DT-90150 基督圣体 Boże Ciało(2019)，7.7，波兰经典剧情片

DT-90183 月里嫦娥 Frau im Mond(1929)，7.9，德国经典科幻默片，弗里茨·朗

DT-90186 狱中豪杰 Big Stan (2007)，6.9，动作喜剧，罗伯·施奈德，大卫·卡拉丁

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DT-91940 法国光影半生缘 Voyage à travers le cinéma français(2016)，

法国经典纪录片，贝特朗·塔维涅

既是关于塔维涅私人观影品味的总结，又是对法国影坛的整体的回顾