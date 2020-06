CC-9129 雁南飞(CC版)Letyat zhuravli / The Cranes Are Flying (1957),8.6,

1958年戛纳国际电影节金棕榈奖和摄影大奖,爱情 / 战争

CC-9151 精装难兄难弟 Those Were the Days(1997),7.7,王晶,吴镇宇 舒淇

CC-9154 单身贵族 The Nobles(1989),6.5, 张学友 郑裕玲 王敏德 董骠 吴家丽 吴启华 冯淬帆

CC-9157 五朵金花 Five Jin Huas (1959),8,港A版

CC-9163 子弹出租 Bullet for Hire 1991,6.3,张学友 任达华 狄威 罗烈 刘兆铭

CC-9164 挡不住的疯情 1993,任达华 翁虹 王敏德

CC-9165 羟基2制服诱惑1998

CC-9166 龙之争霸 Burning Ambition / Megaforce 1989,6.2,

陈勋奇,任达华 苗侨伟,大岛由加利,惠英红

CC-9167 正牌韦小宝之奉旨沟女1993 ,6.2,柯受良,梁朝伟 张卫健 叶玉卿 汤镇业