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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2002-2010 终极斗士黑狱拳霸，无可争议笼中兽三部曲：韦斯利·斯奈普斯、斯科特·阿金斯，火爆犯罪动作经典，MMA题材典范

雄霸天下 发布于：

                                                                               —— 图文整理自网络

 

 

 

 

 终极斗士 / 黑狱拳霸 Undisputed (2002)

 

        金棕榈导演 沃尔特·希尔 自编自导 火爆犯罪动作经典

       《刀锋战士》韦斯利·斯奈普斯 领衔主演

 

导演: 沃尔特·希尔

编剧: 大卫·吉勒 / 沃尔特·希尔

主演: 韦斯利·斯奈普斯 / 文·瑞姆斯 / 彼得·法尔克 / 迈克尔·鲁克 / 乔恩·塞达

片长：96分钟 / 94 分钟(美国)

IMDb链接：tt0281322

 

　　昔日的重量级拳击冠军乔治（迈克尔•加•怀特 Michael Jai White 饰）在俄罗斯拍摄广告度日，某天他的家被人闯入后放置了大量毒品，于是乔治因贩毒入狱。这场陷害的幕后主使是俄罗斯当地的黑拳界，他们利用犯人们的搏击比赛开设赌局，而乔治出色的身后令他成为了监狱的目标，各方希望乔治能与狱中拳王伯伊卡（斯科特•阿金斯 Scott Adkins 饰）一战。

　　拒绝成为黑拳界谋利工具的乔治在狱中处境艰难，除了狱警的侮辱，伯伊卡一众也不放弃任何挑衅乔治的机会，当乔治发现自己除了登上擂台已没有任何获得自由的可能以后，他毅然决定与伯伊卡决斗。然而拥有凌厉腿法的伯伊卡并不是一个低级的对手……

 

 

编号：LJ-1836A【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置：独享Splendid影业德国B区蓝光正式版，绝无压缩原汁原味视频，

         特别黑狱拳霸DTS-HD5.1高清无损原音，集成独家央视国配及3区官方中文字幕，

         保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英语DTS-HD5.1 德语DTS-HD5.1 国语2.0-192

字幕：英 法 中简 中繁 韩

花絮：幕后特辑 (11:02)

         预告片集

 

 

 

 终极斗士2 / 黑狱拳霸2 Undisputed II: Last Man Standing(2006)

 

        被誉为美国近年来最好的MMA题材影片

        动作巨星 斯科特·阿金斯 迈向辉煌之作

 

导演: 艾萨克·佛罗伦汀

编剧: 博兹·大卫逊 / James Townsend / 大卫·N·怀特

主演: 斯科特·阿金斯 / 迈克尔·加·怀特

片长: 98 分钟

IMDb链接： tt0443676

 

 

　　犯人战士尤里•伯伊卡（Scott Adkins 饰）在上一集中膝盖受重伤，失去了搏击能力，只能在监狱中清理卫生，昔日的荣耀和战斗已离他远去，而监狱方面又驳回了他的假释要求，从不曾甘心失去自由的伯伊卡，将希望寄托在国际犯人格斗大赛上，因为大赛最终的冠军将获得自由。经过严酷的恢复性训练，伯伊卡战胜并取代了嘎卡（Mark Ivanir 饰）手下的参赛选手，两人再一次合作，前往格鲁吉亚境内的葛贡监狱，伯伊卡在那里将同世界各地的其他七名犯人战士，角逐出唯一的犯人格斗之王。

 

　　参赛选手中，美国的特伯（Michael Shannon Jenkins 饰）和哥伦比亚的 “杀人狂” 各具实力，伯伊卡为了自由必须战胜他们，然而他很快发现，真正的敌人并不是搏击场中的对手……

 

 

编号：LJ-1837A【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置：独享3L德国B区蓝光正式版，绝无压缩原汁原味视频，

         特别拳拳到肉DTS-HD5.1高清无损原音，集成3区官方中文字幕，

         保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英语DTS-HD5.1 德语DTS-HD5.1

字幕：英 中简 中繁 韩

花絮：制作特辑 (17:29)

         预告片集

 

 

 

 

 终极斗士3：赎罪 /黑狱拳霸3 Undisputed III: Redemption (2010)

 

        豆瓣评分7.8分，动作巨星 斯科特·阿金斯 巅峰力作

        完美的演绎了由衰落走向巅峰，进而奔向自由的黑狱拳霸

 

导演: 艾萨克·佛罗伦汀

编剧: 大卫·N·怀特

主演: 斯科特·阿金斯 / 肖恩·赫拉多

片长：96分钟

IMDb链接：tt1156466

 

编号：LJ-1838A【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置：独享新线美A区蓝光正式版，绝无压缩原汁原味视频，

         特别重回巅峰DTS-HD5.1高清无损原音，集成经商上译国配及3区官方中文字幕，

         保留原版完整幕后花絮内容（预告片）

音轨：英语DTS-HD5.1 国语2.0-192

字幕：英 法 西 中简 中繁 韩

花絮：预告片

 

 

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标签：
韦斯利·斯奈普斯 斯科特·阿金斯
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