怖，罗曼·波兰斯基

 

面孔/魔术师（CC版）Ansiktet 1958，7.5，剧情，英格玛·伯格曼

芬妮和亚历山大的诞生（CC版）1984，8.6，纪录片，英格玛·伯格曼

夏日插曲（CC版）Sommarlek 1951，7.8，爱情，英格玛·伯格曼

 

风柜来的人（MOC版）All the Youthful Days 1983，8.3，侯孝贤，剧情

风的传人（MOC版）Inherit the Wind 1960，8.6，历史

斗篷与匕首（MOC版）Cloak and Dagger 1946，6.2，惊悚/战争

布鲁克林有棵树（MOC版）Tree Grows in Brooklyn 1945，8.3，剧情

西点军魂 /赤胆香魂万古情 The Long Gray Line 1955 ，6.5，箭影，喜剧、运动，约翰·福特

影迷/电影狂 Camera Buff 1979，8.4，箭影，喜剧 爱情，克日什托夫·基耶斯洛夫斯基

无休无止 /不绝之路（箭影版）No End 1985，8.0，剧情，日什托夫·基耶斯洛夫斯基

暗夜之女/黑暗（未删节版）Daughter of Darkness 1971，6.6，恐怖

找到你了/搞鬼 I See You 2019

，箭影版，6.6，惊悚

 

 

 

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亚洲：

 

 

遗愿清单（日本版）The Bucket List 2019，7.2，剧情，25G，吉永小百合 / 天海祐希

 

 

 

新世界（MOC版）New World / 신세계‎ (2013)，8.8，韩国，豆排184，犯罪

 

 

 

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雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 48岁 处女座

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