—— 图文整理自网络

国际机场 /九霄惊魂Airport

又名: 九霄惊魂(港)

评分:时光网 7.5,豆瓣 7.6,IMDb 6.6

导演: 乔治·希顿

编剧: 亚瑟·黑利 / 乔治·希顿

主演: 伯特·兰卡斯特、迪恩·马丁、珍·茜宝

类型: 惊悚

国家: 美国

语言: 英语 / 意大利语

上映: 1970-03-05

片长: 137 分钟

IMDb 链接:tt0065377

贝克斯菲尔德(伯特·兰卡斯特 Burt Lancaster 饰)是林肯机场的总经理,繁忙的工作让他总是将家庭摆在人生的次要位置,导致备受冷落的妻子辛迪(达娜·温特 Dana Wynter 饰)最终选择了离开。

就在贝克斯菲尔德的婚姻遭遇了破坏性的打击的同时,他的事业也发生了前所未有的危机,一架飞机抛锚在了跑道上,阻碍了其他飞机起飞,更糟的是,另一架飞机上,一名恐怖分子引爆了炸弹,导致飞机严重受损,必须使用跑到着陆,否则就会机毁人亡。在飞机专家帕特洛尼(乔治·肯尼迪 George Kennedy 饰)的帮助下,贝克斯菲尔德凭借着惊人的胆识和智慧最终顺利化解危机,不仅如此,他还和女助手开启了一段罗曼史。

经典空难动作片,第43届奥斯卡金像奖获十项大奖提名并斩获最佳女配角奖项,据说当年就投资过千万美元票房更是超亿,至今仍是北美历史票房榜前列作品。

编号:SJBD-4716A【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置:独享环球美港A区复合版本,优选美A区携带花絮框架,

特别惊魂DTS-HD 5.1高清无损原音,官方中英法西日韩泰字幕,

保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨:英语DTS-HD5.1 法语DTS2.0-448 西班牙DTS5.1-768

字幕:英 法 西 中繁 日 韩 泰

花絮:1、百年环球:七十年代 11:01

2、百年环球:片场见闻 09:25

国际机场1975 / 75空难 Airport 1975

又名: 75空难 / 机场 1995

评分:时光网 6.9,豆瓣 6.3,IMDb 5.7

导演: 杰克·斯迈特

编剧: 亚瑟·黑利 / Don Ingalls

主演: 查尔顿·赫斯顿 Charlton Heston、

凯伦·布莱克 Karen Black

类型: 动作 / 惊悚

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1974-10-18

片长: 107 分钟

IMDb 链接:tt0071110

杰克.斯米特执导的该片是一部简单的灾难片续集,说的是飞机在刚起飞的时候和空中的一架直升机碰了一下,导致飞机的一个引擎出了故障,而且飞机的后边比前边重,使得后来飞机只能升高不能降低,一直升到了两万英尺.在这过程中出动了军方的飞机把客机的不知道该说是什么的打了一些洞,还在空中注水,当时好惊险的,也很精彩.飞机升到两万英尺后氧气不够,有一个机上负责的人居然让老人和小孩子到另一个隔间断了他们的氧气,幸好后来机长发现了,采取紧急降落,最后成功着陆。

编号:SJ-4717A【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置:独享大象影业法B区、科赫媒体德B区双版蓝光复合版本,优选法B区框架及视频,

特别化解危机DTS-HD 2.0高清无损原音,集成绝版国配,盛佳典藏级中文字幕,

保留原版精彩预告。

音轨:英语DTS-HD2.0 法语DTS2.0-448 国语2.0-192

字幕:英 法 西 中简 中繁

花絮:预告片 02:52

国际机场1977 / 77年航空港Airport '77

又名: 国际机场1977 / 七七航空港

评分:时光网 7.5,豆瓣 7.0,IMDb

导演: 杰瑞·詹姆森

编剧: 亚瑟·黑利 / Charles Kuenstle

主演: 杰克·莱蒙 / 李·格兰特

类型: 动作 / 惊悚

国家: 美国

语言: 英语 / 匈牙利语

上映: 1977-03-11(美国)

片长: 114分钟

IMDb 链接:tt0075648

运有宝贵油画古董的飞机在副驾驶员和其同党的策划下,企图控制飞机,正当他们用气体把乘客熏倒,企图把飞机开往荒岛时,飞机却因撞击而坠入海中。机长克服重重困难,冒着生命危险发出求救信号,令乘客得以逃生。

编号:SJ-4718A【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置:独享大象影业法B区、科赫媒体德B区双版蓝光复合版本,优选德B区框架及视频,

特别坠海LPCM 2.0无损原音,盛佳典藏级中文字幕,

保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨:英语LPCM2.0 法语2.0-192(德语LPCM2.0)

字幕:英 法 中简 中繁(德)

花絮:1、超级8毫米胶片片段 16:37

2、精彩海报(不外挂)

国际机场1979 The Concorde ... Airport '79

又名:又名: 协和式:1979年的飞机场 / Airport '79

评分:时光网 7.0,豆瓣 6.4,IMDb 4.5

导演: 大卫·罗维尔·里奇

编剧: 艾瑞克·罗斯

主演: 阿兰·德龙

类型: 动作 / 惊悚

国家: 美国

语言: 英语 / 法语

上映: 1979-08-17

片长: 123 分钟 / USA: 103 分钟(DVD)

IMDb 链接: tt0078740

American based Federation World Airlines has just acquired a Concorde jet, which will make its inaugural commercial flight from Washington D.C. to Paris and then to Moscow as a goodwill gesture prior to the 1980 Olympic Games. Among those on board is Maggie Whelan, a television reporter, who is taking both legs of the trip. Just after boarding at Dulles International Airport, she receives documents conclusively and unequivocally stating that her boyfriend, Dr. Kevin Harrison, the Chairman of Harrison Industries, an aerospace contractor, is complicit of illegally selling arms to enemy regimes. Regardless, Maggie loves Kevin, who vows to do the right thing by making a public statement to his illegal activities. Maggie also intends on making an on-air report of the story once she arrives in Moscow. Kevin, however, has other thoughts. He plans on destroying the documents, the most convenient way being to bring down the Concorde with Maggie aboard, initially having the attack on the plane as a technical error, then pinning the attack on one of the many activist groups opposed to the Concorde itself or the upcoming Olympics. Concorde Captains Joe Petroni and Paul Metrand do whatever they have to to combat the attacks on the plane, the masterminds behind of which they nor Maggie are aware.

机场系列最后一部,主演为中国人民的老朋友阿兰·德龙,系列每部均会出现的乔治·肯尼迪也升格机长,与阿兰·德龙将协和式飞机当战斗机开。

编号:SJ-4719A【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置:独享大象影业法B区、科赫媒体德B区双版蓝光复合版本,优选德B区框架及视频,

特别争斗LPCM 2.0无损原音,盛佳典藏级中文字幕,

保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨:英语LPCM2.0 法语2.0-192(德语LPCM2.0)

字幕:英 法 中简 中繁(德)

花絮:1、超级8毫米胶片片段 31:26

2、精彩海报(不外挂)