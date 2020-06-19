LJ-1826A 芭萨提的颜色 Rang De Basanti (2006)，8.5，印度，喜剧 历史

LJ-1826A 卡比利亚之夜 /花街春梦 Nights of Cabiria (1957)，9.1，费德里科·费里尼，

荣获奥斯卡最佳外语片奖，戛纳影展最佳女演员奖

LJ-1826A 彼岸花 Equinox Flower (1958)，8.4，小津安二郎

LJ-1826A 办公室的故事 Office Romance (1977)，8.8，埃利达尔·梁赞诺夫

超越《莫斯科不相信眼泪》的前苏联爱情喜剧神作，一个时代的怀旧记忆

LJ-1830A 杀人短片/杀诫A Short Film About Killing (1988)，8.4，人造眼英B，

克日什托夫·基耶斯洛夫斯基

LJ-1831A 爱情短片/情诫A Short Film About Love (1988)，8.8，人造眼英B，

克日什托夫·基耶斯洛夫斯基

LJ-1832A 江湖龙虎斗 Flaming Brothers (1987)，6.9，周润发 邓光荣 谢贤 徐少强